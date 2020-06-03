60 депутатів підписали постанову про відставку Авакова, включно із Зінкевич від "ЄС", - нардеп "Голосу" Юрчишин

Депутати "Голосу" продовжують збирати підписи за відставку Авакова. Наразі постанову про відсторонення від посади голови МВС підписали вже 60 народних обранців. Це майже вся партія "Голос", крім тих, кого не було в Раді, і понад 30 підписів від "Слуги народу".

Про це в ефірі 24 каналу розповів народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

Зараз є тільки 1 підпис від "Європейської Солідарності" - це Яна Зінкевич.

За його словами, нардепи, які відмовляються підписувати постанову, аргументів не оголошують. "Переважно видно, що це банальний страх", - зазначив Юрчишин.

Депутат зазначив, що згідно з регламентом, вони не обмежені в часі щодо реєстрації відповідної постанови.

Юрчишин розповів, що 3 червня о 15:00 у фракції підведуть підсумки, і визначать, чи є перспектива залучати нардепів підписатися під постановою. "Тому що кожен підпис - це публічне зобов'язання проголосувати за відставку", - наголосив депутат.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, фракція "Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ Авакова і про відставку міністра охорони здоров'я Степанова. У відповідь, нардепка СН Ірина Верещук заявила, що якщо "Голос" хоче відставки Авакова, то нехай запропонує свою кандидатуру, наприклад, Вакарчука.