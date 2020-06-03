Ті, хто сидів у СІЗО, і потім був визнаний невинним, отримають компенсацію, - Малюська

Люди, що перебували під вартою, які в ході слідства або судом будуть визнані невинними, зможуть отримати компенсацію за період, проведений у СІЗО.

Про це Цензор.НЕТ повідомив міністр юстиції Денис Малюська, якого ми попросили прокоментувати, чи будуть повертатися кошти тим людям, які оплатили перебування в камерах СІЗО з поліпшеними умовами утримання, але слідство так і не змогло довести їхню вину.

"Ті, хто сидів у СІЗО, і потім був визнаний невинним, отримають компенсацію, передбачену спеціальним законом за спеціальною процедурою", - пояснив міністр.

У Міністерстві юстиції уточнили, що така процедура передбачена Законом "Про порядок відшкодування збитків, завданих громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду".

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Право на відшкодування збитків, передбачене цим законом, виникає в таких випадках. Якщо суд ухвалює виправдувальний вирок або в обвинувальному вироку суду чи іншому рішенні суду (крім ухвали про призначення нового розгляду) буде встановлено факт незаконного повідомлення про підозру і незаконного тримання під вартою. А також, якщо кримінальне провадження закрито через відсутність події кримінального правопорушення або відсутність складу кримінального злочину.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, вже у шести СІЗО в Україні відкрито платні камери, і в Міністерстві юстиції підрахували прибуток за період у місяць їхньої роботи. За словами Малюськи, в Київському СІЗО, де такі камери були відкриті першими, послугою скористалися вже п'ятеро ув'язнених, які оплатили перебування в платних камерах за місяць кожен, тобто загалом отримано 60 тис. гривень.

За умовами отримання послуги, через місяць перебування ув’язненого в установі, ці кошти будуть використані на поліпшення умов (проведення ремонтів) в інших камерах слідчого ізолятора.