За перші 4 місяці слідчі центрального апарату ДБР направили до суду більше справ щодо правоохоронців, ніж за весь попередній рік

За перші чотири місяці поточного року слідчі ДБР висунули підозри вже 458 співробітникам різних правоохоронних органів. З них щодо тяжких і особливо тяжких злочинів - 28 підозр, щодо корупційних - 162. До суду направили 321 кримінальне провадження.

Про це Цензор.НЕТ повідомив перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков, йдеться в публікації "На іншому боці закону: які злочини скоюють правоохоронці".

"Слідчі центрального апарату ДБР направили до суду за перші чотири місяці більше справ, ніж за весь попередній рік. При тому, що ми намагаємося розчищатися і не брати справ не своєї підслідності. Концентруємося на злочинах, скоєних співробітниками правоохоронних органів, топчиновниками і військових злочинах", - розповів Бабіков.

За його словами, за весь 2019 рік у справах, у яких фігурують правоохоронці, було пред'явлено 947 підозр, з них щодо тяжких і особливо тяжких злочинів - 43, а щодо корупційних - 308. До суду направлено 483 провадження.

Найбільша кількість кримінальних проваджень розслідується щодо співробітників Нацполіції. У 2019 році було повідомлено про підозру 364 особам, за 4 місяці цього року висунуто вже 216 підозр.

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Він також розповів про те, що за минулий рік співробітникам СБУ пред'явлено 32 підозри, до суду направлено 15 кримінальних проваджень. За чотири місяці цього року - 4 підозри, до суду направлено 5 справ.

Умовними лідерами за кількістю підозр, отриманих у минулому році, можна назвати прокурорів. Їм було висунуто 308 підозр. Але до суду пішло тільки 2 справи. Тому що велика частина цих справ - щодо подій, пов'язаних з Кримом. Прокурорам, які залишилися на півострові, підозри пред'явлені заочно.

Цього року щодо прокурорів відкрито 6 кримінальних проваджень, а в суд направлено - 8. Переважно це справи, в яких ідеться про отримання хабарів. Одна із найбільших у цьому році - 25 тисяч доларів, на ній попався прокурор однієї з Одеських місцевих прокуратур під час спільної операції ДБР, Офісу Генпрокурора та Нацполіції.

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Чимало хабарників і серед співробітників податкової і митної служб. Розслідуються також справи, пов'язані з їхньою можливою причетністю до побудови незаконних схем, на яких бюджет країни втрачає значні кошти.

Щодо митників у 2019 році оголошено 50 підозр і 42 справи пішло до суду. Цього вже 31 підозра і в суд направлено 26 справ.

Податківцям у минулому році оголосили 33 підозри, до суду з обвинувальними актами направлено 23 справи. Цього року - 15 підозр і 14 справ уже в суді.

Крім того, Бабіков уточнив, що ні в минулому році, ні в цьому не пред'явлено підозр жодному співробітнику НАБУ. Але кримінальні провадження, за якими вони проходять, є. Більшість зареєстрованих заяв - від громадян, за якими детективами НАБУ ведеться розслідування. Але є і факт підробки документів представником цього відомства, який теж розслідується.

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Також ДБР розслідуються провадження стосовно співробітників цього відомства.

"У нас є кілька кримінальних справ, у яких ми розслідуємо злочини, скоєні співробітниками ДБР. Оскільки закон виписаний так, що ми самі це маємо робити, то ми їх розмежовуємо таким чином. Якщо люди працювали в теруправлінні, розслідує центральний апарат, якщо в центральному апараті - віддаємо в ТУ. Територіальні управління доволі незалежні. У нас немає розуміння "честь мундира". Збив когось, взяв хабар - будеш відповідати, - каже перший заступник голови ДБР. - Зараз розслідуються справи, пов'язані з ДТП та отриманням неправомірної вигоди" , - підкреслив перший заступник голови ДБР.