Рада підтримала в першому читанні посилення відповідальності пішоходів і правила використання світловідбивачів (оновлено)
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про підвищення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху, а також законопроєкт, що зобов'язує пішоходів користуватися світловідбивачами в темний час доби або в умовах недостатньої видимості.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"За" законопроєкт №2697 проголосували 277 народних депутатів.
Документом пропонується підвищити розмір штрафу за порушення пішоходами правил дорожнього руху, в тому числі в разі їхнього перебування в стані сп'яніння, або якщо такі дії призвели до створення аварійної обстановки.
Парламент також ухвалив у першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів пішоходами" (№2694).
Його підтримав 271 народний депутат.
Документом пропонується зобов'язати учасників дорожнього руху - пішоходів користуватися в темний час доби або в умовах недостатньої видимості спеціальними жилетами, стрічками зі світлоповертальними елементами або носити одяг, який має такі елементи.
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ттт )))
По мнению "экспертов" именно 3 км/ч, это самая безопасная скорость для пешеходов.
https://www.youtube.com/watch?v=5MI9oevM3jE Подборка - Пешеходы нашкодили
https://www.youtube.com/watch?v=5dUyHi2qjOw&t=23s https://www.youtube.com/watch?v=5dUyHi2qjOw&t=23s Пешеходы нашкодили #2 (Провоцирует аварии)
https://www.youtube.com/watch?v=vWJApqoukQ0&t=321s ТОП-6 смертельных ловушек для пешеходов. Как не погибнуть на наших дорогах?
- начинают переход на желтый свет
- переходят на красный, если не видят автомобилей
- переходят без пешеходного перехода дорогу с двумя и более полосами в каждую сторону
- перебегают проезжую часть
- внезапно выходят на проезжую часть непосредственно перед движущимся автомобилем
- переходят проезжую часть по диагонали
- перед выходом на пешеходный переход не убеждаются в том, что автомобили не будут применять экстренное торможение
- обходят автобус спереди, а трамвай сзади
вы бы ужаснулись. А ведь все эти вещи запрещены ПДД и за их нарушение штраф аж 51 гривна. Будет 250, ничего страшного.
тягнуть за собою
попередження абонакладення штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Станет
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
…
Ті самі порушення, вчинені особами, зазначеними в частинах першій або другій цієї статті, які перебувають у стані сп'яніння,- тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
невиконання інших правил дорожнього руху, то есть вышел на проезжую часть, а если выпил пивка, 510 гривен. Оставили только штраф, попереждення убрали
А у нас пешеходы даже не соизволят посмотреть по сторонам переходя дорогу) им это не интересно, они же на пешеходном переходе (а значит в танке)
Не говоря уже о бегущих или резко вспомнивших что им нужно прямо сейчас перебежать на другую сторону дороги)
Як же це трапилось?
Одразу за пішоходним переходом автобусна зупинка. Жінка з дитиною вийшла з маршрутки, і почала переходити через дорогу, але ПЕРЕД автобусом, в 5 метрах ЗА переходом. Джип, який рухався по другому ряду, просто не встиг зреагувати на несподівано з'явившуся з-за автобусу жінку. Слава Богу, що з дитиною все в порядку, просто настрашилась сильно, а от у жінки були травми.
Так і хочеться сказати у подібних випадках: "Ну ОК - сама дура, дідько з тобою. Зачим же ж дитину за собою тягнеш?" Ну і водію не позаздриш!
- надеть светоотражающие браслеты (стильненько)
- прицепить на рюкзак или куртку светоотражающую полосу или ярлычок.
слава богу удалось избежать наезда.как ,это уже не важно, седин добавилось однозначно.
и как можно назвать эту бабушку? нет слов, одни маты)))))
Кто-то бабла решил накосить на таких жилетах и прочих светоотражающих элементах?
Имхо - нереально.
Представляю себя в этом врубище )))
ШанЕль отдыхает)))