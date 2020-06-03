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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Окупанти заарештували на 30 діб викраденого на адмінмежі з Кримом українського десантника Добринського

Окупанти заарештували на 30 діб викраденого на адмінмежі з Кримом українського десантника Добринського

Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Сімферополя заарештував на два місяці українського військовослужбовця Євгена Добринського, викраденого ФСБ на адмінмежі між Херсонщиною та Кримом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Обрати щодо Добринського запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на 30 діб - до 1 липня 2020 року", - сказала "суддя" Валентина Камініна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США стурбовані затриманням українського військовослужбовця силами РФ на суверенній території України

Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено. Пізніше ФСБ РФ заявила, що звинувачує Добринського в нібито "незаконному перетині кордону".

Автор: 

Крим (14133) викрадення (817) Добринський Євген (13)


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Топ коментарі
+13
ФСБ давно охотилось за Добринским. Ценный кадр.
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03.06.2020 13:32
+11
Грьобаний гарант, який наказує відбирати зброю у прикордонників, і тих з голими руками беруть в полон на території України.До чого ще докеруються, до повної здачі України?
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03.06.2020 13:18
+11
а это что? https://www.youtube.com/watch?v=QThLQyTXJpY&feature=emb_logo Появилось видео задержания пьяного украинского военного в Крыму
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03.06.2020 13:32
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Грьобаний гарант, який наказує відбирати зброю у прикордонників, і тих з голими руками беруть в полон на території України.До чого ще докеруються, до повної здачі України?
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03.06.2020 13:18 Відповісти
И что он мог сделать, если там целая бригада спецназа похищала?
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03.06.2020 13:21 Відповісти
Хотя в воздух выстрелил, привлечь внимание... Тогда версия про переход сразу в жопу! А теперь похоже нужно руководство погранцов туда - снова **** булки расслабили и подати перешли собирать...
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03.06.2020 13:30 Відповісти
У моряков было, и что?
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03.06.2020 13:49 Відповісти
а это что? https://www.youtube.com/watch?v=QThLQyTXJpY&feature=emb_logo Появилось видео задержания пьяного украинского военного в Крыму
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03.06.2020 13:32 Відповісти
Чей-то провал.
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03.06.2020 13:33 Відповісти
Похоже на Взлет Разрешаю.
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03.06.2020 13:41 Відповісти
Ну кто бы сомневался, что ты на таких утверждениях не спалишься?)))
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03.06.2020 14:13 Відповісти
они такие же "мои", как и твои
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03.06.2020 15:05 Відповісти
ФСБ давно охотилось за Добринским. Ценный кадр.
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03.06.2020 13:32 Відповісти
ценнейший
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03.06.2020 13:36 Відповісти
Особенно когда забухает.
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03.06.2020 13:40 Відповісти
Хорошо службу несут, если бригада запоребрикосвкого спецназа по нашей территории гуляет.
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03.06.2020 13:34 Відповісти
Це не кордон, а фронт, який поки ще не активовано.
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03.06.2020 13:31 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWEchlz8RnB2GV5I-za-XrhE-gpO98-hNvxakpWuRloJWlbrFmq4ejwc55yMlAXWzFPcW64Wt8NLXd3ChWfgtTEpOusDnIs7UEJZ3lqWPZooietaFMsYpNFlFblr_RCW7M&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4114047415302190?__cft__[0]=AZWEchlz8RnB2GV5I-za-XrhE-gpO98-hNvxakpWuRloJWlbrFmq4ejwc55yMlAXWzFPcW64Wt8NLXd3ChWfgtTEpOusDnIs7UEJZ3lqWPZooietaFMsYpNFlFblr_RCW7M&__tn__=%2CO%2CP-R 10 год ·
Российские СМИ выложили видео добровольного перехода солдата 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгения Добринского на российские позиции в Крыму. Видно, что Добринский идет к россиянам сам, размахивая руками и явно в неадекватном состоянии.
Сам Добринский рассказал, что он не находился на посту, а пил алкоголь и курил наркотики в ближайшем селе, и будучи сильно нетрезвым решил пойти к врагу.
Дааа... История с "похищением" солдата 95-й десантно-штурмовой бригады Евгения Добринского обернулась большим позором.
