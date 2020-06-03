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У МВС запустили мобільний застосунок, що дозволяє перевірити наявність штрафів за порушення ПДР

У МВС запустили мобільний застосунок, що дозволяє перевірити наявність штрафів за порушення ПДР

Державний мобільний застосунок "Штрафи ПДД" дозволяє не тільки сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їхнього статусу. У застосунку є інформація про розміщення на карті камер автоматичної фіксації порушень ПДР.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

"За допомогою застосунку можна легко виконати пошук постанов, оформлених на транспортний засіб, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов. Не треба чекати поки постанова надійде до вашої поштової скриньки, а відразу сплатити її онлайн. Нагадуємо, що надається знижка 50% у разі сплати штрафу, якщо оплата здійснена протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови", - зазначив Гончаров.

Крім того, зазначається, що застосунок "Штрафи ПДР" стане в пригоді тим водіям, які не є власниками транспортного засобу. Після фіксування порушення повідомлення поштою прийде безпосередньо власнику авто або відповідальному користувачеві, а застосунок дозволяє будь-якому користувачеві, який оформив підписку, отримати штрафи для цього транспортного засобу.

У МВС запустили мобільний застосунок, що дозволяє перевірити наявність штрафів за порушення ПДР 01

Також читайте: Відпрацьовано 5600 порушень. Серед лідерів - мерседес, що їхав зі швидкістю 208 км/год, - Аваков про перший день роботи камер на дорогах

Скачати мобільний застосунок "Штрафи ПДР" можна за наступними посиланнями для Android, для IOS стане доступним найближчим часом. Розроблений також телеграм-бот "Штрафи ПДР" @ShtrafyPDRbot. За допомогою бота так само можливо оформити підписку на транспортний засіб та сплатити штраф з використанням банківської картки.

Нагадаємо, що закон, яким запроваджується автоматична фото- і відеофіксація порушень у сфері гарентування безпеки дорожнього руху, набув чинності ще на початку серпня 2015 року.

Також читайте: Рада підтримала в першому читанні посилення відповідальності пішоходів за порушення ПДР

Автор: 

МВС (3500) ПДР (475) штраф (1856)


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Топ коментарі
+5
Вместо отставки Авакова, ВР и МВД занялись ПДД. Красавы. Бабка в селе перейдет дорогу не на "зебре" получи 250 грн. штрафа. А сколько вы тех "зебр" в селах видел? Про светофоры и речи нет
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03.06.2020 12:18
+5
ты отстал от жизни. Сегодня ВР приняла (пока в епервом чтении) Закон об усилении ответственности пешеходов за нарушение ПДД. Про "кому они надо", ответ простой - любой ДПСник теперь имеет право составить на бабку протокол и 250 грн. это только за первое нарушение
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03.06.2020 12:27
+4
У авакова цель надои, а не предотвращение ДТП, зачем фоткать того, кто за рулем. Да и палево будет, с нашими провласными, которые ездят на машинах пробабушек
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03.06.2020 12:27
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не знаю как єто приложение, но в КАБИНЕТЕ ВОДІЯ все мои два штрафа испарились, хотя сроки небольшие и они там были до карантина. НЕ пойму вирус их съел?
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03.06.2020 12:09 Відповісти
никуя не работает
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03.06.2020 14:00 Відповісти
сколько зафиксировано?
а сколько обработано?
отож
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03.06.2020 12:14 Відповісти
В тому то і справа, що штраф має сплачувати саме водій, а не власник авто... І це питання не вирішене законодавчо, у Польші власник має повідомити поліцію хто керував авто, у Німеччині має бути видно водія, будь яке затемнення вікон чи ще чогось є теж порушення і уразі невстановлення водія штраф іде за затемнення власнику.
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03.06.2020 12:16 Відповісти
У авакова цель надои, а не предотвращение ДТП, зачем фоткать того, кто за рулем. Да и палево будет, с нашими провласными, которые ездят на машинах пробабушек
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03.06.2020 12:27 Відповісти
Ви Кодекс про адмінпорушення з 2009 року не перечитували мабуть, стаття 14-1? так ось я Вам посилання дам: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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03.06.2020 12:40 Відповісти
10 днів, Ви знущаєтесь, відпустка значно більша. За місяць може бути штрафу на все майно.
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03.06.2020 13:15 Відповісти
Мусорское ПО себе ставить?Нет,спасибо....
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03.06.2020 12:17 Відповісти
1000 %))) а "продвинутое" быдло уже напихало эту срань в свои гаджеты купленные в кредит.
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03.06.2020 12:30 Відповісти
Вместо отставки Авакова, ВР и МВД занялись ПДД. Красавы. Бабка в селе перейдет дорогу не на "зебре" получи 250 грн. штрафа. А сколько вы тех "зебр" в селах видел? Про светофоры и речи нет
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03.06.2020 12:18 Відповісти
51, не пережывайте так за пешкодралов.

