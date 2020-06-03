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Новини Новий Кабмін
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Сподіваюся, що цього тижня у нас буде чотири нові міністри, - "слуга народу" Арахамія

Сподіваюся, що цього тижня у нас буде чотири нові міністри, -

Призначення міністрів захисту довкілля, культури та інформаційної політики, освіти і науки, а також віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції може відбутися вже на поточному тижні.

Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Саме на цьому тижні, сподіваюся, що в нас буде чотири нові міністри - міністр захисту довкілля, міністр освіти, міністр культури та віцепрем'єр з питань євроінтеграції. Десь чотири, можливо, три людини, які будуть проголосовані. Якщо встигнемо, то це буде завтра", - сказав Арахамія журналістам у середу.

Також читайте: Шмигаль вніс у Раду подання на призначення Ткаченка міністром культури, Абрамовського - екології, Стефанишиної - віцепрем'єром з євроінтеграції

Автор: 

ВР (14943) Кабмін (14071) призначення (2275) Арахамія Давид (1103)


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Топ коментарі
+9
Хламідія, давай кожен тиждень по 10 нових міністрів.
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03.06.2020 15:07
+8
Надеюсь, что на этой неделе у нас будет четыре новых министра, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6087
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03.06.2020 15:19
+7
Бл*дей меняют, а прибыль в публичном доме (иначе зЕленую шоблу не могу назвать) не растет.
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03.06.2020 15:12
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Хламідія, давай кожен тиждень по 10 нових міністрів.
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03.06.2020 15:07 Відповісти
Стільки народу в Кирилівській і в Глевасі немає, так що по 10 не потягне
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03.06.2020 15:16 Відповісти
Агрохимия,оттопырив губу:-"Да у нас этих министров-просто завались.В кого ни плюнь-тот и министр.Тем более что мы то все-президенты."
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03.06.2020 15:16 Відповісти
Надеюсь, что на этой неделе у нас будет четыре новых министра, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6087
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03.06.2020 15:19 Відповісти
Надеюсь, что на этой неделе у нас будет четыре новых министра, - "слуга народа" Арахамия... А толку?
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03.06.2020 15:08 Відповісти
Бл*дей меняют, а прибыль в публичном доме (иначе зЕленую шоблу не могу назвать) не растет.
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03.06.2020 15:12 Відповісти
вотплять евроинттегрант-это то,что нужно уже и сейчас!
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03.06.2020 15:10 Відповісти
турбоинтегрант?
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03.06.2020 15:13 Відповісти
евородегенерант
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03.06.2020 15:23 Відповісти
нужно было еще вчера....
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03.06.2020 15:14 Відповісти
надеюсь они последуют за гончаруком
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03.06.2020 15:12 Відповісти
в ад
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03.06.2020 15:34 Відповісти
а куда они старых девают?..
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03.06.2020 15:17 Відповісти
Заробітчан-міністрів і іншу шваль по вертикалі утримуємо ми з вами. Відповідальності - 0. Думаєте вони самі підуть від халявної кормушки? Ви манеру розмови з журналістами бачили? Ну хоча б коли прокурорка пояснювала службові запитання втручанням у приватне життя?
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03.06.2020 15:21 Відповісти
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03.06.2020 15:25 Відповісти
Больше новых лиц, слуги !
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03.06.2020 15:26 Відповісти
И это беспозвоночное существо еще надеяться может? Давай уже с запасом штук 15!
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03.06.2020 15:29 Відповісти
Взагалі то, ти мав би вже надіятися на дострокові. Кабінет досі не сформоваий.
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03.06.2020 15:32 Відповісти
уже год прошел, а они все ещё министров назначают, зе-ффективно
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03.06.2020 15:33 Відповісти
А не можна так, що замість нових чотирьох міністрів в нас не стало нового президента? Зєля не хоче у відставку? Може він хоче, але цього не розуміє? Може йому підказати якось? По дружньому? Ну не його це, не треба воно йому. Гарний през - буде в підручниках по історії. Поганий през - краще б і не народжувавсь. Зєля не є гарний през. Це вже півроку, як це зрозуміло. Може досить мурижити країну? У відставку? Добровільну?
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03.06.2020 15:37 Відповісти
У нацменшин так, свято - будуть якісь чорти призначені на посади "на відгодувавння". А для народу України це просто беніни клоуни. Жодний притомний українець не повязує ніяких сподівань на краще з цією зеленодегенеративною міжпухою. Як кажуть "гівно трапляється". Скоро буде змите в унітаз історії.
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03.06.2020 15:39 Відповісти
Похожим образом дамы могут радоваться новым сумочкам)))
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03.06.2020 19:53 Відповісти
хочте плачте хочте ні, що робив 13 квітня 2002 року біля пункту обміну валют на Центральному вокзалі Києва пан Арахамія? я чому питаю, тоді був дуже популярним таки собі розвод. підходить людина до обмінника, там крутиться, умовно кажучи, такий собі єгипетський жук. Ти хочеш поміняти валюту сто баксів, єгипетський жук каже давай сюди, по гарному курсу поміняю, аж раптом починає волати - сюди йдуть мєнти, сує тобі назад сто баксів і втікає. ти трохи згодом розвертаєш долоньку - бігн67о маєш один бакс. Братка єгипетського жука впізнала. Тепер зрозуміло, звідки береться первісний капітал
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04.06.2020 00:10 Відповісти
Лучше был бы один новый президент...
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04.06.2020 12:48 Відповісти
 
 