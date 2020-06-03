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Новини
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У нас буде віцепрем'єр з ОПК і з питань промислової політики, один з кандидатів - Немілостівий, - Зеленський в Хмельницькому

У нас буде віцепрем'єр з ОПК і з питань промислової політики, один з кандидатів - Немілостівий, - Зеленський в Хмельницькому

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в Кабінеті міністрів України з'явиться віцепрем'єр з оборонно-промислового комплексу та промислової політики.

"На базі Ради національної безпеки України я дав доручення минулого тижня, наразі підбирають кадри. Ми дали десять днів. Наступного тижня у нас на базі РНБО буде комісія, до складу якої я теж входитиму. Прийдуть люди, які вже мають прийти зі стратегією. У нас буде не просто міністр ОПК, у нас буде віцепрем'єр з ОПК і з промисловості. І має бути віцепрем'єр, тому що він повинен мати не тільки вертикаль як міністр, а й контролювати декілька підприємств", - сказав він на зустрічі з представниками бізнесу в Хмельницькій області в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський також закликав пропонувати кандидатури на цю посаду, і коли було озвучено ім'я ексзаступника міністра промислової політики, народного депутата VII скликання (2012-2014) Віталія Немілостівого, президент зазначив, що йому вже пропонували цю кандидатуру, і він із ним зустрічався. "Він (Немілостівий – ред.) - одна з кандидатур, які ми бачимо", - зазначив глава держави.

Читайте: В Україні створять міністерство військово-промислової політики, - Данілов

Автор: 

віцепрем’єр (52) Зеленський Володимир (23705) ОПК (210)


