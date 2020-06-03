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ArcelorMittal закликає відкласти на рік підвищення ставки ренти на видобуток руди

ArcelorMittal закликає відкласти на рік підвищення ставки ренти на видобуток руди

ArcelorMittal закликає депутатів відтермінувати на рік підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди, яке передбачено змінами до Податкового кодексу (законопроєкт № 1210).

Про це йдеться у зверненні керівника підприємства до голів парламентських комітетів з питань податкової та митної політики та економічного розвитку, а також заступника голови Офісу президента і голови Виконавчого комітету реформ.

"Підвищення рівня рентної плати призведе до втрати ринків збуту і джерел валютних надходжень, скорочення робочих місць, суттєвого зменшення платежів до державного та місцевих бюджетів, а також погіршення стану економіки і національної безпеки України", - зазначається в зверненні.

В ArcelorMittal наголошують, в умовах нинішньої кризи, викликаної обмеженнями через епідемію, уряди інших країн підтримують бізнес, перш за все, власного виробника, натомість в Україні держава посилює податковий тиск на нього.

"Починаючи вже з третього кварталу 2019 року, АМКР, як і вся українська гірничо-металургійна галузь, зазнає серйозної шкоді внаслідок низки причин як зовнішнього, так і внутрішнього походження. Спалах пандемії короновірусу COVID-19 суттєво погіршив і без того складну ситуацію на підприємстві. Промовистою ілюстрацією цього є те, що результатами 4 місяців поточного року у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, виробництво сталі скоротилося на 15%, а у квітні 2020 року у порівнянні з квітнем 2019 року – майже на 21%.

АМКР має власне гірничо-видобувне та збагачувальне виробництво і, як і інші українські гірничо-видобувні компанії, сплачує рентну плату за користування родовищами. Ці витрати також лягають на собівартість продукції комбінату, зменшуючи її конкурентоздатність". Відповідно, підвищення ставок ренти на видобуток руди призведе до збільшення вартості продукції гірничо-збагачувальних підприємств та втрати українськими експортерами позицій на світових ринках.

"Ми очікуємо від влади відтермінування підвищення ставок ренти принаймні на рік, щоб за цей час напрацювати компромісну модель, яка б враховувала поточну економічну ситуацію і сприяла б продовженню реалізації інвестиційних проєктів", - йдеться в зверненні.

Нагадаємо, Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (законопроєкт №1210) був ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року і підписаний президентом лише 21 травня. За оцінками експертів, підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди з 8% до 11-12%, передбачене зазначеним законом, збільшить витрати гірничорудних підприємств на $ 64 млн на рік або на 42% і може мати критичні наслідки для галузі.

Автор: 

рента (124) Арселор (186)


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Топ коментарі
+5
Хочу платити низькі податки, добувати дешеву сировину, продавати її дешево в Європу, і за рахунок великих обсягів отримувати надприбутки - логіка всіх потужних і рішучих "інвесторів".
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03.06.2020 14:39
+1
Я считаю, что индус должен убраться из нашей страны, минимум по двум причинам:
- зеля мурлыкал про инвестиционные магниты
- его бизнес в Украине - не в формате квартала.
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03.06.2020 19:57
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а чем вы отличаетесь от малого бизнеса - 2 закона принимали вместе - выбирали осла то же вместе - петя вам был плохой - ну теперь кушаете))
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03.06.2020 14:35 Відповісти
Арселор еще и первым же от зеленского получил - правда, так получил, шо шо-то как чадили они, так и чадят, ничо не поменялось после того пенделя еще в прошлом году
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03.06.2020 18:39 Відповісти
Это было шоу под выборы во ВРУ
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03.06.2020 19:55 Відповісти
Как по мне, так что Петя, что Вова, что иные бывшие - одинаковые. Не нахожу я в них пользы, раз уже три десятка лет страна в пропасть летит. Как рулят, так мы себя и чухаем, но пожизненное их содержание обеспечиваем.)))
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03.06.2020 19:15 Відповісти
Хочу платити низькі податки, добувати дешеву сировину, продавати її дешево в Європу, і за рахунок великих обсягів отримувати надприбутки - логіка всіх потужних і рішучих "інвесторів".
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03.06.2020 14:39 Відповісти
вопросов к руководству этого предприятия очень много и в первую очередь по нарушении экологического законодательства, но этот законопроект ухудшит и без того плачевную ситуацию во всей сфере...
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03.06.2020 17:33 Відповісти
Цены на руду и стал упадут, сенс есть, но вообще рента это бред, месторождения разные, лучше бы эквивалентный налог на экспорт ввели.
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03.06.2020 14:45 Відповісти
як раз ціни на залізорудну сировину виросли. Перед тим, як щось писати - вивчайте, будь даска, суть питання.
Заодно поцікавьтеся, які обсяги площ займають гірничовидобувні підприємтсва і скільки вони платять за замлю, особливо у порівнянні з малим та середнім бізнесом.
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03.06.2020 14:51 Відповісти
Какаой-бы налог не ввели, его можно обойти, а при желании, отказаться от экспорта. А тут стопроцентый налог с каждой добытой тонны. Жаль только все эти ренты по чьим-то карманам и расходятся.
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03.06.2020 19:18 Відповісти
Українці - самий багатий народ на землі. Віддали безкоштовно британцям металургічне підприємство, а ті ще просять зробити їм податкові канікули.
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03.06.2020 14:54 Відповісти
Та де ж британцям? Индусам отдали. Причём если в Европе они свои заводы держат в порядке, то у нас от Криворожстали остались практически рожки да ножки. Зато они что-то там постоянно просят.
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03.06.2020 21:06 Відповісти
Может вам еще сраку вылизать? Рынок так рынок. И Ахметова с Беней посадить на рыночные цены. Ато приняли моду на горбу простых людей выезжать. Сколько там говорите в Европе рента и налоги за добычу народных ресурсов?
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03.06.2020 15:11 Відповісти
да по-разному - разные страны, разные модели, разные экономические подходы, даже внутри ЕС они же не полноценно гармонизированы
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03.06.2020 18:37 Відповісти
А причём тут Ахмет и Беня? Это иностранный инвестор требует, которому Юлька продала завод в ходу повторной приватизации. Вот и думайте.
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03.06.2020 21:07 Відповісти
у правительства судя по всему совсем другие планы, им важнее как можно больше поиметь, а не помочь бизнесу в условиях кризиса и ладно речь сейчас об иностранном, но помощи отечественной промышлености тоже нет
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03.06.2020 17:32 Відповісти
Индус не только повышение ренты хочет отложить, он еще хочет и выполнение своих обязательств отсрочить. Ну в прошлом году испугался Вову и заплатил оброк на пять лет. Теперь-же увидел, что президент тюфяк и перья пытается распушить, вообще ничего платить не хочет.)))
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03.06.2020 19:20 Відповісти
Я считаю, что индус должен убраться из нашей страны, минимум по двум причинам:
- зеля мурлыкал про инвестиционные магниты
- его бизнес в Украине - не в формате квартала.
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03.06.2020 19:57 Відповісти
у Арселора и без этого проблем, например, дело в СБУ.. или они уже не экоцидники?)
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03.06.2020 20:20 Відповісти
А не много ли у Арселора в последнее время требований и просьб? Не, я понимаю, что у нас годами выстраивалась позиция - иностранец царь и бог и его нужно холить и лелеять, но реально ли настолько полезны эти "иностранные инвесторы"?
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03.06.2020 21:02 Відповісти
 
 