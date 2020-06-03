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"Україну категорично не влаштовує повільність просування вперед у Мінському форматі", - Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак на зустрічі української делегації з німецькими колегами в Берліні заявив, що Україну категорично не влаштовує повільність просування вперед у Мінському форматі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Під час перемовин сторони обговорили стан виконання домовленостей, укладених за результатами саміту "Нормандської четвірки" в Парижі у грудні 2019 року.

На зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом Андрій Єрмак розповів подробиці переговорів у межах Тристоронньої контактної групи в Мінську. Він також повідомив про оновлення складу та підвищення статусу української делегації в ТКГ.

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"Україну категорично не влаштовує повільність просування вперед у Мінському форматі. Тому ми робимо все можливе, щоб переговори були більш ефективними. Ми не лише запропонували переведення зустрічей у формат відеоконференцій в режимі 24/7. Президент України Володимир Зеленський істотно розширив українську делегацію у складі Мінської групи та підвищив статус її членів", – сказав Єрмак.

Автор: 

Німеччина (7326) мінські угоди (2231) Тристороння контактна група (827) Єрмак Андрій (1369)


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Топ коментарі
+22
Ермака в фсб ругают.
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03.06.2020 13:04
+19
"Украину категорически не устраивает медлительность продвижения вперед в минском формате", - Ермак - Цензор.НЕТ 7943
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03.06.2020 13:05
+16
Ермак, тебе твоё Ху*ло текст минских соглашений читало?
Там 1-й пункт- полное прекращение огня с ... 2015 г. У этого подху*лёныша 5,5 лет "медленно продвигается" то, что полностью не выполняется Ху*лом с первого дня.
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03.06.2020 13:16
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Так хлопни дверью, и освободи свои территории!
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03.06.2020 13:04 Відповісти
и иванова туда-оно ж пи...деть не мешки ворочать.Методичку отработал-есть 30 сребреников
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03.06.2020 13:21 Відповісти
что они вымотались 2800 вагонов мешков разбазарить?
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03.06.2020 14:00 Відповісти
Ермака в фсб ругают.
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03.06.2020 13:04 Відповісти
боюсь что хуже!!похоже ФСБ ,,конкретно"дали понять что вложенное бабло надо отрабатывать в противном случае недавно приобретённый мерседес может стать СИРОТОЙ.
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03.06.2020 13:20 Відповісти
"Украину категорически не устраивает медлительность продвижения вперед в минском формате", - Ермак - Цензор.НЕТ 7943
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03.06.2020 13:05 Відповісти
Це тільки дурень не розуміє що цей довбаний мінський формат не працює і не працюватиме
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03.06.2020 13:08 Відповісти
Для процесу капітуляції не важливо, під яким соусом її буде подано, - мінським чи якимось іншим.
Якщо ця команда не зможе здати України в мінському форматі, вона здасть її в будь-якому іншому.
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03.06.2020 13:12 Відповісти
100%
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03.06.2020 13:29 Відповісти
Ма хатім капітуліравать бистра, а куратари із рф гаварят: нє спєшите, нє палітєсь!
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03.06.2020 13:09 Відповісти
Минск - это о капитуляции Украины! Не нравится - капитулируй быстрее...
А если осталась хоть капля патриотизма, то от Минска нужно отказываться и начинать официальные консультации в рамках Будапешта.

Хотя все равно воевать за нас никто не будет....
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03.06.2020 13:09 Відповісти
зачем отказываться от Минска, если можно просто его не выполнять ?
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03.06.2020 13:18 Відповісти
На самом деле это обман и кремлевская манипуляция. Из Украины шаг за шагом будут выдавливать (тем более, что там обязательства практически только с нашей стороны), а противоположная сторона ничего делать не будет. Да им и не нужно, ведь единственное требование, чтоб их там небыло, а, как все знают, их там и нет В итоге получается, что мы признаем капитуляцию, но не выполняем. А так не бывает....
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03.06.2020 13:33 Відповісти
так ты сначала привяжи санкции к какому-то другому договору,

а только после этого расторгай
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03.06.2020 13:42 Відповісти
Тут с вами не поспоришь. Но только это тоже слегка манипуляция. Далеко не все санкции привязаны к Минску. А какие именно санкции привязаны к Минску можете перечислить? Со ссылками на документы.
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03.06.2020 16:12 Відповісти
а морду тебе вареньм не намазать и носки не постирать ?
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03.06.2020 16:16 Відповісти
Угу, понятно. Те. вы сами не знаете, но вам Рабинович напел...
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03.06.2020 17:57 Відповісти
у тебя поисковик не работает ?

