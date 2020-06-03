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З 1 липня електронний квиток стане єдиним способом оплати проїзду в Києві

З 1 липня електронний квиток стане єдиним способом оплати проїзду в Києві

У Києві з 1 липня електронний квиток стане єдиним способом оплати проїзду в міському пасажирському транспорті.

Про це нагадала пресслужба Київської міської держадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за допомогою електронного квитка можна оплатити проїзд у всіх видах громадського транспорту: метро, ​​автобусі, тролейбусі, трамваї, міській електричці і фунікулері.

Для того, щоб скористатися е-квитком, можна придбати одноразовий QR-квиток або картку Kyiv Smart Card із можливістю поповнювати її поїздками зі знижкою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Криклій анонсував запуск єдиного електронного квитка для метро і залізниці в Києві: "Старт уже скоро"

Kyiv Smart Card - транспортна картка дає можливість купувати до 50 поїздок за один раз та економити до 1,5 гривні на кожній поїздці. Інформація про поїздки зберігається після реєстрації картки в особистому кабінеті, і в разі втрати Kyiv Smart Card невикористані поїздки можна перенести на іншу картку. Дані щодо поїздок фіксуються онлайн, і це дає можливість відслідкувати пасажиропотік на будь-якій станції або зупинці.

Придбати Kyiv Smart Card можна в касах метрополітену; в терміналах самообслуговування в вестибюлях станцій метрополітену; в Т-кіосках.

Одноразовий QR-квиток можна використовувати в паперовому або електронному вигляді. У транспорті необхідно піднести екран смартфона з QR-квитком або роздрукований квиток до дзеркальної частини валідатора, дочекатися звуку і натиснути кнопку "Підтвердити використання".

Придбати разовий QR-квиток можна в касах станцій метро або в терміналі самообслуговування, а також в додатку Kyiv Smart City; в Особистому кабінеті киянина; в терміналах самообслуговування Ibox, Easypay і City24; за допомогою чатботів Kyiv Pay Bot і KyivMetroBot.

Читайте: Метро в Києві після відновлення роботи функціонуватиме без жетонів

Автор: 

КМДА (2365) Київ (19423) проїзд (277) електронні квитки (161)


