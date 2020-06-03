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У США почався ефект доміно: за 96 годин десятки вбитих і сотні поранених поліцейських. В Україні ми діємо по-іншому, - Геращенко

У США почався ефект доміно: за 96 годин десятки вбитих і сотні поранених поліцейських. В Україні ми діємо по-іншому, - Геращенко

Через хвилю насильства, яка накрила США після загибелі афроамериканця від рук конкретного поліцейського в місті Міннеаполіс, почався ефект доміно.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

За повідомленнями ЗМІ, і офіційних заяв влади різних штатів, за останні 96 годин по США пройшла хвиля вбивств поліцейських, які ніяк не причетні і не відповідальні за вбивство афроамериканця в Міннеаполісі.

У Сент-Луїсі був застрелений офіцер поліції у відставці, афроамериканець Девід Дорн. Він захищав від мародерів свій бізнес.

Так, в Лас-Вегасі один офіцер поліції був убитий пострілом у потилицю, коли намагався зупинити заворушення. Також вогонь по правоохоронцях був відкритий у залі суду;

У Сент-Луїсі четверо поліцейських були застрелені одним стрільцем;

Також читайте: Близько 1,6 тис. військових армії США стягнули в район Вашингтона, вони перебувають у стані підвищеної бойової готовності

У Нью-Йорку співробітник поліції був збитий автомобілем. Також були збиті троє співробітників поліції в місті Буффало;

У Девенпорті троє співробітників правоохоронних органів потрапили в засідку, один з них був застрелений;

У Чикаго під час заворушень 132 офіцери були поранені;

Дев'ять офіцерів поліції постраждали під час заворушень у Пітсбурзі;

У штаті Род-Айленд кілька офіцерів поліції дістали поранення;

У поліцейському управлінні міста Окленд зловмисник відкрив вогонь;

У місті Санта-Ана (Каліфорнія) два офіцери дістали травми голови від снаряда, що розірвався;

Два офіцери поліції були застрелені в місті Річмонд (Вірджинія);

В Олбані один офіцер був поранений цеглою в голову;

Четверо поліцейських округу Принс-Вільям зазнали травм голови від розриву снарядів;

Сім офіцерів поліції дістали поранення в Сакраменто;

Також читайте: У Вашингтоні та ще в 40 великих містах США запровадили комендантську годину

У місті Лінчберг (Вірджинія) були обстріляні і поранені офіцери поліції;

Кілька поліцейських міста Шампейн (Ілінойс) зазнали поранення;

У Солт-Лейк-Сіті під час заворушень постраждали 21 офіцер поліції;

Щонайменше 50 агентів секретної служби були поранені у Вашингтоні;

У Денвері автомобіль збив трьох поліцейських;

У місті Нью-Йорк під час заворушень було поранено 33 поліцейських;

Шестеро афінських поліцейських були поранені під час акції протесту;

У Гаррісбергу під час заворушень було поранено двох співробітників поліції Капітолію штату Пенсильванія;

У Лас-Вегасі поранення зазнали дванадцять співробітників поліції;

21 співробітник правоохоронних органів Міннеаполіса був поранений у ході безладів;

Два співробітники Федеральної служби охорони були поранені, один убитий.

"Сподіваюся, що найближчим часом влада США зупинить потік насильства, мародерства і грабежів, причиною якого стала зокрема і нешвидка, і неефективна реакція керівництва поліції і прокуратури на факт вбивства афроамериканця співробітником поліції Міннеаполіса", - написав він.

"Ми в Україні навчилися діяти по-іншому. Ми не покриваємо поліцейських, які явно вчинили злочин, і негайно передаємо їх в руки слідства і правосуддя", - додав Геращенко.

Нагадаємо, в США тривають протести у зв'язку зі смертю під час затримання в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда. Іноді акції переростають в сутички з поліцією. Протести охопили кілька десятків американських міст. У Вашингтоні і ще в 40 великих містах США ввели комендантську годину.

У США почався ефект доміно: за 96 годин десятки вбитих і сотні поранених поліцейських. В Україні ми діємо по-іншому, - Геращенко 01
У США почався ефект доміно: за 96 годин десятки вбитих і сотні поранених поліцейських. В Україні ми діємо по-іншому, - Геращенко 02

Автор: 

заворушення (106) протест (2397) США (22568) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+67
"В Сент Луисе был застрелен офицер полиции в отставке, афроамериканец Девид Дорн.
Он защищал от мародёров свой бизнес."

