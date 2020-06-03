Пенсіонерка, у якої ПЛР-тест двічі був негативним, померла від COVID-19 в Одесі
В Одесі від COVID-19 померла 83-річна жінка, у якої ПЛР-діагностика на коронавірус двічі показувала негативний результат.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН",про це повідомили в мерії.
Жінка була госпіталізована в інфекційну лікарню з лихоманкою і підозрою на COVID-19. В інфекційній лікарні у неї двічі були взяті тести на ПЛР - 21 травня і 26 травня, які двічі показали негативний результат.
З огляду на наявність важкого супутнього захворювання, для подальшого лікування хвора була переведена в Одеську обласну клінічну лікарню, де був взятий черговий ПЛР на COVID-19.
1 червня було отримано позитивний результат ПЛР і хвора в дуже важкому стані з важкою супутньою патологією (шлункова кровотеча) була знову переведена в інфекційну лікарню, де вчора померла.
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других нам не положено - американские сам бубачка пользует с Ленкой и прочими слугами.
Далі можна не читати.83 роки прожити в Україні,це досягнення.