"Україну категорично не влаштовує повільність просування вперед у Мінському форматі", - Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак на зустрічі української делегації з німецькими колегами в Берліні заявив, що Україну категорично не влаштовує повільність просування вперед у Мінському форматі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Під час перемовин сторони обговорили стан виконання домовленостей, укладених за результатами саміту "Нормандської четвірки" в Парижі у грудні 2019 року.

На зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом Андрій Єрмак розповів подробиці переговорів у межах Тристоронньої контактної групи в Мінську. Він також повідомив про оновлення складу та підвищення статусу української делегації в ТКГ.

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"Україну категорично не влаштовує повільність просування вперед у Мінському форматі. Тому ми робимо все можливе, щоб переговори були більш ефективними. Ми не лише запропонували переведення зустрічей у формат відеоконференцій в режимі 24/7. Президент України Володимир Зеленський істотно розширив українську делегацію у складі Мінської групи та підвищив статус її членів", – сказав Єрмак.