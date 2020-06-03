Тестування мешканців Києва на COVID-19: охоплення в п'ять разів перевищило норму

Показник охоплення тестуванням мешканців Києва становить понад 60 людей на 100 тис. населення за норми 12 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Ми збільшили в столиці кількість тестувань та досліджень зразків на ПЛР-тести. Їх роблять у шести комунальних медзакладах міста. Також дослідження зразків проводять приватні лабораторії і клініки та державні медичні установи, - сказав мер. - За період пандемії тільки мобільні бригади медиків, які виїжджають до хворих з підозрою на коронавірус, відібрали майже 17 300 зразків біоматеріалу. І тільки в "Київському міському лабораторному центрі МОЗ України дослідили майже 30 тис. зразків біоматеріалу. А показник охоплення тестуванням мешканців Києва становить понад 60 людей на 100 тис. населення за норми 12 осіб", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що всім лікарям, що працюють чи могли контактувати з хворими або з людьми з підозрою на COVID-19, роблять ІФА-тести.

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"Це тести на наявність в організмі антитіл до вірусу. На сьогодні в столиці працівникам медзакладів зробили понад 850 ІФА-тестів", - зазначив Віталій Кличко.