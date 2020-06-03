У США почався ефект доміно: за 96 годин десятки вбитих і сотні поранених поліцейських. В Україні ми діємо по-іншому, - Геращенко
Через хвилю насильства, яка накрила США після загибелі афроамериканця від рук конкретного поліцейського в місті Міннеаполіс, почався ефект доміно.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
За повідомленнями ЗМІ, і офіційних заяв влади різних штатів, за останні 96 годин по США пройшла хвиля вбивств поліцейських, які ніяк не причетні і не відповідальні за вбивство афроамериканця в Міннеаполісі.
У Сент-Луїсі був застрелений офіцер поліції у відставці, афроамериканець Девід Дорн. Він захищав від мародерів свій бізнес.
Так, в Лас-Вегасі один офіцер поліції був убитий пострілом у потилицю, коли намагався зупинити заворушення. Також вогонь по правоохоронцях був відкритий у залі суду;
У Сент-Луїсі четверо поліцейських були застрелені одним стрільцем;
У Нью-Йорку співробітник поліції був збитий автомобілем. Також були збиті троє співробітників поліції в місті Буффало;
У Девенпорті троє співробітників правоохоронних органів потрапили в засідку, один з них був застрелений;
У Чикаго під час заворушень 132 офіцери були поранені;
Дев'ять офіцерів поліції постраждали під час заворушень у Пітсбурзі;
У штаті Род-Айленд кілька офіцерів поліції дістали поранення;
У поліцейському управлінні міста Окленд зловмисник відкрив вогонь;
У місті Санта-Ана (Каліфорнія) два офіцери дістали травми голови від снаряда, що розірвався;
Два офіцери поліції були застрелені в місті Річмонд (Вірджинія);
В Олбані один офіцер був поранений цеглою в голову;
Четверо поліцейських округу Принс-Вільям зазнали травм голови від розриву снарядів;
Сім офіцерів поліції дістали поранення в Сакраменто;
У місті Лінчберг (Вірджинія) були обстріляні і поранені офіцери поліції;
Кілька поліцейських міста Шампейн (Ілінойс) зазнали поранення;
У Солт-Лейк-Сіті під час заворушень постраждали 21 офіцер поліції;
Щонайменше 50 агентів секретної служби були поранені у Вашингтоні;
У Денвері автомобіль збив трьох поліцейських;
У місті Нью-Йорк під час заворушень було поранено 33 поліцейських;
Шестеро афінських поліцейських були поранені під час акції протесту;
У Гаррісбергу під час заворушень було поранено двох співробітників поліції Капітолію штату Пенсильванія;
У Лас-Вегасі поранення зазнали дванадцять співробітників поліції;
21 співробітник правоохоронних органів Міннеаполіса був поранений у ході безладів;
Два співробітники Федеральної служби охорони були поранені, один убитий.
"Сподіваюся, що найближчим часом влада США зупинить потік насильства, мародерства і грабежів, причиною якого стала зокрема і нешвидка, і неефективна реакція керівництва поліції і прокуратури на факт вбивства афроамериканця співробітником поліції Міннеаполіса", - написав він.
"Ми в Україні навчилися діяти по-іншому. Ми не покриваємо поліцейських, які явно вчинили злочин, і негайно передаємо їх в руки слідства і правосуддя", - додав Геращенко.
Нагадаємо, в США тривають протести у зв'язку зі смертю під час затримання в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда. Іноді акції переростають в сутички з поліцією. Протести охопили кілька десятків американських міст. У Вашингтоні і ще в 40 великих містах США ввели комендантську годину.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Только огнём и мечом, как предки поступали.
Все эти демократы, социалисты, комуняки, интер союзы, весь этот сброд левый приведёт к большой резне.
Они эти леваки, завозят их для голосования, это их паразитирующий электорат.
Утешает себя Украинцы же не такие ,они ж не будут нас так убивать
https://twitter.com/ZelloXoxma/status/1267978163424034816
мова - головний ворог Росії» - професор Лариса Масенкоhttps://www.radiosvoboda.org/a/30509991.html?fbclid=IwAR0CZZ-PCMCiAK9vLbE6YZ6_OtAdT80JLXdmC2gs23sIlZico2hiaT6STac
Як не без іронії зауважив на своїй сторінці у фейсбуці Анатолій
Стрєляний, у Росії «є тільки один ворог, при думці про якого вона впадає в тугу
воістину смертельну. Це не США, не Захід в цілому, не Китай. Це українська
мова».
