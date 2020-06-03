Кабмін із 5 червня пом'якшує карантинні заходи: дозволено роботу закладів громадського харчування, а людям від 60 років можна не дотримуватися самоізоляції
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про пом'якшення карантинних заходів із 5 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Зазначається, що з 5 червня дозволена робота закладів громадського харчування, зокрема прийом відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів.
Особам від 60 років дозволено не дотримуватися зобов'язань щодо самоізоляції.
Крім того, дозволено проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше 1 людини на 5 кв. м.
Також дозволено проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, ухвалено рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.
Здійснення перевезень пасажирів легковими автомобілями дозволено в кількості до 5 осіб включно з водієм (без урахування дітей віком до 14 років).
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Борменталь: Гм… Да ведь других нет.
Преображенский: Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», - теряли в весе. Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа.(с)
Продолжение темы.
"Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стёкла, потушила все лампы? Да её вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? … Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах." - профессор Преображенский, «Собачье сердце».
Зачем, можешь сказать? Чего ты этим добился, если там нет фуры?
не через жопу изъясняться можешь? прямо?
Так тебе не через жопу?
это называется превентивные меры. Они не всегда должны по факту на 100% соответствовать последствиям
Это же сколько "Пенсионный фонд" добивался включения этой фразы?
Ей богу "ОН" вытащил из своего фонда бабло
и занёс "кому надо...
ага, хай подохнуть, зекономимо на пенсіях та лікарнях.. Ми то вже чули від Ємця, це йому і побажаймо, та іншим можновладцям, що так вважають