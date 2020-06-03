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Новини Коронавірус і карантин
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Якщо регіон не відповідає вимогам послаблення карантину три дні поспіль, пом'якшення скасовуються рішенням місцевої влади, - Степанов

Якщо регіон не відповідає вимогам послаблення карантину три дні поспіль, пом'якшення скасовуються рішенням місцевої влади, - Степанов

У Кабінеті Міністрів назвали умову жорсткості карантину. Рішення про посилення прийматимуть комісії на місцях.

Про це під час засідання уряду сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні ознакам послаблення карантину впродовж трьох днів поспіль регіональна комісія збирається позачергово і скасовує послаблення деяких протиепідемічних заходів", - сказав міністр.

Він додав, що послаблення скасовуватимуть, виходячи з оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні.

Зазначимо, що, за даними Міністерства охорони здоров'я, Київ не відповідає вимогам для пом'якшення карантину з 31 травня. Станом на 3 червня, Київ і сім областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину.

Автор: 

Кабмін (14071) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Стёпа никак не угомонится. Ещё не всё спижже2о в этой теме.
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03.06.2020 16:07 Відповісти
Та йди ж ти, ****, в сраку.
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03.06.2020 19:21 Відповісти
Шо это ты к сраке всё свёл? Пи22р, что ли? А здесь что делаешь?
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03.06.2020 19:50 Відповісти
Це каже диктор телебачення, тому що міністра охорони здоров'я в країні нема!
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03.06.2020 16:08 Відповісти
Когда этот дамоклов меч покинет нашу страну. Все устали от неопределенности. Нужно рашку перекрывать, там сейчас вторая Италия месячной давности.
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03.06.2020 16:18 Відповісти
Покой нам и не снился, я так понял.
Ребята вас просто прокатит на местных выборах. И не спрашивайте почему?
Взять и такой кордибалет устроить, шоу Квартала95 на всю страну. Честно скажу, совсем не смешно.
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03.06.2020 16:22 Відповісти
 
 