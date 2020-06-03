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Новини
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60 депутатів підписали постанову про відставку Авакова, включно із Зінкевич від "ЄС", - нардеп "Голосу" Юрчишин

60 депутатів підписали постанову про відставку Авакова, включно із Зінкевич від

Депутати "Голосу" продовжують збирати підписи за відставку Авакова. Наразі постанову про відсторонення від посади голови МВС підписали вже 60 народних обранців. Це майже вся партія "Голос", крім тих, кого не було в Раді, і понад 30 підписів від "Слуги народу".

Про це в ефірі 24 каналу розповів народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

Зараз є тільки 1 підпис від "Європейської Солідарності" - це Яна Зінкевич.

За його словами, нардепи, які відмовляються підписувати постанову, аргументів не оголошують. "Переважно видно, що це банальний страх", - зазначив Юрчишин.

Депутат зазначив, що згідно з регламентом, вони не обмежені в часі щодо реєстрації відповідної постанови.

Юрчишин розповів, що 3 червня о 15:00 у фракції підведуть підсумки, і визначать, чи є перспектива залучати нардепів підписатися під постановою. "Тому що кожен підпис - це публічне зобов'язання проголосувати за відставку", - наголосив депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми готові надати з десяток гідних кандидатур замість Авакова, але це функція більшості, - нардеп "Голосу" Юрчишин

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, фракція "Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ Авакова і про відставку міністра охорони здоров'я Степанова. У відповідь, нардепка СН Ірина Верещук заявила, що якщо "Голос" хоче відставки Авакова, то нехай запропонує свою кандидатуру, наприклад, Вакарчука.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) відставка (1459) Юрчишин Ярослав (153)


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Топ коментарі
+7
Бубачка скаже що це жарт і підітреться вашими підписами.
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03.06.2020 14:45
+4
І саме тому песики не підписують звернення про відставку Авакова?
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03.06.2020 14:55
+4
То, что я здесь прочитал, это какой-то паноптикум. Еще час назад пороховата верещала, обвиняя Авакова во всех смертных грехах (и в общем, справедливо) и требовала его отставки, сейчас его защищает.
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03.06.2020 15:37
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В очередь, сукины дети, в очередь!(с)
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03.06.2020 14:44 Відповісти
Ну и кого вместо Авакова назначат? Бибикова? Об этом, кретины, подумайте.
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03.06.2020 14:50 Відповісти
Именно!
Аваков не будет стрелять по Майдану (не отдаст такой приказ).
А ьиьиковы или бужанские - запросто.
Или вы все думаете, что бабочка вам кристально-чистого и честного министра назначит?
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03.06.2020 15:11 Відповісти
― Людмила Прокофьевна! Представляете - Бубликов умер!
― Почему умер? Я не давала такого распоряже... Как умер?!
― Умер.

