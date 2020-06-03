Жінка чотири місяці ховала тіло померлої матері, щоб отримувати її пенсію, - поліція Одещини

Правопорушниця кілька місяців приховувала факт смерті матері від рідних і односельців через пенсійні виплати, які отримувала замість неї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Окнянське відділення поліції в Одеській області.

"Тіло 82-річної бабусі в будинку матері виявила онука, про що одразу сповістила до поліції. З’ясувалося, що небіжчиця, яка багато років хворіла і була прикута до ліжка, померла чотири місяці тому. Впродовж усього цього часу її 60-річна донька вдавала, що нічого не сталося, заради пенсії, яку отримувала замість померлої. Сума, яку жінка отримала від Пенсійного фонду, становила трохи більше шести тисяч гривень", - сказано в повідомленні.

Дії жінки були кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України як шахрайство. В ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що правопорушниця не просто переховувала тіло матері, а здійснювала наругу над ним, періодично посипаючи сіллю, аби не розкладалося. Відтак була порушена ще одна справа за ч. 3 ст. 297 ККУ.

Також читайте: Лазебна підтримала запровадження накопичувальної пенсійної системи: "Інших можливостей може не бути"

На сьогоднішній день кримінальне провадження за фактом шахрайства поліцейські вже направили до суду.

Слідство за фактом наруги над тілом померлої триває.

Максимальне покарання, яке загрожує правопорушниці, - до семи років позбавлення волі.