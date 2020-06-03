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Поліція Києва відправила перші 2400 адмінпротоколів зафіксованим камерами порушникам швидкості. ФОТОрепортаж

Перші повідомлення про штрафи за перевищення швидкості, зафіксовані в автоматичному режимі, передано "Укрпошті" для відправки порушникам.

Про це повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

Поліція Києва відправила перші 2400 адмінпротоколів зафіксованим камерами порушникам швидкості 01
Поліція Києва відправила перші 2400 адмінпротоколів зафіксованим камерами порушникам швидкості 02
Поліція Києва відправила перші 2400 адмінпротоколів зафіксованим камерами порушникам швидкості 03
Поліція Києва відправила перші 2400 адмінпротоколів зафіксованим камерами порушникам швидкості 04

Про те, що "листи щастя" відправляються до своїх власників, також ідеться на каналі патрульної поліції Києва в Telegram.

"Перші 2400 адмінпостанов відправляються в "Укрпошту" і незабаром їх отримають порушники швидкісного режиму", - зазначили там.

Заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький нагадав, що "мета встановлення системи автоматичної фіксації - превентивна. Це необхідно для того, щоб поліпшити безпеку дорожнього руху, зменшити аварійність і смертність на українських дорогах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МВС запустили мобільний застосунок, що дозволяє перевірити наявність штрафів за порушення ПДР

Поліція Києва відправила перші 2400 адмінпротоколів зафіксованим камерами порушникам швидкості 05

Автор: 

порушення (604) ПДР (475) Геращенко Антон (935) штраф (1856) Білошицький Олексій (116)


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Топ коментарі
+10
Да фиг там...фиксация скорости в автоматическом режиме...а отправка протоколов в ручном...вот на этом в ручном...к рукам и прилипает...
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03.06.2020 14:01
+9
Отправляли и плакали, бабло проходит мимо рук.
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03.06.2020 13:51
+4
Антоша геращенко изыскал внутренние резервы. МВФ может отдыхать...
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03.06.2020 14:18
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Отправляли и плакали, бабло проходит мимо рук.
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03.06.2020 13:51 Відповісти
Да фиг там...фиксация скорости в автоматическом режиме...а отправка протоколов в ручном...вот на этом в ручном...к рукам и прилипает...
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03.06.2020 14:01 Відповісти
Не переживайте так,эти свое не упустят.Бабло все равно придет кому надо,по доброте душевной там никто ничего не делает,так что не тештесь надеждами про пополнение каких то бюджетов (только на бумаге разве что) или какой то заботой о безопасности на дорогах (это вообще смешно при наших "дорогах" )
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03.06.2020 14:07 Відповісти
- Эту… как ее… переписку Энгельса с этим… как его - дьявола… с Каутским,
с этим чёртом… с Каутским! (с)
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03.06.2020 14:47 Відповісти
Всі хто їздять на своїх авто навряд будуть порушувати, ну хіба шо якась складна ситуація і дуже потрібно поспішати, а от тепер давати машину комусь стає проблемно. Хоча може я і занадто панікую.
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03.06.2020 14:02 Відповісти
Тобто 95% їздять на чужих машинах?
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03.06.2020 14:14 Відповісти
по дорученню.
йди, і дай десь 5к. за заміну номерів(шоб машина стала реально твоєю)
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03.06.2020 14:30 Відповісти
Навряд, у мене наприклад сестри чоловік іноземець бере машини то у батька, то у мене, коли приїздить до України, а за місцем реєстраціі машин влітку нікого немає, всі по дачах живуть... Є нюанси.
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03.06.2020 14:32 Відповісти
просто с техпаспортом??? На чайник, кавоварку та фритюрницю, що возите в салоні?
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03.06.2020 17:55 Відповісти
А чудак напишет,что тачку продал или дал такому хитрожопу и что обращайтесь к нему,письмо счастья полетит к тебе!
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03.06.2020 18:34 Відповісти
Штота кепеде маловат: на входе десятки тышш, на выходе еденицы.

