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Програму кредитування для малого бізнесу "5-7-9" трансформовано в програму 0%, - Шмигаль

Програму кредитування для малого бізнесу

Ставки за кредитною програмою "5-7-9" фактично знизилися для позичальників до 0%. Програма дозволяє рефінансувати старі кредити для малого бізнесу.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, програма дозволяє бізнесу рефінансувати свої наявні кредити в дев'яти банках "під 0% з відстрочкою тіла кредиту на один рік".

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"Не всі про це чули. Програма "5-7-9" трансформована в програму 0% під діючі кредити для мікро- та малого бізнесу", - сказав він.

Крім того, Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді підтримати програму "Нові гроші". Як зазначив Шмигаль, програма передбачає видачу малому, середньому, мікробізнесу кредитів під низькі відсотки.

Автор: 

бізнес (1973) ВР (14943) Кабмін (14071) кредит (3817) підприємці (618) Шмигаль Денис (4550)


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Топ коментарі
+17
Программа кредитования для малого бизнеса "5-7-9" трансформирована в программу 0%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9413
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03.06.2020 13:59
+11
когда предлагают деньги "совсем даром", то это что-то напоминает...
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03.06.2020 14:04
+7
за чей счет этот аттракцион по раздаче бюджетных денег?
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03.06.2020 14:24
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Программа кредитования для малого бизнеса "5-7-9" трансформирована в программу 0%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9413
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03.06.2020 13:59 Відповісти
Що- Рошен побачив?)))
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03.06.2020 14:00 Відповісти
программа "ноль кредитов" для бизнеса))
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03.06.2020 15:40 Відповісти
Ущипните меня .
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03.06.2020 14:03 Відповісти
когда предлагают деньги "совсем даром", то это что-то напоминает...
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03.06.2020 14:04 Відповісти
А 7-9-11 слабо?
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03.06.2020 14:06 Відповісти
Вы где то видели еврея с лопатой???))
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03.06.2020 14:06 Відповісти
http://dsafg436yzsgvhs5.narod.ru/knega-utenie-ectoree-ckrudjh-magdak-geroee.html Скрудж МагДак
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03.06.2020 14:23 Відповісти
"Диджитализация" уже была , теперь "Новые деньги" .
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03.06.2020 14:08 Відповісти
0%? Я в горку на велосипеде за 0% не поеду
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03.06.2020 14:09 Відповісти
А банки уже согласны или мы положим банковскую систему?
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03.06.2020 14:10 Відповісти
Зеленомика. Берешь кредит под 0% ложишь в банк, потом забираешь кредит а на процетньі покупаешь обанкроченое невиданой щедростью "Центренерго"
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03.06.2020 14:10 Відповісти
Слыхал про нецелевое использование? Наверное нет...
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03.06.2020 14:36 Відповісти
Про нецелевое использование денег? Это когда беня сам себе кредиты из Привата выдавал?
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03.06.2020 15:12 Відповісти
Беня тут каким боком?
Раз такой умный - бери кредиты и клади на депозит. Только потом не ной, когда вжарят так, что шуба завернётся.
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03.06.2020 15:15 Відповісти
"Не все об этом слышали, слышали, Летучая Мышь указывает Буратино выход из чулана и приводит к лисе Алисе и коту Базилио, с которыми он приходит на Поле Чудес - городскую свалку. Буратино зарывает на нём пять золотых, и ждёт, пока вырастет денежное дерево. Лиса Алиса сообщает полицейским о сидящем на пустыре Буратино, и они бросают его в пруд, где он встречается с черепахой Тортилой. Та отдаёт ему Золотой Ключик.
Алексей Толстой еще почти 100 лет назад об этом написал.
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03.06.2020 14:12 Відповісти
Кому будут кредиты в 0% Ахметову??? В ущерб банковской системе? Ограбим людей положим банки, заберём подматрасные более 5000 грн с которых уплачены налоги но которые тупо сберегались и справки никто не хранил, Ограбим страну и людей. Узаконим незаконное сверх зп итд???
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03.06.2020 14:12 Відповісти
Программа 5-7-9 трансформована в программу "наголосували - ЖеріТе"
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03.06.2020 14:13 Відповісти
правильнее сказать Программа "5-7-9" трансформирована в программу 0.
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03.06.2020 14:14 Відповісти
за чей счет этот аттракцион по раздаче бюджетных денег?
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03.06.2020 14:24 Відповісти
А потім в -20%!40 % ВВП, 100500 тис робочих місць! Зелебот жери, я тобі ще обіцянок намалюю.
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03.06.2020 14:31 Відповісти
Готов принять пару миллиардов грн...
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03.06.2020 14:32 Відповісти
Аля молодежный кредит
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03.06.2020 14:32 Відповісти
Кредиты малому бизнесу, если не ошибаюсь, имеют верхнюю планку 50000$. Если рассматривать кредит, как увеличение оборотных средств, то да. Если на открытие бизнеса, то 80% составят невозвраты. В любом случае - тушим пожар бензином. Инфляция к концу года будет процентов 15%. Заливка в экономику денег рефинанса, приведет еще и к девальвации. Бедные банки.
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03.06.2020 16:59 Відповісти
Расскажите ктонить этим зеленым юным специалистам, что в современные деньги напечатать не проблема, а вот обеспечить их покупательной способностью вот в чем самый цимес) основы экономики епта. Не не слышали. Короче грядет инфляция . Банкоматы уже тысячи как семки выплевывают, а двухсотки как мелочь. Сотки и полтинники я уже почти не наблюдаю в обороте. В таких условиях можно под 0 процентов давать, один хрен они ничего не стоят.
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03.06.2020 17:13 Відповісти
За чей счет банкет, буратины? Если кому то что то дать то нужно у кого то что то забрать. Каким лохом нужно быть чтобы поверить что банк даст беспроцентный кредит и будет работать себе в убыток потому что сам берет кредит под проценты у других банков + еще обслуживание кредита. У меня знакомый тоже Буратино, уже поверил Пете и взял *теплый кредит* на окна. А потом когда я ему показал за сколько я купил такие же окна без всяких кредитов и гемороев, он прослезился
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03.06.2020 19:30 Відповісти
Тупой развод.
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03.06.2020 19:58 Відповісти
Ахметов я так понимаю , попадает под микро бизнес
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03.06.2020 21:08 Відповісти
https://censor.net/user/463357 Бедные не банки , а Зебилы останутся без штанов , уйдет все , что было нажито с 90-х Особенно учителя им перестанут платить 4000$ И медики им вообще перестанут платить Медицина же бесплатна
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03.06.2020 21:13 Відповісти
https://censor.net/user/195243 Так ,ну это вы зря , приезжайте в Израиль увидите
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03.06.2020 21:17 Відповісти
Програму кредитування для малого бізнесу "5-7-9" трансформовано в програму 0%, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2482
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03.06.2020 21:38 Відповісти
 
 