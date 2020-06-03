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Пропонуємо, щоб випускники, які не планують цього року вступати до вишів, не складали ЗНО, - Кличко

Пропонуємо, щоб випускники, які не планують цього року вступати до вишів, не складали ЗНО, - Кличко

Департамент освіти столиці на підставі рішення комісії з надзвичайних ситуацій пропонує скасувати цього року ЗНО для випускників, які не планують вступати до вищих навчальних закладів.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"У школах столиці і країни завершився навчальний рік. Учні закінчили його дистанційно. Але попереду – для випускників – зовнішнє незалежне оцінювання. І багато випускників та їх батьків хвилюються за те, як воно відбудеться, - сказав Кличко. - Департамент освіти міста запропонував відмінити в цьому році Державну підсумкову атестацію для одинадцятих класів. – Для учнів 4 та 9 класів міністерство її скасувало раніше. Ми пропонуємо, щоб випускники, які не планують цього року вступати до українських вищих навчальних закладів, не складали ЗНО. Це ж стосується і випускників закладів професійно-технічної освіти", - повідомив мер столиці.

Також читайте: Жителі окупованих Криму і Донбасу зможуть вступати без ЗНО до вищих навчальних закладів, в яких є освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна"

Ті ж, хто вступатимуть, за словами мера, пройдуть Зовнішнє незалежне оцінювання відповідно до затвердженого графіку.

"Зазначу, що цього року ЗНО в столиці планують складати 31 тисяча киян. І тільки 17 тисяч з них – цьогорічні випускники шкіл. Для проведення оцінювання в Києві підготували майже 7 тисяч аудиторій. Там будуть здійснювати всі необхідні дезінфікуючі заходи та контроль за станом тих, хто прийде на ЗНО", - сказав Віталій Кличко.

Автор: 

вступна кампанія (228) Київ (19423) Кличко Віталій (3508) ЗНО (323)


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Топ коментарі
+3
логично, Виталик. когда будут поступать в вузы в следующем году - всё забудут.
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03.06.2020 12:23
+2
Он помимо боксирования ещё и в образовании разбирается. Красаучег, йаатвичайю
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03.06.2020 12:25
+1
Чего это вдруг? Потому что так захотелось боксёру без мосгов ?
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03.06.2020 12:23
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Чего это вдруг? Потому что так захотелось боксёру без мосгов ?
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03.06.2020 12:23 Відповісти
логично, Виталик. когда будут поступать в вузы в следующем году - всё забудут.
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03.06.2020 12:23 Відповісти
Більшість нічого й так не знає, щоб щось пам'ятати.
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03.06.2020 12:35 Відповісти
на жаль країні потрібні прибиральники полуниці та боксери, напевно.
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03.06.2020 12:49 Відповісти
Сходили по большому? Вытерли опу!
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03.06.2020 12:24 Відповісти
Он помимо боксирования ещё и в образовании разбирается. Красаучег, йаатвичайю
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03.06.2020 12:25 Відповісти
Одно непонятно почему этими вопросами занимается мэр города.
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03.06.2020 12:26 Відповісти
Мда...
Идите в секцию бокса - вас и без ВНО примут...
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03.06.2020 12:27 Відповісти
Всіх одразу на будівництво))
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03.06.2020 12:34 Відповісти
Снова в первый класс - могут ведь не поверить, что рабочий умеет читать...
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03.06.2020 12:40 Відповісти
Ахренеть! От детей нужно прятать спички, от иалолеток - бухло, а от бородатых студентов-недоучек - власть! Эту Серегину мудрость вырубят на в камне на обломках Украины...
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03.06.2020 12:38 Відповісти
Блин, есть те хто школу закончил - поправьте Серегины очипятки, а то я сразу Академию по управлению Вселенной при администрации закончил...
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03.06.2020 12:44 Відповісти
Вернее справку об окончании купил и доплатил за то шоб в цвете была и ламинация...
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03.06.2020 12:45 Відповісти
И Аттестаты об окончании школы им тоже не нужны? Всем известно, что баллы ЗНО формируют окончательные оценки в Аттестате, без ЗНО оценок в Аттестате не будет, а сам он станет ненужной картонкой. Кличку об этом некому доложить?!
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03.06.2020 13:24 Відповісти
 
 