Вспоминаю случай 5 сентября 2015-го года, когда трое бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады сильно набухались и тоже пошли сдаваться в плен россиянам. Ничего с тех пор в армии не поменялось, как видно. Хотя нет - тогда стыдливо молчали, а сейчас запустили недостоверные сообщения.
Напомню, первоначально Военная служба правопорядка заявила, что Добринский "был похищен".
А затем командование Десантно-штурмовых войск заявило, что Добринский был похищен, а на земле обнаружены "следы борьбы". При этом КДШВ отметило, что Добринский нес службу с оружием.
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03.06.2020 13:43 Відповісти
И это Бутусов написал? Интересно он потом извинится, что рашкинскую постановку выдал за ДОСТОВЕРНЫЙ факт???
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03.06.2020 14:22 Відповісти
Вот не верю я, что там всё по уставу было!
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03.06.2020 13:19 Відповісти
Ну сказав же коментатор вище: за особистим наказом Зеленського у солдата-прикордонника відібрали зброю, і під час несення караульної служби його викрала диверсійно-розвідувальна группа ФСБ. Що у цьому може бути неправдоподібного?
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03.06.2020 13:22 Відповісти
Судя по видео еще и не так легко его выкрасть было, срезали буквально за секунду до взлета.
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03.06.2020 13:43 Відповісти
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03.06.2020 13:48 Відповісти
видео лажа, снято днём
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03.06.2020 14:19 Відповісти
А Бутусов его выдает за достоверное... Он потом извинится?
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03.06.2020 14:23 Відповісти
Конец мая,
04:56
Суббота, 30 мая 2020 г. (GMT+3)
Восход солнца - Чонгар, Херсонская область
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03.06.2020 14:39 Відповісти
Зєльонський став людиною року за версією журнала Мурзілка.
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03.06.2020 13:20 Відповісти
Оккупанты арестовали на 30 суток похищенного на админгранице с Крымом украинского десантника Добринского - Цензор.НЕТ 5763
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03.06.2020 13:28 Відповісти
Ну... правды мы то точно не узнаем. Но вывод таков, реально, в данной ситуации, в случае масштабного вторжения мокшан Украина мягко говоря не готова. И это печально...
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03.06.2020 13:23 Відповісти
Когда этот ватный урод издохнет ?
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03.06.2020 13:24 Відповісти
где доказательства, что десантник был вооружён согласно
устава ?
я так поним, его по указанию зеленского оборотни в погонах сдали
на прокат кремлядям ?
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03.06.2020 13:24 Відповісти
судя по видео, он сам пошел. с песней
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03.06.2020 13:33 Відповісти
Получается могут похитить любого человека на территории Херсонской или Запорожской областей и обвинить и возможно даже посадить за пересечение фейковой границы, где гневные ноты протеста что на территории Украины иностранные военные похищают наших граждан.
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03.06.2020 13:28 Відповісти
С нашей СБУ, полицией и погранцами могут похитить в любой точке Украины и вывезти куда угодно, даже в Оман Мальдивский. И не токо ФСБ с Мосадом - скоро уже молдавские контабандисты накопят денег постоянный проходной через храницу...
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03.06.2020 13:37 Відповісти
скоро уже молдавские контабандисты накопят денег постоянный проходной через храницу... типа на абонемент на проход насобирают?
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03.06.2020 13:54 Відповісти
Вот именно, на такой как у киевлян. У меня на мобильнике фотка есть с КПП "Лужанка", на которой видно погранцы пропускают джип через полосу, которая для въезда в Украину - против шерсти... Это, ****, при соевом Хетьмане еще было...
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03.06.2020 14:45 Відповісти
это наверное разведчики с задания возвращались.
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03.06.2020 14:47 Відповісти
Не, они выезжали из Украины без очереди мимо таможни - наверное контрразведчики в Будапешт ехали с проститутками воспитательную работу проводить в воскресеной вечерней школе...
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03.06.2020 14:52 Відповісти
А чого кацаприли хунтівську назву суду ще не змінили? НєпАрядАк...
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03.06.2020 13:30 Відповісти
что-то не видно, чтобы его похищали https://www.youtube.com/watch?v=QThLQyTXJpY&feature=emb_logo Появилось видео задержания пьяного украинского военного в Крыму может, он конечно путина шел убивать, я не знаю.
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03.06.2020 13:35 Відповісти
Свнсбч бот, ты снова запомоился, твои лаптеногие не смогли даже правдоподобное видео слепить.
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03.06.2020 13:43 Відповісти
