З 1 липня електронний квиток стане єдиним способом оплати проїзду в Києві
У Києві з 1 липня електронний квиток стане єдиним способом оплати проїзду в міському пасажирському транспорті.
Про це нагадала пресслужба Київської міської держадміністрації, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що за допомогою електронного квитка можна оплатити проїзд у всіх видах громадського транспорту: метро, автобусі, тролейбусі, трамваї, міській електричці і фунікулері.
Для того, щоб скористатися е-квитком, можна придбати одноразовий QR-квиток або картку Kyiv Smart Card із можливістю поповнювати її поїздками зі знижкою.
Kyiv Smart Card - транспортна картка дає можливість купувати до 50 поїздок за один раз та економити до 1,5 гривні на кожній поїздці. Інформація про поїздки зберігається після реєстрації картки в особистому кабінеті, і в разі втрати Kyiv Smart Card невикористані поїздки можна перенести на іншу картку. Дані щодо поїздок фіксуються онлайн, і це дає можливість відслідкувати пасажиропотік на будь-якій станції або зупинці.
Придбати Kyiv Smart Card можна в касах метрополітену; в терміналах самообслуговування в вестибюлях станцій метрополітену; в Т-кіосках.
Одноразовий QR-квиток можна використовувати в паперовому або електронному вигляді. У транспорті необхідно піднести екран смартфона з QR-квитком або роздрукований квиток до дзеркальної частини валідатора, дочекатися звуку і натиснути кнопку "Підтвердити використання".
Придбати разовий QR-квиток можна в касах станцій метро або в терміналі самообслуговування, а також в додатку Kyiv Smart City; в Особистому кабінеті киянина; в терміналах самообслуговування Ibox, Easypay і City24; за допомогою чатботів Kyiv Pay Bot і KyivMetroBot.
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Ещё бы сделали возможность приложухой через nfc платить за проезд или считывать qr код карты для оплаты, цены бы им не было. А то вечно приходится пластик доставать ((
Чтобы данные о передвижениях нужного объекта передавались онлайн "куда надо" ?
Это такое "удобство" ?
Для кого ? Для органов слежки ?
на днях нарушили ПДД , на утро письмецо под дворником , как нашли авто на стоянке - правельно , по телефону
Если нужно хоть как-то обеспечить анонимность.
будут на электронном поводке.Любой, кто гавкнул что-то против начальства, попадёт
в число отслеживаемых объектов.
Власть хочет знать о нас всё, а мы о делишках власти - ничего ?
И это не полицейское государство, где рулят вертухаи одной конкретной национальности ?
У держвертикаль приймають виключно своїх, вони ховаються за законом про персональні дані, а ми для них повністю відкриті. Треба ігнорувати електронні гроші і посвідчення особи - це як мінімум. Термінали - ненадіна техніка попри металеві корпуси. Отож техніка буде постійно виходити з ладу - ми про це подбаємо.
Ключевое слово - 1993 год. Не знаю, сколько тогда стоил проезд на такси, но почему-то сочли нужным его включить в перечень. А может быть просто потому, что это транспорт общего пользования. ХЗ.
Тебе бы понравилось, если бы у тебя были уникальные данные(которые есесна надо помнить и с собой таскать подтверждение) для оплаты каждой отдельной услуги по коммуналке?
Но им нужна привязка к фамилии и адресу.
Чтобы сразу шёл ответ: йес, йес, ОБХСС.
А "приобрести билетик у водителя автобуса" это как раз то, с чем нужно бороться. Ибо "оставьте на входе" это полная неподконтрольность. Как ты докажешь, что ты провёз 1000 пассажиров, а не 1258? И да, смарткард на частников не распространяется.
Опыт нормальных городов в том числе и Европы это оплата через пейпас или другими способами в транспорте как один из вариантов. И он кстати тоже реализован. В том числе и в киеве. Зайди в тралик и ты удивишься.
На счёт продажи qr билета не в метро да легко. Сходи на контрактовую к трамваям к примеру. На остальные места внимания не обращал, мне хватает метро с головой.