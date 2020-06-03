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Новини Силовики
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Жінка чотири місяці ховала тіло померлої матері, щоб отримувати її пенсію, - поліція Одещини

Жінка чотири місяці ховала тіло померлої матері, щоб отримувати її пенсію, - поліція Одещини

Правопорушниця кілька місяців приховувала факт смерті матері від рідних і односельців через пенсійні виплати, які отримувала замість неї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Окнянське відділення поліції в Одеській області.

"Тіло 82-річної бабусі в будинку матері виявила онука, про що одразу сповістила до поліції. З’ясувалося, що небіжчиця, яка багато років хворіла і була прикута до ліжка, померла чотири місяці тому. Впродовж усього цього часу її 60-річна донька вдавала, що нічого не сталося, заради пенсії, яку отримувала замість померлої. Сума, яку жінка отримала від Пенсійного фонду, становила трохи більше шести тисяч гривень", - сказано в повідомленні.

Дії жінки були кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України як шахрайство. В ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що правопорушниця не просто переховувала тіло матері, а здійснювала наругу над ним, періодично посипаючи сіллю, аби не розкладалося. Відтак була порушена ще одна справа за ч. 3 ст. 297 ККУ.

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На сьогоднішній день кримінальне провадження за фактом шахрайства поліцейські вже направили до суду.

Слідство за фактом наруги над тілом померлої триває.

Максимальне покарання, яке загрожує правопорушниці, - до семи років позбавлення волі.

Автор: 

шахрайство (1074) Одеська область (3186) пенсія (1581) Нацполіція (15138) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) смерть (6742)


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Топ коментарі
+13
вона просто не чула про кінець епохи бідності
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03.06.2020 14:58
+8
Это конечно пипец полный. И оправданий тут быть не может, жесть. Но... мусора попробуют из этой истории выжать по максимуму. Человек бедный, видимо покровителей в нужных кабинетах нет. Будут ей паять по полной. Ну, премии и медальки хочется ведь. И главного я в сообщении не увидел, почему в данной ситуации не назначена психиатрическая экспертиза горедочке? Вот по этому такие выводы о полицаях.
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03.06.2020 15:08
+5
Дно...
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03.06.2020 14:54
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03.06.2020 14:54 Відповісти
а, що ж тоді муміфікація і заморожування, коли лопаються судини?
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03.06.2020 15:02 Відповісти
З метою отримувати далі пенсію за муміфіковану?
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03.06.2020 15:10 Відповісти
100500$ что эта дочка голосовала за зезвездидента.Жінка чотири місяці ховала тіло померлої матері, щоб отримувати її пенсію, - поліція Одещини - Цензор.НЕТ 4288
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03.06.2020 16:26 Відповісти
Ужос!
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03.06.2020 14:55 Відповісти
це тому, кацап, що твоя срана імперія не дає нам рухатись нормальним шляхом
не знав?
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03.06.2020 15:03 Відповісти
вона просто не чула про кінець епохи бідності
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03.06.2020 14:58 Відповісти
Это всего лишь говорит об уровне жизни.
Кстати. В в 80-х годах разоблачили 60 летнею ленинградку, которая прятала мумию своей старшей сестры умершей во время блокады, Сначала ради прод. карточек, потом из-за страха ответственности. А потом и пенсии ради
Жінка чотири місяці ховала тіло померлої матері, щоб отримувати її пенсію, - поліція Одещини - Цензор.НЕТ 4208
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03.06.2020 15:00 Відповісти
в одесской области засуха губит урожаи...фермеры самосжигаются....обстановка напряжена... люди потеряли уверенность в завтрашнем дне даже с таким, своим президентом...
кто обнадежит?
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03.06.2020 15:16 Відповісти
Людей уже не обнадёживают видосики в фисбучике? Да они просто фи.
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03.06.2020 15:49 Відповісти
как, видишь, нет...
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03.06.2020 16:06 Відповісти
тока вчера написал как обосрались японцы, ибо сначала гордились кол-вом долгожителей, а потом оказалось шо мумии запечатывают в комнате, и получают "получку" усопших)

и японцы сделали вот так:
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03.06.2020 15:04 Відповісти
на соль в 60 хватило,на ума-нет,дочка-точка.........
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03.06.2020 15:04 Відповісти
Учитывая цены в ритуальных службах и нищету в "поместьях" голов сельрад - всё логично.
Надо было труп подбросить под домину головы...
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03.06.2020 15:05 Відповісти
что ты плетешь, болван? государство платит похоронные, на которые вполне можно захоронить человека.
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03.06.2020 15:20 Відповісти
-ДОВЕСТИ ПРОЦЕСС ПОХОРОН до пепла в урне обходится в 12 - 14 тысяч.
Похоронить на кладбище - позвони в ритуальное агенство и по узнавай.
Тебя,болвана, похоронят полностью за гос. счет, ибо идиотов из психушки хоронят бесплатно.

