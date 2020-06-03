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ЄСПЛ відхилив позов кримського рибкомбінату, який поскаржився на Україну через "водну блокаду"

ЄСПЛ відхилив позов кримського рибкомбінату, який поскаржився на Україну через

Європейський суд з прав людини відхилив позов компанії "Кримрибкомбінат", яка поскаржилася на неможливість домогтися відшкодування збитків, нібито зазнаних через водну блокаду Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив ТАСС у середу юрист Олександр Молохов.

"Отримано відповідь з ЄСПЛ, підписану суддею від Азербайджану Гусейновим, про те, що він одноосібно розглянув скаргу, вважає її неприйнятною, вважає, що справа не вимагає подальшого розгляду. Рішення не може бути оскаржене, але воно не мотивоване", - сказав Молохов.

Він пояснив, що компанія звернулася зі скаргою не на водну блокаду і не на шкоду, якої від цього зазнала, а на українські суди.

"Зі збитками зверталися до українських судів, пройшли три інстанції, але всюди нас, просто кажучи, "відфутболили". І тоді було подано звернення до ЄСПЛ на те, що Україна не хоче розглядати нашу справу. Ми скаржилися на порушення права на справедливий судовий розгляд на Україні, але не знайшли справедливого розгляду і в Страсбурзі", - поскаржився Молохов.

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Він додав, що буде звертатися до Комітету з прав людини в ООН.

Автор: 

Крим (14133) Європейський суд з пр... (452)


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Топ коментарі
+37
гопник подал в суд что ему зарядку с отжатой мобилки не отдают
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03.06.2020 16:16
+36
Ответ России Илону Маску: лифт, говорящий голосом Гагарина

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), входящий в структуру Роскосмоса, завершил процедуру сертификации лифтов собственного производства, которые будут приветствовать пассажиров фразой первого космонавта Юрия Гагарина "Поехали!"
Об этом сообщается в среду, 3 июня, на официальном сайте https://www.ukvz.ru/media/novosti/glavnoe/ao-ukvz-nachalo-proizvodit-lifty-s-golosom-gagarina/ УКВЗ .
Отмечается, что новоявленные лифты оснащены зеркалом и цветным дисплеем c возможностью трансляции текстов и слайдов, а во время движения там играет музыка.
До конца этого года УКВЗ планирует выйти на производство 50 лифтов в месяц, а к 2025 году компания начнет выпускать до 5000 единиц продукции в год. Как сообщили в пресс-службе предприятия, новый лифт уже установлен на самом заводе.
Новость о появлении в России лифта с голосом Гагарина не прошла мимо пользователей соцсетей, которые разразились множеством иронических комментариев.
"Умойся, Маск! Ответка Рогозина не заставила себя ждать. Завод "Роскосмоса" в г.Усть-Катав начал выпуск говорящих лифтов. Если нажать кнопку, лифт голосом Гагарина говорит: "Поехали!" При окончательной доработке лифт будет пробивать крышу здания и уходить в космос", - так прокомментировал это достижение российской космической промышленности пользователь https://twitter.com/Nitravkin Twitter Николай Травкин.
"Завод, входящий в "Роскосмос", будет выпускать лифты которые будут приветствовать пассажиров голосом Гагарина: "Поехали!" Нужно ещё чтобы в конце поездки лифт говорил голосом Путина: "Приехали!", а при поломке голосом Медведева: "Держитесь там! Хорошего вам настроения и здоровья!" - пишет пользователь той же сети Сергеенко в "твите" под заголовком "Хроника деградации".
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03.06.2020 16:08
+35
ЕСПЧ отклонил иск крымского рыбкомбината, который пожаловался на Украину из-за "водной блокады" - Цензор.НЕТ 5285
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03.06.2020 16:09
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Ответ России Илону Маску: лифт, говорящий голосом Гагарина