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Топ коментарі
+7
Зачем "личный кабинет" для оплаты троллейбуса или метро ?
Чтобы данные о передвижениях нужного объекта передавались онлайн "куда надо" ?
Это такое "удобство" ?
Для кого ? Для органов слежки ?
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03.06.2020 16:18
+4
Теперь журналисты, волонтёры, добровольцы, члены условно оппозиционных партий
будут на электронном поводке.Любой, кто гавкнул что-то против начальства, попадёт
в число отслеживаемых объектов.
Власть хочет знать о нас всё, а мы о делишках власти - ничего ?
И это не полицейское государство, где рулят вертухаи одной конкретной национальности ?
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03.06.2020 16:26
+3
Прочитал-электронный браслет.Задумался.
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03.06.2020 15:39
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Прочитал-электронный браслет.Задумался.
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03.06.2020 15:39 Відповісти
до таксі ше не добрались
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03.06.2020 15:45 Відповісти
Там уклон/убер/болт, и так всё удобно.
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03.06.2020 15:55 Відповісти
Очередная попытка. Ну может хоть в этот раз получится.
Ещё бы сделали возможность приложухой через nfc платить за проезд или считывать qr код карты для оплаты, цены бы им не было. А то вечно приходится пластик доставать ((
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03.06.2020 15:54 Відповісти
Смотри-руки не пообрывай от таких тяжестей.
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03.06.2020 21:10 Відповісти
Стараюсь, но чем дальше, тем тяжелее.
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03.06.2020 22:03 Відповісти
Есть люди, которые с собой кошелёк таскают, а есть люди, которые принципиально не ходт туда, где нет оплаты черей пейпас. И никто из них не истина в последней инстанции. Покупай одноразовые билеты и существования смарткарда ты даже не заметишь. А я хочу имея гаджет которым я и так могу оплатить проезд оплачивать им используя смарткард. А пока это либо лишний пластик в кармане, либо переплата 1.5 грн за комфорт на желтом турникете.
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03.06.2020 22:07 Відповісти
Мало волнует,что ты там хочешь,вместе с твоими городскими казнокрадами. Еще раз для тролля:- Разовые QR билеты продаются ТОЛЬКО НА СТАНЦИЯХ МЕТРО! Да и то не на всех! Не превращайте жизнь рядовых людей в цырк на дроте. Еще раз--сделайте как во всех цивилизованных странах! Автоматы по продаже билетов,хоть разовых,хоть многоразовых,хоть семейно-коллективных должны стоять на ВСЕХ остановках общественного транспорта. Можете билеты из этих автоматов продавать хоть с QR кодами,хоть с изображением IQ Кличка,населению-все равно!
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03.06.2020 23:00 Відповісти
На тебя все равно ещё больше. Qr билеты можно купить не только на станциях метро. Обнови методичку.
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04.06.2020 09:28 Відповісти
Зачем "личный кабинет" для оплаты троллейбуса или метро ?
Чтобы данные о передвижениях нужного объекта передавались онлайн "куда надо" ?
Это такое "удобство" ?
Для кого ? Для органов слежки ?
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03.06.2020 16:18 Відповісти
кольт , все у кого есть труба , привязаны четко , даже здесь на форуме
на днях нарушили ПДД , на утро письмецо под дворником , как нашли авто на стоянке - правельно , по телефону
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03.06.2020 16:28 Відповісти
То-то и оно, что трубу надо оставлять дома, а передвигаться на попутке.
Если нужно хоть как-то обеспечить анонимность.
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03.06.2020 18:36 Відповісти
Теперь журналисты, волонтёры, добровольцы, члены условно оппозиционных партий
будут на электронном поводке.Любой, кто гавкнул что-то против начальства, попадёт
в число отслеживаемых объектов.
Власть хочет знать о нас всё, а мы о делишках власти - ничего ?
И это не полицейское государство, где рулят вертухаи одной конкретной национальности ?
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03.06.2020 16:26 Відповісти
Закріпачення йде повним ходом. Електронні трудові книжки, електронні квитки, електронна медична книга, електронна освіта, електронне стеження куди пішов.... Формується масонська матка, трутні бариги і управлінці та робочі бджоли. Матриця в дії.
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03.06.2020 16:33 Відповісти
Там не тільки куди пішов, а де купив хлібину, де відвідав лікаря, де випив кави, де зайшов до вбиральні - через місяць у них повна карта всіх покупок і пересувань, всіх розмов, всіх сайтів, на яких побував об'єкт. І можна леко планувати певні дії щодо об'єкта.
У держвертикаль приймають виключно своїх, вони ховаються за законом про персональні дані, а ми для них повністю відкриті. Треба ігнорувати електронні гроші і посвідчення особи - це як мінімум. Термінали - ненадіна техніка попри металеві корпуси. Отож техніка буде постійно виходити з ладу - ми про це подбаємо.
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03.06.2020 18:52 Відповісти
Тому треба то опротестовувати, це порушення прав.
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03.06.2020 19:07 Відповісти
Новот ответьте мне пожалуйста, на такой вопрос. Если я чернобылец, и Законом определен бесплатный проезд в общественном транспорте, независимо от всех привходящих обстоятельств: электронного билета, числа поездок и т.п., то камким образом я смогу реализовать своё Законное право?
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03.06.2020 16:57 Відповісти
Картка киянина
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03.06.2020 17:19 Відповісти
Т.е. чернобьілец льготник из другого города не может воспользоваться своим правом в киеве или другом городе.