Сестра! Вколите ему гагаперидолу и отгоните от компа !
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03.06.2020 18:19 Відповісти
мне звонить не надо, я хоронил не раз. А тебе, болвану, как раз надо просветиться.
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03.06.2020 21:08 Відповісти
Сестра! Где вы ходите?
Дайте ему Галоперидолу со снотворным и привяжите к кровати!
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05.06.2020 22:44 Відповісти
болван тупой, звони в ритуалку.
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06.06.2020 00:14 Відповісти
Шесть тысяч гривен-семь лет.Недорого.За вычетом соли,которой дочка посыпала бабушку.
Эпоха бедности для неё закончилась-теперь ближайшие 7 лет будет на полном гос.обеспечении.
А если серьезно-дикие,ужасные новости.
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03.06.2020 15:06 Відповісти
самые обычные для нашей страны.. были и прикольнее за последние две недели))) а впрочем, ежедневно всё красочно и всестороне здесь освещается, демонстрируя менталитет нашего народа во всей его красе)))
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03.06.2020 21:00 Відповісти
Поэтому пенсию надо вручать в руки, а то измываются над стариками, они же как дети малые.
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03.06.2020 15:06 Відповісти
Павлики Морозовы не умирают так как Мальчиши - плохиши!!!
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03.06.2020 18:40 Відповісти
Это конечно пипец полный. И оправданий тут быть не может, жесть. Но... мусора попробуют из этой истории выжать по максимуму. Человек бедный, видимо покровителей в нужных кабинетах нет. Будут ей паять по полной. Ну, премии и медальки хочется ведь. И главного я в сообщении не увидел, почему в данной ситуации не назначена психиатрическая экспертиза горедочке? Вот по этому такие выводы о полицаях.
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03.06.2020 15:08 Відповісти
"И оправданий тут быть не может"
может просто кушать хотелось? Или это тоже не оправдание?
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03.06.2020 15:47 Відповісти
Давай все начнем морги на дому устраивать. Это типо норма уже? Может я за этот год что то пропустил.
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03.06.2020 17:10 Відповісти
Если это самой бабульке не мешает, почему бы и нет? Ставит же народ урны с прахом умершего родыча в сервант и ничё.

А если пойдём дальше. Сходите на досуге в Печерскую Лавру. Поинтересуйтесь с какого перепуга они трупы не закапывают а поклоняются им?
Или ещё дальше - в Мавзолей В.И. Ульянова.
Про фараонов и всяких индуистов даже вообще не будем говорить.
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03.06.2020 19:03 Відповісти
Давай в культурные тонкости других стран вникать не будем. Тут момент вовсе другой. Был факт смерти. Этот факт скрыли. То есть совершили преступление. Нужно разобраться с умыслом. Была ли смерть естественной или насильной. И тебя никак не настараживает что дочка свою разлогающуюся мать солью посыпала? Это типо вот так должно быть? Или это должно стать нашей фишкой почтения усопших? И вообще, ты не мокшанин случайно?
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04.06.2020 09:40 Відповісти
1500 пенсия... А за газ 2000 отдай зимой.
Когда людям нечего жрать, они и друг друга сожрут.
И еще 7 лет срок грозит.
Страна чудес.
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03.06.2020 15:08 Відповісти
Кто тебя заставляет газом топить? Кизяки рулят.
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03.06.2020 15:22 Відповісти
Комусь і мізки кізяки заміняють я бачу.
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03.06.2020 15:33 Відповісти
тут соглашусь, тебе заменяют.
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03.06.2020 15:36 Відповісти
УжасТЬ...
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03.06.2020 15:10 Відповісти
Это жесть, других слов нет.
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03.06.2020 15:45 Відповісти
Вот это дело! На семь лет бабульку за 6 штук гривен! Могла ли она о таком подумать, когда голосовала за Зебила?
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03.06.2020 15:46 Відповісти
Оправдание этому - нищета.
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03.06.2020 16:02 Відповісти
за четыре месяцы сумма, которую женщина получила от Пенсионного фонда, составила чуть более шести тысяч гривен
по 1500 за месяц.
Зелень - вот это позорище,....или какая раЗЕница
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03.06.2020 17:42 Відповісти
дык коронавирус... и вообще в связи со смертью надо бы пенсионерам \родственникам, врачам, кто там последний\ давать бабло на похороны чтобы как минимум таких случаев не было...
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03.06.2020 18:05 Відповісти
Предприимчивая бабулька. Прийдёт пляжный сезон - пошла бы торговать солёной мамашей под видом сушёного тунца на одесские пляжи. Но нет, внучка всю малину намахала...
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03.06.2020 19:05 Відповісти
И опять взываю к юристам. А в Украине разве есть закон, что труп обязательно должен быть закопан? И если да - почему прокуратура до сих пор не выбивает говно из всяких Лавр с их мощами?
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03.06.2020 19:07 Відповісти
уровень жизни в стране ...
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03.06.2020 19:14 Відповісти
у нас не народ, а одни дебилы. фууу
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03.06.2020 19:47 Відповісти
в истории, когда появилось понятие пенсии, это не первый и не последний раз!!! Достаточно, часто всплывает этот вопрос!
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03.06.2020 20:05 Відповісти
 
 