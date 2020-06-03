Уже в шести СІЗО з'явилися платні камери: в Київському СІЗО вони вже принесли 60 тис. грн, - Малюська

Камери підвищеного комфорту вже з'явилися в 6 слідчих ізоляторах.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

"На цей момент в рамках експериментального проєкту відкриті "платні камери" в Київському, Чернігівському, Запорізькому, Львівському, Вільнянському та Дніпровському слідчих ізоляторах. На наступному тижні планується відкриття платних камер у Полтаві, Харкові, Старобільську та Сумах", - розповів глава Мін'юсту.

За словами Малюськи, в Київському СІЗО послугою скористалися вже п'ятеро ув'язнених, які оплатили перебування в платних камерах за місяць кожен, тобто всього отримані 60 тис. гривень.

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За умовами отримання послуги, через місяць перебування ув’язненого в установі, ці кошти будуть використані на поліпшення умов (проведення ремонтів) в інших камерах слідчого ізолятора.