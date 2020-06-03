Програму кредитування для малого бізнесу "5-7-9" трансформовано в програму 0%, - Шмигаль
Ставки за кредитною програмою "5-7-9" фактично знизилися для позичальників до 0%. Програма дозволяє рефінансувати старі кредити для малого бізнесу.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, програма дозволяє бізнесу рефінансувати свої наявні кредити в дев'яти банках "під 0% з відстрочкою тіла кредиту на один рік".
"Не всі про це чули. Програма "5-7-9" трансформована в програму 0% під діючі кредити для мікро- та малого бізнесу", - сказав він.
Крім того, Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді підтримати програму "Нові гроші". Як зазначив Шмигаль, програма передбачає видачу малому, середньому, мікробізнесу кредитів під низькі відсотки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Раз такой умный - бери кредиты и клади на депозит. Только потом не ной, когда вжарят так, что шуба завернётся.
Алексей Толстой еще почти 100 лет назад об этом написал.