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Справа Гладковського: САП і НАБУ завершили слідство щодо завдання збитку на 17,4 млн грн

Справа Гладковського: САП і НАБУ завершили слідство щодо завдання збитку на 17,4 млн грн

Прокурорами САП і детективами НАБУ завершено досудове розслідування у справі стосовно колишнього першого заступника секретаря РНБО, ексзаступника міністра оборони і директора департаменту Міністерства оборони, підозрюваних у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Досудове розслідування у справі завершено. Матеріали кримінального провадження відкриті підозрюваним і їхнім захисникам для ознайомлення. Після чого обвинувальний акт буде направлений до Вищого антикорупційний суд для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що ексчиновник РНБО використовував надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди структурою, частки в статутному капіталі якої належали цій посадовій особі і його близьким, а саме ВАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

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Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

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У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

ВАКС увечері 18 жовтня розпочав обрання запобіжного заходу Гладковському, але вночі оголосив перерву в засіданні до 12:00 19 жовтня.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

Справа Гладковського: САП і НАБУ завершили слідство щодо завдання збитку на 17,4 млн грн 01
Справа Гладковського: САП і НАБУ завершили слідство щодо завдання збитку на 17,4 млн грн 02
Справа Гладковського: САП і НАБУ завершили слідство щодо завдання збитку на 17,4 млн грн 03

Автор: 

НАБУ (5062) Гладковський Олег (304)


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Топ коментарі
+12
Кароч, Бигус натравил баек
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03.06.2020 13:26
+11
причём эти деньги были потрачены на запчасти для ремонта нашей бронетехники. бо сами мы их не производим. напрямую в нарасеянии мы бы их не купили. но бихусам покуй. тогда как наши бойцы ездили на вот таких пепелацах и остро нуждались в бронетехнике.
Справа Гладковського: САП і НАБУ завершили слідство щодо завдання збитку на 17,4 млн грн - Цензор.НЕТ 5872
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03.06.2020 13:37
+10
Это интересно:Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского /Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов
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03.06.2020 13:27
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Кароч, Бигус натравил баек
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03.06.2020 13:26 Відповісти
Дело Гладковского: САП и НАБУ завершили следствие по нанесению ущерба на 17,4 млн грн - Цензор.НЕТ 7595
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03.06.2020 13:35 Відповісти
17,4 и все что-ли?
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03.06.2020 13:26 Відповісти
ну за 17 мильонов посадить то можно?
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03.06.2020 13:35 Відповісти
А как вам 300 лярдов? Коронавирус?
Справа Гладковського: САП і НАБУ завершили слідство щодо завдання збитку на 17,4 млн грн - Цензор.НЕТ 8940
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03.06.2020 13:37 Відповісти
Воровство тысячи - преступление,
миллионов - бизнес,
сотни миллионов - крупный бизнес,
ограбление нации - это политика.
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03.06.2020 14:20 Відповісти
Нє, то забагато. От за вкрадену мобілку чи ровер - то інша справа: закриють аж бігом.
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03.06.2020 14:30 Відповісти
причём эти деньги были потрачены на запчасти для ремонта нашей бронетехники. бо сами мы их не производим. напрямую в нарасеянии мы бы их не купили. но бихусам покуй. тогда как наши бойцы ездили на вот таких пепелацах и остро нуждались в бронетехнике.
Справа Гладковського: САП і НАБУ завершили слідство щодо завдання збитку на 17,4 млн грн - Цензор.НЕТ 5872
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03.06.2020 13:37 Відповісти
На секундочку, детали на ремонт в том числе Т-72, которых на складах под 600 единиц, а это non penis canis est.
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03.06.2020 13:51 Відповісти
Там не только закупка в России - это еще можно понять , но когда танковые прицелы лежат для ремонта на заводе в соседнем помещении , а их продают своей фирме - прокладке и тут же закупают по документам в 10 раз дороже , а по факту эти прицелы даже с места не сдвинулись - это за гранью ....
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03.06.2020 14:12 Відповісти
это ********* нашептала? или ты там присутствовал?
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03.06.2020 14:16 Відповісти
Похоже вы работаете там главбухом, раз такая осведомленность.
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03.06.2020 14:21 Відповісти
похоже, осведомлённость не у того, кому ты написал, а у того, кто утверждает, как было.
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03.06.2020 14:30 Відповісти
Ну вроде как бы следствие провели, собрали материалы, дело передали в суд.

А слушать про то "вы все врете" как бы детский сад.
Я конечно понимаю, что на 99,999% вероятности Свинарчуку ничего не будет, государство у нас такое, где никто ни за что не отвечает, особенно когда ты при деньгах и связях.
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03.06.2020 14:36 Відповісти
Ну вроде как бы следствие провели, собрали материалы, дело передали в суд


А ещё, кроме тебя, об этом факте передачи дела в суд кто-то слышал ?

