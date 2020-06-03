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Сподіваюся, що цього тижня у нас буде чотири нові міністри, - "слуга народу" Арахамія
Призначення міністрів захисту довкілля, культури та інформаційної політики, освіти і науки, а також віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції може відбутися вже на поточному тижні.
Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Саме на цьому тижні, сподіваюся, що в нас буде чотири нові міністри - міністр захисту довкілля, міністр освіти, міністр культури та віцепрем'єр з питань євроінтеграції. Десь чотири, можливо, три людини, які будуть проголосовані. Якщо встигнемо, то це буде завтра", - сказав Арахамія журналістам у середу.
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