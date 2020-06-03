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Зеленський про вищу освіту: "У нас повинні з'явитися нові Сікорські, Корольови та Вернадські"

Зеленський про вищу освіту:

В Україні потрібно розвивати наукову діяльність у вищих навчальних закладах, і науково-дослідну інфраструктуру, зокрема галузеві лабораторії.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора у мене була надзвичайно змістовна та конструктивна зустріч з представниками закладів вищої освіти з усієї України. Востаннє глава держави спілкувався з ними в такому форматі 15 років тому. Ми змінюємо це, адже якісна освіта для українців є нашим стратегічним пріоритетом. Зазначені в указі завдання уряду – це першочергові кроки, на важливості та невідкладності яких наголосили всі представники вищої освіти", - розповів Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський на зустрічі з керівниками вишів: В Україні кадровий голод, і цю проблему має вирішувати вища освіта. ФОТО

"Ми повинні сформувати чіткі цілі та готувати конкурентоспроможних фахівців – відповідно до потреб української економіки. Визначити, якими професіями ринок перенасичений, а які, навпаки, будуть гостро затребувані у найближчі роки. Не менш важливою є й розбудова мережі студентських гуртожитків. Сучасних, комфортних, а головне – в достатній кількості для потреб іногородніх студентів", - додав президент.

"Серед іншого, потрібно популяризувати вивчення математичних і природничих наук. Україна – це земля винахідників і першовідкривачів, визнаних усім світом. У нас повинні з’явитися нові Сікорські, Корольови та Вернадські. Для цього маємо розвивати наукову діяльність у вишах, розбудовувати науково-дослідницьку інфраструктуру, зокрема галузеві лабораторії. Не може бути успішною країна, яка пропонує науковцю тільки стілець, аркуш паперу і ручку. Це треба змінювати. Окрему увагу ми будемо приділяти популяризації нашої освіти серед іноземних студентів. Це й важливі для економіки надходження, і встановлення міцних міждержавних зв’язків", - акцентував Зеленський.

"Указом створюється Рада з питань розвитку вищої освіти при Президентові України. Її завданнями, серед іншого, будуть вдосконалення якості та змісту вищої освіти в Україні, підготовка пропозицій для вдосконалення законодавства України у цій галузі, зокрема щодо фінансової автономії закладів вищої освіти, механізму залучення приватних інвестицій та розвитку державно-приватного партнерства", - зазначив Зеленський.

За його словами, найближчим часом відбудуться зустрічі з представниками дошкільної, середньої та професійно-технічної освіти: "Разом визначимо шляхи розвитку та вдосконалення цих рівнів".

Зеленський про вищу освіту: У нас повинні зявитися нові Сікорські, Корольови та Вернадські 01
Зеленський про вищу освіту: У нас повинні зявитися нові Сікорські, Корольови та Вернадські 02

Автор: 

автономія (50) виш (545) Зеленський Володимир (23705) гуртожиток (130) вища освіта (208) студенти (432)


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Топ коментарі
+42
Зеленский о высшем образовании: Нужно популяризировать изучение математических и естественных наук. У нас должны появиться новые Сикорские, Королевы и Вернадские - Цензор.НЕТ 940
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03.06.2020 12:46
+35
Новых Зеленских 73%, от пришедших на выборы....хватит уже...
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03.06.2020 12:45
+35
Зеленский о высшем образовании: Нужно популяризировать изучение математических и естественных наук. У нас должны появиться новые Сикорские, Королевы и Вернадские - Цензор.НЕТ 3283
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03.06.2020 12:47
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Тю, так Петро Олексійович вже давно науку реформував. Казав що у нас найкраща в світі освіта.
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03.06.2020 14:05 Відповісти
Если у нас случайно и появится новый Сикорский или Вернадский - один фиг сразу за границу уедут. Наука фактически умирает - там, небось, средний возраст под 70. Уверенно движемся к превращению в банановую республику. Только без бананов. (
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03.06.2020 14:07 Відповісти
фу, совком завоняло. А зачем Украине наука и специалисты, много у нас высокотехнологичных производств? Запроса по сути нет.
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03.06.2020 14:11 Відповісти
Талантливых и трудоспособных очень много, но развиваться они могут только за границей. И в итоге служат тем, кто платит, а не Украине. Увы.
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03.06.2020 14:22 Відповісти
А як родиться ше Зеленський?
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03.06.2020 14:28 Відповісти
Зе хотел пошутить на тему Отчизна ждет героев,а .....рождает дураков(клоунов)???
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03.06.2020 14:38 Відповісти
Зачем учиться на сикорских и королевых? Постучал по клавишах ...ем, и жизнь удалась!
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03.06.2020 14:42 Відповісти
Вот,на чёрта та наука? Будешь работать на соль, чтобы придать вкус тому,последниму.А будешь кривляться,играть на пианино причиндалами будут деньги и почёт и уважение,и высока вероятность стать главой государства.
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03.06.2020 14:57 Відповісти
Міфічний цар Мідас своїм дотиком все перетворював на золото, а Зеленський на лайно.
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03.06.2020 15:27 Відповісти
Какой же популист этот хриплый карлик.
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03.06.2020 15:28 Відповісти
до конца года шмыга создаст 500К рабочих мест для математиков, уже закуплено 500 тыщ калькуляторов
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03.06.2020 15:29 Відповісти
нннннда.. президент-заочник - беда в державе
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03.06.2020 15:39 Відповісти
У нас успешно появлются новые Сикорские и Королёвы - ничео не изменилось.
Просто уже на этапе окончания средней школы они понимают,. что из этого дурдома
надо валить туда, где можно спокойно работать и нормально жить.
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03.06.2020 15:40 Відповісти
Они уже были и не раз.