Источник: https://censor.net/n3199735

То есть, "протестующие" против смерти чернокожего сами убивают темнокожих, еще и грабят их.
Какие интересные "протесты"...
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03.06.2020 12:59
+58
"В Украине мы действуем по-другому," - так блін, підозрюваних ви гвалтуєте і катуєте в поліцейських відділках. Знайшлися тут взірцеві правоохоронці.
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03.06.2020 12:59
+57
Правильно, жирный импотент-прихлебатель, нужно молчать в тряпку пока насилуют девок и разваливаются реформы, атонегрынападут.
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03.06.2020 12:57
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"Мы в Украине научились действовать по другому. Мы не покрываем полицейских явно совершивших преступление и немедленно передаём их в руки следствия и правосудия", - добавил Геращенко.----------------------------Давно пора послать в штаты своих советников, Все таки они союзники! Можно также отправить беркут. Источник: https://censor.net/n3199735
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03.06.2020 18:41 Відповісти
Завозите ещё больше мигрантов в ЕС и Америку, и они скоро устроят ад.
Только огнём и мечом, как предки поступали.
Все эти демократы, социалисты, комуняки, интер союзы, весь этот сброд левый приведёт к большой резне.
Они эти леваки, завозят их для голосования, это их паразитирующий электорат.
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03.06.2020 18:53 Відповісти
Антоніна! Тебе та твого начальника вже списують... одна проблема, що на фоні "слуг урода" бородатої бабці, ще таких "щирих українців" як ви- хрін знайдеш.
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03.06.2020 18:55 Відповісти
Геращенко - peace-door-ball.
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03.06.2020 19:02 Відповісти
Боится, что-то знает!
Утешает себя Украинцы же не такие ,они ж не будут нас так убивать
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03.06.2020 19:16 Відповісти
Трамп - чмо и клоун
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03.06.2020 19:38 Відповісти
а твій президент х...ло і живи з цим.
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03.06.2020 22:42 Відповісти
Вот как поступают настоящие американцы с бандитами и мародерами, которые ловят хайп и устраивают массовые погромы и грабежи, разрушают инфраструктуру города. Неравнодушные граждане своей страны берут флаг своей родины и защищают свое законное право быть человеком, а не обезьяной.

https://twitter.com/ZelloXoxma/status/1267978163424034816
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03.06.2020 19:39 Відповісти
Очень напомнило события в Одессе 2 го мая.....
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03.06.2020 21:57 Відповісти
Дикари.
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03.06.2020 19:51 Відповісти
Конечно вы по другому действуете. Вы либо просто сливаете дела мудаков в погонах либо делаете полицейских на столько бесполезными и беспомощными, что им быдло хамит в ситуациях, в которых на Западе могло бы и пулю получить.
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03.06.2020 20:00 Відповісти
А мы надеемся, что Вас с Аваковым проведут корридором позора по Киеву с рюкзаками на голове.
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03.06.2020 20:11 Відповісти
""Мы в Украине научились действовать по другому. Мы не покрываем полицейских явно совершивших преступление и немедленно передаём их в руки следствия и правосудия", - добавил Геращенко." - что эта жирная тварь несёт? Не один *ука беркут убивавший и калечивший людей не сидит! Тех кто отдавал приказы даже в материалах дела нет. Нужно чтобы ФБ забанил этого лизоблюда, он уже достал нести пургу и дезинформацию. Прям как Трамп в Твитере.
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03.06.2020 20:43 Відповісти
За что эту жирную свинью Геращенко все и ненавидят - за лицемерие и наглую ложь.
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04.06.2020 11:35 Відповісти
антоху всезнающую отправить в сша наводить порядок. но присматривать что бы колесо обзора не спер .
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03.06.2020 20:57 Відповісти
У нас другая реакция на преступления ментов потому что мы трусливые мулы, а не из-за эфективных действий геращенко.
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03.06.2020 21:13 Відповісти
І знову неукраїнською до українців!!!«Українська
мова - головний ворог Росії» - професор Лариса Масенкоhttps://www.radiosvoboda.org/a/30509991.html?fbclid=IwAR0CZZ-PCMCiAK9vLbE6YZ6_OtAdT80JLXdmC2gs23sIlZico2hiaT6STac