― Почему умер? Зачем умер?
― Я еще не выясняла. Сдайте, пожалуйста, деньги на венок.(с)
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03.06.2020 15:22 Відповісти
Бубачка скаже що це жарт і підітреться вашими підписами.
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03.06.2020 14:45 Відповісти
Отставка Авакова - одно из условий русни. Вместе с посадкой Пашинского. Просто Авакова бубочка тоже боится. Но ***** он все-таки боится больше.
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03.06.2020 14:49 Відповісти
Ах вон оно что! ))))) Так Аваков уже не кровавый клеврет режима Зеленского, который вместе с ним сдает Украину Путину, а наоборот, украинский патриот?
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03.06.2020 15:44 Відповісти
Цей вірмен ще за Сашка Білого має українцям відповісти.
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03.06.2020 16:16 Відповісти
Навіть якщо це так, що ж все ж таки заважає депутатам з партії Порошенка поставити свої підписи за звільнення Авакова? Це ж зовсім не важко. Вони навіть змогли б, як завжди, збрехати, сказавши, що це вони ініцюювали збір підписів.
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03.06.2020 16:04 Відповісти
По его словам, нардепы, которые отказываются подписывать постановление, аргументов не оглашают. "В основном видно, что это банальный страх", а по моему Арсен добрейшей души человек.
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03.06.2020 14:46 Відповісти
Авакова уберут Но не из-за безобразий в полиции. А потому что Моника сменил ориентацию. С Коломойского на Ахметова.
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03.06.2020 14:47 Відповісти
реально-депутаты обгадились от опг рюкзакова...
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03.06.2020 14:49 Відповісти
Вчера собрали за целый день 50 а сегодня еще 10.))
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03.06.2020 14:50 Відповісти
Аваков был, есть, и будет есть.
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03.06.2020 14:51 Відповісти
Наш украинский непотопляемый "Титаник".
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03.06.2020 14:53 Відповісти
А чому песики не бажають голосувати за відставку Рюкзакова?
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03.06.2020 14:52 Відповісти
А чому голос небажаэ голосовать за весь кабмин в отставку?
Или все довольны "мышами"?
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03.06.2020 18:28 Відповісти
Количество подписантов не имеет никакого значения. Подпись под постановлением свидетельствует лишь о готовности депутата голосовать за отставку Авакова. Скорее всего отставки не будет. Вовочка без Арсена "0".
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03.06.2020 14:53 Відповісти
І саме тому песики не підписують звернення про відставку Авакова?
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03.06.2020 14:55 Відповісти
Кого назначать зелені потвори замість Авакова? Єрмака? Отож!
Треба міняти весь уряд!
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03.06.2020 14:59 Відповісти
Бу-га-га! Відбірна ватна логіка. А якщо у відставку подасть весь уряд, то ти думаєш, на місце Єрмака чи Авакова Зеленський призначить Порошенка? ))))
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03.06.2020 15:40 Відповісти
А хто тобі сказав, що Зеленський матиме змогу когось там назначати?
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03.06.2020 18:01 Відповісти
Все правильно ты, ватан, написал, подпись свидетельствует о готовности. А депутаты от песика, как видим, не готовы. ))))
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03.06.2020 15:42 Відповісти
ПНХ. придурок
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03.06.2020 16:03 Відповісти
Да я-то пойду, а вот ты от себя куда уйдешь?
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03.06.2020 16:06 Відповісти
Просто останусь собой. А ты вали в свою кацапию...
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03.06.2020 16:11 Відповісти
Да??? Так я сейчас, на Цензоре именно в кацапию и попал! Причем, отборную! Полное ощущение, что я где-то в Одноклассниках.
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03.06.2020 16:14 Відповісти
А ну сбацай мне "Боже *****, храни!", Одоглазник. Или гимн Украины предпочтешь? Слава Украине!
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03.06.2020 16:17 Відповісти
Героям слава!
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03.06.2020 16:19 Відповісти
".... если "Голос" хочет отставки Авакова, то пусть предложит свою кандидатуру, например, Вакарчука..." - проверещала Верещук🤪.
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03.06.2020 15:04 Відповісти
Незаменимых нет.Баканов-друг детства Зеленского с которым вместе учился, а впоследствии вместе работал над проектами Квартала-95.На место Авакова найдется новый Баканов.
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03.06.2020 15:12 Відповісти
Кадровый голод))))
Найдут лысого.
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03.06.2020 18:29 Відповісти
Ар'єв сказав, що підписувати це подання на зняття одного Степанова чи Авакова більшість у фракції ЄС вважають зайвим (бо вимагають відставки всього Кабміну). Хоча би через те, що для голосування про внесення про відставку міністра в порядок денний засідання ВР достатньо підпису одного нардепа. Тим не менше, при голосуванні - відставу підтримають однозначно і одноголосно. Поряд з тим, кожен член фракції має право на власний розсуд підтримувати (чи ні) ініціативу Голосу стосовно збирання підписів.
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03.06.2020 15:18 Відповісти
То, что я здесь прочитал, это какой-то паноптикум. Еще час назад пороховата верещала, обвиняя Авакова во всех смертных грехах (и в общем, справедливо) и требовала его отставки, сейчас его защищает.
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03.06.2020 15:37 Відповісти
то вони жартували так.
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03.06.2020 15:43 Відповісти
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03.06.2020 15:45 Відповісти
Зебил - он и в Африке зебил. Перед тем как палиться, руцька морда, изучи чего добивается "ЕС" и какой порядок отставки министра в Украине.
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03.06.2020 16:06 Відповісти
Да чего ЕС добивается, понять не трудно - Кемску волость требуют. Ну а подписать обращение об отставке, у них, конкчно, рука отсохнет.
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03.06.2020 16:44 Відповісти
"ЕС" инициирует отставку всего правительство Шмыргаля
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03.06.2020 16:54 Відповісти
Угу отставка правительства была. Кролик, грося , Гончарук. И че соя?😷
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03.06.2020 17:20 Відповісти
Ну да, а герой АТО Зинкевич (вероятно, самый порядочный человек в банде подоноков из ПЕС), которая все же подписала это обращение, для пороховаты зебилка, которая не знает порядка отставки министров в Украине. А при чем здесь все правительство, если отставка Авакова требуется в связи с конкретными событиями? (Тем более зная, что голосов для отставки всего правительства, которое к тому же недавно назначено, не будет).
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03.06.2020 17:21 Відповісти
З такою швидкістю будуть збирати пдписи до кінця каденції.
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03.06.2020 15:42 Відповісти
Ну, какой голос у Вакурчака, такой и в партии, ну, ни в Пи.......... у,
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03.06.2020 15:51 Відповісти
Причому, додам, що про це повідомляють навіть не політичні опоненти ПЕС, (бо пороховата сказала б, що зелені на них наговорюють), а їх найблищі союзники.
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03.06.2020 16:10 Відповісти
І куди ж поділась інша пороховата? Новина ж виділена жирним шрифтом, і сенсаційна. Якісь вони сором'мязливі.
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03.06.2020 16:13 Відповісти
Буга га. Обьясни соя, без тебяникак?😷
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03.06.2020 17:14 Відповісти
ПЄСики сцать, що хтось прийде на посаду МВД не корумпований і Потроха потягає посудах!
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03.06.2020 17:16 Відповісти
Мышьяк - тягучий и могучий мужик! Но, время его выйдет, раньше, или позже! Лучше - раньше!
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03.06.2020 19:56 Відповісти
 
 