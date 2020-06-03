Зеленський про вищу освіту: "У нас повинні з'явитися нові Сікорські, Корольови та Вернадські"

В Україні потрібно розвивати наукову діяльність у вищих навчальних закладах, і науково-дослідну інфраструктуру, зокрема галузеві лабораторії.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора у мене була надзвичайно змістовна та конструктивна зустріч з представниками закладів вищої освіти з усієї України. Востаннє глава держави спілкувався з ними в такому форматі 15 років тому. Ми змінюємо це, адже якісна освіта для українців є нашим стратегічним пріоритетом. Зазначені в указі завдання уряду – це першочергові кроки, на важливості та невідкладності яких наголосили всі представники вищої освіти", - розповів Зеленський.

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"Ми повинні сформувати чіткі цілі та готувати конкурентоспроможних фахівців – відповідно до потреб української економіки. Визначити, якими професіями ринок перенасичений, а які, навпаки, будуть гостро затребувані у найближчі роки. Не менш важливою є й розбудова мережі студентських гуртожитків. Сучасних, комфортних, а головне – в достатній кількості для потреб іногородніх студентів", - додав президент.

"Серед іншого, потрібно популяризувати вивчення математичних і природничих наук. Україна – це земля винахідників і першовідкривачів, визнаних усім світом. У нас повинні з’явитися нові Сікорські, Корольови та Вернадські. Для цього маємо розвивати наукову діяльність у вишах, розбудовувати науково-дослідницьку інфраструктуру, зокрема галузеві лабораторії. Не може бути успішною країна, яка пропонує науковцю тільки стілець, аркуш паперу і ручку. Це треба змінювати. Окрему увагу ми будемо приділяти популяризації нашої освіти серед іноземних студентів. Це й важливі для економіки надходження, і встановлення міцних міждержавних зв’язків", - акцентував Зеленський.

"Указом створюється Рада з питань розвитку вищої освіти при Президентові України. Її завданнями, серед іншого, будуть вдосконалення якості та змісту вищої освіти в Україні, підготовка пропозицій для вдосконалення законодавства України у цій галузі, зокрема щодо фінансової автономії закладів вищої освіти, механізму залучення приватних інвестицій та розвитку державно-приватного партнерства", - зазначив Зеленський.

За його словами, найближчим часом відбудуться зустрічі з представниками дошкільної, середньої та професійно-технічної освіти: "Разом визначимо шляхи розвитку та вдосконалення цих рівнів".