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), входящий в структуру Роскосмоса, завершил процедуру сертификации лифтов собственного производства, которые будут приветствовать пассажиров фразой первого космонавта Юрия Гагарина "Поехали!"
Об этом сообщается в среду, 3 июня, на официальном сайте https://www.ukvz.ru/media/novosti/glavnoe/ao-ukvz-nachalo-proizvodit-lifty-s-golosom-gagarina/ УКВЗ .
Отмечается, что новоявленные лифты оснащены зеркалом и цветным дисплеем c возможностью трансляции текстов и слайдов, а во время движения там играет музыка.
До конца этого года УКВЗ планирует выйти на производство 50 лифтов в месяц, а к 2025 году компания начнет выпускать до 5000 единиц продукции в год. Как сообщили в пресс-службе предприятия, новый лифт уже установлен на самом заводе.
Новость о появлении в России лифта с голосом Гагарина не прошла мимо пользователей соцсетей, которые разразились множеством иронических комментариев.
"Умойся, Маск! Ответка Рогозина не заставила себя ждать. Завод "Роскосмоса" в г.Усть-Катав начал выпуск говорящих лифтов. Если нажать кнопку, лифт голосом Гагарина говорит: "Поехали!" При окончательной доработке лифт будет пробивать крышу здания и уходить в космос", - так прокомментировал это достижение российской космической промышленности пользователь https://twitter.com/Nitravkin Twitter Николай Травкин.
"Завод, входящий в "Роскосмос", будет выпускать лифты которые будут приветствовать пассажиров голосом Гагарина: "Поехали!" Нужно ещё чтобы в конце поездки лифт говорил голосом Путина: "Приехали!", а при поломке голосом Медведева: "Держитесь там! Хорошего вам настроения и здоровья!" - пишет пользователь той же сети Сергеенко в "твите" под заголовком "Хроника деградации".
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03.06.2020 16:08 Відповісти
а когда застрял, говорит, Приехали
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03.06.2020 16:10 Відповісти
Не-не-не. Орет голосом терешковой, что обосралась!
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03.06.2020 16:17 Відповісти
Ябеды-корябеды - подставляйте миски-ведра, пошла водичка!!!
ЕСПЧ отклонил иск крымского рыбкомбината, который пожаловался на Украину из-за "водной блокады" - Цензор.НЕТ 2781
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03.06.2020 16:23 Відповісти
Точно. Пивом заправлять, і хай поливає Крим.
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03.06.2020 19:05 Відповісти
А в случае, если пасажир «справит нужду» в лифте, тот провозгласит голосом Гудняева : «Жива ещё сакральная Россия!!!».
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03.06.2020 18:46 Відповісти
РЫБАМ НЕЧЕГО ПИТЬ!!!!
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03.06.2020 16:08 Відповісти
А камни хавать не хАтятЬ сволочи!
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03.06.2020 16:13 Відповісти
Проте помрут в Росіі -"матушке" !!!))))
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03.06.2020 16:33 Відповісти
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03.06.2020 16:09 Відповісти
вам же лучше камни с неба, чего жалуетесь
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03.06.2020 16:09 Відповісти
Вор требует компенсации с того, у кого не удалось украсть всё что задумано было!
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03.06.2020 16:09 Відповісти
Лучше сразу в Совет Галактики.
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03.06.2020 16:09 Відповісти
в спортлото пусть пишут крысёныши)))
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03.06.2020 17:05 Відповісти
ЕСПЧ отклонил иск крымского рыбкомбината, который пожаловался на Украину из-за "водной блокады"

