ДБР вивчає дії всіх поліцейських, які були в Кагарлицькому відділенні поліції, коли там ґвалтували і катували жінку

Під час розслідування кримінального провадження щодо ситуації, що трапилася в Кагарлику, де співробітники поліції підозрюються в зґвалтуванні жінки, слідчі ДБР виявили інші епізоди за участю цих поліцейських. Тепер потрібно їх відпрацювати і зібрати докази.

Про це Цензор.НЕТ розповів перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков, йдеться в публікації "На іншому боці закону: які злочини скоюють правоохоронці".

Крім того, за його словами, слідчі встановлюють, чим були зайняті ті співробітники поліції, які в ніч, коли до відділення поліції була доставлена ​​ця жінка, були присутні там і могли бачити або чути, що з нею відбувалося, як знищувалися сліди злочину. Також з'ясовують, чи знали керівники цього відділення поліції, чим займалися їхні підлеглі.

"Якщо буде зібрано достатньо доказів, що хтось із тих, хто там був, чули, бачили або могли бачити, - вони будуть співучасниками. Тому що вони як співробітники правоохоронного органу зобов'язані були припинити будь-який злочин, незалежно від його підслідності. Будь-який співробітник поліції зобов'язаний займатися охороною громадського порядку навіть у позаробочий час, і нереагування на злочин - це вже буде злочин з його боку", - наголосив перший заступник голови ДБР.

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Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру і за рішенням суду їх було заарештовано.

Пізніше в ефірі одного з телеканалів сама потерпіла розповіла, що свідками катувань і зґвалтування були багато співробітників, які перебували в приміщенні і чули звуки знущань.