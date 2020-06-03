Кількість затриманих у справі про стрілянину в Броварах скоро перевищить 30 осіб, - Геращенко

Кількість затриманих у справі про стрілянину в Броварах скоро сягне понад 30 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів журналістам під Радою.

Водночас він заявив, що правоохоронці "знають про всі правопорушення, які відбуваються в країні".

"У Броварах за викликом 102 вже через 2 хвилини приїхала поліція і затримала на місці 11 правопорушників. Зараз кількість затриманих уже скоро буде понад 30. Щодо кожного є відповідальність", - заявив він.

Також він нагадав, що двоє поліцейських у Кагарлику, яких підозрюють у зґвалтуванні і тортурах, через годину після повідомлення були затримані і передані Держбюро розслідувань.

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Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

Пізніше дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.

Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розборок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.