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Новини Коронавірус і карантин
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Садовий про посилення карантину у Львові: Будемо бити на сполох, якщо захворюваність на COVID-19 перевищить 23%

Садовий про посилення карантину у Львові: Будемо бити на сполох, якщо захворюваність на COVID-19 перевищить 23%

Львів може посилити карантин, якщо захворюваність на СOVID-19 перевищить середні показники.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це вчора заявив мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, посилення карантину буде, якщо захворюваність перевищить 23%.

"Ми, коли ще ухвалювали рішення, якщо рівень захворюваності буде вище 23%, будемо бити на сполох. Станом на вчора - це 19%. І ось така межа, 11-12-15%, тримається протягом останніх двох тижнів, тому це середній показник", - сказав Садовий.

За його словами, зараз багато аналізів чекають тестування, в кінці тижня заплановано засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій, вони ухвалюватимуть рішення.

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Садовий уточнив, що якщо захворюваність на коронавірус перевищить 23%, тоді влада буде звертатися до уряду про посилення карантину.

"Інших варіантів немає. Ми з коронавірусом будемо жити як мінімум до кінця року, з цим потрібно змиритися", - пояснив Садовий.

Нагадаємо, 1 червня коронавірусний карантин був послаблений в областях, де це дозволяє епідеміологічна ситуація.

На ранок 3 червня в Україні зафіксували 24 822 хворих СOVID-19, 10 439 пацієнтів з коронавірусом одужали, 735 померли.

3 червня повідомлялося, що інцидентність (кількість хворих COVID-19 за сім днів на 100 000 осіб) перевищує встановлений Міністерством охорони здоров'я рівень (12) в Києві, Волинській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях.

Автор: 

карантин (18172) Львів (3066) Садовий Андрій (535) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2419)


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Топ коментарі
+3
А за що населення буде жити? В нього то є гроші.Він може сидіти декілька років в карантині.
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03.06.2020 15:06
+3
Сьогодні в магазині. Продавчині з масками на підборідді. Покупці з маскамі на підборідді. Дурять один одного і себе. І так всюди у Львові. Рагулів - 80%. До Садового питання - чому ніхто це не контролює? Відсотки він рахує.
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03.06.2020 16:22
+2
Если будет пресловутые 23%, то надо бить не в набат, а в морду, Садовому. За то, что недостаточно делал.
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03.06.2020 15:11
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А за що населення буде жити? В нього то є гроші.Він може сидіти декілька років в карантині.
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03.06.2020 15:06 Відповісти
Твоя пропозиція?
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03.06.2020 15:08 Відповісти
він хоче померти з повним шлунком))
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03.06.2020 15:11 Відповісти
Сдохнуть от короны, или быть подстреленным при грабеже продуктового магазина.
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03.06.2020 15:12 Відповісти
я бы пошел в храм, но рептилоиды закрыли и я не имею мощей до лизания
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03.06.2020 15:14 Відповісти
https://censor.net/user/25310 Ослаблення звісно.Бо можуть бути бунти,тоді вже все одно ніхто не буде дотримуватися карантину.
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03.06.2020 15:10 Відповісти
походу дело плохо если уж у кацапни:

\\\\\\\\\\\\\\\\
Но если вы сами рассказываете, что медицина у вас так же стоит, как и вертикаль власти, то хотя бы между собой должны либо верить в это, либо правдоподобно демонстрировать эту уверенность. Именно так и действует вертикаль, если она есть. Но на поверку оказывается, что никто в эту медицину не верит и тем более - не верит в нанотаблетки и несколько видов вакцин, которые заявлены со вкусом сыра, лука и почему-то - турецких помидоров. Будь это иначе, российская пресса никогда не написала бы следующее.
«Высшему руководству России пришелся по душе режим эпидемических ограничений, запрещающий гражданам выезжать из страны и приближаться друг к друг ближе чем на 1,5 метра. Полная отмена карантинных мер, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, будет возможна лишь во второй половине 2021 года - такой срок правительство заложило в план восстановления российской экономики».
Здесь нет опечатки. Речь идет именно о второй половине следующего, 2021 года, поскольку это уже будет последний, третий этап выхода из карантина, а два предыдущих довольно подробно расписаны в соответствующем документе и выглядит это следующим образом.
«Первый продолжится до сентября 2020 года и будет назван этапом адаптации. Он включает «продолжение ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения коронавируса…
Первый продолжится до сентября 2020 года и будет назван этапом адаптации. Он включает «продолжение ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения коронавируса».
На этой стадии закрытыми останутся крупные торговые центры и магазины и естественно - «больше двух не собираться. В описании этапа прямо указано, что цели восстановления экономки в это время не стоит.
«С октября 2020-го по июнь 2021-го планируется следующий этап, также с «сохранением отдельных ограничительных мероприятий».
Это будет очень интересный этап, когда местные власти или центральное правительство могут отдельно решать, какие именно ограничения снимать, а какие - нет. Это касается всяких массовых мероприятий, в первую очередь, акций протеста и тому подобного. Кк ожидается, на этих акциях вирус передается со страшной силой, а потому до следующего лета - запрет.
Этот же принцип касается и того, какие ТРЦ, например, будут работать и будут признаны безопасными, а какие - нет. Думаю, что уже даже тарифы разработаны, которые будут регулировать положительное решение этого вопроса. Думаю, что там будут и ежемесячные взносы, чтобы до лета следующего года объект не был снова признан опасным.\\\\\\
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03.06.2020 15:13 Відповісти
https://censor.net/user/446474 В нас теж може тривати карантин,до цього періоду.
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03.06.2020 15:29 Відповісти
Если будет пресловутые 23%, то надо бить не в набат, а в морду, Садовому. За то, что недостаточно делал.
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03.06.2020 15:11 Відповісти
В морду ему надо было бить ещё лет пять тому назад. Как минимум.
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03.06.2020 16:40 Відповісти
Обосрался?
Если перебдел, то могут вопросы появиться.
а, это Садовик, шо в его хату стреляли из РПГ.
и тот шо львовский мусор(не мент) находили по всей Ривненской и чуть не дотянули до Дерибассовской
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03.06.2020 15:11 Відповісти
23% от чего, блин!?
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03.06.2020 15:17 Відповісти
Вероятно от взятых проб.
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03.06.2020 16:02 Відповісти
Сьогодні в магазині. Продавчині з масками на підборідді. Покупці з маскамі на підборідді. Дурять один одного і себе. І так всюди у Львові. Рагулів - 80%. До Садового питання - чому ніхто це не контролює? Відсотки він рахує.
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03.06.2020 16:22 Відповісти
такое везде...не понимаю, в чем проблема носить маску?? почему менты ничего не контролируют??
а, вспомнил. У нас 73% зебилов в стране. Ничего удивительного.
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03.06.2020 16:32 Відповісти
А твої батьки давно переїхали з колгоспу до Львова?
Судячи з граматики, ти щось недовчився в школі...
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03.06.2020 18:17 Відповісти
Чем будет бить? тем, чем тот, кому ты помог стать президентом до этого бил по клавишам рояля? И вообще, мером Львова сейчас редчайшая гнида.
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03.06.2020 16:39 Відповісти
**** дибільна, поки всю львівську землю не вкраде не заспокоїться, гнида. Карантин у Львові, ви сидіть тихо, діти маленькі з батьками, які їсти хочуть, а виконком справно збирається всі три місці і без проблем виносить рішення про надання дозволів на забудову, про розробку проектів землеустрою і т.д.
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03.06.2020 17:46 Відповісти
І ця гнида вірусобєсіє підтримує.
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03.06.2020 19:24 Відповісти
 
 