Як не без іронії зауважив на своїй сторінці у фейсбуці Анатолій
Стрєляний, у Росії «є тільки один ворог, при думці про якого вона впадає в тугу
воістину смертельну. Це не США, не Захід в цілому, не Китай. Це українська
мова».
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03.06.2020 21:58 Відповісти
У США почався ефект доміно: за 96 годин десятки вбитих і сотні поранених поліцейських. В Україні ми діємо по-іншому, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1968
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03.06.2020 21:59 Відповісти
Ні, це на жаль не так. Стільки покидьків розмовляють вишуканою українською мовою. Стільки зрадників та колаборантів.
Мова це дуже важливо, але любов до Батьківщини важливіша. Набагато.
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04.06.2020 08:42 Відповісти
американська коліївщина
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03.06.2020 21:59 Відповісти
здесь нех*й улавливать. 5 шагов, как убить страну, от ХЛА. 1) сначала маргиналы читающие поносные СМИ выбирают утырка (в США Трампа, у нас - Зеленского, оба марионетки, управляются из Кремля), 2) далее обоим утыркам отправляется команда быть жестче; 3) далее конструируется ситуация, когда утыркам можно быть жестче (папа полицейского, убившего негра имеет связь с москвой); 4) неподконтрольная территория ввергается в хаос; 5 ) мордор шантажирует п*д*р*ст*в на предмет выполнения их требований
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03.06.2020 22:57 Відповісти
точно также, как настоящие американцы, сделали цену убийства американца неприемлемой, точно также украинцы сделают цену убийства украинцев неприемлемой. Сначала - для Зеленского, но он тупая пешка - ничего не понимает, ничего не решает, 6ка. Далее, при нужной раскрутке, может возникнуть супертеррористическое движение планеты Земля, основу которого составят украинцы, и которое не оставит от РФ ни следа. Ведь в Кремле серьёзно обсуждаются сценарии применения российского ЯО в Украине. Чем всё закончится, я не знаю, но держу кулачки за НАТО
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03.06.2020 23:08 Відповісти
опять прием препаратов пропускаешь...
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04.06.2020 06:23 Відповісти
Об этом на своей странице в https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3005041086249385&set=a.673865036033680&type=3&theater Facebook написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает https://censor.net/ https://censor.net/n3199735

Ніхто не знає що курить Геращенко і де він це дістає ?
Може в Голандію на закупи дядька їздив ...
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04.06.2020 00:10 Відповісти
Яка антоніна розумна! Навіть під час вилизування тарілок метикує як відмазати рюкзакана! Скину я його творчість друзям в США!
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04.06.2020 00:15 Відповісти
Не сумніваюся, що всі палкі підтримувачі "протестантів" і "нещасних-пренещасних" чорних "ангелочків"-бандитів з крильцями шалено радіють такій "чудовій" інформації.
Вони ж саме за це і "протестують".

А як тим придуркам поліцаям і нацгвардійцям, які вчора (хто сам недалекий і пройнявся нав*язуваним тупим почуттям провини за когось, хто - за наказом) =солідарність= з цими "протестантами" демонстрували ? на коліно ставали ?

Нічого спати не заважає ? Чи "святі мученики-протестанти" когось з них пришльопнули теж ?

