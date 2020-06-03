ЄСПЛ відхилив позов кримського рибкомбінату, який поскаржився на Україну через "водну блокаду"

Європейський суд з прав людини відхилив позов компанії "Кримрибкомбінат", яка поскаржилася на неможливість домогтися відшкодування збитків, нібито зазнаних через водну блокаду Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив ТАСС у середу юрист Олександр Молохов.

"Отримано відповідь з ЄСПЛ, підписану суддею від Азербайджану Гусейновим, про те, що він одноосібно розглянув скаргу, вважає її неприйнятною, вважає, що справа не вимагає подальшого розгляду. Рішення не може бути оскаржене, але воно не мотивоване", - сказав Молохов.

Він пояснив, що компанія звернулася зі скаргою не на водну блокаду і не на шкоду, якої від цього зазнала, а на українські суди.

"Зі збитками зверталися до українських судів, пройшли три інстанції, але всюди нас, просто кажучи, "відфутболили". І тоді було подано звернення до ЄСПЛ на те, що Україна не хоче розглядати нашу справу. Ми скаржилися на порушення права на справедливий судовий розгляд на Україні, але не знайшли справедливого розгляду і в Страсбурзі", - поскаржився Молохов.

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Він додав, що буде звертатися до Комітету з прав людини в ООН.