Пацаны, разводите сушёную рыбу. Или копчёную.
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03.06.2020 16:09 Відповісти
Кацапы . Пейте мочу , ой божью росу, *****😁😁😁
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03.06.2020 16:09 Відповісти
ЕСПЧ отклонил иск крымского рыбкомбината, который пожаловался на Украину из-за "водной блокады" - Цензор.НЕТ 5285
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03.06.2020 16:09 Відповісти
Как говорил Пахло-кровосися:
- Да пошли вы!
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03.06.2020 16:11 Відповісти
Зато кто-то съездил в Страсбург, якобы на заседание суда,на самом деле попить пива за счёт крымской ваты.
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03.06.2020 16:11 Відповісти
Иски к ЕСЧП "единолично рассматривают" судьи из Азербайджана. Азербайджана Карл!)
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03.06.2020 16:13 Відповісти
Россия - единственная страна Совета Европы, где законодательно (с 2015 года) установлено право властей не исполнять решение ЕСПЧ.
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03.06.2020 16:15 Відповісти
Они жеребьёвкой страны распределяют. Раньше Украину рассматривала судья из Македонии, теперь из Азербайджана. Но это только вопросы приемлемости, а потом же коллегия / палата / Большая Палата слушает, если по сути.
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03.06.2020 17:37 Відповісти
Про "Спортлото" уже было, не ???
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03.06.2020 16:13 Відповісти
С уваженьем... Дата. Подпись.
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем... в "Спортлото"!
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03.06.2020 16:37 Відповісти
бледная моль и котойобы ****** всю воду. вот и жалуйтесь иском на них.
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03.06.2020 16:13 Відповісти
Да как камни с неба ? Уже не помогают ? 🤣🤣🤣🤣🤣
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03.06.2020 16:15 Відповісти
Щось з шлунком не гаразд,як "не понос то золотуха" !!!)))
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03.06.2020 16:36 Відповісти
гопник подал в суд что ему зарядку с отжатой мобилки не отдают
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03.06.2020 16:16 Відповісти
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03.06.2020 17:06 Відповісти
Прекрассное сравнение, посмеялся от души, браво
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03.06.2020 17:35 Відповісти
Снабжение водой дело оккупантов.
Шо к ним не обращались?
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03.06.2020 16:17 Відповісти
"Решение не может быть обжаловано, но оно не мотивировано"
в который раз уже говорю - нельзя вот так просто брать и перепечатывать новости с Интерфакса или ТАСС, потому что они поданы со стороны рос пропаганды.
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03.06.2020 16:24 Відповісти
Та всё правильно написано, это не пропаганда, Вы просто не поняли нюансы.
Дело в том, что ЕСПЧ в своих процессуальных определениях не указывает мотивировочную часть. Типа дел много, некогда расписывать. Они мотивировочную часть расписывают только в решениях по сути, а когда признают жалобу неприемлемой (как в данном случае), просто письмо на один абзацик, что суд решил рассмотрение Вашей жалобы прекратить. И всё.
Это у них так по регламенту. В принципе, на самом деле не особо удобно, потому что сложно понять, почему именно жалобу признали неприемлемой - невозможно учесть на будущее. Наши украинские суды обязаны мотивировку указывать, если дело закрывают (ссылки на процессуальные нормы, на фактические основания тоже), а ЕСПЧ себя не обременяет этим, поэтому потом пространство для фантазии большое появляется
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03.06.2020 17:33 Відповісти
А чого в Українські суди? Звертайтесь в російські з вимогою компенсувати вам збитки від того, що їхня мафіозна держава не забеспечує вас водою.
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03.06.2020 16:27 Відповісти
Окупант відповідає за забезпечення !!))
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03.06.2020 16:37 Відповісти
Яка блокада? Навкруги два поря, беріть хоть кружками, хоть тазіками, хто не дає.
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03.06.2020 16:28 Відповісти
Моря
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03.06.2020 18:28 Відповісти
Рад за крыс, предатели должны быть наказаны. Пожизненно.
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03.06.2020 16:40 Відповісти
Раджу звернутись до Ліги сексуальних реформ!
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03.06.2020 16:44 Відповісти
ЕСПЧ отклонил иск крымского рыбкомбината, который пожаловался на Украину из-за "водной блокады" - Цензор.НЕТ 5139
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03.06.2020 16:45 Відповісти
"Мы жаловались на нарушение права на справедливое судебное разбирательство на Украине",Источник: https://censor.net/n3199815 - тому і відмовили
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03.06.2020 16:53 Відповісти
московия нагнетает обстановку вокруг воды в Крым ..Готовятся наклонять ослика .......
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03.06.2020 17:01 Відповісти
Проклятые российские фашисты оккупанты нашей суверенной украинской территории крымского полуострова . Захотели они шакалы на халяву и рыбки съесть на ..уй съесть. Но у них выродков не проканало разве что их шакалов посадили на весь..... Так как и Украина и в ЕСПЧ и хорошо знают что оккупанты они везде где не были и в Крыму они тоже лютые враги оккупанты и пока они оккупируют нашу родную украинскую землю они должны сами заниматься обеспечением населения этих временно оккупированных ними территорий и водой и рыбкой.. и всем необходимым.
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03.06.2020 17:20 Відповісти
Гусейнов по распределению рассматривает дела против Украины. Раньше судья из Македонии, кажется, рассматривала.

