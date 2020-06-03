Ті, хто сидів у СІЗО, і потім був визнаний невинним, отримають компенсацію, - Малюська
Люди, що перебували під вартою, які в ході слідства або судом будуть визнані невинними, зможуть отримати компенсацію за період, проведений у СІЗО.
Про це Цензор.НЕТ повідомив міністр юстиції Денис Малюська, якого ми попросили прокоментувати, чи будуть повертатися кошти тим людям, які оплатили перебування в камерах СІЗО з поліпшеними умовами утримання, але слідство так і не змогло довести їхню вину.
"Ті, хто сидів у СІЗО, і потім був визнаний невинним, отримають компенсацію, передбачену спеціальним законом за спеціальною процедурою", - пояснив міністр.
У Міністерстві юстиції уточнили, що така процедура передбачена Законом "Про порядок відшкодування збитків, завданих громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду".
Право на відшкодування збитків, передбачене цим законом, виникає в таких випадках. Якщо суд ухвалює виправдувальний вирок або в обвинувальному вироку суду чи іншому рішенні суду (крім ухвали про призначення нового розгляду) буде встановлено факт незаконного повідомлення про підозру і незаконного тримання під вартою. А також, якщо кримінальне провадження закрито через відсутність події кримінального правопорушення або відсутність складу кримінального злочину.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, вже у шести СІЗО в Україні відкрито платні камери, і в Міністерстві юстиції підрахували прибуток за період у місяць їхньої роботи. За словами Малюськи, в Київському СІЗО, де такі камери були відкриті першими, послугою скористалися вже п'ятеро ув'язнених, які оплатили перебування в платних камерах за місяць кожен, тобто загалом отримано 60 тис. гривень.
За умовами отримання послуги, через місяць перебування ув’язненого в установі, ці кошти будуть використані на поліпшення умов (проведення ремонтів) в інших камерах слідчого ізолятора.
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Как наработали так и заработали
Ви, усі не про те думаєте. Як тоді план бюджетних надходжень виконати. Значить, не визнають невинними, що не зрозуміло
Но как всегда, эти суммы покроют не те, кто виновен (Аваков и Ко, Венедиктова и Ко, ПреЗедент и Ко), а все мы - короче, с бюджета.....