ЄСПЛ відхилив позов кримського рибкомбінату, який поскаржився на Україну через "водну блокаду"
Європейський суд з прав людини відхилив позов компанії "Кримрибкомбінат", яка поскаржилася на неможливість домогтися відшкодування збитків, нібито зазнаних через водну блокаду Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив ТАСС у середу юрист Олександр Молохов.
"Отримано відповідь з ЄСПЛ, підписану суддею від Азербайджану Гусейновим, про те, що він одноосібно розглянув скаргу, вважає її неприйнятною, вважає, що справа не вимагає подальшого розгляду. Рішення не може бути оскаржене, але воно не мотивоване", - сказав Молохов.
Він пояснив, що компанія звернулася зі скаргою не на водну блокаду і не на шкоду, якої від цього зазнала, а на українські суди.
"Зі збитками зверталися до українських судів, пройшли три інстанції, але всюди нас, просто кажучи, "відфутболили". І тоді було подано звернення до ЄСПЛ на те, що Україна не хоче розглядати нашу справу. Ми скаржилися на порушення права на справедливий судовий розгляд на Україні, але не знайшли справедливого розгляду і в Страсбурзі", - поскаржився Молохов.
Він додав, що буде звертатися до Комітету з прав людини в ООН.
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Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), входящий в структуру Роскосмоса, завершил процедуру сертификации лифтов собственного производства, которые будут приветствовать пассажиров фразой первого космонавта Юрия Гагарина "Поехали!"
Об этом сообщается в среду, 3 июня, на официальном сайте https://www.ukvz.ru/media/novosti/glavnoe/ao-ukvz-nachalo-proizvodit-lifty-s-golosom-gagarina/ УКВЗ .
Отмечается, что новоявленные лифты оснащены зеркалом и цветным дисплеем c возможностью трансляции текстов и слайдов, а во время движения там играет музыка.
До конца этого года УКВЗ планирует выйти на производство 50 лифтов в месяц, а к 2025 году компания начнет выпускать до 5000 единиц продукции в год. Как сообщили в пресс-службе предприятия, новый лифт уже установлен на самом заводе.
Новость о появлении в России лифта с голосом Гагарина не прошла мимо пользователей соцсетей, которые разразились множеством иронических комментариев.
"Умойся, Маск! Ответка Рогозина не заставила себя ждать. Завод "Роскосмоса" в г.Усть-Катав начал выпуск говорящих лифтов. Если нажать кнопку, лифт голосом Гагарина говорит: "Поехали!" При окончательной доработке лифт будет пробивать крышу здания и уходить в космос", - так прокомментировал это достижение российской космической промышленности пользователь https://twitter.com/Nitravkin Twitter Николай Травкин.
"Завод, входящий в "Роскосмос", будет выпускать лифты которые будут приветствовать пассажиров голосом Гагарина: "Поехали!" Нужно ещё чтобы в конце поездки лифт говорил голосом Путина: "Приехали!", а при поломке голосом Медведева: "Держитесь там! Хорошего вам настроения и здоровья!" - пишет пользователь той же сети Сергеенко в "твите" под заголовком "Хроника деградации".
Пацаны, разводите сушёную рыбу. Или копчёную.
- Да пошли вы!
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем... в "Спортлото"!
Шо к ним не обращались?
в который раз уже говорю - нельзя вот так просто брать и перепечатывать новости с Интерфакса или ТАСС, потому что они поданы со стороны рос пропаганды.
Дело в том, что ЕСПЧ в своих процессуальных определениях не указывает мотивировочную часть. Типа дел много, некогда расписывать. Они мотивировочную часть расписывают только в решениях по сути, а когда признают жалобу неприемлемой (как в данном случае), просто письмо на один абзацик, что суд решил рассмотрение Вашей жалобы прекратить. И всё.
Это у них так по регламенту. В принципе, на самом деле не особо удобно, потому что сложно понять, почему именно жалобу признали неприемлемой - невозможно учесть на будущее. Наши украинские суды обязаны мотивировку указывать, если дело закрывают (ссылки на процессуальные нормы, на фактические основания тоже), а ЕСПЧ себя не обременяет этим, поэтому потом пространство для фантазии большое появляется
Надо читать дело, чтобы дать компетентную оценку, но "с разбегу" думаю, что послали их правильно - Европа и Украина не признают юрисдикцию рф над Крымом. Соответственно, регистрация российского юридического лица на этой территории незаконна и не признаётся. Поэтому наши суды, скорее всего, не признали статус за истцом и правильно сделали - тут нет нарушения. Так само, как наши суды футболят запросы о правовой помощи от оккупационных судов из Крыма (почитайте ответ судьи Верховного Суда - снайпера АТО Мамалуя на запрос из "суда" Севастополя). Нелегитимны, правовая фикция, "вас там нет".
Азербайджанец, думаю, умеет контролировать свои эмоции и на таком уровне ведёт себя достойно. Но и у него на подкорке сидит оккупация Арменией Нагорного Карабаха и связанные с этим правовые коллизии - ему не надо два раза объяснять, что спорный статус территории тянет за собой спорность статуса юридических лиц, там находящихся, сделок, там заключённых, имущества, там зарегистрированного и так далее.
Крымчане, севастопольцы, дончане, луганчане - Вы (не все, конечно, и даже не большинство, но какая-то активная часть Вас) этого хотели. Хавайте теперь . . . Этот статус серой зоны, пространства беззакония Вы с помощью иностранной интервенции в 2014 году установили на годы вперёд, так что привыкайте теперь в этом жить - нет у Вас никаких прав. Уже 6 лет. И скоро ещё не будет. И даже если начать исправлять всё сегодня (типа всё НАТО за нас впишется военным путём), то минимум год нужен на то, чтобы вернуть ситуацию на нормальные рельсы. А если оценивать объективно, то воевать с русскими кроме нас никто не будет, а мы пока не готовы, поэтому пока что такая стратегия - надо чтобы россия сама догнила и упала. А это значит, что ОРДиЛО можно вернуть не ранее, чем в перспективе 5 лет, а Крым и Севастополь - не ранее 15-20 лет. Ну а максимума не существует.
Может потому что понимает, что после заноса его тела в мавзолей - оркам придется вернуть не только Крым но и много ранее отжатых территорий, и "вкладываться" в развитие Крыма, приднестровья, осетеабхазии, лднр - смысла нет никакого...