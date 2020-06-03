Жінка чотири місяці ховала тіло померлої матері, щоб отримувати її пенсію, - поліція Одещини
Правопорушниця кілька місяців приховувала факт смерті матері від рідних і односельців через пенсійні виплати, які отримувала замість неї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Окнянське відділення поліції в Одеській області.
"Тіло 82-річної бабусі в будинку матері виявила онука, про що одразу сповістила до поліції. З’ясувалося, що небіжчиця, яка багато років хворіла і була прикута до ліжка, померла чотири місяці тому. Впродовж усього цього часу її 60-річна донька вдавала, що нічого не сталося, заради пенсії, яку отримувала замість померлої. Сума, яку жінка отримала від Пенсійного фонду, становила трохи більше шести тисяч гривень", - сказано в повідомленні.
Дії жінки були кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України як шахрайство. В ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що правопорушниця не просто переховувала тіло матері, а здійснювала наругу над ним, періодично посипаючи сіллю, аби не розкладалося. Відтак була порушена ще одна справа за ч. 3 ст. 297 ККУ.
На сьогоднішній день кримінальне провадження за фактом шахрайства поліцейські вже направили до суду.
Слідство за фактом наруги над тілом померлої триває.
Максимальне покарання, яке загрожує правопорушниці, - до семи років позбавлення волі.
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не знав?
Кстати. В в 80-х годах разоблачили 60 летнею ленинградку, которая прятала мумию своей старшей сестры умершей во время блокады, Сначала ради прод. карточек, потом из-за страха ответственности. А потом и пенсии ради
кто обнадежит?
и японцы сделали вот так:
Надо было труп подбросить под домину головы...
Похоронить на кладбище - позвони в ритуальное агенство и по узнавай.
Тебя,болвана, похоронят полностью за гос. счет, ибо идиотов из психушки хоронят бесплатно.
Сестра! Вколите ему гагаперидолу и отгоните от компа !
Дайте ему Галоперидолу со снотворным и привяжите к кровати!
Эпоха бедности для неё закончилась-теперь ближайшие 7 лет будет на полном гос.обеспечении.
А если серьезно-дикие,ужасные новости.
может просто кушать хотелось? Или это тоже не оправдание?
А если пойдём дальше. Сходите на досуге в Печерскую Лавру. Поинтересуйтесь с какого перепуга они трупы не закапывают а поклоняются им?
Или ещё дальше - в Мавзолей В.И. Ульянова.
Про фараонов и всяких индуистов даже вообще не будем говорить.
Когда людям нечего жрать, они и друг друга сожрут.
И еще 7 лет срок грозит.
Страна чудес.
по 1500 за месяц.
Зелень - вот это позорище,....или какая раЗЕница