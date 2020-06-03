Законопроєкт про легалізацію грального бізнесу цього тижня не розглядатимуть, - "слуга народу" Арахамія

Голосування за законопроєкт №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" у другому читанні не варто очікувати на цьому тижні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ні, бо його не поставили до порядок денний, тому я не думаю, що його варто очікувати (на цьому тижні. - Ред.). Цього тижня буде один комітет сьогодні, потім комітет на наступному тижні, далі має бути висновок про готовність до другого читання і потім голосування через тиждень", - сказав парламентарій.

За словами голови фракції, застосування спецпроцедури, яка дозволить не враховувати відкинуті комітетом правки, є малоймовірним.

"Я не думаю, що буде спецпроцедура. Гадаю, що буде знайдено компроміс з авторами правок", - додав Арахамія.

Переконувати депутатів Арахамія, за його словами, має намір шляхом переговорів.

Нагадуємо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про легалізацію грального бізнесу 16 січня 2020 р. Його підтримали 260 народних депутатів.

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