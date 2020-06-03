Водитель въехавшего в толпу в Миннесоте грузовика Вечирко сделал это неумышленно, - власти штата

Комиссар департамента здравоохранения Миннесоты Джон Геррингтон заявил, что нет впечатления, что Вечирко намеренно въехал на автостраду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Он превышал скорость ... он увидел толпу сначала и запаниковал, - заявил Геррингтон. Вечирко сказал, что "увидел, как перед ним упала велосипедистка и он нажал на тормоза .... Нет информации, которая бы наводила на мысль, что это было сделано намеренно".

Ранее Геррингтон заявлял, что с камер наблюдения создавалось впечатление, что грузовик ехал по автостраде через 40 минут после того, как там были установлены ограничительные барьеры. Машина объехала ограничения.

Губернатор штата Тим Уолц подчеркнул, что доказательства свидетельствуют, что автострада еще не была заблокирована на время, когда Вечирко ехал. "Большинство протестующих защищали его", - добавил Уолц.

Перед инцидентом Вечирко заехал на заправку, выгрузил бензин и поговорил с владельцем. Это видно из записей камеры наблюдения, о которых первым сообщило ABC News.

Владелец заправки Лонни Маккиртер сказал изданию, что Величко делал доброе дело для заправки и общества, ведь многие АЗС в регионе закрылись.

"Не думаю, что он намеренно заехал на автостраду, чтобы ранить людей, - сказал Маккиртер. - Он всегда очень соблюдает безопасность и он действительно пытался помочь нам, потому что у нас мало заправок".

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Богдан Вечирко вел цистерну, которая въехала в толпу во время протеста на шоссе в Миннеаполисе в воскресенье. Чиновники указывают, что протестующим удалось избежать повреждений, но они окружили грузовик, заставив ее остановиться.

На время протестов, автострада была перекрыта для движения автомобилей, на шоссе находилось около пяти тысяч человек, протестовавших против расизма и произвола полиции.

По заявлениям свидетелей, водитель сигналил, но не тормозил, когда его грузовик приближался к толпе.

Вечирко пострадал от рук протестующих, но другая группа людей стала на его защиту. Его передали полиции.

Позже стало известно, что водитель въехавшего в толпу в Миннесоте грузовика Вечирко - гражданин США, его украинское происхождение проверяется.

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