Мова це дуже важливо, але любов до Батьківщини важливіша. Набагато.
Ніхто не знає що курить Геращенко і де він це дістає ?
Може в Голандію на закупи дядька їздив ...
Вони ж саме за це і "протестують".
А як тим придуркам поліцаям і нацгвардійцям, які вчора (хто сам недалекий і пройнявся нав*язуваним тупим почуттям провини за когось, хто - за наказом) =солідарність= з цими "протестантами" демонстрували ? на коліно ставали ?
Нічого спати не заважає ? Чи "святі мученики-протестанти" когось з них пришльопнули теж ?
Хай ще сьогодні постоять, вже на двох колінах. Потім можуть перейти до цілування черевиків "обездолених чорних геніїв".
- "протести" з розбоєм та грабуваннями, побиттям журналістів організовані та фінансовані. Сплила така фішка що за цим стоїть така собі організація "NoFa" Це організація яка типу бореться проти фашизму та расизму, але чомусь фінансується з росії. Оппссс...! А шо таке ??
- що до поліцейського та тої довбаної мавпи яку треба було замочити ще 7-10 років тому..Ця чорносрака тварина вже сиділа 4 рази за доволі серйозні злочини. Це сране дпомоїдське кодло дармоїдів які живуть на соцвиплати вже (увага) у 4-му поколінні ! А щоб мати грошей більше займаються наркотою, крадіжками та іншим.. Поліцейський добре знав це лайно і вже давно. Копи з ризиком для життя брали цього покидька з подільниками кілька разів вже та при тому один коп був поранений. Що стало тим що коп не прислухався до прохання зняти коліно з шиї - невідомо..Може ємоції що вони знов його взяли та знов здалуть і здов його відпустять і все по колу..Та й задушив нахрін.
Так от пішли всі нахрін! За злочини - розганяти, ******* так щоб аж срали на бігу..Бо це не випадок коли піймали першого -ліпшого афроамериканця .поставили на коліна за для розваги та застрелили без будь-якої причини. За розбій треба стріляти на ураження. Трохи перебити цього стада яке вчиняє злочини на кацапські гроші та дестабілізує країну навмисне - і як що треба - то армією. І всі ті що соплі пускають що " притискають" - хай ідуть працювати та **** НЕ ПОРУШУЮТЬ ЗАКОНИ!
Але ж бачите, що виробляють ?
Я на вихідних багато сиділа в місцевих коментах ...
Люди цікаві речі пишуть ... Не пам*ятаю зараз дослівно, але один чоловік написав, що батько його вчив так: те, чого ти досягаєш - це не через те, що ти маєш (що у тебе є), а результат вибору, який ти робиш (там choices було, важливо, шо у множині).
Тому цей персонаж, через якого тепер це все відбувається, сам зробив свій вибір в житті і отримав логічний результат. Він міг скоїти перший злочин помилково ... але виправитися потім ... не захотів.
Я не хочу слухати, що вибору не було ... Багато чорних працюють на нормальних роботах, заробляють на життя, виховують дітей, вчаться і т.д.
Закінчив би все одно подібним чином. Або від передозу загнувся б, або і свої б пришили.
Абсолютно Вас підтримую: хай ідуть працювати та **** НЕ ПОРУШУЮТЬ ЗАКОНИ!
це напад на США.
Чиновники только политической- это никакой ответственности, не несут ни за что!
Похоже что вариант как в США , реально созревает в обществе! Социальная несправедливость и безнаказанность , в первую очередь чиновников- нанятых народом для обеспечения приемлемых условий для жизни! Сделает своё черное дело и при Зе!
Вы спрашивали у народа Украины, а согластны они чтобы к власти допущенные, паразитировали на шее народа? Если верхи не желают с этим не чего делать, так может такую власть необходимо убирать? Методами какие возникнут у народа адекватные их возмущению!
За то, что Джон Рокфеллер отдал все своё состояние на благотворительность?
За то, что в Китае, докоммунистическом, Рокфеллеры открывали мед. центры и готовили врачей, обученных западной медицине?
Или за то, что в Венесуэле Рокфеллеры давали работникам своей нефтяной компании беспроцентные кредиты?
