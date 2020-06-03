Шмигаль вніс у Раду подання на призначення Ткаченка міністром культури, Абрамовського - екології, Стефанишиної - віцепрем'єром з євроінтеграції

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкти постанов про призначення міністрів культури та екології. Також зареєстровані проєкти постанов про звільнення віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка та призначення на цю посаду Ольги Стефанишиної.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, на сайті Ради опубліковано проєкт постанови №3583 про звільнення віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка та №3584 про призначення на цю посаду Ольги Стефанишиної. Ініціаторами постанови є Кабмін. Проєкти постанов отримані Верховною Радою 3 червня і передані на розгляд керівництву.

Проєкти постанов "Про призначення Ткаченка О. міністром культури і інформаційної політики України" ( №3585 )та "Про призначення Абрамовського Р. міністром захисту довкілля і природних ресурсів України" ( №3586 ) отримані Верховною Радою 3 червня і передані на розгляд керівництву.

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