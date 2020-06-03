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Новини
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Митниця в квітні зібрала на мільярд більше, ніж у травні з низкою відкритих пунктів пропуску, - Нефьодов

Митниця в квітні зібрала на мільярд більше, ніж у травні з низкою відкритих пунктів пропуску, - Нефьодов

Митниця в квітні із закритими пунктами пропуску зібрала на один мільярд гривень більше, ніж у травні, коли після послаблення карантину кордон частково відкрили.

Про це пише в фейсбук ексглава Держмитниці Макс Нефьодов, передає Цензор.НЕТ.

"Зайшов на сайт Держказначейства. У квітні "неефективний Нефьодов" зібрав у загальний фонд держбюджету 19.6 млрд грн. У травні без мене митниця зібрала на мільярд менше - 18.6 млрд грн", - зазначає він.

При цьому, за словами Нефьодова, план, порівняно з квітнем, Мінфін зменшив на 9.1 млрд грн: "Очевидно, була ідея показати, що раніше план не виконувався, а ось тепер як понесеться! Але чомусь понеслося назад".

Читайте: Зеленський про звільнення Нефьодова: Нормальна людина Макс, але на митниці беруть хабарі і їде контрабанда

Нефьодов також нагадує, що 22 травня ввели адаптивний карантин, і знову відкрили цілу низку пунктів пропуску, і "мав бути якийсь відкладений попит, накопичені товари повинні заїхати, на відміну від квітня".

Раніше Цензор.НЕТ повідомив, що 24 квітня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби. Також у відставку відправили Сергія Верланова, який керував Державною податковою службою.

Митниця в квітні зібрала на мільярд більше, ніж у травні з низкою відкритих пунктів пропуску, - Нефьодов 01

Автор: 

митниця (1871) Нефьодов Максим (383) Державна митна служба (636)


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Топ коментарі
+5
Таможня в апреле собрала на миллиард больше, чем в мае с рядом открытых пунктов пропуска, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8285
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03.06.2020 12:42
+2
родной, а почему ты не пишешь о том, что ДО ТЕБЯ - при "коррупционерах", "барыгах" и вообще нехороших людях - собирали на десятки миллиардов больше, чем при тебе?

и что с налогами та же картина - как только "коррупционер", то сборы миллиардные, а как приходят "чессные-пречессные слуги" - то хер на рыло?

и с бюджетом аналогично (при "барыге Гройсмане" - профицит, при "чессных" - не просто хер, а херищщщщще, да еще и без соли)?

Пиши уже всю правду.
Все равно зеленые тобой подтерлись - чего ты их выгораживаешь?
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03.06.2020 12:46
+1
Мне пох, что говорит Нефедов, я просто знаю, что как до Нефёдова приходилось платить таможне взятки. Так и в его время. Не помог даже звонок в Киев на горячую линию. Замяли между собой и сказали, что проверка никаких неправомерных действий не нашла
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03.06.2020 12:55
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Таможня в апреле собрала на миллиард больше, чем в мае с рядом открытых пунктов пропуска, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8285
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03.06.2020 12:42 Відповісти
родной, а почему ты не пишешь о том, что ДО ТЕБЯ - при "коррупционерах", "барыгах" и вообще нехороших людях - собирали на десятки миллиардов больше, чем при тебе?

и что с налогами та же картина - как только "коррупционер", то сборы миллиардные, а как приходят "чессные-пречессные слуги" - то хер на рыло?

и с бюджетом аналогично (при "барыге Гройсмане" - профицит, при "чессных" - не просто хер, а херищщщщще, да еще и без соли)?

Пиши уже всю правду.
Все равно зеленые тобой подтерлись - чего ты их выгораживаешь?
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03.06.2020 12:46 Відповісти
Нефедов!Это все ты бегая по парку,и земля тоже только из-за тебя крутится.ПОКАЖИ ЧЕГО ТЫ СТОИШЬ БЕЗ БЮДЖЕТНОГО КОРЫТА.
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03.06.2020 13:36 Відповісти
Дружище ты ничего не у кого не "собирал". "Собирала" служба, а у людей ещё оставались деньги с чем ваша власть категорически мириться не собиралась. Какой же сказочный долб**.
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03.06.2020 12:54 Відповісти
Мне пох, что говорит Нефедов, я просто знаю, что как до Нефёдова приходилось платить таможне взятки. Так и в его время. Не помог даже звонок в Киев на горячую линию. Замяли между собой и сказали, что проверка никаких неправомерных действий не нашла
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03.06.2020 12:55 Відповісти
Ничего, судя по обещаниям, скоро рванем. Не выпасть бы на ходу.
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03.06.2020 13:15 Відповісти
Нефедов или в зад! Морда ты продажная!
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03.06.2020 13:24 Відповісти
Взяток собрала в мае таможня больше? Ну поздравляем с трудовыми успехами!
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03.06.2020 14:16 Відповісти
Сів би цей блакитний слимак на дупу і не вібрував би.
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03.06.2020 14:35 Відповісти
Собрали больше, хорошо! Собрали меньше, плохо! Основной вопрос, что бы таможня меньше себе в карман собирала.
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03.06.2020 15:12 Відповісти
Ну че Вова? Помогли тебе твой беня и гудок?
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03.06.2020 17:37 Відповісти
 
 