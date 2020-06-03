Україна має низку зобов'язань у сфері транспорту за договором про асоціацію з ЄС. Ми вже почали їх імплементацію, - Криклій

Україна має низку зобов’язань щодо Угоди про асоціацію "Україна-ЄС", зазначив міністр інфраструктури.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами Владислава Криклія, Україна має імплементувати 44 директиви та 13 регламентів ЄС у сфері транспорту та надання послуг поштового зв’язку. Також 13 директив і три регламенти у сфері морського та внутрішнього водного транспорту. За виконанням завдань стежить запроваджена Урядом онлайн-система "Пульс Угоди".

Міністерство за три місяці 2020-го виконало 25% роботи, запланованої на рік, з 2017 по 2019 - виконували 14%, - повідомив Криклій.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано три законопроєкти із восьми пріоритетних. Йдеться про проєкти закону про внутрішній водний і залізничний транспорт, про поштовий зв’язок.

Міністр наголосив, що законопроєкт про внутрішній водний транспорт включає імплементаційні норми п'ятьох основних європейських директив. Вони стосуються систем фрахтування та ціноутворення на національному та міжнародному внутрішньому водному транспорті, доступу до перевезення вантажів і взаємного визнання дипломів.

Законопроєкт "Про залізничний транспорт України" дозволить замінити неефективні правила функціонування залізниці на відкритий ринок залізничних перевезень з прозорими та рівними умовами для бізнесу і якісними послугами для пасажирів.

Законопроєкт про поштовий зв’язок створить рівні умови на ринку для всіх його учасників і максимально спростить ціноутворення та продуктовий ряд для споживачів. Зміни з врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту сприятимуть зменшенню кількості ДТП за участі транспорту, що перевозить пасажирів чи вантажі.

Також за словами Криклія, зараз працюють над тим, щоб річки Дніпро, Південний Буг та українська частина Дунаю стали невід’ємним елементом європейської мережі внутрішніх водних шляхів. Ми прагнемо реалізації всіх проєктів, а це 4800 км доріг і залізниць, 6 сучасних портів і 11 логістичних центрів в Україні.