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Українські заробітчани повертаються до Польщі, але за це доведеться добре заплатити, - польські ЗМІ

Українські заробітчани повертаються до Польщі, але за це доведеться добре заплатити, - польські ЗМІ

У Польщі зростає попит на працівників з України. Щоб найняти їх, підприємцям цього року доведеться заплатити більше, ніж минулого.

Про це пише польське видання Rzeczpospolita, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Якщо в квітні до Польщі приїхали працювати 34 тисячі українців, то вже в травні їхня кількість зросла втричі - до 94 тисяч. Про це свідчать дані Прикордонної служби Польщі.

Відновленню напливу мігрантів в сусідню країну сприяє те, що розморожування економіки після карантину збіглося з сезонними роботами в аграрній сфері.

Також читайте: Україна і Польща розглядають можливість укладення угоди про сезонних робітників, - МЗС

"В логістиці й аграрній сфері попит на працівників з-за кордону на 20% вищий, ніж рік тому", - сказав президент агенції EWL Анджей Коркус. Він додав, що потреба в заробітчанах у ресторанній й готельній сфері впала до мінімуму під час пандемії. У виробничих галузях теж вона скоротилася.

Президент агенції з працевлаштування Personnel Service Кшиштоф Інглот вважає, що в Польщі зараз працює приблизно на 300-400 тисяч громадян України меньше, ніж рік тому. І головна причина такого скорочення - пандемія. Приблизно 200 тисяч українців поїхали з Польщі через хворобу. Крім того, приїзд сезонних робітників зараз ускладнений через пандемію. Людям доводиться проходити 14-денний карантин після перетину кордону.

"Вартість приїзду працівників з України зараз втричі вища, ніж торік", - каже Інглот. Його компанія Personnel Service останнім часом наймала 150-300 українців на роботу щотижня в споживчій, логістичній сфері, а також на виробництві побутової техніки. Для цього доводиться покривати витрати за проїзд автобусами і проходження карантину.

Ще далі зайшла компанія Gremi Personal, яка з травня організовує чартерні рейси для робітників з України. В суботу у Варшаві приземлиться літак з вже другою групою зі 185 українців, які будуть працювати в сфері електроніки, логістики, а також в споживчій сфері. "Попит на робочу силу великий і зростає", - каже генеральний директор Gremi Personal Томас Бодевич, який додає, що головною проблемою лишається обмеження щодо перетину кордонів.

Також читайте: Чартерний рейс відвіз до Польщі 178 українських працівників

Автор: 

Польща (8486) українці (2537) заробітчани (673) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+28
Ну не хотят украинцы жить в зебиленде и работать на зелёных панов которые платят по 200-400$
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03.06.2020 15:51
+22
А в барыголенде хотели? В основном за 5 пециных лет все туда ноги и сделали.
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03.06.2020 15:57
+22
Это потому, что сделали выезд более лёгким. Без виз называется.
Ваш зелёный король этого никогда бы не добился.
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03.06.2020 16:06
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Разумеется работать на расейку я тут даже не рассматриваю как вариант. Во первых-брезгливо, во-вторых не факт, что вообще заработаешь, товарищ у меня беглому киле-азирову новую фазенду строил, так говорит свои же, с Горловки, и кинули
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03.06.2020 18:44 Відповісти
Попросите пусть адрес новой дачи кили азирова в рашке опубликует!
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03.06.2020 19:51 Відповісти
Да у меня связи с ним нет, у него этот их аидиётский Феникс, разве что просить знакомых чтобы встретились с ним, да и то, смогут-не смогут пересечься. Думаю, тайное насчёт кили недолго рано или поздно станет явным.
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03.06.2020 19:59 Відповісти
Откуда на ветке столько псевдопатриотов? Почему Вы осуждаете людей за желание нормально зарабатывать и жить в нормальных условиях? Или вы реально думаете, что уезжают от хорошей жизни? Может в Киеве и других крупных городах Украины есть достойные зарплаты, но в селах, небольших ПГТ, райцентрах - работы на НОРМАЛЬНУЮ зарплату НЕТ (или крайне мало).
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03.06.2020 18:13 Відповісти
А в киеве сразу разве достойную получают? Сначала такую, что только у черта на куличках квартиру срять можно, ехать хрен зна откудо на ту работу тоже деньги.
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03.06.2020 18:47 Відповісти
По сравнению с выше перечисленными (села, ПГТ и тп) - да, даже начальная зп - достойная.
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03.06.2020 18:56 Відповісти
Они нивелируется высокой ценой за аренду.
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03.06.2020 19:52 Відповісти
В райцентрах тоже. Если ты не приезжий, то с большой вероятностью, можно получить квартиру в наследство от бабушки\дедушки.

И за три года в Польше я еще ни разу не встречал людей с Киева, Одессы. Наверное потому что в этих городах с зп совсем не плохо?
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03.06.2020 20:07 Відповісти
И за три года в Польше я еще ни разу не встречал людей с Киева, Одессы. Наверное потому что в этих городах с зп совсем не плохо?

