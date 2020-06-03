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Новини
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Уже в шести СІЗО з'явилися платні камери: в Київському СІЗО вони вже принесли 60 тис. грн, - Малюська

Уже в шести СІЗО з'явилися платні камери: в Київському СІЗО вони вже принесли 60 тис. грн, - Малюська

Камери підвищеного комфорту вже з'явилися в 6 слідчих ізоляторах.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

"На цей момент в рамках експериментального проєкту відкриті "платні камери" в Київському, Чернігівському, Запорізькому, Львівському, Вільнянському та Дніпровському слідчих ізоляторах. На наступному тижні планується відкриття платних камер у Полтаві, Харкові, Старобільську та Сумах", - розповів глава Мін'юсту.

За словами Малюськи, в Київському СІЗО послугою скористалися вже п'ятеро ув'язнених, які оплатили перебування в платних камерах за місяць кожен, тобто всього отримані 60 тис. гривень.

Також дивіться: Малюська без попередження відвідав СІЗО і "туберкульозну в'язницю" у Херсоні. ВIДЕО

За умовами отримання послуги, через місяць перебування ув’язненого в установі, ці кошти будуть використані на поліпшення умов (проведення ремонтів) в інших камерах слідчого ізолятора.

Уже в шести СІЗО зявилися платні камери: в Київському СІЗО вони вже принесли 60 тис. грн, - Малюська 01

Автор: 

