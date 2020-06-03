Кабмін призначив головну лікарку "Охматдиту" Садов'як заступницею міністра охорони здоров'я
Кабінет Міністрів України призначив головну лікарку "Охматдиту" Ірину Садов'як заступницею міністра охорони здоров'я.
Про це у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Кабмін призначив Садов'як Ірину Дмитрівну першою заступницею Міністра охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні.
Садов'як із 2017 року є головною лікаркою "Охматдиту".
До 2017 року вона 14 років працювала лікаркою Коломийської районної лікарні
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Павел Яременко
показати весь коментар03.06.2020 15:20 Відповісти Мені подобається 0
макаренко юра
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Propan
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ватра
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