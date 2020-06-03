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Новини
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Ми готові надати з десяток гідних кандидатур замість Авакова, але це функція більшості, - нардеп "Голосу" Юрчишин

Ми готові надати з десяток гідних кандидатур замість Авакова, але це функція більшості, - нардеп

У партії "Голос" заявили, що готові надати з десяток гідних кандидатів на посаду міністра внутрішніх справ замість Арсена Авакова.

Про це сказав у коментарі Цензор.НЕТ нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин.

"Ми готові надати з десяток гідних кандидатур, які в принципі вже висловили готовність реформувати, як Національну поліцію, так і Міністерство внутрішніх справ. Але це функція більшості. Якщо більшість не здатна знайти людей, то ми готові допомогти. Тільки процедура для цього досить проста - це формування нової коаліції", - сказав нардеп.

Юрчишин зазначив, що твердження про незамінність Авакова є абсурдним.

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"Ми зараз маємо величезну проблему з дотриманням прав людини в поліції. Тому люди, які зараз в поліції займаються цим питанням, перші кандидати на те, щоб зайняти цю посаду. Є такі люди, як на рівні обласних управлінь, так і навіть серед заступників міністра. Є люди, які починали реформу патрульної поліції. Є люди в Національній гвардії, які мають бойовий досвід і при цьому показали себе якісними менеджерами і керівниками. Питання в тому, що ми повинні притягти до відповідальності людей, які терплять безкарність для правоохоронців", - додав нардеп.

Юрчишин зазначив, що не готовий називати прізвища кандидатів на посаду керівника МВС, тому що це "відразу буде використано, як "Голос" когось лобіює на посаду".

"Тут послідовність законом визначена дуже просто: є відставка, після цього йдуть консультації і йдуть призначення. Так, ми готові після відставки назвати ці прізвища", - сказав нардеп.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, фракція "Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ Авакова і міністра охорони здоров'я Степанова. У відповідь, нардеп "СН" Ірина Верещук заявила, що якщо "Голос" хоче відставки Авакова, то нехай запропонує свою кандидатуру, наприклад, Вакарчука.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) ВР (14943) МВС (3500) Нацполіція (15138) звільнення (2667) Юрчишин Ярослав (153)


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Топ коментарі
+6
Ну хватить не хватить подивимось... А то що аваков обісрався.. І пробує домовлятися що б його суку не зняли - це факт
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03.06.2020 13:07
+3
Кому этот ватный колаборант нужен, вася? Ты еще за петушария тут поагитируй)
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03.06.2020 13:21
+3
Під кожним постом про відставку чорта є коменти типу: "прийде тільки гірший або такий же". В стилі "методичкі" кремлєботів: "Вы хотите чтобы это делали солдаты НАТО?"
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03.06.2020 13:26
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А эти все не успокоятся, их уже все фракции послали и понятно что голосов не будет.
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03.06.2020 12:55 Відповісти
Ну хватить не хватить подивимось... А то що аваков обісрався.. І пробує домовлятися що б його суку не зняли - це факт
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03.06.2020 13:07 Відповісти
НУ ТАК ПРЕДСТАВЛЯЙТЕ КОНКРЕТНЫХ ЛЮДЕЙ И ПРИЧИНЫ чем они эффективнее и лучше Авакова. А десятки и тысячи бездельников и идиотов за гос бюджетные деньги-нафик не надо
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03.06.2020 13:29 Відповісти
Незашквареную фракцию послали все щашкваренные фракции. Это для кого то новость?😮
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03.06.2020 17:32 Відповісти
Не розумію я "Голос". Ну, ж прийде тільки гірший чи такий самий. От директора ДБР Трубу зняли, і що маємо? З Генпрокуром Рябошапкою та ж сама історія. Тепер, Венедіктова.
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03.06.2020 13:01 Відповісти
А що так менти.. Бояться що упиря собакова.. Знімуть?
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03.06.2020 13:06 Відповісти
Під кожним постом про відставку чорта є коменти типу: "прийде тільки гірший або такий же". В стилі "методичкі" кремлєботів: "Вы хотите чтобы это делали солдаты НАТО?"
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03.06.2020 13:26 Відповісти
гардеропщица с квартала?
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03.06.2020 13:11 Відповісти
Рыба гниет с кловановой головы
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03.06.2020 13:11 Відповісти
Рюкзакова нужно снять хотя бы за то, что он в 2019 на выборах поступил как проститутка. Тогда и без него хватало тех кто срал на Петю и лизал обрезанный фиКало.мойскому.
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03.06.2020 13:11 Відповісти
Хвост пытается керувати Украиной.
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03.06.2020 13:14 Відповісти
Вместо Авакова ДУЛЬСКОГО партия наждак (см. на ютубе)!
Он в миг разберётся с гос. ворами...
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03.06.2020 13:15 Відповісти
Кому этот ватный колаборант нужен, вася? Ты еще за петушария тут поагитируй)
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03.06.2020 13:21 Відповісти
Да какая разница как он называется? Он мечтает пересажать сволочей и готов это делать денно и ночьно. Наверное даже и за даром!
А петуха с вилами я не предлагал.
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03.06.2020 14:52 Відповісти
Ты правда такой недалекий или притворяешься? Ты тут на полном серьезе пытаешься продвигать какого-то очередного ватного коллаборанта-блоггера, откровенного врага Украины, под предлогом, что он якобы каких-то сволочей пересажает? Пускай эта мразь с себя начнет, а пока пусть и дальше в головы недалекой ваты срет на ютубчике, это его реальный уровень.
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03.06.2020 15:34 Відповісти
Пінчуківські мерзотники, шлюхі олігарха.
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03.06.2020 13:33 Відповісти
Аваков находится под защитой Зеленского. Разве это не понятно с комментариев "слуг народа"? Такой "знаток" работы МВД возможен только в Украине.
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03.06.2020 14:25 Відповісти
Зеленский наивно считает, что его обходные маневры с инициацией отставки Авакова через Рахманина не известны самому Авакову. У Авакова источников информации в среде "Голоса" (и не только) более чем достаточно и всю эту мышиную возню он прекрасно видит.
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04.06.2020 01:02 Відповісти
 
 