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Новини
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ДБР вивчає дії всіх поліцейських, які були в Кагарлицькому відділенні поліції, коли там ґвалтували і катували жінку

ДБР вивчає дії всіх поліцейських, які були в Кагарлицькому відділенні поліції, коли там ґвалтували і катували жінку

Під час розслідування кримінального провадження щодо ситуації, що трапилася в Кагарлику, де співробітники поліції підозрюються в зґвалтуванні жінки, слідчі ДБР виявили інші епізоди за участю цих поліцейських. Тепер потрібно їх відпрацювати і зібрати докази.

Про це Цензор.НЕТ розповів перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков, йдеться в публікації "На іншому боці закону: які злочини скоюють правоохоронці".

Крім того, за його словами, слідчі встановлюють, чим були зайняті ті співробітники поліції, які в ніч, коли до відділення поліції була доставлена ​​ця жінка, були присутні там і могли бачити або чути, що з нею відбувалося, як знищувалися сліди злочину. Також з'ясовують, чи знали керівники цього відділення поліції, чим займалися їхні підлеглі.

"Якщо буде зібрано достатньо доказів, що хтось із тих, хто там був, чули, бачили або могли бачити, - вони будуть співучасниками. Тому що вони як співробітники правоохоронного органу зобов'язані були припинити будь-який злочин, незалежно від його підслідності. Будь-який співробітник поліції зобов'язаний займатися охороною громадського порядку навіть у позаробочий час, і нереагування на злочин - це вже буде злочин з його боку", - наголосив перший заступник голови ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жертва зґвалтування в Кагарлицькій поліції розповіла про тортури: Багато співробітників все чули, але ніхто не виходив з кабінету

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру і за рішенням суду їх було заарештовано.

Пізніше в ефірі одного з телеканалів сама потерпіла розповіла, що свідками катувань і зґвалтування були багато співробітників, які перебували в приміщенні і чули звуки знущань.

Автор: 

зґвалтування (384) Київська область (4007) Нацполіція (15138) ДБР (3476)


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Топ коментарі
+19
слышали крики, были рядом и не помогли, и что вы думаете,, что только в одном кагарлыке собралась мразь? они везде, в каждом отделении
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03.06.2020 14:09
+7
Оценивайте дальше. За что мы платим налоги, содержим эту быдлосрань...
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03.06.2020 14:14
+7
такое впечатление,что читаешь "Молодую Гвардию" Фадеева - полицаи,пытки,стрельба,изнасилования..
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03.06.2020 14:31
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А ведь могли и так...
ГБР изучает действия всех полицейских, которые были в Кагарлыкском отделении полиции, когда там насиловали и пытали женщину - Цензор.НЕТ 118
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03.06.2020 14:20 Відповісти
А что ещё выяснять!? Возле музея Гончара уже был следственный эксперимент...
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03.06.2020 14:09 Відповісти
слышали крики, были рядом и не помогли, и что вы думаете,, что только в одном кагарлыке собралась мразь? они везде, в каждом отделении
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03.06.2020 14:09 Відповісти
Свои своих не здают, да?
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03.06.2020 14:11 Відповісти
ГБР изучает действия всех полицейских, которые были в Кагарлыкском отделении полиции, когда там насиловали и пытали женщину - Цензор.НЕТ 9755
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03.06.2020 14:12 Відповісти
Отработать,собрать доки,опетушить этих полицейских и ...дать печенюшку авакову!
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03.06.2020 14:13 Відповісти
Отправить на зону (только не ментовскую), чтоб там ежедневно их петушили!
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03.06.2020 14:17 Відповісти
А Авакову, золотой батон в одно место.
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03.06.2020 14:19 Відповісти
Оттого і мусарня така *хоробра * ..що знає .буде чалитись у Менській зоні .
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03.06.2020 14:20 Відповісти
Оценивайте дальше. За что мы платим налоги, содержим эту быдлосрань...
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03.06.2020 14:14 Відповісти
ГБР изучает действия всех полицейских, которые были в Кагарлыкском отделении полиции, когда там насиловали и пытали женщину - Цензор.НЕТ 8282
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03.06.2020 14:18 Відповісти
Смешные люди что вы изучаете,вы еще дисертацию напишите
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03.06.2020 14:21 Відповісти
ГБР изучает действия всех полицейских, которые были в Кагарлыкском отделении полиции, когда там насиловали и пытали женщину - Цензор.НЕТ 1803
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03.06.2020 14:21 Відповісти
Шо там изучать ,всех уволить,как говорил Станиславский не верю ,знали все🙁
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03.06.2020 14:30 Відповісти
такое впечатление,что читаешь "Молодую Гвардию" Фадеева - полицаи,пытки,стрельба,изнасилования..
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03.06.2020 14:31 Відповісти
У Києві розпочався брифінг адвокатів п'ятого президента України Петра Порошенка (Наживо)

