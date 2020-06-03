Одеська облрада не має повноважень звільняти Ройтбурда з посади директора худмузея, - "слуга народу" Ткаченко

Одеська обласна рада (ООС) не має повноважень звільняти з посади директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда.

Про це написав у Facebook голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко (СН), передає Цензор.НЕТ.

"Ще в середині травня комітетом ми направили звернення до ООР, де нагадали їм статті Законів "Про місцеве самоуправління", "Про культуру" та "Про музеї та музейну справу". Зокрема, що для обласних рад не передбачено таких повноважень. Станом на сьогодні відповіді від ООР так і не отримали, тому вже підготували лист-звернення до ОДА. Спробуємо через них порушити мовчанку ООР", - написав Ткаченко.

Він нагадав, що спроби облради звільнити Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею тривають вже три роки.

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"Спочатку одеські обранці відмовлялися підписувати з ним угоду, хоч він і переміг у конкурсі на посаду. Потім чіплялися до того, що ремонт у музеї він робив "не за встановленим законом порядком", і звільнили. А після рішення райсуду, що поновив його на роботі, пішли до суду апеляційного. Ще й спробували створити незаконний орган нагляду та цензури об’єктів культури – так звану наглядову раду", - заявив голова Комітету.

Рішення про звільнення Ройтбурда з посади директора музею було ухвалено голосуванням Одеської обласної ради, однак художник продовжував фактично виконувати свої обов'язки. У жовтні 2019 р. міністерство культури, молоді і спорту назвало рішення про звільнення безпідставним.

Художника звільнили з другої спроби - перша відбулася ще 16 серпня 2019 р. Тоді питання внесли в проєкт порядку денного, але пізніше його звідти прибрали.

Ройтбурд переміг у конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею 6 грудня 2017 р. 19 березня 2018 року голова облдержадміністрації підписав п'ятирічний контракт з Ройтбурдом, призначивши його директором музею.

10 лютого 2020 року суд відновив Ройтбурда на посаді директора Одеського художнього музею. 1 червня апеляційний суд затвердив скандальне звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею.