Поліція Києва відправила перші 2400 адмінпротоколів зафіксованим камерами порушникам швидкості. ФОТОрепортаж

Перші повідомлення про штрафи за перевищення швидкості, зафіксовані в автоматичному режимі, передано "Укрпошті" для відправки порушникам.

Про це повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.









Про те, що "листи щастя" відправляються до своїх власників, також ідеться на каналі патрульної поліції Києва в Telegram.

"Перші 2400 адмінпостанов відправляються в "Укрпошту" і незабаром їх отримають порушники швидкісного режиму", - зазначили там.

Заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький нагадав, що "мета встановлення системи автоматичної фіксації - превентивна. Це необхідно для того, щоб поліпшити безпеку дорожнього руху, зменшити аварійність і смертність на українських дорогах".

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