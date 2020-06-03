Кабмін із 5 червня пом'якшує карантинні заходи: дозволено роботу закладів громадського харчування, а людям від 60 років можна не дотримуватися самоізоляції

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про пом'якшення карантинних заходів із 5 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначається, що з 5 червня дозволена робота закладів громадського харчування, зокрема прийом відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Особам від 60 років дозволено не дотримуватися зобов'язань щодо самоізоляції.

Крім того, дозволено проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше 1 людини на 5 кв. м.

Також дозволено проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, ухвалено рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.

Здійснення перевезень пасажирів легковими автомобілями дозволено в кількості до 5 осіб включно з водієм (без урахування дітей віком до 14 років).

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