Товаисчи!
Ставьте себе аппликуху и платите онлайн! Не видите, людям тяжыло
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03.06.2020 14:02 Відповісти
Нормальные люди заплатят.А вот делки скорей всего попробуют откосить с помощью судей и адвокатов.Там могут быть свои лазейки,типа ненадлежащей сертификации,или нарушения их конституционных прав.Да мало ли еще чего найдется.С драгерами такое не раз было.Ловят их в дюпель пьяными,а потом в суде выясняется,что драгер,которым уровень алкоголя измеряли,не той сертификации.О-па и с мажора взятки гладки.
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03.06.2020 14:03 Відповісти
Блатота будет ездить на машинах, принадлежащих какой-нибудь "фирмочке", зарегистрированной на какого-то бомжа-алкаша. Да ему ПОХЕР будет на те "письма счастья".
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03.06.2020 14:14 Відповісти
Читал в Австралии молодежь просто скручивает на выходные номера, а потом выкидывает
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03.06.2020 14:21 Відповісти
машину выкидывает?
х.з. что вы читал, но звучит как речь Брежнева.
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03.06.2020 14:31 Відповісти
да но при первой же остановке полицией, авто будет перемещено на штрафплощадку и отдано только после оплаты штрафов.
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03.06.2020 14:22 Відповісти
основание ? виноват не владелец и не машина
владелец просто сообщает, что за рулём не был
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03.06.2020 14:49 Відповісти
А вот Дубинский заплатит.Или заплатит его мама,на которую записано 17 машин.Или Дубинский в число блатных не входит?Он "уважаемый" маминкин сынок.
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03.06.2020 21:00 Відповісти
Нет нет нет. Заплатят овцы, а не заплатят волки. И вся эта затея и рассчитана стричь овец. Я ничего не имею против камер, но прежде чем на них тратить бюджетные средства, необходимо было начать с приведения законодательства в идеальное состояние. Чтобы аксиома нарушил - плати Соблюдалась всеми. И «волки» даже не пытались об неё сломать свои зубы
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04.06.2020 01:28 Відповісти
А что не так с законами?Каких законов еще не хватает?Уже все как у Европы и НАБУ и САП,а на выходе,выхлоп.И выхлоп потому,что суды виновных отмазывают за недостатком вещественных доказательств.Может уважаемый забыл как в Харькове Зайцеву отмазали?Напомнить?Там не смогли доказать ее скорость.А если были бы камеры,то с этим не было бы проблем.Или она ехала на "чужой" машине,зарегистрированной на фирму?Да нет на своей.Или она не мажорка?Тогда кто по Вашему мажор?В ЕС таких камер не десятки как у нас,тысячи.В штатах так же.Так чем мы хуже?Стрич "овец" говорите?Так пусть овцы по правилам ездят,а не ноют,когда их оштрафовали за явное нарушение,да еще и на камеру зафиксированное.А с "волками" надо посмотреть,как у них отмазаться получится.С камерами им будет намного сложней.По этому их так долго и ставили,что сами депутаты главные нарушители.И за бюджет волноваться не стоит.Судя по первому дню,с бюджетом будет все в порядке.А если следовать Вашей логике рассуждений,тогда и нагрудные камеры у копов надо убрать,да и все камеры видео наблюдения.Как по мне,странноватая какая то логика.
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04.06.2020 06:41 Відповісти
