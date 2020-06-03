У нас буде віцепрем'єр з ОПК і з питань промислової політики, один з кандидатів - Немілостівий, - Зеленський в Хмельницькому

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в Кабінеті міністрів України з'явиться віцепрем'єр з оборонно-промислового комплексу та промислової політики.

"На базі Ради національної безпеки України я дав доручення минулого тижня, наразі підбирають кадри. Ми дали десять днів. Наступного тижня у нас на базі РНБО буде комісія, до складу якої я теж входитиму. Прийдуть люди, які вже мають прийти зі стратегією. У нас буде не просто міністр ОПК, у нас буде віцепрем'єр з ОПК і з промисловості. І має бути віцепрем'єр, тому що він повинен мати не тільки вертикаль як міністр, а й контролювати декілька підприємств", - сказав він на зустрічі з представниками бізнесу в Хмельницькій області в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський також закликав пропонувати кандидатури на цю посаду, і коли було озвучено ім'я ексзаступника міністра промислової політики, народного депутата VII скликання (2012-2014) Віталія Немілостівого, президент зазначив, що йому вже пропонували цю кандидатуру, і він із ним зустрічався. "Він (Немілостівий – ред.) - одна з кандидатур, які ми бачимо", - зазначив глава держави.

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