Рада завтра поверне програму дій Кабміну на доопрацювання на прохання Шмигаля, - "слуга народу" Арахамія
Верховна Рада відправить на доопрацювання програму дій уряду з ініціативи прем'єр-міністра Дениса Шмигаль.
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Несподіванок чекати не варто: завтра проголосуємо за повернення програми на доопрацювання. Сам уряд і прем'єр-міністр буде просити це зробити. Ми проголосуємо, потім уряд матиме 15 днів на подачу нової програми, яку ми повинні або затвердити, або відхилити", - заявив Арахамія журналістам у середу.
За словами представника фракції, він бачив чернетки нової програми і зазначив її більш високу якість і предметність.
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Олексій Прокоф’єв
показати весь коментар03.06.2020 15:34 Відповісти Мені подобається 0
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