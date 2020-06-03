Митниця в квітні зібрала на мільярд більше, ніж у травні з низкою відкритих пунктів пропуску, - Нефьодов
Митниця в квітні із закритими пунктами пропуску зібрала на один мільярд гривень більше, ніж у травні, коли після послаблення карантину кордон частково відкрили.
Про це пише в фейсбук ексглава Держмитниці Макс Нефьодов, передає Цензор.НЕТ.
"Зайшов на сайт Держказначейства. У квітні "неефективний Нефьодов" зібрав у загальний фонд держбюджету 19.6 млрд грн. У травні без мене митниця зібрала на мільярд менше - 18.6 млрд грн", - зазначає він.
При цьому, за словами Нефьодова, план, порівняно з квітнем, Мінфін зменшив на 9.1 млрд грн: "Очевидно, була ідея показати, що раніше план не виконувався, а ось тепер як понесеться! Але чомусь понеслося назад".
Нефьодов також нагадує, що 22 травня ввели адаптивний карантин, і знову відкрили цілу низку пунктів пропуску, і "мав бути якийсь відкладений попит, накопичені товари повинні заїхати, на відміну від квітня".
Раніше Цензор.НЕТ повідомив, що 24 квітня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби. Також у відставку відправили Сергія Верланова, який керував Державною податковою службою.
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и что с налогами та же картина - как только "коррупционер", то сборы миллиардные, а как приходят "чессные-пречессные слуги" - то хер на рыло?
и с бюджетом аналогично (при "барыге Гройсмане" - профицит, при "чессных" - не просто хер, а херищщщщще, да еще и без соли)?
Пиши уже всю правду.
Все равно зеленые тобой подтерлись - чего ты их выгораживаешь?