Рада підтримала в першому читанні посилення відповідальності пішоходів і правила використання світловідбивачів (оновлено)

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про підвищення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху, а також законопроєкт, що зобов'язує пішоходів користуватися світловідбивачами в темний час доби або в умовах недостатньої видимості.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" законопроєкт №2697 проголосували 277 народних депутатів.

Документом пропонується підвищити розмір штрафу за порушення пішоходами правил дорожнього руху, в тому числі в разі їхнього перебування в стані сп'яніння, або якщо такі дії призвели до створення аварійної обстановки.

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Парламент також ухвалив у першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів пішоходами" (№2694).

Його підтримав 271 народний депутат.

Документом пропонується зобов'язати учасників дорожнього руху - пішоходів користуватися в темний час доби або в умовах недостатньої видимості спеціальними жилетами, стрічками зі світлоповертальними елементами або носити одяг, який має такі елементи.

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