Мін’юст (1587) СІЗО (723) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+10
Извините, а в следственных изоляторах сидят осуждённые или подозреваемые?
Кто им будет возвращать деньги, если их суд оправдает?
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03.06.2020 13:35
+7
Смысл наказания отходит на второй план.
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03.06.2020 13:32
+6
зелені тварюки барижать на людському горі....
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03.06.2020 13:27
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зелені тварюки барижать на людському горі....
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03.06.2020 13:27 Відповісти
Венедиктову уже заказывают на шесте станцевать?
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03.06.2020 13:29 Відповісти
Даешь богатым господам еще день открытых дверей и лицензию на отстрел холопов, чтобы кости размять
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03.06.2020 13:30 Відповісти
Коли вже Вернон Холдінгс Лімітед переведе перший транш на утримання особливо цінного ув'язненого в такій платній камері?
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03.06.2020 13:31 Відповісти
получите звездюлей от всяких хельсинских спилок.....
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03.06.2020 13:32 Відповісти
Не вижу проблемы , в некоторых 5* отелях Турции номера - как у нас платные камеры .
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03.06.2020 13:32 Відповісти
Смысл наказания отходит на второй план.
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03.06.2020 13:32 Відповісти
60 тысяч! Это в час или день? А откат?
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03.06.2020 13:32 Відповісти
Зебіли готуються завчасно...
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03.06.2020 13:34 Відповісти
Извините, а в следственных изоляторах сидят осуждённые или подозреваемые?
Кто им будет возвращать деньги, если их суд оправдает?
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03.06.2020 13:35 Відповісти
Оформят как отдых в санатории закрытого типа.
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03.06.2020 13:41 Відповісти
А кто из оправданных подпишет это документ о принудительном санатории?
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03.06.2020 13:42 Відповісти
Те же, что подписывают документы при выпуске из обычных СИЗО. Никто не заставляет покупать номера люкс, можно бесплатно посидеть в обычной однозвездночной.
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03.06.2020 13:47 Відповісти
Можно потом, чтобы ещё раз продемонстрировать свою невиновность, потребовать назад деньги...
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03.06.2020 13:50 Відповісти
Из госбюджета после вердикта ЕСПЧ.
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03.06.2020 18:07 Відповісти
Я так понял, кто будет жить в этой хате определяют через тендор в Проззоро? Или через кабинет начальника зоны?
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03.06.2020 13:37 Відповісти
По моему мнению, всех кто находится в изоляторах, обязаны содержать в таких камерах за счёт тюрем! И никаких законов от гади савченко! Виновные, пусть оплачивают на зоне...
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03.06.2020 15:12 Відповісти
А интернет там разрешен?
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03.06.2020 13:40 Відповісти
Это что реклама? Вот реально вместо того что б привести учреждения в порядок вы завели там платные камеры а те кто не имеют денег что подохнуть должны, так сразу приговор смертный или так и прописать не в человеческих условиях....
Дурдом реальный в стране
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03.06.2020 13:44 Відповісти
Чтоб в порядок привести, деньги нужны, а у нас дефицит бюджета в стране 73%.
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03.06.2020 13:49 Відповісти
Дефицит мозгов.
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03.06.2020 13:57 Відповісти
А еще в СИЗО можно коньяк и ****** продавать, тогда бюджет страны наконец станет профицитным.
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03.06.2020 13:44 Відповісти
Из всех назначенцев зе вижу первого адекватного министра, не хотелось бы ошибиться.
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03.06.2020 13:50 Відповісти
Тобто для ворюг створюються всі умови?!
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03.06.2020 13:51 Відповісти
Возникает много вопросов. Там тоже звездочки как в гостиницах? Можно ли арендовать камеру, если статьи нет? Питание входит в стоимость? Генпрокуроршу или министра юстиции можно заказать в камеру с почасовой оплатой, или только на всю ночь? Подробнее, пожалуйста!
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03.06.2020 13:56 Відповісти
А когда можно уже будет так же официально откупится сразу за преступления, не доводя даже до этой камеры? Или за этим в МВД или ДБР нужно обращаться?
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03.06.2020 13:58 Відповісти
Похоже эта власть основным пунктом наполнения бюджета избрала не рост экономики, а обдирание народа.
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03.06.2020 14:09 Відповісти
Да што вы мелочитесь давайте уже с люксами, барделями казино итд,ведь свои пацаны сидеть будут,зачем им привычьки менять.Хапнул баблишка и на зону к телкам в бардель,пришол в себя в казино перекинулся.Вы и зону тогда на Канары перетащите что так по бедному как-то,ну совсем не серьезно
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03.06.2020 14:13 Відповісти
создают невыносимые условия чтобы люди башляли за обычную камеру - это похуже барыжнечества
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03.06.2020 14:16 Відповісти
Уже в шести СИЗО появились платные камеры: в Киевском СИЗО они уже принесли 60 тыс. грн, - Малюська/-Впервые в истории Украины.Золотая еврейская голова у Малюськи.
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03.06.2020 14:33 Відповісти
В Європі для всіх створені нормальні умови, а у нас для тих, хто більше вкрав.
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03.06.2020 15:07 Відповісти
Как сказал великий кормчий лень in: "Глабь - наглабленное!"...
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03.06.2020 15:30 Відповісти
Блатота кейфує від рішень Малюськи.
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03.06.2020 15:09 Відповісти
В тій й же Європі тварини на убой в набагато кращих умовах утримуються, ніж у нас люди, вина яких не доведена.
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03.06.2020 15:11 Відповісти
Де є гроші там все працює бо є зацікавленість. Людям треба дати гроші тобто можливість їх отримати. В розвинених країнах закривають вязниці бо отримати гроші набагато легше ніж щось видумувати для здійснення злочинів. Відповідно скорочується кількість поліцейськіх, суддів, прокурорів, наглядачів, зберігаються величезні кошти які можна просто роздати щоб люди не скоювали злочини, доречі така практика набирає обертів де реально думають про людей. А в нас криза ну то ось вам мова, криза загострюється ось вам віра, стало ще гірше ось вам армія. Тільки одна маленька деталь будуть гроші буде і армія і мова і віра, бо дев'яносто п'ять відсотків всіх проблем саме вони вирішують, ну а з рештою ми вже якось розберемося самі.
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03.06.2020 15:19 Відповісти
А коли введуть "клубні камери" де можна буде вибирати сокамерника? Гарно всетаки тим, хто накрав грошей. Навіть в тюрьмі.
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03.06.2020 15:27 Відповісти
Ті хто у сізо, ще не злодії! А з нашої "прокурошою" - бенядіхтавной, хто завгодно може туди попасти...
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03.06.2020 15:45 Відповісти
остальных. ,,попросят ,потесниться
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03.06.2020 17:41 Відповісти
 
 