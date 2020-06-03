Жінку в Кривому Розі оштрафували на 170 грн за поширення чуток про продаж засобів індивідуального захисту за кордон
У Жовтневому районному суді міста Кривого Рогу розглянуто справу про адміністративне правопорушення за фактом поширення різних чуток. Правопорушницею виявилася 57-річна мешканка Кривого Рогу - активна користувачка соціальними мережами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Судову владу України.
"Жінка 28 березня 2020 у мережі інтернет на сайті соціальної мережі Facebook опублікувала повідомлення з помилковою інформацією про продаж за кордон великої кількості засобів індивідуального захисту. Розповсюджувані нею неправдиві чутки могли викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку", - сказано в повідомленні.
Під час судового засідання обвинувачена підтвердила розміщення помилкової інформації в соціальній мережі Facebook. Суд призначив їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 170 гривень.
Постанова не набрала законної сили і може бути оскаржена в Дніпровському апеляційному суді впродовж десяти днів від дня її винесення.
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почему воров, дружков голобородько не наказывают, а тех, кто говорит правду - штрафуют?
голобородько - пнх)
А ще тра засудить мишей шо з`їли зерно в Держрезерві)
крадуцкий - это персональная ответственность голобородька, так и не ставшего президентом..
В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок, - Билецкий. ВИДЕО
https://censor.net/news/3179292/v_razgar_koronavirusa_sluga_naroda_radutskiyi_ostavil_ukrainu_bez_marlevyh_masok_biletskiyi_video
так это про те маски которые зеленка толкнула за бугор в начале пандемии?? Так это теперь оказывается все го лишь слух...вот же брехуны зеленые
В Октябрьском районном суде города Кривого Рога должны присмотреться к материалам Цензора. Они реально могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка.
Почему суд до сих пор Октябрьский не понятно.