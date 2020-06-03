Зеленський про вищу освіту: "У нас повинні з'явитися нові Сікорські, Корольови та Вернадські"
В Україні потрібно розвивати наукову діяльність у вищих навчальних закладах, і науково-дослідну інфраструктуру, зокрема галузеві лабораторії.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора у мене була надзвичайно змістовна та конструктивна зустріч з представниками закладів вищої освіти з усієї України. Востаннє глава держави спілкувався з ними в такому форматі 15 років тому. Ми змінюємо це, адже якісна освіта для українців є нашим стратегічним пріоритетом. Зазначені в указі завдання уряду – це першочергові кроки, на важливості та невідкладності яких наголосили всі представники вищої освіти", - розповів Зеленський.
"Ми повинні сформувати чіткі цілі та готувати конкурентоспроможних фахівців – відповідно до потреб української економіки. Визначити, якими професіями ринок перенасичений, а які, навпаки, будуть гостро затребувані у найближчі роки. Не менш важливою є й розбудова мережі студентських гуртожитків. Сучасних, комфортних, а головне – в достатній кількості для потреб іногородніх студентів", - додав президент.
"Серед іншого, потрібно популяризувати вивчення математичних і природничих наук. Україна – це земля винахідників і першовідкривачів, визнаних усім світом. У нас повинні з’явитися нові Сікорські, Корольови та Вернадські. Для цього маємо розвивати наукову діяльність у вишах, розбудовувати науково-дослідницьку інфраструктуру, зокрема галузеві лабораторії. Не може бути успішною країна, яка пропонує науковцю тільки стілець, аркуш паперу і ручку. Це треба змінювати. Окрему увагу ми будемо приділяти популяризації нашої освіти серед іноземних студентів. Це й важливі для економіки надходження, і встановлення міцних міждержавних зв’язків", - акцентував Зеленський.
"Указом створюється Рада з питань розвитку вищої освіти при Президентові України. Її завданнями, серед іншого, будуть вдосконалення якості та змісту вищої освіти в Україні, підготовка пропозицій для вдосконалення законодавства України у цій галузі, зокрема щодо фінансової автономії закладів вищої освіти, механізму залучення приватних інвестицій та розвитку державно-приватного партнерства", - зазначив Зеленський.
За його словами, найближчим часом відбудуться зустрічі з представниками дошкільної, середньої та професійно-технічної освіти: "Разом визначимо шляхи розвитку та вдосконалення цих рівнів".
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Просто уже на этапе окончания средней школы они понимают,. что из этого дурдома
надо валить туда, где можно спокойно работать и нормально жить.
Но утонули от безнадёжнгости в алкоголе, эмигрировали, погибли в драке, совершили суицид, убиты на войне, кто-то продолжает работать не на своем месте за копейки и никогда не вырвется... И дело не только в высшем образовании.
Были даже свои Гавелы, но наверх всегда взбирались аморальные куклы с олигархическим/фсбешным (нужное подчеркнуть) кулаком в заднице...
Вот написал и подумал - ну с врачами понятно - по деревням полно вакансий. А куда девать физиков или КПИшников, если всё приватизировано?
В общем тут думать надо, а мне пока лень....
Для этого надо дать хотя бы минимальную помощь науке. Из несчастных PhD с зарплатой 5000 грн появляются только бомжи, но не Вернадские!
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Это сколько в евро?
- Якісна освіта вашим пріоритетом точно не є. Бо ти особисто прогуляв усі заняття у криворізькому виші через участь у КВН.
"...потрібно популяризувати вивчення математичних і природничих наук."
- А навіщо? Зараз найпопулярнішою серед 73% населення є професія клоуна.
"Україна - це земля винахідників і першовідкривачів, визнаних усім світом."
- ...а також преЗЕдента, відомого у світі як Моніка.
"Не може бути успішною країна, яка пропонує науковцю тільки стілець, аркуш паперу і ручку. Це треба змінювати."
- Безумовно. Науковці чекають на зарплату щонайменше у $4 тис. Аби їм не було соромно перед простими вчителями, які таку зарплату вже рік як отримують.
Процент талантливых от природы людей, в мире примерно одинаков. Не думаю что в Украине он сильно больше или меньше чем в США, России или Китае.
Образование он допустим улучшит.
А вот где себя проявлять? Возьмём приведённых личностей: Сикорский - инженер авиастроитель. Создатель вертолётов. При том что в Украине, вообще нету серийного производства вертолётов, и практически остановилось серийное производство самолётов. Королёв - создатель космических аппаратов. При том что участие Украины в космических программах, свелось к совместной с РФ кооперации по постройке отдельных частей американских ракет. Даже готовых ракет больше не строится (от Зенита РФ отказалась). Сфера компетенции Вернадского - крайне широка - этот бы наверное нашёл где себя применить, но остальные два - наверное бы сбежали в Россию или США.
Вот и учи умы, для других стран.
04.01.15 19:48 "Тесла" - автомобиль будущего без бензина, который стремительно завоевывает американский рынок. ФОТОрепортаж
В Украине даже Томас Эдисон стал бы бомжом с его 3 000 (Тремя тысячами ) изобретений До Илона МАСКА дело бы не дошло.