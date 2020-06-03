У МВС запустили мобільний застосунок, що дозволяє перевірити наявність штрафів за порушення ПДР

Державний мобільний застосунок "Штрафи ПДД" дозволяє не тільки сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їхнього статусу. У застосунку є інформація про розміщення на карті камер автоматичної фіксації порушень ПДР.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

"За допомогою застосунку можна легко виконати пошук постанов, оформлених на транспортний засіб, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов. Не треба чекати поки постанова надійде до вашої поштової скриньки, а відразу сплатити її онлайн. Нагадуємо, що надається знижка 50% у разі сплати штрафу, якщо оплата здійснена протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови", - зазначив Гончаров.

Крім того, зазначається, що застосунок "Штрафи ПДР" стане в пригоді тим водіям, які не є власниками транспортного засобу. Після фіксування порушення повідомлення поштою прийде безпосередньо власнику авто або відповідальному користувачеві, а застосунок дозволяє будь-якому користувачеві, який оформив підписку, отримати штрафи для цього транспортного засобу.

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Скачати мобільний застосунок "Штрафи ПДР" можна за наступними посиланнями для Android, для IOS стане доступним найближчим часом. Розроблений також телеграм-бот "Штрафи ПДР" @ShtrafyPDRbot. За допомогою бота так само можливо оформити підписку на транспортний засіб та сплатити штраф з використанням банківської картки.

Нагадаємо, що закон, яким запроваджується автоматична фото- і відеофіксація порушень у сфері гарентування безпеки дорожнього руху, набув чинності ще на початку серпня 2015 року.

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