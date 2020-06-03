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Рада завтра поверне програму дій Кабміну на доопрацювання на прохання Шмигаля, - "слуга народу" Арахамія

Рада завтра поверне програму дій Кабміну на доопрацювання на прохання Шмигаля, -

Верховна Рада відправить на доопрацювання програму дій уряду з ініціативи прем'єр-міністра Дениса Шмигаль.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Несподіванок чекати не варто: завтра проголосуємо за повернення програми на доопрацювання. Сам уряд і прем'єр-міністр буде просити це зробити. Ми проголосуємо, потім уряд матиме 15 днів на подачу нової програми, яку ми повинні або затвердити, або відхилити", - заявив Арахамія журналістам у середу.

За словами представника фракції, він бачив чернетки нової програми і зазначив її більш високу якість і предметність.

Також читайте: Шмигаль вніс у Раду подання на призначення Ткаченка міністром культури, Абрамовського - екології, Стефанишиної - віцепрем'єром з євроінтеграції

Автор: 

ВР (14943) Кабмін (14071) Арахамія Давид (1103) Шмигаль Денис (4550)


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И так пока не надоест. Моя программа - хочу подам, хочу - отзову на доработку.
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03.06.2020 15:34 Відповісти
 
 