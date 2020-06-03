З 1 липня електронний квиток стане єдиним способом оплати проїзду в Києві

У Києві з 1 липня електронний квиток стане єдиним способом оплати проїзду в міському пасажирському транспорті.

Про це нагадала пресслужба Київської міської держадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за допомогою електронного квитка можна оплатити проїзд у всіх видах громадського транспорту: метро, ​​автобусі, тролейбусі, трамваї, міській електричці і фунікулері.

Для того, щоб скористатися е-квитком, можна придбати одноразовий QR-квиток або картку Kyiv Smart Card із можливістю поповнювати її поїздками зі знижкою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Криклій анонсував запуск єдиного електронного квитка для метро і залізниці в Києві: "Старт уже скоро"

Kyiv Smart Card - транспортна картка дає можливість купувати до 50 поїздок за один раз та економити до 1,5 гривні на кожній поїздці. Інформація про поїздки зберігається після реєстрації картки в особистому кабінеті, і в разі втрати Kyiv Smart Card невикористані поїздки можна перенести на іншу картку. Дані щодо поїздок фіксуються онлайн, і це дає можливість відслідкувати пасажиропотік на будь-якій станції або зупинці.

Придбати Kyiv Smart Card можна в касах метрополітену; в терміналах самообслуговування в вестибюлях станцій метрополітену; в Т-кіосках.

Одноразовий QR-квиток можна використовувати в паперовому або електронному вигляді. У транспорті необхідно піднести екран смартфона з QR-квитком або роздрукований квиток до дзеркальної частини валідатора, дочекатися звуку і натиснути кнопку "Підтвердити використання".

Придбати разовий QR-квиток можна в касах станцій метро або в терміналі самообслуговування, а також в додатку Kyiv Smart City; в Особистому кабінеті киянина; в терміналах самообслуговування Ibox, Easypay і City24; за допомогою чатботів Kyiv Pay Bot і KyivMetroBot.

Читайте: Метро в Києві після відновлення роботи функціонуватиме без жетонів