Програму кредитування для малого бізнесу "5-7-9" трансформовано в програму 0%, - Шмигаль

Ставки за кредитною програмою "5-7-9" фактично знизилися для позичальників до 0%. Програма дозволяє рефінансувати старі кредити для малого бізнесу.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, програма дозволяє бізнесу рефінансувати свої наявні кредити в дев'яти банках "під 0% з відстрочкою тіла кредиту на один рік".

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"Не всі про це чули. Програма "5-7-9" трансформована в програму 0% під діючі кредити для мікро- та малого бізнесу", - сказав він.

Крім того, Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді підтримати програму "Нові гроші". Як зазначив Шмигаль, програма передбачає видачу малому, середньому, мікробізнесу кредитів під низькі відсотки.