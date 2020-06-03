Окупанти заарештували на 30 діб викраденого на адмінмежі з Кримом українського десантника Добринського

Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Сімферополя заарештував на два місяці українського військовослужбовця Євгена Добринського, викраденого ФСБ на адмінмежі між Херсонщиною та Кримом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Обрати щодо Добринського запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на 30 діб - до 1 липня 2020 року", - сказала "суддя" Валентина Камініна.

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Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено. Пізніше ФСБ РФ заявила, що звинувачує Добринського в нібито "незаконному перетині кордону".