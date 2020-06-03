За добу в Києві 62 випадки COVID-19, серед них 10 медиків, загалом 3 133 інфікованих, - Кличко

У Києві за минулу добу зафіксували 62 випадки інфікування коронавірусом.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість жителів Києва, у яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 62 людини. З них 10 медиків. Сьогодні в Києві вже 3 133 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - розповів мер столиці.

Серед захворілих 38 жінок віком від 24 до 95 років і три дівчинки - 5, 7 і 10 років. А також 16 чоловіків віком від 30 до 83 років і п'ятеро хлопчиків - від 3 до 14 років.

У лікарні столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужали за добу 38 осіб. Всього коронавірус побороли 756 жителів столиці.