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03.06.2020 19:12 Відповісти
Если следовать букве закона, то вроде бы может. Кроме метро и такси!
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03.06.2020 21:04 Відповісти
А метро то хоть чого? Таксі не комунальний транспорт, а метро ще й як.
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03.06.2020 21:21 Відповісти
Было какое-то замшелое постановление, что пенсионерам бесплатный проезд, кроме метро и такси.
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04.06.2020 09:42 Відповісти
а при чем тогда таксіи? оно есть коммунальное?
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04.06.2020 10:12 Відповісти
Льготные перевозки пенсионеров в городских и пригородных маршрутках регулируются постановлением Кабмина Украины от 17.05.1993 № 354 «О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования».
Ключевое слово - 1993 год. Не знаю, сколько тогда стоил проезд на такси, но почему-то сочли нужным его включить в перечень. А может быть просто потому, что это транспорт общего пользования. ХЗ.
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04.06.2020 13:39 Відповісти
Понятия не имею. Как по мне сама идея льготных проездов это идиотизм. Рассчитать, что пересічний льготник делает 50 поездок в месяц(25 дней туда и назад), и их денежный эквивалент просто кинуть в доплату к соцпомощи. И никаких проблем.
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03.06.2020 21:39 Відповісти
Все це вирішується одним натисканням кнопки і пільги і ліквідація їх.Для того і вводять електронний квиток. Це залежить від вашої поведінки. коли їдете на роботу - Будь-ласка, а коли на мітинг вмить всіх вимкнуть.
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03.06.2020 18:07 Відповісти
Дурик, я все это видел, живя в Челябинске еще десять лет назад. Комп в руках кондуктора выдает чек к оплате прямо на месте, сканируя удостоверение. И как бы рашу не ******, у нас таким и не пахнет.
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03.06.2020 18:17 Відповісти
А нах нам такое нужно ?
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03.06.2020 18:53 Відповісти
Смысл изменения в нормальном анализе и контроле пассажиропотока. Можно конечно было бы вводить уникальный проездной + билеты с qr кодом для каждого транспорта отдельно, но если уже переделывать на не через *опу, то почему бы сразу не сделать универсальный инструмент. Всё логично.
Тебе бы понравилось, если бы у тебя были уникальные данные(которые есесна надо помнить и с собой таскать подтверждение) для оплаты каждой отдельной услуги по коммуналке?
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03.06.2020 21:46 Відповісти
Так кодуктора нет в метро, если тьі говориш кондуктор, то значит посадка безбилетная и если тебя проверит контроль раньше кондуктора, то тьі попал. бред. Пассажир должен садиться уже с билетом.
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03.06.2020 19:10 Відповісти
Кстати да. В РФии такого атавизма как жетоны нет уже лет 5 минимум. Только там не QR код а штрихкод. Самое забавное когда покупаешь билет на электричку и с ним ты можешь зайти только на определённой станции и выйти только на определённой станции. А пройти на станцию зайцем ну очень проблемно с многометровыми заборами и колючкой. И пункт назначения/отправления в одноразовом билете есесна выбирается при оплате. Ждя остального есть карта тройка или как-то так, аналог смарткарда только для всея кацапения.
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03.06.2020 21:42 Відповісти
а шо картка киянина, уже не годится?
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03.06.2020 17:07 Відповісти
Я думаю здесь больше про отсутствие жетонов имеется ввиду. Картка киянина от недоощада работать будет, как и скорее всего оставшиеся поездки на зелёных картах. Просто пополнить зелёнку/купить жетон!/оплатить жетоном/купить не qr билет возможности не будет.
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03.06.2020 17:21 Відповісти
Чем плоха зеленая карта - сделайте чтоб ею можно было платить и в автобусе и в трамвае.
Но им нужна привязка к фамилии и адресу.
Чтобы сразу шёл ответ: йес, йес, ОБХСС.
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03.06.2020 19:03 Відповісти
Думаю проблема на уровне бекенда с одной стороны и маркетинга с другой. Хотя смешно было бы платить за трамвай на троешке карточкой с символикой метро.
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03.06.2020 19:57 Відповісти
Ну зеленую карту нельзя пополнить с телефона и нельзя заблокировать в случае утери. А с синей картой никаких проблем нет. Вас же никто не заставляет указывать фамилию и адрес. Там регистрация по коду на самой карте, насколько я помню. Никакие идентификаторы личности не нужны. Не ищите проблему там, где ее нет.
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03.06.2020 21:27 Відповісти
Адрес почты или номер телефона. Привязки всяких карт, инн и bankid возможны, но в этом кейсе не обязательны и нужны совсем для другого функционала.
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03.06.2020 21:37 Відповісти
То лохам отмазка, а попктно можно на привязь посадить.
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03.06.2020 19:14 Відповісти
Тут правильно сказали-дигитальная шиза. Вот надо шо то такое в Украине придумать,шоб было не так как в цивилизованном мире,а так,шоб поезда стали еще поездатее... Чучки дигитальные, в любом большом европейском городе,любой пассажир может приобрести проездной билет не только зупппер-пуппер Киевсмартсити и еще каких то по матери ботам,а в обыкновенном автомате-размещенных в неимоверных количествах по остановкам транспорта. Кроме того,для дигиталистов, билет можно приобрести прямо у водителя автобуса!!!
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03.06.2020 21:26 Відповісти
И кто мешает купить его в Киеве? Обыкновенный скучный бумажный билетик за 8 грн который никуда не пропадает.