да и не получит, кому оно надо за этими бабками охотиться, они за другими все бегают на понюхать развести и в кустах с радаром посидеть - вот такие шуршашие бабки их интересуют.
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03.06.2020 12:22 Відповісти
ты отстал от жизни. Сегодня ВР приняла (пока в епервом чтении) Закон об усилении ответственности пешеходов за нарушение ПДД. Про "кому они надо", ответ простой - любой ДПСник теперь имеет право составить на бабку протокол и 250 грн. это только за первое нарушение
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03.06.2020 12:27 Відповісти
Этот который 2694 шоле? Там только про полосочки светоотражающие. Первое чтение.

Читайте первоисточники и не ведитесь на громкие заголовки.
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03.06.2020 12:32 Відповісти
2696, теперь бабка без жилетки всё равно попадёт на 255 гривен. а дед на 510 гривен, потому что 100 грамм самогону ещё накатит. Нету попередження, и ввели за любое нарушение
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03.06.2020 13:08 Відповісти
А нет, виноват, 2697 таки пипец бабкам
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03.06.2020 12:37 Відповісти
Я ї..у, ніхто тих правил не знає, але коментують завзято.
ПДР, п. 4.8. "Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше трьох смуг руху для обох його напрямків, дозволяється переходити її під прямим кутом до краю проїзної частини в місцях, де дорогу добре видно в обидва боки, і лише після того, як пішохід упевниться у відсутності небезпеки."
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03.06.2020 12:44 Відповісти
лучше застрелись, знаток ПДД. Мы не ППД изучаем, а идиотские штрафы с пешеходов. Переход улицы в неположенном месте и превышение скорости в городе, это одно и тоже?
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03.06.2020 13:59 Відповісти
да, и о педеде с зёбрами

вопервых зёбр по сёлам немало
вовторых, еслеб пешкодралы читали правила, то ониб знали как переходить дорогу без зёбр
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03.06.2020 12:25 Відповісти
Колись у гайців була така фішка: зупинить водія нібито за якесь незначне порушення. Водій пояснить чому він так вчинивз або доведе свою невиновність. Тоді мент спитає - чи маєте паспорт або інший документ (окрім прав).
- Навіщо?
- Я вам випишу попередження як пішоходу. У нас план.
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03.06.2020 12:32 Відповісти
ПДД, або па-де-де - одна з основних музично-танцювальних форм у балеті
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03.06.2020 12:22 Відповісти
от вам и палицейська держава у смартфони!)))
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03.06.2020 12:27 Відповісти
а парковщики - это ПДД или не ПДД?)
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03.06.2020 12:28 Відповісти
Якось я біля терміналу Д у Борисполі виліз за бордюр на захаращену грунтову ділянку щоби зателефонувати тому кого я мав зустріти. Тут же намалювалися менти і виписали штраф... "за паркування під естакадою". 255 грн. При тому що я не стояв на проїжджій частині, а естакада (підйом на другий ярус) проходила наді мною взовж узбіччя, а не впоперек.
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03.06.2020 12:37 Відповісти
У вас хоть менты, у нас за такое штрафуют городские парковщики), ходят с рулеткой и меряют)
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03.06.2020 12:48 Відповісти
В якому місті?
Невже досі не перетерли цю тему на форумах - як їх послати нах з посиланням на станні адмінкодексу?
Колись я впродовж 3 місяців паркувався навпроти офісу, де вже була синя розмітка, але не було знаку "платний паркінг". І посилав паркувальника нах, назважаючи на те що він тицькав якимось указом мерії. Лише згодом, коли я ввечері сідав у машину, підійшов "паркувальник" і урочисто сказав "Вже є!" (знаки). І лише з того моменту закон був на йогог боці.
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03.06.2020 13:02 Відповісти
Днепр, тут бес толку, сфотал с планшета, вылезла постанова с твоими данными, суды фили и гены....
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03.06.2020 13:10 Відповісти
в клятом кацапстане такая фича уже более пяти лет працуетсо...
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03.06.2020 12:33 Відповісти
Типа запустили, но не работает это приложение
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03.06.2020 12:35 Відповісти
А чому в цьому додатку російська мова, а не українська, котра є єдиною державною мовою в Україні?
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03.06.2020 12:46 Відповісти
ставьте камеры над дырками в дороге и оплачивайте разбитые подвески и гнутые диски,- СРАНЬ ГОСПОДНЯ!
https://bdr.mvs.gov.ua/?fbclid=IwAR2lniGd_fTWd-c43yjbRgqu7lkBiBNeXjT9C1xsqZcmqy-ETbB9X31gJhw на сайте МВД ; нихрена на реботает!
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03.06.2020 12:54 Відповісти
Нах той додаток? Коли у мене була "непонятка" з проходженням сплаченого штрафуї, я на АЗС підійшов до ментів і попросив знайти інформацію за моїм номером. Миттєво знайшли, сказали що штраф пройшов і зарахований.
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03.06.2020 13:06 Відповісти
ПДР это первое слово Президент??
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03.06.2020 13:20 Відповісти
Кто кого и куда запустил? Нет нигде этого приложения!!!
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03.06.2020 13:38 Відповісти
...лови, https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.unit.vfx&hl=uk , себе скачал исключительно ради карты расположения камер, она работает даже без регистрации в проге
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03.06.2020 15:47 Відповісти
 
 