Вы слишком эмоциональны. Еще раз повторюсь, я за видеорегистрацию нарушений. Суды тема отдельная, конечно с ними полная попа. Именно по этой причине хоть 100 камер там бы висело, Зайцеву бы и с ними отмазали. НАБУ, САП - отдаленные темы, мы про камеры. Проработав 2.5 года в новой патрульной полиции я очень много всего насмотрелся. Административный кодекс на столько дырявый, что я могу ехать задом по встречке бухой через перекресток и ничего мне за это не будет. Для этого мне даже не нужно будет давать судье денег. У нас инспектора через суд обязали выплачивать моральную компенсацию обдолбанному наркоману на Инфинити, которого "убитого" остановили и отправили на экспертизу. Стоит ли говорить, что нарик никакой ответсвенности не понес. Так вот. Об этом знают все, от низов до верхов. Мы это уже все проходили с Визирами и прочей лабудой, в том числе с письмами счастья. Учитывая печальный опыт, наши руководители МВС обязаны были, прежде чем тратить огромные бюджетные средства, инициировать и привести законодательство в порядок. А уже потом, под железно подготовленную почву, запускать систему. Вы уж простите. Сейчас просто появится очередной раздражитель населения. Извините лох-оплатил, чуть умнее - вытер этим письмом зад. В нормальной стране так быть не должно.
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04.06.2020 13:14 Відповісти
Вы как то путаете эмоции и простые вопросы.В чем эмоционален простой вопрос про Зайцеву,или тысячи камер,которые работают в нормальных странах?И как бы харьковский институт Бокариуса "не смог бы определить" скорость Зайцевой при наличии камеры?А вот при отсутствии этой самой камеры,институт эту скорость и не определил.Будут ли косяки и отмазки в оплате штрафов нашими отмороженными мажорами?Да 100% будут.И как тогда наша власть их устранять будет,то же посмотрим.По крайней мере узнаем в лицо этих отморозков,потенциальных Зайцевых.И пусть лохи,а на самом деле нарушители оплатят штраф,что то же хорошо.За то потом меньше нарушать правила будут.На следующий день там,где камеры были установлены,количество нарушений сократилось на 40%.Разве плохо?Было 70 000, стало на 30 000 меньше.Замечательно,как по мне.Да и казна пополнится.Разве плохо?Да то же нет.Или Вы против,как и сама власть,которая столько лет данную процедуру оттягивала?Ну,а про раздражитель населения,Вы меня повеселили.
Пусть себе "на здоровье" раздражаются разного рода нарушители,алкоголики,наркоманы,и т.д. и т.п.Пару раз штраф заплатят,станут по спокойнее.
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04.06.2020 14:14 Відповісти
Антоша геращенко изыскал внутренние резервы. МВФ может отдыхать...
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03.06.2020 14:18 Відповісти
Тоха с таким самоудовлетворением отчитывается, что то тут не так)
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03.06.2020 14:19 Відповісти
Видеофиксацию надо вводить по всей Украине.Слишком много водителей купили права за сало. Сел за руль и считает себя Шумахером. Я несколько раз видел аварии своими глазами при превышении скорости.
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03.06.2020 14:28 Відповісти
так блин - едешь по правилам и можешь быть линчован за "**** ты ползешь мудрак?"
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03.06.2020 14:33 Відповісти
едь в правом ряду и не будешь мудаком)))
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03.06.2020 14:42 Відповісти
Да, совершенно верно, ты же ездишь исключительно по шестиполосках.
офигенный совет - найди мол автобан и не тошни по рядам.
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03.06.2020 14:47 Відповісти
если человек тошнит, то он тошнит и в дву и в шести и просто тошнит своим поведением на дороге, разговорами. манерой езды)))
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03.06.2020 14:52 Відповісти
так он "тошнит" же по правилам, не?
а не на холостом едет то. схерали я должен получить штраф из-за того шо сзади кто-то "нетошнит"?
кто-то, вроде Дубинский сказал - в Финляндии еду чет 120, а можно 80, и обгоняют, но если штраф то ни у кого нету вопросов и аккуратно заплатят, а не как у дикарей - "мусора казлы, даешь отмену штрафов, бей мусоров" и прочие вопли
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03.06.2020 15:08 Відповісти
я ж ответил..едь за троллейбусом в правом ряду и хоть бабу лапай....
