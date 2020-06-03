Кабмін призначив головну лікарку "Охматдиту" Садов'як заступницею міністра охорони здоров'я

Кабінет Міністрів України призначив головну лікарку "Охматдиту" Ірину Садов'як заступницею міністра охорони здоров'я.

Про це у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабмін призначив Садов'як Ірину Дмитрівну першою заступницею Міністра охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Садов'як із 2017 року є головною лікаркою "Охматдиту".

До 2017 року вона 14 років працювала лікаркою Коломийської районної лікарні

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ передав "Охматдиту" тримісячний запас ПЛР-тестів, - Степанов