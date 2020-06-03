Поліція Києва відправила перші 2400 адмінпротоколів зафіксованим камерами порушникам швидкості. ФОТОрепортаж
Перші повідомлення про штрафи за перевищення швидкості, зафіксовані в автоматичному режимі, передано "Укрпошті" для відправки порушникам.
Про це повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
Про те, що "листи щастя" відправляються до своїх власників, також ідеться на каналі патрульної поліції Києва в Telegram.
"Перші 2400 адмінпостанов відправляються в "Укрпошту" і незабаром їх отримають порушники швидкісного режиму", - зазначили там.
Заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький нагадав, що "мета встановлення системи автоматичної фіксації - превентивна. Це необхідно для того, щоб поліпшити безпеку дорожнього руху, зменшити аварійність і смертність на українських дорогах".
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с этим чёртом… с Каутским! (с)
йди, і дай десь 5к. за заміну номерів(шоб машина стала реально твоєю)
Товаисчи!
Ставьте себе аппликуху и платите онлайн! Не видите, людям тяжыло
х.з. что вы читал, но звучит как речь Брежнева.
владелец просто сообщает, что за рулём не был
Пусть себе "на здоровье" раздражаются разного рода нарушители,алкоголики,наркоманы,и т.д. и т.п.Пару раз штраф заплатят,станут по спокойнее.
офигенный совет - найди мол автобан и не тошни по рядам.
а не на холостом едет то. схерали я должен получить штраф из-за того шо сзади кто-то "нетошнит"?
кто-то, вроде Дубинский сказал - в Финляндии еду чет 120, а можно 80, и обгоняют, но если штраф то ни у кого нету вопросов и аккуратно заплатят, а не как у дикарей - "мусора казлы, даешь отмену штрафов, бей мусоров" и прочие вопли
а если у владельца нет водятелских удостоверений ?
сообщит, что не был за рулём, закон не обязывает доносить мусорам ?
т.е. у тя либо украли машину и пиши заявление(ну да, иногда через неделю после кражи - не видел типо), либо ты передал Ване, и вот сам доказывай шо это не ты был, ибо за езду без ВУ+штраф нехило так попердолят
завтра мусора вас дубинкой изнасилуют, ибо нефиг дышать чаще десяти раз в минуту,
а вы доказывайте, что вы не заслужили, справки собирайте,
я правильно вас понял ?
офигенно просто написал - давай везде разгоним полицию, ибо "могут отдубинить"
кстати, чет фантазии у "вас".
Превышение на 20 км/ч должно караться немедленной конфискацей автомобиля.
Сейчас заглянул в таблицу штрафов (от 1 июля 2019). Превышение не более чем на 10 км/ч: штраф $ 289; если в пределах 10-14 км/ч, то штраф $ 454, далее по нарастающей, вплоть до $ 1900 (превышение на 45 км/ч и больше) с одновременным автоматическим лишением прав на год.
В Австралии на осуществление программы перехода к метрической системе, которая началась в 1970, понадобилось 10 лет. Переход в Новой Зеландии, который начался в 1969, был закончен к концу 1976 года.
Люди не понимают: насколько опасно превышать скорость. Кинетическая энергия пропроциональна квадрату скорости.
правда Геращенко кацапов троллит уверенно, даже не знаю, может прикидывается ?
Так же быдлобляхеры так ездят. Им штрафы до одного места.
Зачем пытаться нае обмануть систему если можно просто ехать по правилам?
Как по мне, коррупция и сговор 100%.
Есть же письма с уведомлением. Вот с момента уведомления и отсчитывайте свои 10 дней!
остальные это нужные люди? более равные перед законом?