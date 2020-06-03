Пропонуємо, щоб випускники, які не планують цього року вступати до вишів, не складали ЗНО, - Кличко

Департамент освіти столиці на підставі рішення комісії з надзвичайних ситуацій пропонує скасувати цього року ЗНО для випускників, які не планують вступати до вищих навчальних закладів.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"У школах столиці і країни завершився навчальний рік. Учні закінчили його дистанційно. Але попереду – для випускників – зовнішнє незалежне оцінювання. І багато випускників та їх батьків хвилюються за те, як воно відбудеться, - сказав Кличко. - Департамент освіти міста запропонував відмінити в цьому році Державну підсумкову атестацію для одинадцятих класів. – Для учнів 4 та 9 класів міністерство її скасувало раніше. Ми пропонуємо, щоб випускники, які не планують цього року вступати до українських вищих навчальних закладів, не складали ЗНО. Це ж стосується і випускників закладів професійно-технічної освіти", - повідомив мер столиці.

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Ті ж, хто вступатимуть, за словами мера, пройдуть Зовнішнє незалежне оцінювання відповідно до затвердженого графіку.

"Зазначу, що цього року ЗНО в столиці планують складати 31 тисяча киян. І тільки 17 тисяч з них – цьогорічні випускники шкіл. Для проведення оцінювання в Києві підготували майже 7 тисяч аудиторій. Там будуть здійснювати всі необхідні дезінфікуючі заходи та контроль за станом тих, хто прийде на ЗНО", - сказав Віталій Кличко.