Хай ще сьогодні постоять, вже на двох колінах. Потім можуть перейти до цілування черевиків "обездолених чорних геніїв".
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04.06.2020 00:44 Відповісти
Можно не только на оба колена встать, но и башкой об землю потюкать, земные поклоны отбить. Уголовники, по-слухам, очень уважают такое поведение. Вон, "бубочка" же "заглядывал в глаза" - и ничего, жив остался. А что было бы, если бы встал перед обдроченцами на колени, сразу воцарился бы мир, на их, подшатнцах, условиях. Зря, что ли Медведчук, Ермак и Ко, амнистию продвигают для террористов из ЛДНР...
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04.06.2020 07:10 Відповісти
Додам. Це просто як факти:
- "протести" з розбоєм та грабуваннями, побиттям журналістів організовані та фінансовані. Сплила така фішка що за цим стоїть така собі організація "NoFa" Це організація яка типу бореться проти фашизму та расизму, але чомусь фінансується з росії. Оппссс...! А шо таке ??
- що до поліцейського та тої довбаної мавпи яку треба було замочити ще 7-10 років тому..Ця чорносрака тварина вже сиділа 4 рази за доволі серйозні злочини. Це сране дпомоїдське кодло дармоїдів які живуть на соцвиплати вже (увага) у 4-му поколінні ! А щоб мати грошей більше займаються наркотою, крадіжками та іншим.. Поліцейський добре знав це лайно і вже давно. Копи з ризиком для життя брали цього покидька з подільниками кілька разів вже та при тому один коп був поранений. Що стало тим що коп не прислухався до прохання зняти коліно з шиї - невідомо..Може ємоції що вони знов його взяли та знов здалуть і здов його відпустять і все по колу..Та й задушив нахрін.
Так от пішли всі нахрін! За злочини - розганяти, ******* так щоб аж срали на бігу..Бо це не випадок коли піймали першого -ліпшого афроамериканця .поставили на коліна за для розваги та застрелили без будь-якої причини. За розбій треба стріляти на ураження. Трохи перебити цього стада яке вчиняє злочини на кацапські гроші та дестабілізує країну навмисне - і як що треба - то армією. І всі ті що соплі пускають що " притискають" - хай ідуть працювати та **** НЕ ПОРУШУЮТЬ ЗАКОНИ!
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04.06.2020 07:12 Відповісти
Так. Я читала навіть про 5 термінів ув*язнення.
Але ж бачите, що виробляють ?

Я на вихідних багато сиділа в місцевих коментах ...
Люди цікаві речі пишуть ... Не пам*ятаю зараз дослівно, але один чоловік написав, що батько його вчив так: те, чого ти досягаєш - це не через те, що ти маєш (що у тебе є), а результат вибору, який ти робиш (там choices було, важливо, шо у множині).

Тому цей персонаж, через якого тепер це все відбувається, сам зробив свій вибір в житті і отримав логічний результат. Він міг скоїти перший злочин помилково ... але виправитися потім ... не захотів.

Я не хочу слухати, що вибору не було ... Багато чорних працюють на нормальних роботах, заробляють на життя, виховують дітей, вчаться і т.д.

Закінчив би все одно подібним чином. Або від передозу загнувся б, або і свої б пришили.
Абсолютно Вас підтримую: хай ідуть працювати та **** НЕ ПОРУШУЮТЬ ЗАКОНИ!
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04.06.2020 07:39 Відповісти
Синхронні напади на службовців поліції в різних місцях - це явно організовані частини одного цілого:

це напад на США.
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04.06.2020 01:07 Відповісти
Ну и какой вывод с этой информации Геращенко? Будем продолжать принимать все указания из США и стремиться к такой развязке в итоге. Будем боятся Порошенко, ато он Патриотов денежных знаков наймёт и устроит демонстрации Политических преследований его! Выполнять всё что нам указывают из МВФ-США, а на народ плевать! Всем назначенным с иностранной Крышей назначать Бешенные зарплаты, и премии и обязательную фин помощью ежемесячно-ЗА ЧТО? Кстати фонд на Финпомощь в Гос предприятиях предназначена, для добавки чиновникам к зарплате итак высокой? А может чиновник не должен в сумме всех выплат превышать 10 средних зарплат, начиная от уборщиц до специалистов, по его отрасли?Сколько можно бюджет грабить, это нас они грабят, медицина, образование,...?
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04.06.2020 02:12 Відповісти
По моему Власть боится всех! Вывозящих лес, бурштыновую мафию,металлоломную, аграрную, портовую, сигаретную, энергетическую,....... ВСЕХ кроме народа Украины! Все законы откорректированы Порошенко так, что никого привлечь к ответственности невозможно, у кого есть деньги! Воруй из бюджета, пили его, выводи в офшоры и тебе не чего за это не будет!
Чиновники только политической- это никакой ответственности, не несут ни за что!
Похоже что вариант как в США , реально созревает в обществе! Социальная несправедливость и безнаказанность , в первую очередь чиновников- нанятых народом для обеспечения приемлемых условий для жизни! Сделает своё черное дело и при Зе!
Вы спрашивали у народа Украины, а согластны они чтобы к власти допущенные, паразитировали на шее народа? Если верхи не желают с этим не чего делать, так может такую власть необходимо убирать? Методами какие возникнут у народа адекватные их возмущению!
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04.06.2020 02:39 Відповісти
Є час розкидати каміння, а є час його збирати...
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04.06.2020 06:02 Відповісти
отдохни чувак
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04.06.2020 08:43 Відповісти
все идет к социализму...и это хорошо, бо капитализм есть угнетение и нищета.... а антохе надо бы еще кило 30 скинуть, все равно толстоват...
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04.06.2020 06:26 Відповісти
Геращенка,иди тарелки вылизывай,умник!
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04.06.2020 06:36 Відповісти
Вся Америка в кредитах.В принципе население США в своём большинстве бедное.Вот только не мелкий бизнес надо грабить,а вылавливать Соросов и Ротшильдов,Рокфеллеров,Моргвнов.
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04.06.2020 06:37 Відповісти
И за что же это нужно "вылавливать" Рокфеллеров?
За то, что Джон Рокфеллер отдал все своё состояние на благотворительность?
За то, что в Китае, докоммунистическом, Рокфеллеры открывали мед. центры и готовили врачей, обученных западной медицине?
Или за то, что в Венесуэле Рокфеллеры давали работникам своей нефтяной компании беспроцентные кредиты?
Или за то, что Джон Рокфеллер, глубоко верующий христианин, поставил в церкви в Нью-Йорке, которую он построил, статую Дарвина, из-за восхищения пред достижениями науки?
Вы поясните, пожалуйста, почему вы приравляли великого человека, Джона Рокфеллера, к остальным?
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04.06.2020 07:08 Відповісти
Под благовидными делами захватываются активы и ресурсы,а людей загоняют в экономическое рабство.В Украине в 90 -ых годах бандиты тоже церкви строили.
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04.06.2020 07:31 Відповісти
В самом деле?
Ну, после того, как в Венесуле "отжали", то есть национализировали крупнейшую нефтяную компанию Рокфеллеров, страна прямо расцвела, Мадуро не соврет, "зуб даст" (чужой).
Напомните мне, как котируется сейчас венесуэльская валюта, почему билеты на метро в Каракасе не окупают стоимости импортной краски и потому их больше не печатают, и по какой-такой загадочной причине в госпиталя Каракаса больные приносят не только все медикаменты, необходимые для лечения, но и электрические лампочки (а воду в ведрах носят им родственники)?
Спрашивать, сколько человек умерло, потому как не могли получить мед. помощь, не буду - кто же их, венесуэльцев, считает.
Зато без Рокфеллеров.

