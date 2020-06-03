У США почався ефект доміно: за 96 годин десятки вбитих і сотні поранених поліцейських. В Україні ми діємо по-іншому, - Геращенко

Через хвилю насильства, яка накрила США після загибелі афроамериканця від рук конкретного поліцейського в місті Міннеаполіс, почався ефект доміно.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

За повідомленнями ЗМІ, і офіційних заяв влади різних штатів, за останні 96 годин по США пройшла хвиля вбивств поліцейських, які ніяк не причетні і не відповідальні за вбивство афроамериканця в Міннеаполісі.

У Сент-Луїсі був застрелений офіцер поліції у відставці, афроамериканець Девід Дорн. Він захищав від мародерів свій бізнес.

Так, в Лас-Вегасі один офіцер поліції був убитий пострілом у потилицю, коли намагався зупинити заворушення. Також вогонь по правоохоронцях був відкритий у залі суду;

У Сент-Луїсі четверо поліцейських були застрелені одним стрільцем;

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У Нью-Йорку співробітник поліції був збитий автомобілем. Також були збиті троє співробітників поліції в місті Буффало;

У Девенпорті троє співробітників правоохоронних органів потрапили в засідку, один з них був застрелений;

У Чикаго під час заворушень 132 офіцери були поранені;

Дев'ять офіцерів поліції постраждали під час заворушень у Пітсбурзі;

У штаті Род-Айленд кілька офіцерів поліції дістали поранення;

У поліцейському управлінні міста Окленд зловмисник відкрив вогонь;

У місті Санта-Ана (Каліфорнія) два офіцери дістали травми голови від снаряда, що розірвався;

Два офіцери поліції були застрелені в місті Річмонд (Вірджинія);

В Олбані один офіцер був поранений цеглою в голову;

Четверо поліцейських округу Принс-Вільям зазнали травм голови від розриву снарядів;

Сім офіцерів поліції дістали поранення в Сакраменто;

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У місті Лінчберг (Вірджинія) були обстріляні і поранені офіцери поліції;

Кілька поліцейських міста Шампейн (Ілінойс) зазнали поранення;

У Солт-Лейк-Сіті під час заворушень постраждали 21 офіцер поліції;

Щонайменше 50 агентів секретної служби були поранені у Вашингтоні;

У Денвері автомобіль збив трьох поліцейських;

У місті Нью-Йорк під час заворушень було поранено 33 поліцейських;

Шестеро афінських поліцейських були поранені під час акції протесту;

У Гаррісбергу під час заворушень було поранено двох співробітників поліції Капітолію штату Пенсильванія;

У Лас-Вегасі поранення зазнали дванадцять співробітників поліції;

21 співробітник правоохоронних органів Міннеаполіса був поранений у ході безладів;

Два співробітники Федеральної служби охорони були поранені, один убитий.

"Сподіваюся, що найближчим часом влада США зупинить потік насильства, мародерства і грабежів, причиною якого стала зокрема і нешвидка, і неефективна реакція керівництва поліції і прокуратури на факт вбивства афроамериканця співробітником поліції Міннеаполіса", - написав він.

"Ми в Україні навчилися діяти по-іншому. Ми не покриваємо поліцейських, які явно вчинили злочин, і негайно передаємо їх в руки слідства і правосуддя", - додав Геращенко.

Нагадаємо, в США тривають протести у зв'язку зі смертю під час затримання в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда. Іноді акції переростають в сутички з поліцією. Протести охопили кілька десятків американських міст. У Вашингтоні і ще в 40 великих містах США ввели комендантську годину.