или назови мне хоть одну внятную причину, по которой я обязан для тебя информацию выбирать, да ещё с документами ?

Тебе Рабинович сказал, что нет санкций, привязанных к минску ?
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03.06.2020 17:59 Відповісти
Здрасте, не я говорил, что к Минску привязаны санкции. Я вот знаю, что есть санкции и за Крым, боинг и еще какие-то не привязанные к Минску. Раз утверждаете, то стоит подкрепить свои слова ссылками на документы...

Вот все говорят, что санкции привязаны к Минску (хотя все знают, что далеко не все), но никто не может показать какие и каким именно образом...
Вот список, какие привязаны к Минску? https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_(%D0%B7_2014) https://uk.wikipedia.org/wiki/Міжнародні_санкції_щодо_Росії_(з_2014)
Разговор теряет смысл...
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04.06.2020 11:23 Відповісти
Как бы тебе медленно объяснить, чтобы ты понял ?

Санкции вводятся на время. До выполнения чего-то. Вечных санкций не бывает.

До выполнения чего бы ты ввёл санкции за сбитый Боинг ?

До момента оживления пассажиров ?

Вот поэтому европейские дядьки провели 19-20 марта 2015 года заседание Европейского Совета и в своих выводах по итогам этого заседания привязали все введённые до этого санкции к выполнению минских договорённостей и решили к ним же привязывать новые.

так доступно ?
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04.06.2020 11:37 Відповісти
Уговорили.
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04.06.2020 14:44 Відповісти
но это же никак не помешает тебе опять писать, что санкции не привязаны к минску ?

не мне писать, а другим людям ...
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04.06.2020 14:47 Відповісти
Привязаны, но не все. Европейские привязаны, кроме за аннексию Крыма и за незаконный отъем собственности у Украины (видимо тоже связано с Крымом, банками и газодобычей, в основном по перечню людей и запрет на ведение бизенса с Крымом, запрет туризма и тп.).
Да, почитал - серьезные санкции ЕС привязаны к Минску (финансы, оборонная сфера, товары двойного назначения, технологии газо-нефтедобычи). Этого я не знал - мой косяк.

Но вот когда читал обратили на себя внимание формулировки про привязку к Минску, дословно не помню, но суть примерно была высказана Меркель на последней встрече, что Минск не аксиома и его можно изменить. Те и санкции можно перепривязать. Ничто не мешает дипломатам работать на привязку санкций к Будапештскому Меморандуму (к примеру).
В Минске вижу 2 опасности. Первое - это то что периодически высказывают европейские политики, что минск и санкции не работают, надо говорить с рашей и снимать санкции. Рано или поздно начнут говорить, что Украина не выполняет свою часть и надо прекращать санкции. Вторая опасность, в нашей ситуации, еще опаснее. Скажем приходит к власти завтра новый янык (а может уже пришел) и имплементирует Минск тем или иным способом... К примеру как эти описывают. Ведь то что описывает Ермак - это мрак. Если пойти по этому пути Украина потеряет суверенитет над территорией и завтра будем в Киеве встречать героев днр...
Я не за отмену Минска, а за отвязку санкций от Минска (в соответствии с намеками бабушки Ангелы). Не выполнение, на мой взгляд, не вариант. Так или иначе из Украины постоянно будут выдавливать какие-то шаги, что и происходит и будет и дальше происходить... А предатели или дураки будут шаг за шагом выполнять, и общество будет шаг за шагом принимать...
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04.06.2020 23:48 Відповісти
что, не устраивает твоих эфэсбэшных хозяев слишком медленный темп сдачи Украины?
Говорят, шевели булками, козырь?
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03.06.2020 13:11 Відповісти
Надо навешать убогой вате . Мир начнёт уважать и поддерживать .
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03.06.2020 13:11 Відповісти
Гнида мокшанская что то путает. Не Украину, а у зеленопляснявых *******...вников "не устраивает медлительность продвижения вперед в минском формате".
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03.06.2020 13:15 Відповісти
Ермак, тебе твоё Ху*ло текст минских соглашений читало?
Там 1-й пункт- полное прекращение огня с ... 2015 г. У этого подху*лёныша 5,5 лет "медленно продвигается" то, что полностью не выполняется Ху*лом с первого дня.
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03.06.2020 13:16 Відповісти
Бавовняний Єрмак негодує.
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03.06.2020 13:16 Відповісти
Кремлівський агент їрмак нєдаволєн
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03.06.2020 13:23 Відповісти
щас турборежим по сдаче начнется...первое-воду в Крым дадут...потом выборы в Луганде...а потом-вакханалия и начнется...
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03.06.2020 13:26 Відповісти
Спешит дЕрмак сдать Неньку побыстрее, видать хорошие премиальные обещано
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03.06.2020 13:28 Відповісти
Хто воно таке, щоб від імені України, щось заявляти? Хто це фсбшне уповноважив? Нас все влаштовувало. Особливо, санкціх проти мордора. А цей, з труселів вистрибує, поспішає. Все по кацапському сценарію.
І "формула штайнамєра", і перемовини з сепарнею, і вибори, без деокупації, і особливий статус для сепарні, і подвійне громадянство, і референдум.
МИНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
"За пять лет, прошедших с даты подписания Минских соглашений, ни один их пункт выполнен не был.

С середины 2017 года руководство Украины, учитывая то, что процесс урегулирования кризиса в «нормандском формате» на основе Минских соглашений зашёл в тупик, сделало ставку на укрепление контактов с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF новой американской администрацией , достижение урегулирования в Донбассе на основе задействования миротворческого контингента ООН и усиления санкционного давления на Россию. Украинское руководство, США и Евросоюз рассматривают вооружённый конфликт в Донбассе как проявление агрессии со стороны России.
Российское руководство настаивает на том, что речь идёт о внутреннем конфликте, в котором Россия является одной из посредничающих сторон между украинскими властями и непризнанными республиками.
Приход к власти на Украине https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Владимира Зеленского способствовал активизации Минского процесса. "
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03.06.2020 13:34 Відповісти
Ермак в Германии, Зеленский в Хмельницком) Оцените масштаб трагедии...Скоро торчок будет ездить в села, открывать садики)
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03.06.2020 13:39 Відповісти
*****, чувак поднял руки и ждет когда его придуть брать. А они не идут, а руки уже затекли... Вот он и торопит...
Если ничего цензоры не перепутали, то это полный писец...
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03.06.2020 13:43 Відповісти
А ти єрмолка хто такий, що гаву свою вонючу роззявив від імені Укараїни, мерзото? Твоя справа мерзото зеленій шмарклі туалетний папір подавати
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03.06.2020 13:58 Відповісти
Походу Богдана і поміняли на Єрмака, бо той непропутінський був і не хотів в це гівно залазити...
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03.06.2020 14:40 Відповісти
Глава Офиса Президента Андрей Ермак на встрече украинской делегации с немецкими коллегами в Берлине заявил ......... Источник: https://censor.net/n3199738
https://twitter.com/tZEinform/status/1268001057403256837?s=20 Маас отправил Ермаков и Таранов водит пальцем по карте у министра обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр. Сам один на один беседовал с Кулебой. Недолго. На встрече министра иностранных дел Германии Мааса и министра иностранных дел Кулебы обсуждался вопрос выполнения т.н. "Документа Мааса " - нового текста законопроекта об "особом статусе Донбасса", который согласован тремя сторонами Германией-Францией и Россией, который был предложен украинской стороне для принятия еще в ноябре 2019 года. В данном документе нет ни слова о деоккупации Крыма. Фактически документ - это российский вариант "особого статуса Донбасса"
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03.06.2020 14:50 Відповісти
Мінський процес придуманий Порошенком не для виконання, а для затягування часу для зміцнення армії та санкцій проти ерефії.
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03.06.2020 15:03 Відповісти
ху й из а факинг мистер д"ермак, панове?.. зелін коханець широкого профіля?.. фаворіт?
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03.06.2020 15:42 Відповісти
Что, Ермак, получил втык из Москвы?
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03.06.2020 17:02 Відповісти
 
 