Окупанти заарештували на 30 діб викраденого на адмінмежі з Кримом українського десантника Добринського
Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Сімферополя заарештував на два місяці українського військовослужбовця Євгена Добринського, викраденого ФСБ на адмінмежі між Херсонщиною та Кримом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Обрати щодо Добринського запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на 30 діб - до 1 липня 2020 року", - сказала "суддя" Валентина Камініна.
Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено. Пізніше ФСБ РФ заявила, що звинувачує Добринського в нібито "незаконному перетині кордону".
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Российские СМИ выложили видео добровольного перехода солдата 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгения Добринского на российские позиции в Крыму. Видно, что Добринский идет к россиянам сам, размахивая руками и явно в неадекватном состоянии.
Сам Добринский рассказал, что он не находился на посту, а пил алкоголь и курил наркотики в ближайшем селе, и будучи сильно нетрезвым решил пойти к врагу.
Дааа... История с "похищением" солдата 95-й десантно-штурмовой бригады Евгения Добринского обернулась большим позором.
Вспоминаю случай 5 сентября 2015-го года, когда трое бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады сильно набухались и тоже пошли сдаваться в плен россиянам. Ничего с тех пор в армии не поменялось, как видно. Хотя нет - тогда стыдливо молчали, а сейчас запустили недостоверные сообщения.
Напомню, первоначально Военная служба правопорядка заявила, что Добринский "был похищен".
А затем командование Десантно-штурмовых войск заявило, что Добринский был похищен, а на земле обнаружены "следы борьбы". При этом КДШВ отметило, что Добринский нес службу с оружием.
04:56
Суббота, 30 мая 2020 г. (GMT+3)
Восход солнца - Чонгар, Херсонская область
устава ?
я так поним, его по указанию зеленского оборотни в погонах сдали
на прокат кремлядям ?
https://censor.net/ua/news/3159204/*********************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_72021543
похоже офицеры сдали в фсб бойца
в комплекте с амуницией ?
по утверждению генералов зеленского ничего из
военного имущества не пропало
это очень странно
где документы о выдаче оружия и боеприпасов ?
нам вешают лапшу на уши
где видео ?
Дивимось на голову держави і розуміємо як поведе переважна більшість громадян цієї держави.
Таким чином робимо висновок що виховна робота в армії ведеться назрозуміло як.
Армія надзвичайно залежна від політики і реагує на неї як флюгер на вітер і ні Порошенко ні Зеленський не зробили нічого щоб це змінити. Й думаю що ситуація ще гірша, вони навіть не розуміли що з цим треба щось робити. Проблеми ж ніби нема.