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03.06.2020 15:22 Відповісти
И плати штрафы за полосу общественного транспорта!
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03.06.2020 18:45 Відповісти
такие полосы только в Киеве....
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03.06.2020 19:04 Відповісти
Камеры тоже работают пока только в Киеве и области.
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03.06.2020 20:01 Відповісти
надеюсь так и останется)
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03.06.2020 20:04 Відповісти
А зря. Они сейчас за полученные штрафы начнут тысячами камеры закупать, и на каждом углу будут ставить, в каждом переулке, на каждом хуторе.
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03.06.2020 20:16 Відповісти
Ответ некоторым, не всем водителям, а мудакам. На работу езжу на электровелосипеде. Есть повороты, габаритный свет, стоп сигнал. Ехать 25 км от дома до работы. В автобусе 100% не доеду, т.к. в докарантинное время еле влазил в забитый автобус. А сейчас .... Когда еду по трассе, то еду по самой бровке (хотя по правилам у меня 1м от бровки). По обочине не проехать - яма на яме. Если едет колона машин (особенно фуры) сзади и навстречу, то даже выезжаю на обочину и пропускаю машины. Многие водители фур мигают аварийкой, благодарят, что не путаюсь под ногами, понятно, что мои 40км/час не чета их скорости. Но есть водители МУДАКИ, которые едут тебе навстречу в притирку на большой скорости - ради развлечения. Сейчас меньше стало такого, когда поставил видеорегистратор на видном месте.
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03.06.2020 15:06 Відповісти
Превышение ск. никак не связано с законностью/незаконностью приобретения водит. прав.
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03.06.2020 17:35 Відповісти
Купил попкорн и мешок семечек, жду результатов, весь в нетерпении. Народ у нас покладистый, не психованный.
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03.06.2020 14:39 Відповісти
что результатов то? пусть платят. в норм. странах это уже лет 40 практикуется и никто не вякает. да, судятся бывает, но тогда штраф покажется копейками если посчитать бабло и время
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03.06.2020 14:48 Відповісти
по сути, если эта бумажка не получена, то штраф платить не надо ?
а если у владельца нет водятелских удостоверений ?
сообщит, что не был за рулём, закон не обязывает доносить мусорам ?
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03.06.2020 14:47 Відповісти
а нефиг передавать руль, если даже не имеешь ВУ
т.е. у тя либо украли машину и пиши заявление(ну да, иногда через неделю после кражи - не видел типо), либо ты передал Ване, и вот сам доказывай шо это не ты был, ибо за езду без ВУ+штраф нехило так попердолят
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03.06.2020 14:50 Відповісти
вы с головой дружите ?
завтра мусора вас дубинкой изнасилуют, ибо нефиг дышать чаще десяти раз в минуту,
а вы доказывайте, что вы не заслужили, справки собирайте,
я правильно вас понял ?
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03.06.2020 16:38 Відповісти
так ты уже в дебри ушел - скажи это в Канаде шо полиция не имеет права штрафовать нарушителей.
офигенно просто написал - давай везде разгоним полицию, ибо "могут отдубинить"
кстати, чет фантазии у "вас".
Поліція Києва відправила перші 2400 адмінпротоколів зафіксованим камерами порушникам швидкості - Цензор.НЕТ 8842
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03.06.2020 16:42 Відповісти
Пашол бизнес - вот готовьте жопы и деньги!
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03.06.2020 14:59 Відповісти
Правильно.Этим нарушителям нужно ещё штраф поднять.
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03.06.2020 15:36 Відповісти
Чудилы, вы так в самом деле собираетесь с шумахерами воевать ?