Или за то, что Джон Рокфеллер, глубоко верующий христианин, поставил в церкви в Нью-Йорке, которую он построил, статую Дарвина, из-за восхищения пред достижениями науки?
Вы поясните, пожалуйста, почему вы приравляли великого человека, Джона Рокфеллера, к остальным?
Ну, после того, как в Венесуле "отжали", то есть национализировали крупнейшую нефтяную компанию Рокфеллеров, страна прямо расцвела, Мадуро не соврет, "зуб даст" (чужой).
Напомните мне, как котируется сейчас венесуэльская валюта, почему билеты на метро в Каракасе не окупают стоимости импортной краски и потому их больше не печатают, и по какой-такой загадочной причине в госпиталя Каракаса больные приносят не только все медикаменты, необходимые для лечения, но и электрические лампочки (а воду в ведрах носят им родственники)?
Спрашивать, сколько человек умерло, потому как не могли получить мед. помощь, не буду - кто же их, венесуэльцев, считает.
Зато без Рокфеллеров.
P.S. Скажите, а "бандиты из 90-х" тоже мед. ВУЗы в Украине откыли, как Рокфеллеры в Китае? Какие?
Левак-троцкист, как и уголовник, понимает только одно: кулю в лоб.
Причем, что характерно, когда леваков на "плаху" тащат кожу сдирать, что случается с завидной регулярностью, когда власть берут столь любимые и превозносимые леваками уголовники, то леваки почему-то верещат: "А нас то за что?"
Да как-же это "за что" вас?
Во-первых, "так надежней будет"(С), а во-вторых, "предателю - первый кнут".
упоротим порохоботам вдалося "привязати " Зе до насилля в США )))
"Толпа почти из тысячи человек вышла на площадь перед зданием конгресса США незадолго до начала комендантского часа.
Молодые люди скандируют оскорбительные лозунги в адрес полицейских, которые стоят по периметру площади вдоль металлического забора. Правоохранители никак не реагируют на демонстрантов. Перед зданием капитолия манифестанты не задержались, они продолжили идти в противоположную от него сторону."
Что толпа уголовников прошла мимо Капитолия - "это мы понять можем"(С), там "водки нет - иди домой"(С), грабить нечего.
И что удивительно - никто из марширующих уголовников не выдерживает дистанции в полтора метра (или сколько там прописала ВОЗ "от коронавируса"). Если не перезаразятся и не вымрут они - я буду очень удивлена. макароновирус должен их выкосить всех, подчистую.
Коли зараз десятки тисяч бідли кримінального руйнують мали бізнеси і палять їх і грабують - це треба підтримувати і ставати перед ними на коліна тому що вони. Не переплутайте, будь-ласка, методички.
Чьо, пацани, мусорське насильство в США?
Как оказалось, сделать Президент может очень много, и ему на это даже не потребуется разрешения Конгресса (меньше хлопот старушке Пелоси).
Даже не буду упоминать, что может сделать Президет, как Главнокомандующий Вооруженными Силами согласно Конституции (сам войну объявить не может, не волнуйтесь, мышебратья ).
Но вот ввести прзидентское правление (я пытаюсь понятнее перевести глагол commandeer - реквизировать) вместо/над губернаторами отдельных штатов может в случае мятежа:
"Congressional legislation gives the President powers to commandeer states and governors of states, if the President deems they are engaged in insurrection" (Википедия)
То есть достаточно Дональду Фредовичу классифицировать "мирные протесты" чернож*пых уголовников, как мятеж - и все, прости-прощай демократическая партия Калифорнии
.
Также может засадить в тюрьмы чернож*пых уголовников, если, как Президент Линкольн во время гражданской войны, временно отменит habeas corpus:
A claim of emergency powers was at the center of President Abraham Lincoln's suspension of https://en.wikipedia.org/wiki/Habeas_corpus habeas corpus without Congressional approval in 1861. Lincoln claimed that the rebellion created an emergency that permitted him the extraordinary power of unilaterally suspending the writ."
(Википедия)
То есть посадили бандита в тюрьму - и сиди-отдыхай, и никакой адвокат в суде рта не раскроет, что, мол "невинного" мародера засадили без суда и следствия. Вот это мне особенно нравится! Грабил магазины - сидеть и сидеть maroderu, "варежки шить", и никакой адвокат не подмога, и никакого взятия на поруки, пока
не познаешь дзенне сошьешь 100 тысяч пар варежек.