та ладно, Бутусов уже признал, что командование ввело журналистов в заблуждение
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03.06.2020 13:51 Відповісти
И тут без Омару не обошлось.
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03.06.2020 18:13 Відповісти
Оману
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03.06.2020 18:14 Відповісти
Фейк, кепка не по уставу.
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03.06.2020 13:50 Відповісти
там много чего не по уставу. с командирами нужно разбираться
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03.06.2020 13:52 Відповісти
Не понятно, кто здесь виноват, *******.йство командиров, или этот солдат дебил?
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03.06.2020 13:43 Відповісти
Срочно запретить в Чонгаре самогоноварение и торговлю ликеро-водочными изделиями, психотропами.
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03.06.2020 13:45 Відповісти
95-а бригада. Еліта. Пі...ц. Командирів під суд.
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03.06.2020 14:01 Відповісти
Явно парень забрел под чем-то к врагам. Рассказы про то, что видео фейк и что боец в панаме, и что так не бывает светло в 04.30. Крысы штабные когда в последний раз не спали в 04.30 утра??? Мне искренне жаль этого парня, но когда находишься на передовой и так относишься к реальной угрозе, это должно было произойти. Проще списать на похищение, чем навести порядок в вверенном личном составе. ************* в войсках рашки-на руку нам, но ************* в Наших Вооруженных Силах Украины-смерть самой Украины.
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03.06.2020 14:07 Відповісти
Он штурмовал Крым.
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03.06.2020 14:20 Відповісти
Новость за ноябрь 2019-го года.
https://censor.net/ua/news/3159204/*********************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_72021543
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03.06.2020 14:21 Відповісти
по сути - где доказательства, что десантник был вооружён согласно устава ?
похоже офицеры сдали в фсб бойца
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03.06.2020 14:23 Відповісти
как оружие осталось в наличии ?
в комплекте с амуницией ?
по утверждению генералов зеленского ничего из
военного имущества не пропало
это очень странно
где документы о выдаче оружия и боеприпасов ?
нам вешают лапшу на уши
где видео ?
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03.06.2020 14:25 Відповісти
А может пора арестовать рос войска в преднестровье?
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03.06.2020 14:29 Відповісти
А что бояра в этом году угодила?
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03.06.2020 18:11 Відповісти
Насправді вже давно потрібно було наглухо блокувати Придністров'я з боку України. І молдавським прокацапським сєпарам настав би швидкий кінець. Але Хряк цього не робив, бо Бендери у Придністров'ї - то його мала батьківщина, де досі він має свій інтерес. А його папєрєднік Хам, тим більше нічого не робив проти кацапів. От коли замість клоуна оберемо патріота України, то блокадою Придністров'я і Донбас зможемо звільнити.
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03.06.2020 16:35 Відповісти
Скоріш за все там були певні домовленості, особисті між військовими як з нашої сторони так і з протилежної. Так часто буває, щоб не нагнітати ситуацію, така практика досить поширена, бо так солодко і гарно можна розповідати про політиків які не можуть між собою домовитись а страждають ніби прості солдати та офіцери. А ці такі "щирі й відверті розмови" сприймаються з нашого боку за чисту монету але з цього прикладу чомусь зникає розуміння того що на данному історичному етапі з росіянами не можна ні про що домовлятися. В них нема обмежень та бар'єрів які призводять до того що людина дотримується даних зобов'язань.
Дивимось на голову держави і розуміємо як поведе переважна більшість громадян цієї держави.
Таким чином робимо висновок що виховна робота в армії ведеться назрозуміло як.
Армія надзвичайно залежна від політики і реагує на неї як флюгер на вітер і ні Порошенко ні Зеленський не зробили нічого щоб це змінити. Й думаю що ситуація ще гірша, вони навіть не розуміли що з цим треба щось робити. Проблеми ж ніби нема.
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03.06.2020 14:53 Відповісти
і шось мовчить як риба об льод говнокомандуючий Зєлєнський, який шось мирне побачив в очкє у хйла..
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03.06.2020 15:46 Відповісти
********* путлеровские. Друзи зелюка, чтоб оно задохло!
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03.06.2020 15:56 Відповісти
тепер того задрота завербує хрюцька фсб і буде використовувати як шпигуна, та й ще до списків для обміну включать
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03.06.2020 16:53 Відповісти
По этому случаю снова всё в тумане как и пребывание гаранта в Омане. Наверное, истина где-то посредине.
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03.06.2020 17:53 Відповісти
 
 