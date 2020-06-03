УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14096 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
7 133 27

Пенсіонерка, у якої ПЛР-тест двічі був негативним, померла від COVID-19 в Одесі

Пенсіонерка, у якої ПЛР-тест двічі був негативним, померла від COVID-19 в Одесі

В Одесі від COVID-19 померла 83-річна жінка, у якої ПЛР-діагностика на коронавірус двічі показувала негативний результат.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН",про це повідомили в мерії.

Жінка була госпіталізована в інфекційну лікарню з лихоманкою і підозрою на COVID-19. В інфекційній лікарні у неї двічі були взяті тести на ПЛР - 21 травня і 26 травня, які двічі показали негативний результат.

З огляду на наявність важкого супутнього захворювання, для подальшого лікування хвора була переведена в Одеську обласну клінічну лікарню, де був взятий черговий ПЛР на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін із 5 червня пом'якшує карантинні заходи: дозволено роботу закладів громадського харчування, а людям від 60 років можна не дотримуватися самоізоляції

1 червня було отримано позитивний результат ПЛР і хвора в дуже важкому стані з важкою супутньою патологією (шлункова кровотеча) була знову переведена в інфекційну лікарню, де вчора померла.

Автор: 

карантин (18172) Одеса (5437) пенсіонери (887) смерть (6742) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
''83-летняя женщина''

Далі можна не читати.83 роки прожити в Україні,це досягнення.
показати весь коментар
03.06.2020 15:09
+8
Прикольные тесты
показати весь коментар
03.06.2020 15:05
+6
и сразу диагноз - ковид. это,шоб не заморачиваться
показати весь коментар
03.06.2020 15:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прикольные тесты
показати весь коментар
03.06.2020 15:05 Відповісти
упасть можно...в ящик
показати весь коментар
03.06.2020 15:06 Відповісти
уж какие бубачка закупил в Кетае...
других нам не положено - американские сам бубачка пользует с Ленкой и прочими слугами.
показати весь коментар
03.06.2020 15:13 Відповісти
И тут на@#али
Пенсіонерка, у якої ПЛР-тест двічі був негативним, померла від COVID-19 в Одесі - Цензор.НЕТ 4145
показати весь коментар
03.06.2020 15:23 Відповісти
Петюшки
показати весь коментар
03.06.2020 15:57 Відповісти
китайские тесты были.
показати весь коментар
03.06.2020 15:07 Відповісти
ну а как?! у них же ковид в минус пошел - зараженных - -10,-15,-7
показати весь коментар
03.06.2020 15:15 Відповісти
может ей делали тесты на беременность ?? на не от Ковид.
показати весь коментар
03.06.2020 16:05 Відповісти
Так може її в лікарні і заразили, якраз з 26 числа є 5-7 днів.
показати весь коментар
03.06.2020 15:07 Відповісти
''83-летняя женщина''

Далі можна не читати.83 роки прожити в Україні,це досягнення.
показати весь коментар
03.06.2020 15:09 Відповісти
и сразу диагноз - ковид. это,шоб не заморачиваться
показати весь коментар
03.06.2020 15:13 Відповісти
Сто процентов. Такая теперь удобная причина. И тест посмерино пришел в себя. А на другое не пробовали тестить, может в нее старьій вирус какой бьіл. Но история уже об єтом не узнает.он в Сумах поначалу на грипьі типа а и б сделали, и а бьвл положительньім. А тут не морочились. Ковид так ковид.
показати весь коментар
03.06.2020 20:53 Відповісти
Андрюху Дидовика в комментах не видно
показати весь коментар
03.06.2020 15:25 Відповісти
ага. то есть не от желудочного кровотечения, не от артериального давления в 83 года, а от ковидла. ну-ну...
показати весь коментар
03.06.2020 15:31 Відповісти
Этой вирусной инфекции уже 1 000 лет.
показати весь коментар
03.06.2020 15:31 Відповісти
Вот вам, товарищи, врачи, медреформа . Не могут у нас врачи диагноз поставить - в инфекционку , там ковид 19 появится и списываем, а врачам премия - лечили больного с ковид ведь.
показати весь коментар
03.06.2020 15:35 Відповісти
Порахуйте,скільки людей у світі загинуло на мільйон людей,від коронавірусу.Це смішна цифра.Поки навіть і близько вакцини немає,буде сидіти в карантині декілька років?
показати весь коментар
03.06.2020 15:35 Відповісти
А у мене однокласник помер років п'ять тому. А у тестя давно вже не залишилось нікого з ровесників. Вимушений з малолетками 60-70 років в гаражі чарку пити.
показати весь коментар
03.06.2020 15:38 Відповісти
Тижало тибе...
показати весь коментар
03.06.2020 15:48 Відповісти
Государство Украина в лице чиновников лоббировавших украинский автопром убивают десятки тысячь людей каждый год отнимая у людей возможность передвигаться на более безопастных авто неадекватными пошлинами на растаможку.
показати весь коментар
03.06.2020 15:40 Відповісти
Подтверждаю! Это - правда. Канальи!
показати весь коментар
03.06.2020 15:49 Відповісти
Бейтие ковидлу! Это враждебная людям падла! Давите её!
показати весь коментар
03.06.2020 15:50 Відповісти
Тесты главзебила такие "надёжные"☝️☝️☝️
показати весь коментар
03.06.2020 16:07 Відповісти
это те фуфлыжные тесты которые с 26 апреля закупались у нашего производителя о которых хвастал зебил
показати весь коментар
03.06.2020 16:12 Відповісти
Умерла от желудочного кровотечения, а спишут на ковидло для увеличения статистики
показати весь коментар
03.06.2020 17:40 Відповісти
И как только вместо ворюги трухи засунут в Одессу зеленую марионетку то ковид будет побежден, и начнется разгар курортного сезона...
показати весь коментар
03.06.2020 21:05 Відповісти
 
 