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Новини Коронавірус і карантин
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Тестування мешканців Києва на COVID-19: охоплення в п'ять разів перевищило норму

Тестування мешканців Києва на COVID-19: охоплення в п'ять разів перевищило норму

Показник охоплення тестуванням мешканців Києва становить понад 60 людей на 100 тис. населення за норми 12 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Ми збільшили в столиці кількість тестувань та досліджень зразків на ПЛР-тести. Їх роблять у шести комунальних медзакладах міста. Також дослідження зразків проводять приватні лабораторії і клініки та державні медичні установи, - сказав мер. - За період пандемії тільки мобільні бригади медиків, які виїжджають до хворих з підозрою на коронавірус, відібрали майже 17 300 зразків біоматеріалу. І тільки в "Київському міському лабораторному центрі МОЗ України дослідили майже 30 тис. зразків біоматеріалу. А показник охоплення тестуванням мешканців Києва становить понад 60 людей на 100 тис. населення за норми 12 осіб", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що всім лікарям, що працюють чи могли контактувати з хворими або з людьми з підозрою на COVID-19, роблять ІФА-тести.

Також читайте: За добу в Києві 62 випадки COVID-19, серед них 10 медиків, загалом 3 133 інфікованих, - Кличко

"Це тести на наявність в організмі антитіл до вірусу. На сьогодні в столиці працівникам медзакладів зробили понад 850 ІФА-тестів", - зазначив Віталій Кличко.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19423) Кличко Віталій (3508) тестування (456) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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При этом врачи выдают направление на ПЦР тест только после недели уговоров - и то не всегда, и стараются принудить к платному тестированию. Про это не пишем, да?
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03.06.2020 13:32 Відповісти
Так Бокс "забыл" еще сказать шо более половины тестов - попы, дупутаты, обслуга, любовницы и прочие шмыгали.
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03.06.2020 13:38 Відповісти
я должен быть счастлив?
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03.06.2020 13:34 Відповісти
а кто эту норму выродил..Почему 12 а не 6 а три вообще почти не надо работать.Депутатов и прокуроров проверили и хватит.Остальные пусть платят налоги или сдыхают
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03.06.2020 13:50 Відповісти
Реальный случай: на прошлой неделе поступивший в больницу ребёнок из ахмадета и пролежав несколько дней в палате с детьми, правда и с мамой т.к. ребёнку что то около 7-8 лет, и он сложный, короче поднялась температура за 39. Вообщем все первичные симптомы как уже давно описывают. Ему на следующий день делают тест приехавшей в больницу спец-машиной. При этом на следующий день ВСЕХ детей выписывают из больницы по домам. Ни каких проверок ни кто не проводит. На сегодня известно что мальчик в инфекционке, ни маме, ни кому из мед.персонала никаких тестов не проводил. Детей принимают новых...
Занавес....
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03.06.2020 14:51 Відповісти
Віталіку! Хоч ти і боксер, але ж потрібно ну трішечки бути розумнішим за папугу. Ти хоч зрозумів що ляпнув? Це ж державна таємниця, що тестів як слід ніхто не робить
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03.06.2020 17:04 Відповісти
 
 