интересно было бы узнать, откуда у тебя такая информация
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03.06.2020 15:02 Відповісти
Глазки вверх подними и прочитай название статьи.
Или чукча не читатель, чукча ПИСАТЕЛЬ?!!
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03.06.2020 15:25 Відповісти
я не знаю, какой ті чукча,

но в статье лишь про два дела против свинарчука:

1. Шо-то там кому-то показалось по завышению цены на Богданы.

2. Забыл задекларировать доходы жены.

Где ты, чукча, увидел там про танковые прицелы, я не понимаю.
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03.06.2020 15:48 Відповісти
це найновіша свинарчуківська технологія стелс
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03.06.2020 14:25 Відповісти
це технологія Коломойського і кремля
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03.06.2020 15:08 Відповісти
Это интересно:Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского /Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов
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03.06.2020 13:27 Відповісти
Плюс почти на миллиард грн. съели зерна зеленые мыши в Госрезерве.
А зам главы Госрезерва был тоже Бенин кадр Барабаш.
Теперь он же стал главным смотрящим за Госрезервом.
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03.06.2020 13:44 Відповісти
Якщо миші з'їли з держрезерву 2700 вагонів зерна, то де блін їх гімно? Набу, не хочте сказати?
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03.06.2020 13:28 Відповісти
А свиноПЕСИ казали що гладковських свинарчуків треба нагороджувати а не притягувати.
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03.06.2020 13:29 Відповісти
земразота, типа тебя и семенсеменича, всегда считала бойцов добробатов фашистами и карателями, и мечтала, чтобы у них не было брони.
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03.06.2020 13:40 Відповісти
А как продвигается дело об "исчезнувших" 2700 вагонов зерна из Госрезерва? Мышам уже выдвинули обвинение?!!
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03.06.2020 13:29 Відповісти
мыша с рожей свинярчука
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03.06.2020 13:35 Відповісти
Ці руки нічого не крали! Гладковський і Порошенко з 2014 року все жертвували на армію, а самі ходили голі-босі! Жодних схем легкого і швидкого збагачення не було!
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03.06.2020 13:29 Відповісти
Мов церковні миші.
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03.06.2020 13:37 Відповісти
Порошенко /клин-клином.Путин- *****.
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03.06.2020 14:41 Відповісти
да ну...не может быть...всего 17 лямов...говорили ведь что украл сто тищмилярдов...где остальное?? зеленые украли?
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03.06.2020 13:31 Відповісти
Отдал Зелемойскому сто тыщмилярдов, чтобы он про посадку Свинарчуков больше не говорил, а то увидят, что Зелемойский - пустышка, который не сможет те же запчасти по официальным каналам поставить и по более низкой цене в Украину, с которой и можно сравнить, а не искать на алиэкспресс цену...
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03.06.2020 13:48 Відповісти
"Да пох. поменяю фамилию, делов то!"- размышлял Гладковский, известный ранее как Свинарчук.
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03.06.2020 13:35 Відповісти
посадить и судом заставить вернуть фамилию свинярчук, как более подходящую
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03.06.2020 13:36 Відповісти
Продажа масок за границу, уже расследование провели, продажа должностей братьями Ермака?, возврат НДС, поправки в закон об электроэнергетике? можно перечислять до бесконечности, а уклонение от защиты Украины Зеленским, Гладковский хоть контрабандой дефицитные товары завозил, а глист Зеленский от повесток прятался
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03.06.2020 13:53 Відповісти
А так долго тужились...
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03.06.2020 14:21 Відповісти
Навіть на ОДИН, мать їх, галімий танк, не вистачить, не кажучи про нормальний.
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03.06.2020 14:23 Відповісти
нічого, посадять разом з патріотами- добробатівцями, вони його і придушать тихенько
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03.06.2020 14:31 Відповісти
Отже, скоро свинарчукові в урочистій обстановці вручать орден. В крайньому разі - медалю.
А як інакше? Національний герой!
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03.06.2020 14:33 Відповісти
Строго наказать, как минимум 10необлагаемых минимумов или 10дней ночного домашнего ареста.
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03.06.2020 15:10 Відповісти
це політичні репресіі! ГУЛАГ! свободу мародерам!
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03.06.2020 16:55 Відповісти
Закінчилися все тим, що Свмнарчук поверне 17 млн., це для нього копійки і поїде собі в Іспанію, а САП відзвітує про велику перемогу над корупцією!
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03.06.2020 17:23 Відповісти
Может быть на следующую весну и посудят. Обещанного ведь три года ожидают. Хотя бы руки не отрубали или к этому уже не призывают?
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03.06.2020 18:03 Відповісти
 
 