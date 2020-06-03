Якщо регіон не відповідає вимогам послаблення карантину три дні поспіль, пом'якшення скасовуються рішенням місцевої влади, - Степанов
У Кабінеті Міністрів назвали умову жорсткості карантину. Рішення про посилення прийматимуть комісії на місцях.
Про це під час засідання уряду сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"У разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні ознакам послаблення карантину впродовж трьох днів поспіль регіональна комісія збирається позачергово і скасовує послаблення деяких протиепідемічних заходів", - сказав міністр.
Він додав, що послаблення скасовуватимуть, виходячи з оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні.
Зазначимо, що, за даними Міністерства охорони здоров'я, Київ не відповідає вимогам для пом'якшення карантину з 31 травня. Станом на 3 червня, Київ і сім областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину.
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