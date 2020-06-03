Україна відправить чорні скриньки літака МАУ на розшифровку до Франції, - Єнін

Україна, як тільки отримає від Ірану чорні скриньки збитого в січні пасажирського літака МАУ, відправить їх на розшифровку до Франції. Самописці передадуть, оскільки в України немає авторизованого компанією Boeing обладнання.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на сьогодні МЗС домовляється з Іраном про передачу чорних скриньок до Києва, але потім їх передадуть Франції. Єнін наголосив, що Україна не має обладнання та програмного забезпечення, авторизованого Boeing.

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"Тільки так ця експертиза буде мати доказове значення і міжнародне визнання. Тому ми відпрацьовуємо маршрут передачі скриньок до Франції (з якою домовилася саме Україна. - Ред.) через Україну", - пояснив Єнін.

Раніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.