Надо читать дело, чтобы дать компетентную оценку, но "с разбегу" думаю, что послали их правильно - Европа и Украина не признают юрисдикцию рф над Крымом. Соответственно, регистрация российского юридического лица на этой территории незаконна и не признаётся. Поэтому наши суды, скорее всего, не признали статус за истцом и правильно сделали - тут нет нарушения. Так само, как наши суды футболят запросы о правовой помощи от оккупационных судов из Крыма (почитайте ответ судьи Верховного Суда - снайпера АТО Мамалуя на запрос из "суда" Севастополя). Нелегитимны, правовая фикция, "вас там нет".

Азербайджанец, думаю, умеет контролировать свои эмоции и на таком уровне ведёт себя достойно. Но и у него на подкорке сидит оккупация Арменией Нагорного Карабаха и связанные с этим правовые коллизии - ему не надо два раза объяснять, что спорный статус территории тянет за собой спорность статуса юридических лиц, там находящихся, сделок, там заключённых, имущества, там зарегистрированного и так далее.

Крымчане, севастопольцы, дончане, луганчане - Вы (не все, конечно, и даже не большинство, но какая-то активная часть Вас) этого хотели. Хавайте теперь . . . Этот статус серой зоны, пространства беззакония Вы с помощью иностранной интервенции в 2014 году установили на годы вперёд, так что привыкайте теперь в этом жить - нет у Вас никаких прав. Уже 6 лет. И скоро ещё не будет. И даже если начать исправлять всё сегодня (типа всё НАТО за нас впишется военным путём), то минимум год нужен на то, чтобы вернуть ситуацию на нормальные рельсы. А если оценивать объективно, то воевать с русскими кроме нас никто не будет, а мы пока не готовы, поэтому пока что такая стратегия - надо чтобы россия сама догнила и упала. А это значит, что ОРДиЛО можно вернуть не ранее, чем в перспективе 5 лет, а Крым и Севастополь - не ранее 15-20 лет. Ну а максимума не существует.
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03.06.2020 17:28 Відповісти
согласен
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03.06.2020 18:18 Відповісти
Тут принято сравнивать отношения СССРа с Немцами во времена Гитлера. Какая то у меня тоже ассоциация на эту тему возникла, связанная с блокадой Ленинграда.
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03.06.2020 18:28 Відповісти
Блокады не было. Продукцию вывозили, сырьё завозили.
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03.06.2020 23:05 Відповісти
Чем ещё недовольны? Какая вода? Для вас же хохлы ещё в старину Черное море вырыли. Целое море воды, что вы ещё хотите, пейте, залейтесь.
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03.06.2020 18:32 Відповісти
Спёрли бандюки у мужика корову... А потом подали в суд, чтобы он, ей на пропитание, сено давал...
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03.06.2020 18:49 Відповісти
Нічо, якийсь суддя із села Геївки винесе рішення возити крисчанам дніпровську воду цистернами.
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03.06.2020 18:57 Відповісти
Хорек питерский каждый день рассказывает оркам о о том, что "Крым навсегда расейцкий", а за 6 лет оккупации в Крыму не построено ни одного опреснителя.... интересно - почему?!
Может потому что понимает, что после заноса его тела в мавзолей - оркам придется вернуть не только Крым но и много ранее отжатых территорий, и "вкладываться" в развитие Крыма, приднестровья, осетеабхазии, лднр - смысла нет никакого...
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03.06.2020 19:00 Відповісти
 
 