Превышение на 20 км/ч должно караться немедленной конфискацей автомобиля.
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03.06.2020 15:42 Відповісти
ось тут ви не праві та наголошую, що не погоджуюсь... Можливо ви з милями переплутали, але ця похибка є і в США (однозначно, що не в населеному пункті чи зоні дії знаку "Обережно діти!").
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03.06.2020 17:43 Відповісти
У нас в Австралии штраф - за превышение на 4 км/час. Штраф равен примерно $ 400 (точно не помню).
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04.06.2020 01:08 Відповісти
щось ви плутаєте щодо 4км, бо без круіз-контролю- це нереально контролювати.
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04.06.2020 01:45 Відповісти
У нас в законе написано 4, и это действительно трудно контролировать, потому полиция особо не придирается. Я лично привык к правилу "минус два": написано 60 - еду 58; написано 40 - еду 38 и т.д.
Сейчас заглянул в таблицу штрафов (от 1 июля 2019). Превышение не более чем на 10 км/ч: штраф $ 289; если в пределах 10-14 км/ч, то штраф $ 454, далее по нарастающей, вплоть до $ 1900 (превышение на 45 км/ч и больше) с одновременным автоматическим лишением прав на год.
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04.06.2020 01:55 Відповісти
А хіба у вас метрична система?
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04.06.2020 02:02 Відповісти
Да. Я сюда приехал в 1993, и здесь уже была метрическая система. Никто не пользуется никакими фунтами/футами/дюймами/Фарнегейтами и проч.
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04.06.2020 02:04 Відповісти
Единственное место где я видел старые единицы - это в магазине инструментов. Там всегда есть два набора болтов/гаек/шайб и проч. - и метрические, и имперские.
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04.06.2020 02:05 Відповісти
Дякую, але вже й сам знайшов, хоча надіявся, що ви помилились...
В Австралии на осуществление программы перехода к метрической системе, которая началась в 1970, понадобилось 10 лет. Переход в Новой Зеландии, который начался в 1969, был закончен к концу 1976 года.
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04.06.2020 02:10 Відповісти
вважалось, що при обмеженні швидкості 60км/год., плем'я ДАІ(й) дозволяло рух до 82км/год без штрафу, а вже 83км/год- записували як перевищення понад 20км/год. Як тепер трактують 50км/год в населених пунктах не знаю.
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04.06.2020 02:16 Відповісти
лінь розшукувати посилання, але у США був демонстративний випадок, коли декілька учасників руху їхало по усім правилам та створили багатомильні корки... Але мушу зазначити, що там у США, правила, дотримуватись полоси руху від швидкості- не має. А перевищення на 11-12 миль/год. на автостраді- це норма за котру не карають.
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04.06.2020 02:25 Відповісти
Ну, о наших правилах я рассказал.
Люди не понимают: насколько опасно превышать скорость. Кинетическая энергия пропроциональна квадрату скорости.
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04.06.2020 02:40 Відповісти
шановний https://censor.net/ua/user/63125, тих хто цього не розуміє, я людьми і не вважаю (окрім рідких випадків та за межами населених пунктів).
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04.06.2020 02:57 Відповісти
for 10 miles over speed limit? - no nobody will stop you..... unless it is a school zone....
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04.06.2020 04:14 Відповісти
ехай *****
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03.06.2020 15:53 Відповісти
навсегда
правда Геращенко кацапов троллит уверенно, даже не знаю, может прикидывается ?
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03.06.2020 16:42 Відповісти
Тридцать секунд - полёт нормальный!
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03.06.2020 15:55 Відповісти
заберут, а потом на такси ?
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03.06.2020 16:40 Відповісти
Купит еще раз за 20000 по техпаспорта...
Так же быдлобляхеры так ездят. Им штрафы до одного места.
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03.06.2020 20:48 Відповісти
мужику приходят штрафы. Он подает машину в угон. Вы без машины или выплачиваете все штрафы + переоформляете машину на себя за свои деньги
Зачем пытаться нае обмануть систему если можно просто ехать по правилам?
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03.06.2020 16:47 Відповісти
Для того, что бы ехать по правилам, надо для начала знать эти правила. У нас процентов 50 водил, правил не знают. Машину купило, права купило, а ездить и мозги не купило.
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03.06.2020 18:52 Відповісти
У кого имеется мощная пневматика,можно популять по целям на столбах,повысить навыки в стрельбе и сделать хорошее дело
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03.06.2020 21:27 Відповісти
скажу еще раз. 60% аварий на украинских дорогах случаются на скорости до 30 км/час. очередная придумка зеленых (честно, даже не знаю как назвать больнее) для выкачки денег у населения. А вот если бы установить штраф 200000 (двести тысяч гривен) за каждое ДТП, совершённое на скорости до 30 км/час, тогда бы украинский бюджет наполнялся невиданными темпами. Zеленая Fуйня должна быть уничтожена!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.06.2020 22:44 Відповісти
Интересно, те, кто принимал этот закон, понимали, что Укрпочта не заинтересована в быстрой доставке этих писем "счастья"? А ведь сумма штрафа автоматом увеличивается для людей, которые ни сном, ни духом не подозревают, что они уже оштрафованы.
Как по мне, коррупция и сговор 100%.
Есть же письма с уведомлением. Вот с момента уведомления и отсчитывайте свои 10 дней!
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03.06.2020 22:57 Відповісти
Ура Антоша! Значит очень скоро появятся судебные решения, которые покажут неправомерность данных писем и ты со своим царьком очередной раз сядешь жопой в лужу. Надеюсь и за решетку, за нецелевое использование особо крупных бюджетных денежных средств на всю эту аферу с камерами. Хотя Аваков похоже уже досиживает в кресле последние деньки, а Антошу по хорошему обычаю пинком под зад.
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04.06.2020 01:22 Відповісти
чета с математикой у антошки... писали радостно что в первый день зафиксировали более 30т нарушений... а выслали 2400?????.....

остальные это нужные люди? более равные перед законом?
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04.06.2020 07:36 Відповісти
Офицер! Скорость - понятие относительное!
Поліція Києва відправила перші 2400 адмінпротоколів зафіксованим камерами порушникам швидкості - Цензор.НЕТ 6329
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04.06.2020 20:22 Відповісти
 
 