Но утонули от безнадёжнгости в алкоголе, эмигрировали, погибли в драке, совершили суицид, убиты на войне, кто-то продолжает работать не на своем месте за копейки и никогда не вырвется... И дело не только в высшем образовании.

Были даже свои Гавелы, но наверх всегда взбирались аморальные куклы с олигархическим/фсбешным (нужное подчеркнуть) кулаком в заднице...
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03.06.2020 16:04 Відповісти
Образование бывает платным и бесплатным. Как правильно отмечено, государство должно определить приоритетные для страны специальности, а получивший бесплатное образование должен отработать по специальности три года или вернуть стоимость обучения....
Вот написал и подумал - ну с врачами понятно - по деревням полно вакансий. А куда девать физиков или КПИшников, если всё приватизировано?
В общем тут думать надо, а мне пока лень....
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03.06.2020 16:47 Відповісти
Чомусь замість Сікорських, Корольових та Вернадських у нас вилазять Зеленські,Дубінські та Коломойські
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03.06.2020 16:48 Відповісти
Зеленський про вищу освіту: "У нас повинні з'явитися нові Сікорські, Корольови та Вернадські" - Цензор.НЕТ 77
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03.06.2020 22:03 Відповісти
Зеленский о высшем образовании: "У нас должны появиться новые Сикорские, Королевы и Вернадские"

Для этого надо дать хотя бы минимальную помощь науке. Из несчастных PhD с зарплатой 5000 грн появляются только бомжи, но не Вернадские!
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03.06.2020 18:24 Відповісти
PhD с зарплатой 5000 грн
--------------------
Это сколько в евро?
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03.06.2020 19:29 Відповісти
На сьогодні це 5 000 грн. : 29,92 грн./євро = 167,11 євро
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03.06.2020 19:39 Відповісти
Не изнала курса. Спасибо. Это печально А мы на свои зарплаты ропщем...
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03.06.2020 20:09 Відповісти
Словно Путена цитирует... Надо бы спросить: а что ты как президент сделал для этого?! Пока видим, как 95 квартал бездарно рулит и классно пилит... Позорище, а не влада, во главе которой Попка-дурак
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03.06.2020 19:27 Відповісти
"Якісна освіта для українців є нашим стратегічним пріоритетом." © Зе
- Якісна освіта вашим пріоритетом точно не є. Бо ти особисто прогуляв усі заняття у криворізькому виші через участь у КВН.

"...потрібно популяризувати вивчення математичних і природничих наук."
- А навіщо? Зараз найпопулярнішою серед 73% населення є професія клоуна.
"Україна - це земля винахідників і першовідкривачів, визнаних усім світом."
- ...а також преЗЕдента, відомого у світі як Моніка.
"Не може бути успішною країна, яка пропонує науковцю тільки стілець, аркуш паперу і ручку. Це треба змінювати."
- Безумовно. Науковці чекають на зарплату щонайменше у $4 тис. Аби їм не було соромно перед простими вчителями, які таку зарплату вже рік як отримують.
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03.06.2020 19:36 Відповісти
Зеленський про вищу освіту: "У нас повинні з'явитися нові Сікорські, Корольови та Вернадські" - Цензор.НЕТ 6751
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03.06.2020 21:49 Відповісти
А нам нужны сейчас Шевченки, Бандеры и Шухевичи.
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03.06.2020 23:00 Відповісти
присвоить криворожскому швейному училищу имя Зеленского, присвоить всем ПТУ имя Зеленского, и всем туалетам имя Зеленского, потому что президент Украины Это ВОВА НИОЧЁМ
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04.06.2020 00:43 Відповісти
На мой взгляд, для проявления таланта, нужно 3 фактора: природная предрасположенность, образование, и возможность себя проявить в этом таланте.

Процент талантливых от природы людей, в мире примерно одинаков. Не думаю что в Украине он сильно больше или меньше чем в США, России или Китае.

Образование он допустим улучшит.

А вот где себя проявлять? Возьмём приведённых личностей: Сикорский - инженер авиастроитель. Создатель вертолётов. При том что в Украине, вообще нету серийного производства вертолётов, и практически остановилось серийное производство самолётов. Королёв - создатель космических аппаратов. При том что участие Украины в космических программах, свелось к совместной с РФ кооперации по постройке отдельных частей американских ракет. Даже готовых ракет больше не строится (от Зенита РФ отказалась). Сфера компетенции Вернадского - крайне широка - этот бы наверное нашёл где себя применить, но остальные два - наверное бы сбежали в Россию или США.

Вот и учи умы, для других стран.
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04.06.2020 20:12 Відповісти
https://censor.net/photo_news/319004/tesla_avtomobil_buduschego_bez_benzina_kotoryyi_stremitelno_zavoevyvaet_amerikanskiyi_rynok_fotoreportaj/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
04.01.15 19:48 "Тесла" - автомобиль будущего без бензина, который стремительно завоевывает американский рынок. ФОТОрепортаж
В Украине даже Томас Эдисон стал бы бомжом с его 3 000 (Тремя тысячами ) изобретений До Илона МАСКА дело бы не дошло.
Зеленський про вищу освіту: "У нас повинні з'явитися нові Сікорські, Корольови та Вернадські" - Цензор.НЕТ 5483
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04.06.2020 20:48 Відповісти
Зеленський про вищу освіту: "У нас повинні з'явитися нові Сікорські, Корольови та Вернадські" - Цензор.НЕТ 6155
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04.06.2020 20:49 Відповісти
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