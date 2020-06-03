США стурбовані затриманням українського військовослужбовця силами РФ на суверенній території України

Посольство США в Україні висловило стурбованість у зв'язку із затриманням українського військовослужбовця російськими силами поруч з окупованим Кримом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні у Facebook.

"Ми стурбовані нещодавніми новинами про затримання українського військовослужбовця російськими силами на суверенній території України. Росія має припинити незаконну окупацію Криму та агресію на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено.