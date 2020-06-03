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Рада підтримала в першому читанні посилення відповідальності пішоходів і правила використання світловідбивачів (оновлено)

Рада підтримала в першому читанні посилення відповідальності пішоходів і правила використання світловідбивачів (оновлено)

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про підвищення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху, а також законопроєкт, що зобов'язує пішоходів користуватися світловідбивачами в темний час доби або в умовах недостатньої видимості.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" законопроєкт №2697 проголосували 277 народних депутатів.

Документом пропонується підвищити розмір штрафу за порушення пішоходами правил дорожнього руху, в тому числі в разі їхнього перебування в стані сп'яніння, або якщо такі дії призвели до створення аварійної обстановки.

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Парламент також ухвалив у першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів пішоходами" (№2694).

Його підтримав 271 народний депутат.

Документом пропонується зобов'язати учасників дорожнього руху - пішоходів користуватися в темний час доби або в умовах недостатньої видимості спеціальними жилетами, стрічками зі світлоповертальними елементами або носити одяг, який має такі елементи.

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Автор: 

ВР (14943) законопроєкт (3583) ПДР (475) пішохід (117)


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Топ коментарі
+11
Лежить мертвий пішохід на зебрі - зате правий.
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03.06.2020 12:08
+9
Я-пешеход, еще не одной машины не сбила)))
ттт )))
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03.06.2020 12:17
+8
Ну всё, проблема аварий на дорогах решена. А то задолбали пешеходы, сбивающие в хлам авто на дорогах ))))
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03.06.2020 12:09
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Лежить мертвий пішохід на зебрі - зате правий.
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03.06.2020 12:08 Відповісти
Тоже видеофиксация предполагается? Где можно получить номерок?
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03.06.2020 12:08 Відповісти
а куда его подвешивать?
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03.06.2020 12:18 Відповісти
татуху на лбу сделать)
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03.06.2020 12:57 Відповісти
точно на лбу?
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03.06.2020 12:59 Відповісти
І на дупі дублюючу татуху !!))
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03.06.2020 13:01 Відповісти
На зе .
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04.06.2020 08:51 Відповісти
В ID-карте уже номер ваш прописан.
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03.06.2020 12:18 Відповісти
Ну всё, проблема аварий на дорогах решена. А то задолбали пешеходы, сбивающие в хлам авто на дорогах ))))
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03.06.2020 12:09 Відповісти
А ти ніколи не потрапляв в аварію ,через пішохода??? )))
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03.06.2020 12:14 Відповісти
Я-пешеход, еще не одной машины не сбила)))
ттт )))
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03.06.2020 12:17 Відповісти
Хай тебе Бог милує!!
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03.06.2020 12:21 Відповісти
А я збив наркоманку,насмерть!!! То після цього покинув руля ,бо рік спати не міг,ця потвора снилась !!))
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03.06.2020 12:28 Відповісти
35 тыс, или сколько то там, превышений скорости за день. Это не пешеходы, а водятлы были, если что...
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03.06.2020 12:23 Відповісти
Если ограничить скорость пешехода до 3 км/ч - представляете сколько нарушителей будет?
По мнению "экспертов" именно 3 км/ч, это самая безопасная скорость для пешеходов.
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03.06.2020 12:36 Відповісти
Типичная логика водятла. Он ни в чем не виноват, хотя статистика говорит о другом, ему все должні, у него куча предварительніх условий, которіе другие должні віполнить перед тем, как он подумает, чтобі начать соблюдать правила, которіе он УЖЕ обязан соблюдать. Зачем ограничивать скорость пешехода, можешь попітаться обьяснить?
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03.06.2020 13:15 Відповісти
"Зачем ограничивать скорость пешехода, можешь попітаться обьяснить?" - могу, но не вижу смысла объяснять сарказм.
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03.06.2020 13:56 Відповісти
бросающиеся под колёса, на пешеходных переходах, переходящие переход, подумать только!!!, с зонтиками в капюшонах и наушниках и со смартфонами в руках... Это они своей наглостью заставляют водятлов себя сбивать, превышать скорость и нарушать пдд.
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03.06.2020 12:21 Відповісти
Именно. А пока посмотрите это, может и себя узнаете:
https://www.youtube.com/watch?v=5MI9oevM3jE Подборка - Пешеходы нашкодили

https://www.youtube.com/watch?v=5dUyHi2qjOw&t=23s https://www.youtube.com/watch?v=5dUyHi2qjOw&t=23s Пешеходы нашкодили #2 (Провоцирует аварии)

https://www.youtube.com/watch?v=vWJApqoukQ0&t=321s ТОП-6 смертельных ловушек для пешеходов. Как не погибнуть на наших дорогах?
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03.06.2020 14:43 Відповісти
Просто в лом вам ссілки на видосики с водятлами сбрасівать. И отнюдь нет: себя я там точно не узнаю, так как являюсь примернім пешеходом. Чего никак не скажешь про 35 или сколько там тісяч, киевских и из обрасти водятлов, которіе отметились всего за один день (установленній геращенкой факт). Ві пока изучите тот список, проверьте приложение, может вам тоже штраф впаяли.
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03.06.2020 16:46 Відповісти
Водителей наказывают, и довольно строго. Но почему вы против того, что надо наказывать и пешеходов, если они ведут себя как придурки? Не будут нарушать, не будут и наказаны. Какие проблемы? Пусть каждый отвечает за себя - глядишь, и порядок будет.
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03.06.2020 22:46 Відповісти
Никто их не наказывает. На дорогах вакханалия, беспредел и безнаказанность. И я совсем не против наказания для всех, кто сказал? Просто количество нарушения пешеходов и водителей несопоставимо. Если под несколькими камерами за день 35 тыс, то по всей Украине - миллионы. Миллионы.
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03.06.2020 22:50 Відповісти
А пешеходов-нарушителей десятки миллионов. Десятки миллионов. Тока их никто не считает - штрафы слишком маленькие. Вы же за равноправие?
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03.06.2020 23:12 Відповісти
аплодирую стоя!
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03.06.2020 12:10 Відповісти
Давно пора
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03.06.2020 12:10 Відповісти
Ці ,буцімто розумні істоти(пішоходи) ,дійсно повний алес !!))
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03.06.2020 12:12 Відповісти
35 тыс превышений скорости за день. Водятлы - животные.
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03.06.2020 12:24 Відповісти
Згоден,шумахерів придостатньо,проте це жодним чином не виправдовує порушників пішоходів !!))
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03.06.2020 12:32 Відповісти
Естественно. Просто колічество нарушеній совершенніх пешеходамі и водятламі, на данній момент совершенно несопоставімо, естественно в сторону водятлов, а потому и уравнивать єто попахивает деменцией. 35 тіс., за один день. За один день, Карл! И єто только где стояли камері. По стране будут миллионі.
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03.06.2020 13:10 Відповісти
Якби була стата по пішоходах,що в реалі неможливо,то цифри булиб не меньш жахаючи !!))
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03.06.2020 13:28 Відповісти
Якбы та якбы... Якый сэнс тоди про цэ говорыты якщо нэможливо? Нарази в нас е шокуюча статыстыка по порушеннях долбоводятлив, всэ иншэ ж е пустою балаканыною.
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03.06.2020 16:55 Відповісти
Если бы были радары, которые бы в автоматическом режиме фиксировали всех пешеходов, которые:
- начинают переход на желтый свет
- переходят на красный, если не видят автомобилей
- переходят без пешеходного перехода дорогу с двумя и более полосами в каждую сторону
- перебегают проезжую часть
- внезапно выходят на проезжую часть непосредственно перед движущимся автомобилем
- переходят проезжую часть по диагонали
- перед выходом на пешеходный переход не убеждаются в том, что автомобили не будут применять экстренное торможение
- обходят автобус спереди, а трамвай сзади
вы бы ужаснулись. А ведь все эти вещи запрещены ПДД и за их нарушение штраф аж 51 гривна. Будет 250, ничего страшного.
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03.06.2020 22:53 Відповісти
- И в нужде человек не должен опускаться. Курите, дружище, и спокойной ночи. Завтра нас ожидает Страшный суд.(с)
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03.06.2020 12:16 Відповісти
Было
тягнуть за собою попередження або накладення штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Станет
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі порушення, вчинені особами, зазначеними в частинах першій або другій цієї статті, які перебувають у стані сп'яніння,- тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
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03.06.2020 12:18 Відповісти
Прав всегда коррупционер, сидящий на машине, независимо от зебры. Пора Зайцеву выпускать на свободу.
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03.06.2020 12:19 Відповісти
А если коррупционер в данный момент пешеход, а за рулем молодой таксист? Посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=Ecki1G5nI9Y "Следствие ведут знатоки" серия 7 «Несчастный случай» .
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03.06.2020 22:59 Відповісти
Только все равно пешеходов штрафовать не будут, а надо бы)
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03.06.2020 12:23 Відповісти
Ну в целом правильно, дебилов перебегающих прям перед капотом хватает, а потом попробуй докажи что просто не успел затормозить.
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03.06.2020 12:23 Відповісти
Добре як біжить, а якщо повзе по-пластунські або рачки пересувається !!))
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03.06.2020 12:30 Відповісти
Тогда ты его видишь издалека и успеваешь среагировать. А вот когда он бежит... Вот никого нет на переходе - а через секунду он уже перед капотом, через две - как раз напротив фары.
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03.06.2020 23:00 Відповісти
ещё добавили интересную формулировку
невиконання інших правил дорожнього руху, то есть вышел на проезжую часть, а если выпил пивка, 510 гривен. Оставили только штраф, попереждення убрали
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03.06.2020 12:24 Відповісти
Треба вводити зеркальні міри як з водіями - водіїв лишають прав сідати за руль на рік - пішоходам на рік відповідно не дозволяти виходити на вулицю
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03.06.2020 12:26 Відповісти
це я про перебування у стані алкогольного сп'яніння
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03.06.2020 12:27 Відповісти
Треба думати, що тротуари вже обладнані по всій країні? )) Я знаю кілька місць, куди пішоходам згідно правил ходити не можна.
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03.06.2020 12:27 Відповісти
Перечитайте ПДД. Там предусмотрено, что делать пешеходу, если тротуара нет.
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03.06.2020 23:01 Відповісти
Я очень сомневаюсь, что сейчас пешеходы ринуться покупать жилеты светоотражающие. Это нонсенс. Лучше обязать ответственных освещать должны образом пешеходные переходы. Использовать специальную краску выпуклую, предупреждающую водителя заблоговременно , что впереди переход.
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03.06.2020 12:32 Відповісти
Вот едите вы за городом, а пере капотом появляется черная тень на фоне черной дороги... Предлагаете все дороги страны освещать? А если придурок переходит вне пешеходного перехода? А если идет по дороге вдоль?
Рада підтримала в першому читанні посилення відповідальності пішоходів і правила використання світловідбивачів - Цензор.НЕТ 5156
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03.06.2020 23:05 Відповісти
Только у нас запуганные пешеходы на пешеходном переходе благодарят, когда их пропускают.
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03.06.2020 12:35 Відповісти
Не знаю где это у вас
А у нас пешеходы даже не соизволят посмотреть по сторонам переходя дорогу) им это не интересно, они же на пешеходном переходе (а значит в танке)
Не говоря уже о бегущих или резко вспомнивших что им нужно прямо сейчас перебежать на другую сторону дороги)
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03.06.2020 12:51 Відповісти
Тут на форумі є маса коментаторів, які вважають, що пішоходу на пішоходному переході не потрібно дивиться ліворуч-праворуч, бо за них закон
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03.06.2020 13:04 Відповісти
В нас навіть на асфальті перед переходом трафарети набили-подивись ліворуч ,а потім праворуч !!))
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03.06.2020 13:07 Відповісти
На трафареті ще -не користуватись мобілою та витягнути з вух дебільніки !!))
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03.06.2020 13:33 Відповісти
Я ,по возможности, у таких спрашиваю неужели им не интересно какая машина размажет их по асфальту)
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03.06.2020 13:11 Відповісти
Не хотела это писать, но вспомнилось видео, где президентский кортеж пятого сбил дедушку на пешеходе, который осмотрелся и перебегал через дорогу.
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03.06.2020 15:37 Відповісти
А у нас могут и палкой по капоту влупить, если возмущаешься, что оно идет на красный.
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03.06.2020 23:06 Відповісти
дважды из за дебилов пешеходов чуть не стал убийцей. спасла реакция, хорошие тормоза и какое то "шестое" чувство. первый раз бабушка из за кустов рванула наперерез через дорогу , второй раз ночью соплячье в обнимку с пивом в руках пропустив фуру и не посмотрев что там с права, решила перейти дорогу. в обоих случаях все происходило вне пешеходных переходов и обошлось сожженными шинами и седых волос после этого добавилось. из за баранов пешеходов от такого никто из водителей не застрахован. береги вас бог от ходячих имбецилов.
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03.06.2020 12:38 Відповісти
І порушення сну,кашмари щоночі !!))
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03.06.2020 12:41 Відповісти
