Ми готові надати з десяток гідних кандидатур замість Авакова, але це функція більшості, - нардеп "Голосу" Юрчишин

У партії "Голос" заявили, що готові надати з десяток гідних кандидатів на посаду міністра внутрішніх справ замість Арсена Авакова.

Про це сказав у коментарі Цензор.НЕТ нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин.

"Ми готові надати з десяток гідних кандидатур, які в принципі вже висловили готовність реформувати, як Національну поліцію, так і Міністерство внутрішніх справ. Але це функція більшості. Якщо більшість не здатна знайти людей, то ми готові допомогти. Тільки процедура для цього досить проста - це формування нової коаліції", - сказав нардеп.

Юрчишин зазначив, що твердження про незамінність Авакова є абсурдним.

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"Ми зараз маємо величезну проблему з дотриманням прав людини в поліції. Тому люди, які зараз в поліції займаються цим питанням, перші кандидати на те, щоб зайняти цю посаду. Є такі люди, як на рівні обласних управлінь, так і навіть серед заступників міністра. Є люди, які починали реформу патрульної поліції. Є люди в Національній гвардії, які мають бойовий досвід і при цьому показали себе якісними менеджерами і керівниками. Питання в тому, що ми повинні притягти до відповідальності людей, які терплять безкарність для правоохоронців", - додав нардеп.

Юрчишин зазначив, що не готовий називати прізвища кандидатів на посаду керівника МВС, тому що це "відразу буде використано, як "Голос" когось лобіює на посаду".

"Тут послідовність законом визначена дуже просто: є відставка, після цього йдуть консультації і йдуть призначення. Так, ми готові після відставки назвати ці прізвища", - сказав нардеп.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, фракція "Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ Авакова і міністра охорони здоров'я Степанова. У відповідь, нардеп "СН" Ірина Верещук заявила, що якщо "Голос" хоче відставки Авакова, то нехай запропонує свою кандидатуру, наприклад, Вакарчука.