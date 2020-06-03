Терористи стріляли біля пункту пропуску "Станиця Луганська" і мінували дорогу поруч з ділянкою розведення сил "Золоте", - СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що незаконні збройні формування Російської Федерації продовжують цілеспрямовані провокаційні обстріли ділянок розведення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС.

У повідомленні зазначається: "За даними звіту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, у ніч з 30 на 31 травня, перебуваючи на підконтрольній урядові України території, спостерігачі зафіксували постріли зі стрілецької зброї, які були здійсненні в безпосередній близькості до ділянки розведення №1 "Станиця Луганська". Також представники міжнародної організації підтвердили нещодавні порушення режиму "Тиша" на ділянках розведення сил і засобів №2 "Золоте" та № 3 "Петрівське". Це вкотре свідчить про систематичне ігнорування російсько-окупаційними військами Мінських домовленостей та відверте небажання агресора дотримуватись взятих на себе зобов’язань.

В цей же період загарбники під приводом облаштування КПВВ на тимчасово непідконтрольній урядові України території, в районі міста Первомаськ Луганської області, вдалися до цинічних та підступних дій, провівши мінування поблизу автошляху неподалік ділянки розведення № 2 "Золотеˮ. Дане порушення неодноразово фіксувалося представниками СММ ОБСЄ в їхніх щоденних звітах.

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Військовослужбовці Збройних Сил України, співробітники ДСНС та представники цивільно-військових адміністрацій Донецької та Луганської областей докладають багато зусиль щоб повернути Донбас до мирного життя. З цією метою на території, поблизу лінії розмежування, систематично проводяться роботи з виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів.

На жаль, мирні ініціативи в цьому напрямку проявляє виключно українська сторона, в той час як окупаційна адміністрація та незаконні збройні формування Російської Федерації демонструють лише зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту та погіршенні гуманітарної ситуації на Донбасі".