Садовий про посилення карантину у Львові: Будемо бити на сполох, якщо захворюваність на COVID-19 перевищить 23%

Львів може посилити карантин, якщо захворюваність на СOVID-19 перевищить середні показники.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це вчора заявив мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, посилення карантину буде, якщо захворюваність перевищить 23%.

"Ми, коли ще ухвалювали рішення, якщо рівень захворюваності буде вище 23%, будемо бити на сполох. Станом на вчора - це 19%. І ось така межа, 11-12-15%, тримається протягом останніх двох тижнів, тому це середній показник", - сказав Садовий.

За його словами, зараз багато аналізів чекають тестування, в кінці тижня заплановано засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій, вони ухвалюватимуть рішення.

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Садовий уточнив, що якщо захворюваність на коронавірус перевищить 23%, тоді влада буде звертатися до уряду про посилення карантину.

"Інших варіантів немає. Ми з коронавірусом будемо жити як мінімум до кінця року, з цим потрібно змиритися", - пояснив Садовий.

Нагадаємо, 1 червня коронавірусний карантин був послаблений в областях, де це дозволяє епідеміологічна ситуація.

На ранок 3 червня в Україні зафіксували 24 822 хворих СOVID-19, 10 439 пацієнтів з коронавірусом одужали, 735 померли.

3 червня повідомлялося, що інцидентність (кількість хворих COVID-19 за сім днів на 100 000 осіб) перевищує встановлений Міністерством охорони здоров'я рівень (12) в Києві, Волинській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях.