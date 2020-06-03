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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Україна відправить чорні скриньки літака МАУ на розшифровку до Франції, - Єнін

Україна відправить чорні скриньки літака МАУ на розшифровку до Франції, - Єнін

Україна, як тільки отримає від Ірану чорні скриньки збитого в січні пасажирського літака МАУ, відправить їх на розшифровку до Франції. Самописці передадуть, оскільки в України немає авторизованого компанією Boeing обладнання.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на сьогодні МЗС домовляється з Іраном про передачу чорних скриньок до Києва, але потім їх передадуть Франції. Єнін наголосив, що Україна не має обладнання та програмного забезпечення, авторизованого Boeing.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана, - посол Мораді

"Тільки так ця експертиза буде мати доказове значення і міжнародне визнання. Тому ми відпрацьовуємо маршрут передачі скриньок до Франції (з якою домовилася саме Україна. - Ред.) через Україну", - пояснив Єнін.

Раніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: "Для МАУ поминальні дні цього року неймовірно болючі і сумні", - фільм пам'яті екіпажу рейсу PS752, збитого в Тегерані. ВIДЕО

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Автор: 

Іран (2012) літак (2898) Франція (3049) МАУ (822) чорна скринька (71) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+6
Вы их получите для начала, фантазеры...
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03.06.2020 11:51
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Как только получит, что это за прикол, мыне можем получить свою собственность? Или караван верблюдов с самописцами застрял в пустыне?
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03.06.2020 11:51 Відповісти
Вы их получите для начала, фантазеры...
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03.06.2020 11:51 Відповісти
" Самописцы передадут, поскольку в Украине нет авторизованного компанией Boeing оборудования" - да уж, и тут Порошенко не прошол мимо... Зато у нас есть турборежимный моносброд и мудрый нарид!
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03.06.2020 11:51 Відповісти
Сказати що хтів?
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03.06.2020 12:01 Відповісти
Тобі - нічого!
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03.06.2020 12:04 Відповісти
Я так і зрозумів, що просто- повітря зіпсувати! Я тобі ще дещо скажу, то чим вам у черепну коробку заливають, не є чоколят, хоча й схоже!))) А взагалі- палання 8 відсоткових лузерів дуже кумедене, не зупиняйтесь!))))))))))))))))
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03.06.2020 12:06 Відповісти
Доки тебе не було, повітря було чистим. Ти б і сам міг у цьому переконатись, якби не жер все підряд, що схоже на "чоколят" але таким не є, в надії знайти той 5 елемент, який відрізняє мозок порохобота від мозку зебіла.
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03.06.2020 12:20 Відповісти
Що- зайва хромосома муляє? Розумію, але нічим допомогти не можу! Нехай щастить!)))
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03.06.2020 12:21 Відповісти
Зебилы делают вид что на них не положенно=)
Идиоты, это Иран отправит, а вас даже не спросит!
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03.06.2020 12:16 Відповісти
Иран вроде однозначно сказал, что клал на ЗЕ и ящики не отдаст.

Шо зебанарии отправлять во Францию собрались?
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03.06.2020 12:22 Відповісти
Украине-то зачем эти чёрные ящики получать? Иранци могут испортить информацию в них, а скажут, что это сделала Украина. Лучше будет, если ящики сразу попадут во Францию.
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03.06.2020 12:26 Відповісти
А что вообще те черные ящики покажут? Что до попадания ракеты в самолет полет проходил нормально и неисправностей в самолете не было?
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03.06.2020 12:38 Відповісти
Информация из ящиков - ещё одно доказательство. Вы заметили, как чинуши разных стран нагло лгут, когда дело доходит до расплаты. Запросто могут сказать, что найденные обломки ракеты были "подброшены". Казалось бы, уж сколько доказательств приведено о том, что Рашка сбила МН17, а не признаётся и не хочет платить компенсацию.
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03.06.2020 13:21 Відповісти
В другом месте пишут что Иран заявил, что не отдаст Украине ящики , а самостоятельно отправит у Францию на експертизу
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03.06.2020 14:44 Відповісти
Іран "послав" блазнів і заявив, що сам передасть ящики до Франції............
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03.06.2020 17:20 Відповісти
 
 