© 2019 Інформаційне агентство ASPI
https://aspi.com.ua/news/politika/u-kievi-rozpochavsya-brifing-advokativ-pyatogo-prezidenta-ukraini-petra-poroshenka
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03.06.2020 14:35 Відповісти
лабуда для лохов
через год Зеленский им медали вручать будет
Украина государство воров и мусоров
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03.06.2020 14:39 Відповісти
Всех кагарлыкских ментов с мозолями на руках повязали.
ПС Кива просился посмотреть на следственный эксперимент?
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03.06.2020 14:39 Відповісти
https://twitter.com/baraban088

https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко



Сегодня Киве на день рождение дарят



ДБР вивчає дії всіх поліцейських, які були в Кагарлицькому відділенні поліції, коли там ґвалтували і катували жінку - Цензор.НЕТ 8932
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03.06.2020 14:49 Відповісти
чем мусорская падаль лучше , чем гестапо ?
хороший мусор - дохлый мусор
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03.06.2020 14:42 Відповісти
к сожалению нищее население Украины не имеет средств для приобретения
оружия, с другой стороны лохи имеют право ходить на субботники , на депутатов
на шару карлить
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03.06.2020 14:43 Відповісти
Зачем она вообще нужна, такая полиция? Наркоточки "накрывают" только по звонку и на камеру, а потом обнимашки и фуршеты, поскольку все свои. Награбленное чтоб вернуть - надо хороший процент от ущерба отстегнуть. Пропавших ищут, только если те в тв попадут. Разбои никого не колышат вообще. Ещё и пытают. Зачем оно такое? Походу минимальная польза только от патрульных, хоть и не всех. А внутри все осталось также со времён Мамая, он же "астанавитесь". У нас на рынке раз шесть патрули закрывали наливайку, продающую алкоголь детям - а потом выдохлись. И никого не стесняясь, даже нас жителей - на них наорал старший, а нам посоветовал "**********". Пару лет прошло, уже и не живу там, а всё равно мерзко.
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03.06.2020 14:44 Відповісти
Якби Петі ще одну каденцію - точно б реформував до кінця. )
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03.06.2020 14:46 Відповісти
В Грузии наказывали всех,кто знал и не донёс.
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03.06.2020 14:50 Відповісти
"ДБР вивчає" ... Ну, уже не смішно. З Вікіпедії та сайта Гордона?
Показували сьогодні як вони це роблять.
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03.06.2020 14:55 Відповісти
Вот как юрист скажу... в данном случае, если "работник полиции", который в тот момент был где то рядом и слышал что либо подозрительно, но ничего не предпринял, не удосужился проверить что же в отделении творится и т.д. и т.п. не даст показания на себя самого или не найдется заявитель (гражданин), который в тот момент обратился к этому сотруднику и устно (письменно) заявил что вот там, то и там противоправные действия, вот только тогда можно говорить об ответственности полицейского. А так, все будет банально просто "Я ничего не слышал(а)...
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03.06.2020 14:55 Відповісти
Стояли в очереди.
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03.06.2020 15:02 Відповісти
Они все соучастники. И те кто в ту ночь не дежурил. Так оборзеть можно только в том случае если это происходит регулярно, систематически и есть уверенность что все "надежны", "проверены" ибудут молчать прикрывая друг друга - сегодня ты а завтра я... Судить всех. Поднять все дела и "прошерстить" кто и как "добывал" доказательства. Начальник уже должен неделю сидеть в одиночке!
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03.06.2020 15:28 Відповісти
мусора мрази
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03.06.2020 16:11 Відповісти
Прокуроры с марта месяца ещё изучают апеляцию по делу Шеремета, ну а ГБР, видимо, потребуется не мене года. Это ж не в музей с ломом вломиться.
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03.06.2020 18:22 Відповісти
 
 