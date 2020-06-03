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Новини Правосуддя
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Ті, хто сидів у СІЗО, і потім був визнаний невинним, отримають компенсацію, - Малюська

Ті, хто сидів у СІЗО, і потім був визнаний невинним, отримають компенсацію, - Малюська

Люди, що перебували під вартою, які в ході слідства або судом будуть визнані невинними, зможуть отримати компенсацію за період, проведений у СІЗО.

Про це Цензор.НЕТ повідомив міністр юстиції Денис Малюська, якого ми попросили прокоментувати, чи будуть повертатися кошти тим людям, які оплатили перебування в камерах СІЗО з поліпшеними умовами утримання, але слідство так і не змогло довести їхню вину.

"Ті, хто сидів у СІЗО, і потім був визнаний невинним, отримають компенсацію, передбачену спеціальним законом за спеціальною процедурою", - пояснив міністр.

У Міністерстві юстиції уточнили, що така процедура передбачена Законом "Про порядок відшкодування збитків, завданих громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СІЗО переповнені, умови утримання в період карантину погіршилися, - Офіс Генпрокурора

Право на відшкодування збитків, передбачене цим законом, виникає в таких випадках. Якщо суд ухвалює виправдувальний вирок або в обвинувальному вироку суду чи іншому рішенні суду (крім ухвали про призначення нового розгляду) буде встановлено факт незаконного повідомлення про підозру і незаконного тримання під вартою. А також, якщо кримінальне провадження закрито через відсутність події кримінального правопорушення або відсутність складу кримінального злочину.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, вже у шести СІЗО в Україні відкрито платні камери, і в Міністерстві юстиції підрахували прибуток за період у місяць їхньої роботи. За словами Малюськи, в Київському СІЗО, де такі камери були відкриті першими, послугою скористалися вже п'ятеро ув'язнених, які оплатили перебування в платних камерах за місяць кожен, тобто загалом отримано 60 тис. гривень.

За умовами отримання послуги, через місяць перебування ув’язненого в установі, ці кошти будуть використані на поліпшення умов (проведення ремонтів) в інших камерах слідчого ізолятора.

Автор: 

компенсації (689) Правоохоронні органи (2706) СІЗО (723) юстиція (732) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+14
Ефремов, которого вы выпустили, первый в очереди для получения компенсации?
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03.06.2020 15:40
+11
а те, кто невиновных посадил, что получат?
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03.06.2020 15:44
+6
Другими словами-оправдательных приговоров больше не будет.
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03.06.2020 15:45
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Петя, не бійся.
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03.06.2020 15:40 Відповісти
На хій. На хій!
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03.06.2020 15:47 Відповісти
- Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем -- и на свободе. ©
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03.06.2020 15:52 Відповісти
тут ему ничего не светит
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03.06.2020 15:58 Відповісти
Петефобия ? Али рыговата головного мозга ?
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03.06.2020 16:04 Відповісти
На зміну заступив, кацапьонок?
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03.06.2020 16:09 Відповісти
Ефремов, которого вы выпустили, первый в очереди для получения компенсации?
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03.06.2020 15:40 Відповісти
а те, кто невиновных посадил, что получат?
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03.06.2020 15:44 Відповісти
Отличную пенсию и возмещение в полном размере в случае отстранения.
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03.06.2020 15:49 Відповісти
Те, кто сидел в СИЗО, и затем был признан невиновным, получат компенсацию, - Малюська - Цензор.НЕТ 4007
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03.06.2020 15:50 Відповісти
Другими словами-оправдательных приговоров больше не будет.
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03.06.2020 15:45 Відповісти
Видадуть у відділку по ниркам?
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03.06.2020 15:46 Відповісти
заходит малюська в бар - всем компенсацию за пиво за счет бара!
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03.06.2020 15:46 Відповісти
виплатять..доженуть і ще раз виплатять.... нехай Малюська назве суму яку держава заборгувала по вже програним справа в ЄСПЧ!
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03.06.2020 15:49 Відповісти
А компенсація за рахунок кого? Якщо за рахунок мусорні, прокурвів та "суддів", які тримають людей і СІЗО роками, то я згоден.
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03.06.2020 15:50 Відповісти
тогда будут сажать как при сталине...оправдательных приговоров не будет
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03.06.2020 16:45 Відповісти
рупь за день?
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03.06.2020 15:52 Відповісти
Да, хорошо бы оплачивали эту компенсацию прокуратура с судьями из своего кармана, за счет своих детей, а не бюджет. В некоторых случаях можно президента с министром внутренних дел подключить к этому процессу. Сколько наболтали - столько пускай и выплачивают...
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03.06.2020 15:55 Відповісти
Перепрошую, а бенкет за чий рахунок? Невже з зарплат мусорів, прокурорів і суддів вираховувати будуть
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03.06.2020 15:58 Відповісти
компенсация из карманов лохов- налогоплательщиков.....
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03.06.2020 15:59 Відповісти
Почему бы эту компенсация не платить из фонда зп силовиков?
Как наработали так и заработали
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03.06.2020 15:59 Відповісти
По шереметутзаднюю даёте , авакозебилы?
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03.06.2020 16:03 Відповісти
Не помню фамилию, но не так давно поймали маньяка, который за 20 лет убил 64 человека. Так вот, на момент поимки по обвинению в некоторых этих убийствах по тюрьмам сидело восемь (как оказалось невиновных) человек.
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03.06.2020 16:11 Відповісти
За чий рахунок отримають компенсацію? За рахунок держави, чи за рахунок суддів та слідчих? Чому це "помилки" корумпованих чиновників мають відшкодовувати всі платники податків? Має бути якийсь паритет. Половину відшкодувань мають сплачувати недобропорядні чиновники, щонайменьше. Або нехай працюють краще і не роблять помилок.
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03.06.2020 16:15 Відповісти
"хто визнаний невинним, отримають компенсацію"

Ви, усі не про те думаєте. Як тоді план бюджетних надходжень виконати. Значить, не визнають невинними, що не зрозуміло
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03.06.2020 16:17 Відповісти
Это хорошо, только пусть получат с карманов следаков, прокуроров и судей которые их туда запроторили, а не за счет налогоплательщиков.
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03.06.2020 16:18 Відповісти
Я думаю, по делу Шеремета выплаты будут исчисляться в миллионах евро!
Но как всегда, эти суммы покроют не те, кто виновен (Аваков и Ко, Венедиктова и Ко, ПреЗедент и Ко), а все мы - короче, с бюджета.....
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03.06.2020 16:18 Відповісти
Ні. Тільки ченч. Замість їх повинні сісти ті, хто їх туди посадів. Іншого вихіду нема!
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03.06.2020 16:18 Відповісти
Якщо у суддів і слідчих не вистачить грошей на компенсацію, то це буде, як варіант.
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03.06.2020 16:42 Відповісти
мусора мрази
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03.06.2020 16:19 Відповісти
а хіба це не передбачено законом і без волі молюсків?
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03.06.2020 16:20 Відповісти
А тем кто отпущен за недостаточностью улик - им тоже компенсация???
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03.06.2020 16:20 Відповісти
Це має вирішувати або суд присяжних, або мировий суддя. Сьогодні ці інституції відсутні і судді варяться у власному, корупційному казані, та призначають один-одного.
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03.06.2020 16:47 Відповісти
да уж, молюск, что тут скажешь. интересно у молюсков есть мозговые извилины? ))))
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03.06.2020 16:56 Відповісти
нехай платять мусора які вибивали покази, прокурори які були із ними у зговорі і судді це все покривали.
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03.06.2020 19:59 Відповісти
 
 