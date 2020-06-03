Відвідуваність київських ТРЦ поки нижча за докарантинну, зросла кількість цільових візитів, - опитування

Київські торгово-розважальні центри за підсумками перших вихідних після зняття обмежень не змогли досягти показників відвідуваності до запровадження карантину.

Про це повідомили опитані агентством "Інтерфакс-Україна" представники торгових центрів, передає Цензор.НЕТ.

"Потік відвідувачів усе ще значно менший, ніж був до пандемії в усіх наших київських об'єктах: ТЦ Piramida, ТРЦ "Аладдін" і ТЦ Smart Plaza Obolon, де трафік у перші вихідні становив 53-60% від докарантинного. Водночас багато наших орендарів зазначають, що і коефіцієнт конверсії, і середній чек зросли, що означає, що ТЦ наразі відвідують більше цільових покупців", - зазначила комерційний директор з торгової та офісної нерухомості Dragon Capital Property Management Наталія Кравець.

Вона додала, що компанія розраховує поступово до кінця літа вийти на докарантинний рівень відвідуваності.

Слід нагадати, що наразі ТРЦ усе ще працюють без розважальної складової та закладів громадського харчування, що є істотним стримувальним чинником для багатьох відвідувачів.

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Директор ТРЦ Dream Town Роман Ємець розповів, що в докризовий період об'єкт відвідували близько 1 млн покупців на місяць, у вихідні показник сягав 40-50 тис. на день, а в буденні - близько 25 тис. відвідувачів на день.

Ємець прогнозує, що в найближчі три тижні ТРЦ матимуть непогану відвідуваність і товарообіг, оскільки за 2,5 міс. накопичився відкладений попит.

"Коли первинний відкладений попит буде задоволено, все вже залежатиме від того, скільки люди встигнуть заробити за цей час. Якщо зароблять достатньо на покупки, то прийдуть до ТРЦ, і навпаки", - зазначив директор ТРЦ Dream Town.

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