Українські заробітчани повертаються до Польщі, але за це доведеться добре заплатити, - польські ЗМІ

У Польщі зростає попит на працівників з України. Щоб найняти їх, підприємцям цього року доведеться заплатити більше, ніж минулого.

Про це пише польське видання Rzeczpospolita, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Якщо в квітні до Польщі приїхали працювати 34 тисячі українців, то вже в травні їхня кількість зросла втричі - до 94 тисяч. Про це свідчать дані Прикордонної служби Польщі.

Відновленню напливу мігрантів в сусідню країну сприяє те, що розморожування економіки після карантину збіглося з сезонними роботами в аграрній сфері.

Також читайте: Україна і Польща розглядають можливість укладення угоди про сезонних робітників, - МЗС

"В логістиці й аграрній сфері попит на працівників з-за кордону на 20% вищий, ніж рік тому", - сказав президент агенції EWL Анджей Коркус. Він додав, що потреба в заробітчанах у ресторанній й готельній сфері впала до мінімуму під час пандемії. У виробничих галузях теж вона скоротилася.

Президент агенції з працевлаштування Personnel Service Кшиштоф Інглот вважає, що в Польщі зараз працює приблизно на 300-400 тисяч громадян України меньше, ніж рік тому. І головна причина такого скорочення - пандемія. Приблизно 200 тисяч українців поїхали з Польщі через хворобу. Крім того, приїзд сезонних робітників зараз ускладнений через пандемію. Людям доводиться проходити 14-денний карантин після перетину кордону.



"Вартість приїзду працівників з України зараз втричі вища, ніж торік", - каже Інглот. Його компанія Personnel Service останнім часом наймала 150-300 українців на роботу щотижня в споживчій, логістичній сфері, а також на виробництві побутової техніки. Для цього доводиться покривати витрати за проїзд автобусами і проходження карантину.

Ще далі зайшла компанія Gremi Personal, яка з травня організовує чартерні рейси для робітників з України. В суботу у Варшаві приземлиться літак з вже другою групою зі 185 українців, які будуть працювати в сфері електроніки, логістики, а також в споживчій сфері. "Попит на робочу силу великий і зростає", - каже генеральний директор Gremi Personal Томас Бодевич, який додає, що головною проблемою лишається обмеження щодо перетину кордонів.



Також читайте: Чартерний рейс відвіз до Польщі 178 українських працівників