P.S. Скажите, а "бандиты из 90-х" тоже мед. ВУЗы в Украине откыли, как Рокфеллеры в Китае? Какие?
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04.06.2020 07:40 Відповісти
Наша поганая левацкая газетенка штата Виктория "The Age" называет в сегодняшней статье протесты "мирными" (peaceful), то есть убитых полицейских, очевидно, леваки за людей не считают.
Левак-троцкист, как и уголовник, понимает только одно: кулю в лоб.
Причем, что характерно, когда леваков на "плаху" тащат кожу сдирать, что случается с завидной регулярностью, когда власть берут столь любимые и превозносимые леваками уголовники, то леваки почему-то верещат: "А нас то за что?"
Да как-же это "за что" вас?
Во-первых, "так надежней будет"(С), а во-вторых, "предателю - первый кнут".
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04.06.2020 07:04 Відповісти
бо якщо ідіоти при владі, то саме таке і відбувається. Це між іншим зеленому лайну треба глянути бо до ростова можна не втікти,а скоріш за все так може і статись.
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04.06.2020 07:27 Відповісти
так..
упоротим порохоботам вдалося "привязати " Зе до насилля в США )))
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04.06.2020 09:02 Відповісти
это всё происходит в городах которые десятилетиями голосовали за демократов. у полиции там связаны руки. так как в Америке местное самоуправление полиция подчиняется мэру и горсовету. а вот другой город для сравнения https://www.youtube.com/watch?v=sSDwxCQlLyw&fbclid=IwAR3FrRoOn_jHP9exBmNszxRkyxeNwT8WrkMlXzIXf8aPITP_Qmh6ZL5cJa4 https://www.youtube.com/watch?v=bIS4C7ym5YM&fbclid=IwAR0tk1rQ_PoDHjZ8F2TY15fIPOaKHsIBE_cP96spryyngAhqEcB8fxgXou8 https://twitter.com/CarolinaOpinion/status/1267921499501060098?fbclid=IwAR2P3BnmCGDcV9aGVSBxrDTDKsUlxQ3jFXrbhFKw6j3PCjgr2hIvsuVox7o
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04.06.2020 07:48 Відповісти
интересные фотки https://cdapress.com/news/2020/jun/02/armed-patriots-patrol-coeur-dalene-5/?fbclid=IwAR3lWe0FssMT0PtGntAlchcX4CihICou05r9Z2DabT1U-Hlu0RDA5Z9e5Io
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04.06.2020 07:48 Відповісти
Все правильно, "ніхто не хоче і всі моляться аби цього не сталося" та, якщо то, люди готові.
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04.06.2020 12:46 Відповісти
Рассейские СМИ пишут:
"Толпа почти из тысячи человек вышла на площадь перед зданием конгресса США незадолго до начала комендантского часа.
Молодые люди скандируют оскорбительные лозунги в адрес полицейских, которые стоят по периметру площади вдоль металлического забора. Правоохранители никак не реагируют на демонстрантов. Перед зданием капитолия манифестанты не задержались, они продолжили идти в противоположную от него сторону."

Что толпа уголовников прошла мимо Капитолия - "это мы понять можем"(С), там "водки нет - иди домой"(С), грабить нечего.
И что удивительно - никто из марширующих уголовников не выдерживает дистанции в полтора метра (или сколько там прописала ВОЗ "от коронавируса"). Если не перезаразятся и не вымрут они - я буду очень удивлена. макароновирус должен их выкосить всех, подчистую.
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04.06.2020 07:50 Відповісти
В ліберастичних містах поліція штрафувала і штрафує навіть зараз людей яки гуляли в парку. а бидло яке підпалює будинки зараз гуляє вільно. (Нью Йорк). Коли евреї ьам гуляли весілля - це була страшна катастрофа і скандал на весь світ і вони погані погані. просто собі весілля гуляли під час карантину - кримінал страшний.

Коли зараз десятки тисяч бідли кримінального руйнують мали бізнеси і палять їх і грабують - це треба підтримувати і ставати перед ними на коліна тому що вони. Не переплутайте, будь-ласка, методички.
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04.06.2020 09:01 Відповісти
Ну, в ЛА затримали власника ювелірного магазину за погрозу застосувати зброю проти погромників.
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04.06.2020 12:47 Відповісти
О то це в них революція гідності,сценарій в них же й розроблявся,,Югославія,Лівія,Ірак,Сирія,Україна,і т.д.,а от тепер і США,що тут,розберуться хто фінансує,Трамп же не наш сцикун Янукович.
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04.06.2020 07:55 Відповісти
Там социальная революция. Надо с пособий ребятушек снимать, а то они засиделись на них, а в первый случай побежали все крушить и грабить.
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04.06.2020 09:12 Відповісти
ду рашка, в Україні з червоними прапорами не бігали та магазинів не громили.
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04.06.2020 12:48 Відповісти
Вот дебил. Кто его покрывал?! Он понес бы заслуженное наказание. А в момент когда беспредельничали титушки, люди сами становились на защиту городов. Бандитские формирования не подавить силами полицейских и одному не подавить, защищая свое имущество. Надо организовываться и зачищать банды.
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04.06.2020 09:00 Відповісти
Кстати не мешало бы чернокожего почитать историю царской России , где белые торговали и эксплуатировали белыми. Что бы им стало понятно что в рабовладельческом строе нет рассы , есть жертвы и тираны. С историей Египта и рабства евреев пусть ознакомятся.
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04.06.2020 09:05 Відповісти
У того полицейского жена не знаю каких корней, азиатка. Так что обвинять его в расизме тупо по краинеи мере. А банды надо ликвидировать, толстожопых сидящих на соц пособиях и выползших на протестах пограбить, надо сажать, и ссаживать с пособий. Пусть идут улицы мести, что бы было куда энергию выплескивать. Обездоленные мозгами
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04.06.2020 09:09 Відповісти
У Єкатеринбурзі росгвардійці вломилися у квартиру до хлопця, якого запідозрили в крадіжці чотирьох рулонів шпалер, і застрелили його

Чьо, пацани, мусорське насильство в США?
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04.06.2020 09:01 Відповісти
Ну что, стало мне интересно, а что может Президент США, как исполнительная часть власти, сделать в случае имердженси?
Как оказалось, сделать Президент может очень много, и ему на это даже не потребуется разрешения Конгресса (меньше хлопот старушке Пелоси).
Даже не буду упоминать, что может сделать Президет, как Главнокомандующий Вооруженными Силами согласно Конституции (сам войну объявить не может, не волнуйтесь, мышебратья ).
Но вот ввести прзидентское правление (я пытаюсь понятнее перевести глагол commandeer - реквизировать) вместо/над губернаторами отдельных штатов может в случае мятежа:
"Congressional legislation gives the President powers to commandeer states and governors of states, if the President deems they are engaged in insurrection" (Википедия)
То есть достаточно Дональду Фредовичу классифицировать "мирные протесты" чернож*пых уголовников, как мятеж - и все, прости-прощай демократическая партия Калифорнии
.
Также может засадить в тюрьмы чернож*пых уголовников, если, как Президент Линкольн во время гражданской войны, временно отменит habeas corpus:
A claim of emergency powers was at the center of President Abraham Lincoln's suspension of https://en.wikipedia.org/wiki/Habeas_corpus habeas corpus without Congressional approval in 1861. Lincoln claimed that the rebellion created an emergency that permitted him the extraordinary power of unilaterally suspending the writ."
(Википедия)
То есть посадили бандита в тюрьму - и сиди-отдыхай, и никакой адвокат в суде рта не раскроет, что, мол "невинного" мародера засадили без суда и следствия. Вот это мне особенно нравится! Грабил магазины - сидеть и сидеть maroderu, "варежки шить", и никакой адвокат не подмога, и никакого взятия на поруки, пока не познаешь дзен не сошьешь 100 тысяч пар варежек.
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04.06.2020 09:28 Відповісти
Это счастье нашим полицаям, что у нас нет столько стволов на руках, как в штатах, вот они и творят, что хотят. Только эти дебилы наверное забыли, как "круто" начинал беркут на майдане, и чем это закончилось для власти. А тем более наш тупорылый приписдент думает своими куринными мозгами, что от на троне навсегда.
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04.06.2020 09:59 Відповісти
кацапісти проти Трампа
У США почався ефект доміно: за 96 годин десятки вбитих і сотні поранених поліцейських. В Україні ми діємо по-іншому, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2906
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04.06.2020 12:51 Відповісти
Эти твари лаптекопытные везде сунут свое свинное рыло. Давно пора его отрубить, только, жаль, некому.
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04.06.2020 15:31 Відповісти
Короче, мусоров нигде не любят.
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04.06.2020 11:46 Відповісти
Правильно, вот вам сукины дети ваш мнимый уарантин, который есть только в продажных СМИ , и в украине надо такие же акции против беззакония обнаглевшей власти
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08.06.2020 17:35 Відповісти
В США свобода поставлена на первое место - типа, делай, что хочешь, не мешай другим. Ес-но общество расслоилось. Тогда средний и выше классы отгородились от бедных (по различным причинам) пособиями и полицией. Рейгономика, опять же. Полиция отдувается за всех и работает в состоянии перенапряжения. Да, льготы, зарплаты, уважение и почет. Когда кто-то из них выгорает на работе - повышается вероятность именно таких случаев. Не стоит привязываться к конкретной жертве и конкретному офицеру полиции. Трампу, конгрессу и кто там еще у них стоило бы задуматься о рабочих местах и социальной реадаптации. Можно взять пример Германии, где даже городской дизайн направлен на улучшение жизни бедных, не говоря о том, что во всех новостройках есть процент социального жилья. Дорого, но есть ли выбор. Кстати, Обама эту фишку рубил и начал с медстраховок.
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10.06.2020 08:58 Відповісти
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