Именно так, я чём я и говорил чуть выше. С меня парень с Черкасс, имеющий карту поляка и более-менее нормально говорящий уже по-польски фигел: на фига ты с Киева с такой зарплаты попёрся в ту Польшу
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03.06.2020 20:11 Відповісти
Киев- это далеко не вся Украина. Не может же всё население работать в 2-3х городах, где хорошие зарплаты. Это как сравнивать Москву (+3-5 городов) и остальную Россию.
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03.06.2020 20:21 Відповісти
И это я говорил ему в ответ, почти слово в слово. А по факту получается именно так. Все заработки (если они ещё будут, кидалова и прочего никто не отменял)-у нас по факту в мегаполисах. Фактически для человека тут путь простой: пгт-райцентр-облцентр-столица/Польша. На что амбиций хватит, на том и остановишься.
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03.06.2020 20:27 Відповісти
просто -- есть нормальные патриоты, а есть --- профессиональные....
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03.06.2020 19:52 Відповісти
Или вы реально думаете

==
Мы в самом деле думаем, что ты ничему в жизни не научился.В то время, когда все мои однокашники , технари с рождения, зарабатывают от 1000 евро в Украине, такие как ты болваны убеждают себя что гастырь это почётное звание)).
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04.06.2020 06:25 Відповісти
Звезди дальше. Не забывай как смешно ты выглядишь.
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04.06.2020 12:50 Відповісти
ты же смешнее на порядок в роли польского шныря.
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04.06.2020 16:12 Відповісти
Как бизнес? Заработал очередной миллион? Или бутылок мало собрал?
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04.06.2020 16:50 Відповісти
эксперт по бутылкам, ты детство своё вспомнил дворовое?
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04.06.2020 17:05 Відповісти
Ты сегодня скучный, фантазия требует допинга?
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04.06.2020 18:01 Відповісти
холоп, тут вопросы я задаю.
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05.06.2020 05:04 Відповісти
" Его компания Personnel Service последнее время нанимала 150-300 украинцев на работу в неделю в потребительской, логистической сфере, а также на производстве бытовой техники."https://censor.net/n3199806
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03.06.2020 19:50 Відповісти
Рабсеяне просто не ездят годов после эдак тысячных, у них же пошли жирные нефтяные годы, типа мы поднялись с колен и всё такое. Но нагадить то надо, вот и волают, про сбор клубники и мойку унитазов. Я им обычно отвечаю, что любой турок знает, что их самки, приезжающие в Турцию на отдых, все как одна - Наташи
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03.06.2020 20:03 Відповісти
Про Наташ - классика!
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03.06.2020 20:09 Відповісти
Та да! И у каждого на вилле, как минимум 5 рабов хохлоарбайтеров!
Но! Недолго уже осталось до сериала " Массовые побоища великоскрепных в очередях за пучком лебеды"...
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03.06.2020 20:12 Відповісти
Ну так нефтяные годы пошли на всякие яхты и шубохранилища, то бишь были бездарно профуканы. У них просто страна побольше, инерция соответственно тоже, но когда тряханёт (а ведь тряханёт), то будет гораздо похуже, чем в Украине. Но даже тогда они будут "зато хахлы моют унитазы, а у нас величие, и вообще можем повторить".
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03.06.2020 20:16 Відповісти
Справедливости ради замечу, что если российское правительство урежет расходы на армию (переворужение+расширение), то денег высвободиться дофига и больше. А с учетом невысоких социальных стандартов (относительно Европы), то им хватит.
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03.06.2020 20:27 Відповісти
Ну, знаете же, что не урежет))))Чтобы правящий режим ослабил свою опору в виде силовиков...это из разряда фантастики.
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03.06.2020 20:31 Відповісти
Если совсем прижмет - то могут. Хотя и маловероятно.
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03.06.2020 20:39 Відповісти
Если совсем прижмёт, то это снова будет 90-91: денег не будет ни на что, ни для пенсионеров, ни для силовиков (кооператив Озеро, ясное дело, не пострадает). Разве что силовикам будут как в Венесуэлле выдавать как премию туалетную бумагу. А так, от силовиков они не откажуться, иначе не стоило бы их росгвардию дополнительно создавать (мвдшники+армия+менты это более, чем достаточно было, чтобы сохранять порядок).
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03.06.2020 20:44 Відповісти
Да ладно? А КАКОЙ % бюджета ******** от НЕФТЕ-газо-баксов? Какой % на армию и силовиков? Если убрать нефте-газобаксы, то денег на армию уже не будет СОВСЕМ. А между тем "померяться" у ******** не вышло. Да ЧЕМ меряться? Бюджет ОДНОГО города США больше бюджета ********.
США развели их на "дальной" дистации с северными потоками. И что теперь? в трубу бабла вбухали, еще и должны. А нефть (а за ней и газ) гудбай. И сейчас у них задача как не просрать нефтегазовую отрасль в целом. А еще у США есть дургие финты
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03.06.2020 23:42 Відповісти
Они привыкли так жить. И на счет бюджета: вроде говорилось о бюджете всего штата Калифорния (один из самых богатых штатов)
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04.06.2020 12:43 Відповісти
Тут таких тоже полно. Одна Татьяна Лайф чего стоит.
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03.06.2020 20:23 Відповісти
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