Пенсіонерка, у якої ПЛР-тест двічі був негативним, померла від COVID-19 в Одесі

В Одесі від COVID-19 померла 83-річна жінка, у якої ПЛР-діагностика на коронавірус двічі показувала негативний результат.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН",про це повідомили в мерії.

Жінка була госпіталізована в інфекційну лікарню з лихоманкою і підозрою на COVID-19. В інфекційній лікарні у неї двічі були взяті тести на ПЛР - 21 травня і 26 травня, які двічі показали негативний результат.

З огляду на наявність важкого супутнього захворювання, для подальшого лікування хвора була переведена в Одеську обласну клінічну лікарню, де був взятий черговий ПЛР на COVID-19.

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1 червня було отримано позитивний результат ПЛР і хвора в дуже важкому стані з важкою супутньою патологією (шлункова кровотеча) була знову переведена в інфекційну лікарню, де вчора померла.