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Новини
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Кількість затриманих у справі про стрілянину в Броварах скоро перевищить 30 осіб, - Геращенко

Кількість затриманих у справі про стрілянину в Броварах скоро перевищить 30 осіб, - Геращенко

Кількість затриманих у справі про стрілянину в Броварах скоро сягне понад 30 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів журналістам під Радою.

Водночас він заявив, що правоохоронці "знають про всі правопорушення, які відбуваються в країні".

"У Броварах за викликом 102 вже через 2 хвилини приїхала поліція і затримала на місці 11 правопорушників. Зараз кількість затриманих уже скоро буде понад 30. Щодо кожного є відповідальність", - заявив він.

Також він нагадав, що двоє поліцейських у Кагарлику, яких підозрюють у зґвалтуванні і тортурах, через годину після повідомлення були затримані і передані Держбюро розслідувань.

Дивіться також: Перестрілка у Броварах: Затримано 13 осіб на чолі з кримінальним авторитетом Віхою, - Аваков. ФОТО

Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

Пізніше дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.

Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розборок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.

Автор: 

Бровари (279) стрілянина (1778) Геращенко Антон (935)


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Ліпше б їх розстрілювали при затриманні!
Щоб іншим не кортіло...
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03.06.2020 13:49 Відповісти
"Вместе с тем, он заявил, что правоохранители "знают обо всех правонарушениях, которые происходят в стране"". - да как бы и никто не сомневается
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03.06.2020 13:51 Відповісти
правоохранители "знают обо всех правонарушениях, которые происходят в стране".Источник: https://censor.net/n3199752

Тогда таких "правоохранителей", как ты и Аваков, которые "все знают" и молча смотрят, как бандюки из автоматов стенка на стенку стреляются, нужно в отставку и сразу в тюрьму.
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03.06.2020 13:53 Відповісти
это уже целое вооруженное подразделение
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03.06.2020 13:54 Відповісти
Эх маць твою!!
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03.06.2020 14:06 Відповісти
а ха ха раз пульнули из дробовика 30 задержаных, и не одного кто украл миллион, покажите хоть одно дело где укравший миллон сел, а ха ха
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03.06.2020 14:54 Відповісти
знают! Это понятно. Новости наверное читают тоже. Фейспалм.
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03.06.2020 15:47 Відповісти
Хорошо подзаработали на перевозках. Бараны
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03.06.2020 15:52 Відповісти
Антон Геращенко, нахрена мне 30 человек стада баранов. Имена заказчиков будут ? Может быть фамилия чьего то зятя всплывет ?
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03.06.2020 17:18 Відповісти
Не знаю почему, сам не пойму, но у меня фамилия Геращенко ассоциируется с фамилией Арахамия, прямо как грибочки, которые под одним дубом выросли.
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03.06.2020 18:14 Відповісти
 
 