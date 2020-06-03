Українські заробітчани повертаються до Польщі, але за це доведеться добре заплатити, - польські ЗМІ
У Польщі зростає попит на працівників з України. Щоб найняти їх, підприємцям цього року доведеться заплатити більше, ніж минулого.
Про це пише польське видання Rzeczpospolita, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Якщо в квітні до Польщі приїхали працювати 34 тисячі українців, то вже в травні їхня кількість зросла втричі - до 94 тисяч. Про це свідчать дані Прикордонної служби Польщі.
Відновленню напливу мігрантів в сусідню країну сприяє те, що розморожування економіки після карантину збіглося з сезонними роботами в аграрній сфері.
"В логістиці й аграрній сфері попит на працівників з-за кордону на 20% вищий, ніж рік тому", - сказав президент агенції EWL Анджей Коркус. Він додав, що потреба в заробітчанах у ресторанній й готельній сфері впала до мінімуму під час пандемії. У виробничих галузях теж вона скоротилася.
Президент агенції з працевлаштування Personnel Service Кшиштоф Інглот вважає, що в Польщі зараз працює приблизно на 300-400 тисяч громадян України меньше, ніж рік тому. І головна причина такого скорочення - пандемія. Приблизно 200 тисяч українців поїхали з Польщі через хворобу. Крім того, приїзд сезонних робітників зараз ускладнений через пандемію. Людям доводиться проходити 14-денний карантин після перетину кордону.
"Вартість приїзду працівників з України зараз втричі вища, ніж торік", - каже Інглот. Його компанія Personnel Service останнім часом наймала 150-300 українців на роботу щотижня в споживчій, логістичній сфері, а також на виробництві побутової техніки. Для цього доводиться покривати витрати за проїзд автобусами і проходження карантину.
Ще далі зайшла компанія Gremi Personal, яка з травня організовує чартерні рейси для робітників з України. В суботу у Варшаві приземлиться літак з вже другою групою зі 185 українців, які будуть працювати в сфері електроніки, логістики, а також в споживчій сфері. "Попит на робочу силу великий і зростає", - каже генеральний директор Gremi Personal Томас Бодевич, який додає, що головною проблемою лишається обмеження щодо перетину кордонів.
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И за три года в Польше я еще ни разу не встречал людей с Киева, Одессы. Наверное потому что в этих городах с зп совсем не плохо?
Именно так, я чём я и говорил чуть выше. С меня парень с Черкасс, имеющий карту поляка и более-менее нормально говорящий уже по-польски фигел: на фига ты с Киева с такой зарплаты попёрся в ту Польшу
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Мы в самом деле думаем, что ты ничему в жизни не научился.В то время, когда все мои однокашники , технари с рождения, зарабатывают от 1000 евро в Украине, такие как ты болваны убеждают себя что гастырь это почётное звание)).
Но! Недолго уже осталось до сериала " Массовые побоища великоскрепных в очередях за пучком лебеды"...
США развели их на "дальной" дистации с северными потоками. И что теперь? в трубу бабла вбухали, еще и должны. А нефть (а за ней и газ) гудбай. И сейчас у них задача как не просрать нефтегазовую отрасль в целом. А еще у США есть дургие финты