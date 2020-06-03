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Законопроєкт про легалізацію грального бізнесу цього тижня не розглядатимуть, - "слуга народу" Арахамія

Законопроєкт про легалізацію грального бізнесу цього тижня не розглядатимуть, -

Голосування за законопроєкт №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" у другому читанні не варто очікувати на цьому тижні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ні, бо його не поставили до порядок денний, тому я не думаю, що його варто очікувати (на цьому тижні. - Ред.). Цього тижня буде один комітет сьогодні, потім комітет на наступному тижні, далі має бути висновок про готовність до другого читання і потім голосування через тиждень", - сказав парламентарій.

За словами голови фракції, застосування спецпроцедури, яка дозволить не враховувати відкинуті комітетом правки, є малоймовірним.

"Я не думаю, що буде спецпроцедура. Гадаю, що буде знайдено компроміс з авторами правок", - додав Арахамія.

Переконувати депутатів Арахамія, за його словами, має намір шляхом переговорів.

Нагадуємо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про легалізацію грального бізнесу 16 січня 2020 р. Його підтримали 260 народних депутатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До законопроєкту про гральний бізнес із 3,5 тис. поправок не планують застосовувати спецпроцедуру розгляду, - "слуга народу" Верещук

Автор: 

ВР (14943) гральний бізнес (288) Арахамія Давид (1103)


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Топ коментарі
+2
Аваков не разрешил.Это его кормушка.
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03.06.2020 15:20
+2
надо еще о напёрстки закон дабавиць... ракушка - хламидия
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03.06.2020 15:25
+2
- Раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны же быть люди, у которых их много. Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. (с)
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03.06.2020 15:30
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Аваков не разрешил.Это его кормушка.
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03.06.2020 15:20 Відповісти
- Раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны же быть люди, у которых их много. Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. (с)
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03.06.2020 15:30 Відповісти
Авакяну різко не до того стало?
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03.06.2020 15:21 Відповісти
надо еще о напёрстки закон дабавиць... ракушка - хламидия
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03.06.2020 15:25 Відповісти
что-то у барыги Разумкова пошло не так.
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03.06.2020 15:27 Відповісти
https://internetua.com/bazy-dannyh-ukrainskoi-tamojni-prodauat-v-internete-za-100-smi Базы данных украинской таможни продают в интернете за $100
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03.06.2020 15:27 Відповісти
Согласовываю потоки.
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03.06.2020 15:39 Відповісти
все проблемы в экономике, политике и дипломатии решены. Созданы миллионы рабочих мест, от инвестиций отбоя нет. Осталось заняться игорным бизнесом для развлечения ожиревших от денег украинцев.
ну типа такие мысли в голове у ...(одни матюки на ум идут)
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03.06.2020 16:15 Відповісти
Не поділили смотрящіх!
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03.06.2020 16:55 Відповісти
Единственная причина по которой аваков все еще при делах, это только то, что в этой сфере только у него есть козырь в рукаве.
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03.06.2020 18:13 Відповісти
 
 