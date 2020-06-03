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Кабмін призначив головну лікарку "Охматдиту" Садов'як заступницею міністра охорони здоров'я

Кабмін призначив головну лікарку

Кабінет Міністрів України призначив головну лікарку "Охматдиту" Ірину Садов'як заступницею міністра охорони здоров'я.

Про це у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабмін призначив Садов'як Ірину Дмитрівну першою заступницею Міністра охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Садов'як із 2017 року є головною лікаркою "Охматдиту".

До 2017 року вона 14 років працювала лікаркою Коломийської районної лікарні

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ передав "Охматдиту" тримісячний запас ПЛР-тестів, - Степанов

Автор: 

Кабмін (14071) МОЗ (5390) призначення (2275) Охматдит (245) Гончаренко Олексій (488)


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03.06.2020 15:20 Відповісти
Кабмін призначив головну лікарку "Охматдиту" Садов'як заступницею міністра охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 945
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03.06.2020 16:28 Відповісти
Раз назначили значит своей коллеге и подчиненной детскому хирургу Кузьменко не помогла. А скорей наоборот помогает следствию по делу Шеремета посадить свою коллегу иначе бы не назначили.
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03.06.2020 16:55 Відповісти
Ради справедливости, Кузьменко работала в Центре детской кардиологии Емца, он никак не относится к Охматдету, разве что территориально, это два абсолютно независимых друг от друга учреждения. Так что помогать должен был директор - Емец или главврач - Жовнир, а никак не Садовяк.
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03.06.2020 17:34 Відповісти
 
 