А "приобрести билетик у водителя автобуса" это как раз то, с чем нужно бороться. Ибо "оставьте на входе" это полная неподконтрольность. Как ты докажешь, что ты провёз 1000 пассажиров, а не 1258? И да, смарткард на частников не распространяется.
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03.06.2020 22:25 Відповісти
Сколько вам платят за этот флуд? Где вы видели в Киеве автоматы по продаже разовых билетов, стоящие на ВСЕХ более- менее значимых остановках транспорта? И по поводу водителя я уже писал. Повторяю- это опыт ВСЕХ ГОРОДОВ ЕВРОПЫ. Но,похоже ваши работодатели таки хотят стать "поездатее всех поездов"! И доставание гланд через задний проход горожанам обеспечено.
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03.06.2020 22:41 Відповісти
Постебаться над консервптивными староверами бесценно, для остального есть Mastercard
Опыт нормальных городов в том числе и Европы это оплата через пейпас или другими способами в транспорте как один из вариантов. И он кстати тоже реализован. В том числе и в киеве. Зайди в тралик и ты удивишься.
На счёт продажи qr билета не в метро да легко. Сходи на контрактовую к трамваям к примеру. На остальные места внимания не обращал, мне хватает метро с головой.
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04.06.2020 09:31 Відповісти
Не прикидывайся идиотом,тролль. АЖ не Контрактовой стоят... ай ай.. а больше ты не знаешь... Не знаешь,потому,что их -НЕТ. И казнокрады и не собираются их устанавливать. Шоб денюх не тратить. Деньги лучче распилить. А для нищего населения у которых то и мобилок нет-придумали дегеталодегенерацию.
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04.06.2020 10:12 Відповісти
как быть людям которые приехали в Киев на один день или проездом? Покупать на месяц билет??? шото я нифига не понял
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03.06.2020 21:59 Відповісти
Купить скучный бумажный билетик и радоваться пребыванию в городе.
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03.06.2020 22:26 Відповісти
Утром купить, а вечером сдать - за неиспользованные поездки должны вернуть деньги.
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03.06.2020 22:38 Відповісти
Залоговая стоимость "смарт супер карты"- 50 грн. Залоговая стоимость не возвращается.
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03.06.2020 22:50 Відповісти
никто нигде не берет єти карьті назад. ото купил, оно твое.
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04.06.2020 11:07 Відповісти
Никак. Добраться на такси к ближайшей станции метро,накупить там разовых билетов на проезд в общественном транспорте,ибо только на станциях метро эти автоматы установлены. Дальше можно ехать на метре или обратно на такси к месту прибытия в город,а дальше на гортранспорте с QR билетом.
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03.06.2020 22:45 Відповісти
а как долго действует билет? с момента покупки или компостера? єто тоже важно.
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04.06.2020 11:06 Відповісти
Срока действия нет. Пока. Но точки продаж,что многоразовых заряжаемых карточек,что разовых билетов-только метро. Такого нет ни в одном городе Европы,где автоматы почти на всех остановках транспорта. Это ноу-хау- городских казнокрадов при дегенерате Кличко.
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04.06.2020 11:18 Відповісти
так єто можно купить один билет и с ним всегда ездить? что-то тьі не то. играет роль дата покупки? - тогда он в течении дня днействителен? когда он стает не действителен?
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04.06.2020 12:27 Відповісти
Есть разовые билеты. Купил и носишь в кармане. Как только приложил к сканеру-все. Ты его закомпостировал. Имеешь право ехать до конца маршрута автобуса. Потом можно выбросить. Предполагается,что все киевляне заведут пластик КИЕВ СМАРТСИТИ. Для многоразовых поездок И будут его заряжать на станциях метро (можно по интернету, но пока для 60 процентов простого люду это высшая математика). Беда в том, если человек беден(а таких большинство) ,редко пользуется транспортом, приезжий,турист..., а станция метро-у черта на куличках-билет купить ему негде.
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04.06.2020 12:59 Відповісти
ах там сканер есть. ну вот как раз єтой инфьі и не хватало для комплекта
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04.06.2020 14:15 Відповісти
в городах Європьі вводят все поєтапно - одну линию обеспечили автоматами, потом другую. а у нас все в парах точек огромньіх районов. хочется, но явно не можется, но то не важно.
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04.06.2020 12:29 Відповісти
В Киеве есть площадь Шевченко,куда тысячами прибывают пригородные маршруты. Метро там нет. Одноразовый билет можно купить только в метро(на все виды транспорта). Соответственно дальше можешь передвигаться только частными маршрутками(где пока еще есть плата наличными). Городской транспорт для тебя закрыт.
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04.06.2020 13:09 Відповісти
самьім первьім автомат должен стоять там. а в метро он стоить, потому что там проще, там все кабеля подведеньі и есть присмотр.
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04.06.2020 14:16 Відповісти
Мало волнует,что ты там хочешь,вместе с твоими городскими казнокрадами. Еще раз для тролля:- Разовые QR билеты продаются ТОЛЬКО НА СТАНЦИЯХ МЕТРО! Да и то не на всех! Не превращайте жизнь рядовых людей в цырк на дроте. Еще раз--сделайте как во всех цивилизованных странах! Автоматы по продаже билетов,хоть разовых,хоть многоразовых,хоть семейно-коллективных должны стоять на ВСЕХ остановках общественного транспорта. Можете билеты из этих автоматов продавать хоть с QR кодами,хоть с изображением IQ Кличка,населению-все равно!
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03.06.2020 23:05 Відповісти
 
 