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Топ коментарі
+7
У нас будет вице-премьер по ОПК и по промышленной политике, один из кандидатов – Немилостивый, - Зеленский в Хмельницком - Цензор.НЕТ 5657
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03.06.2020 15:34
+6
У нас будет вице-премьер по ОПК и по промышленной политике, один из кандидатов – Немилостивый, - Зеленский в Хмельницком - Цензор.НЕТ 6413
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03.06.2020 15:44
+5
У нас будет вице-премьер по ОПК и по промышленной политике, один из кандидатов – Немилостивый, - Зеленский в Хмельницком - Цензор.НЕТ 1141
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03.06.2020 15:43
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У нас будет вице-премьер по ОПК и по промышленной политике, один из кандидатов – Немилостивый, - Зеленский в Хмельницком - Цензор.НЕТ 5657
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03.06.2020 15:34 Відповісти
Про необхідність створення посади віце-прем'єра з оборонної промисловості я казав ще в 2014 році. Але навіть не сам віце-прем'єр потрібен, потрібно міністерство оборонної промисловості замість Укроборонпрому, бо військові заводи це прості виробничі майданчики які не мають потрібних мізків, конструкторів, технологів, розробників програмного забезпечення, юристів для міжнародних угод, та ще сотень інших висококваліфікованих фахівців! Ключовий момент це створення міністерства та насичення його найкращими кадрами які будуть аналізувати ситуацію, розробляти стратегії розвитку, розраховувати проекти модернізацій оборонних заводів та будуть реалізовувати підготовку та запуск масового виробництва нових видів та систем озброєння. Міністр, навіть в ранзі віце-прем'єра це звичайно важливо, але це лише найменший пазл в цілій системі оборонки, яку потрібно відродити і запустити! Зеленський має зараз сам формувати стратегію, а не шукати варяга з готовим баченням! Ніхто не може мати готового бачення, бо немає розуміння які ресурси Україна кине на відновлення оборонпрому! Від суми залежить і стратегія! А сума залежить від правильно обраних цілей, які поставить влада перед оборонпромом! А цілі залежать від правильного бачення майбутнього України в сфері безпеки та оборони! А майбутнє залежить від сміливості української влади і якості рішень які влада буде приймати задля забезпечення безпеки та оборони! Якщо влада буде беззуба та труслива і буде генерувати неякісне бачення майбутнього то всі гроші будуть витрачені даремно а всі стратегії будуть хибними! Головне питання Зеленського і всієї України - як зупинити путіна та російських терористів? Відповідь проста - потрібен військовий паритет з путіним! Як досягнути військового паритету з путіним - дешевий та реалістичний варіант це ядерна зброя та ракети середньої дальності в шахтах Карпат та на крейсері Україна! Дорогий та нереалістичний варіант - посилення авіації до рівня США та НАТО щоб нівелювати перевагу путіна в піхоті, артилерії та танках, створення військ БПЛА, насичення їх ударними дронами, створення керованих *********** та супутникової військової системи зв'язку та передачі даних! Влада має спочатку сама визначитись як вона переможе путіна або хоча б отримає військовий паритет з путіним і зупинить війну! Від варіантів відповідей на перші два найголовніших питання - як і яким чином зупинити путіна та інших маніяків залежить стратегія яку потрібно обрати віце-прем'єру з оборонпрому і формат роботи міністерства оборонної промисловості! Особисто я виступаю за війсковий паритет з застосуванням ядерної зброї - це найбільш дешевий та реалістичний варіант закінчення війни! Міноборонпром має стати закладом який збудує в Україні ядерний завод з виробництва ядерного палива і ядерних *********** і тому віце-прем'єр буде керувати не тільки одним міністерством, а й міністерством ядерної енергетики, яке теж потрібно створити щоб винести всі питання виробництва ядерного палива та ядерної зброї за межі міністерства енергетики! Звичайно що віце-прем'єром з оборонки в такому випадку має стати людина яка розуміється на питаннях виробництва ядерної зброї та ракетобудування бо це головні питання які потрібно буде вирішувати! Тому відповідь Зеленського про розгляд кандидатур які мають прийти зі своєю стратегією мене розчарувала! Бачення та стратегії має формувати команда аналітиків РНБОУ а вже під ці бачення та стратегії, які розглянуті і затверджені Президентом та силовиками мають набиратись виконавці міністри та віце-прем'єри, а в нас РНБОУ помийна організація з ідіотом на чолі.
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03.06.2020 21:08 Відповісти
У нас будет вице-премьер по ОПК и по промышленной политике, один из кандидатов – Немилостивый, - Зеленский в Хмельницком - Цензор.НЕТ 7646
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03.06.2020 15:40 Відповісти
У нас будет вице-премьер по ОПК и по промышленной политике, один из кандидатов – Немилостивый, - Зеленский в Хмельницком - Цензор.НЕТ 1141
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03.06.2020 15:43 Відповісти
******** Грінєвскій такий кумедний гном. Все що він каже - виглядає як номер для програми «розсміши гноміка», чи гоміка, чи коміка, чи додіка.
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03.06.2020 15:43 Відповісти
У нас будет вице-премьер по ОПК и по промышленной политике, один из кандидатов – Немилостивый, - Зеленский в Хмельницком - Цензор.НЕТ 6413
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03.06.2020 15:44 Відповісти
прийдуть людий з стратегією) а що трапилося з ЗЕкомандою яка йшла на вибори з стратегією?
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03.06.2020 15:44 Відповісти
Щось я не зрозумів. Зєля призначив уряд Гончарука. Гончарук з своїм урядом обісравсь і в бюджеті з'явилась діра розміром в 150 млрд. гр. Тепер Зєля когось там іншого призначає. А хто буде за Гончарука відповідати, Зєля?
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03.06.2020 16:19 Відповісти
Радость-то какая ! Ещё один вице-премьер !
Но справится ли он один ?
Не лучше ли сформировать ещё один департамент или какое-нибудь завалящее министерство ?
В конце-концов , одним больше , одним меньше , да кто их там считал ???
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03.06.2020 16:25 Відповісти
Вице-премьер, это как свадебный генерал. Нужен полноценный министр промполитики с мощным военным депортаментам.
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03.06.2020 16:28 Відповісти
Як там справи в департменті «простих рішень»?
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03.06.2020 16:54 Відповісти
 
 