Я несколько раз пила валерьянку по другому поводу, когда останавливалась , чтобы пропустить пешехода, и этот человек чудом не оказывался под колёсами идущей слева от меня машины. Если перед пешеходом стоит машина, это не означает , что водитель идиот, решил отдохнуть внезапно перед пешеходным переходом , это означает , что дорогу кто-то переходит!
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03.06.2020 15:41 Відповісти
Хотят пешеходов сделать автобусами.
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03.06.2020 12:40 Відповісти
Ні,лише людьми розумними , як книга пише !!))
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03.06.2020 12:42 Відповісти
Десь місяць тому https://dumskaya.net/news/na-segedskoy-sbili-zhenshchinu-s-rebenkom-115345/ в Одесі на вул. Сегедскій джип збив мати з дитиною біля пішоходного переходу.
Як же це трапилось?
Одразу за пішоходним переходом автобусна зупинка. Жінка з дитиною вийшла з маршрутки, і почала переходити через дорогу, але ПЕРЕД автобусом, в 5 метрах ЗА переходом. Джип, який рухався по другому ряду, просто не встиг зреагувати на несподівано з'явившуся з-за автобусу жінку. Слава Богу, що з дитиною все в порядку, просто настрашилась сильно, а от у жінки були травми.
Так і хочеться сказати у подібних випадках: "Ну ОК - сама дура, дідько з тобою. Зачим же ж дитину за собою тягнеш?" Ну і водію не позаздриш!
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03.06.2020 12:51 Відповісти
Коли вночі їдешь через якесь село ,то є два кошмара , це пішоходи та велосіпедісти !!!))))
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03.06.2020 13:05 Відповісти
Коли їдеш між селами, то нічого не змінюється.
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03.06.2020 23:07 Відповісти
Порядок на улице должен, но в этом случае - не пошли бы вы кобыле в трещину! Пешеход это не автомобиль и он не является опасным видом транспорта. Пусть власть сначала обеспечит всех пешеходов светоотражающими жилетами, а потом штрафует за их отсутствие. Завтра собаков придумает чтобы пешеходы выходили на улицу только по определенным дням с табличкой и номером на спине или ежедневно проходили мед. освидетельствование перед выходом из квартиры. Ху-ху не хо-хо?
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03.06.2020 13:16 Відповісти
Какие, нахрен, жилеты? Представь этот маразм, хоть летом в жару, когда на тебе одна футболка, хоть зимой, когда на тебе куртка? Куда и что ты будешь цеплять?! Причем, это должны делать все в темное время суток или там, в туман. Зимой так вообще, считай, постоянно должен будешь выглядеть как чучело, это не говоря уж о неудобствах.
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03.06.2020 16:55 Відповісти
Попробуй это не мне объяснять, а рюкзакову.
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03.06.2020 16:59 Відповісти
Да это не к тебе претензии, а возмущение общего характера.
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03.06.2020 17:27 Відповісти
Там и написано про темное время суток. Летом можешь:
- надеть светоотражающие браслеты (стильненько)
- прицепить на рюкзак или куртку светоотражающую полосу или ярлычок.
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03.06.2020 23:09 Відповісти
забыл об одном случае написать. гололед.центр города. дорога с уклоном. нет пешеходного перехода, бабушка в двумя внуками рванула через дорогу. внучата поскользнулись и сбивают бабушку. тормозить бесполезно, с права и с лева автомобили, уйти некуда. представили?
слава богу удалось избежать наезда.как ,это уже не важно, седин добавилось однозначно.
и как можно назвать эту бабушку? нет слов, одни маты)))))
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03.06.2020 13:53 Відповісти
Это как?? Жилет напяливать, если на улицу выйти захотел?? Легче автомобили запретить.
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03.06.2020 14:22 Відповісти
Спочатку тре голову "напялить" !!)))
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03.06.2020 15:14 Відповісти
Велосипедистів поганяли б. Хоча б катафоти примусили почіпляти.
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03.06.2020 14:58 Відповісти
Про светоотражающие жилеты в тёмно время суток для всех - это уже что-то вроде маразма.
Кто-то бабла решил накосить на таких жилетах и прочих светоотражающих элементах?
Имхо - нереально.
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03.06.2020 16:47 Відповісти
Аааа, сразу не дочитала статью. Про светоотражающие жилеты- убили )))))
Представляю себя в этом врубище )))
ШанЕль отдыхает)))
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03.06.2020 17:14 Відповісти
За себе я якось не дуже хвилююсь, а от своєму собакєну вдягаю курточку зі стрічкою, це в зимову пору року на вечірній прогулянці може врятувати життя улюбленій тваринці.
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03.06.2020 23:26 Відповісти
Предлагаю зетипиллам в раде принять закон шоб намордные маски были из светоотражающего материала. Два в одном! И пожизненное ношение цака.
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04.06.2020 07:11 Відповісти
 
 