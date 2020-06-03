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Жінку в Кривому Розі оштрафували на 170 грн за поширення чуток про продаж засобів індивідуального захисту за кордон

Жінку в Кривому Розі оштрафували на 170 грн за поширення чуток про продаж засобів індивідуального захисту за кордон

У Жовтневому районному суді міста Кривого Рогу розглянуто справу про адміністративне правопорушення за фактом поширення різних чуток. Правопорушницею виявилася 57-річна мешканка Кривого Рогу - активна користувачка соціальними мережами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Судову владу України.

"Жінка 28 березня 2020 у мережі інтернет на сайті соціальної мережі Facebook опублікувала повідомлення з помилковою інформацією про продаж за кордон великої кількості засобів індивідуального захисту. Розповсюджувані нею неправдиві чутки могли викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку", - сказано в повідомленні.

Під час судового засідання обвинувачена підтвердила розміщення помилкової інформації в соціальній мережі Facebook. Суд призначив їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 170 гривень.

Постанова не набрала законної сили і може бути оскаржена в Дніпровському апеляційному суді впродовж десяти днів від дня її винесення.

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Автор: 

Кривий Ріг (1348) суд (11659) фейк (743) штраф (1856)


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Топ коментарі
+27
Прально. Ллють, панімаєш, памої на чесну некорумповану владу.
А ще тра засудить мишей шо з`їли зерно в Держрезерві)
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03.06.2020 16:30
+22
как это "ложные"? разве не продали маски за границу?
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03.06.2020 16:30
+20
Билецкого тоже оштафуют? Когда?

В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок, - Билецкий. ВИДЕО



https://censor.net/news/3179292/v_razgar_koronavirusa_sluga_naroda_radutskiyi_ostavil_ukrainu_bez_marlevyh_masok_biletskiyi_video
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03.06.2020 16:46
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У сои свфинктеры напряглись...
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03.06.2020 16:27 Відповісти
Кіберполіція "працює", замість того щоб знаходити і зупиняти злочинність в Інтернеті йде політичне переслідування опонентів влади в соцмережах! Тобто замість кіберполіції ми за державний кошт сформували кібер-охранку за прикладом царської охранки (таємної політичної поліції царської росії).
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03.06.2020 16:41 Відповісти
А як щодо розповсюдження пліток, що «Порошенко краде»?
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03.06.2020 18:32 Відповісти
а что, про крадуцкого все уже забыли?
почему воров, дружков голобородько не наказывают, а тех, кто говорит правду - штрафуют?
голобородько - пнх)
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03.06.2020 16:28 Відповісти
За вами уже выехали...оставайтесь на месте...
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03.06.2020 17:09 Відповісти
У зебилов снизу замироточило...
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03.06.2020 16:30 Відповісти
как это "ложные"? разве не продали маски за границу?
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03.06.2020 16:30 Відповісти
Вьіходит не продавали - покльоп то бьіл, на бубочек наших, ясночолих).
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03.06.2020 16:32 Відповісти
скоро будут на 15 суток украинцев садить в КПЗ за лайк в инете, ой , знакомый почерк, не правда ли??? приплываем........
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03.06.2020 19:15 Відповісти
Прально. Ллють, панімаєш, памої на чесну некорумповану владу.
А ще тра засудить мишей шо з`їли зерно в Держрезерві)
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03.06.2020 16:30 Відповісти
Криворогатий суддя зачотно лизнув блазню. Цікаво, який відсоток адекватних людей у тому містечку?
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03.06.2020 16:31 Відповісти
мрази судят Лохов ...
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03.06.2020 16:31 Відповісти
никакая это не ложная информация, голобородько, хватит врать.. решили замять воровство крадуцкого, потому, что - на этой афере - своровали миллионы, и действительно - народ остался без средств защиты во время эпидемии..
крадуцкий - это персональная ответственность голобородька, так и не ставшего президентом..
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03.06.2020 16:31 Відповісти
туды пірди - сюди пірди --- кожному українцю - чіпа в лоба-- і він буде ходити ось так : туди-пірди--сюди пірди, інтернет відключаєм світовий і залишаєм тільки союзний трьох незалежних куди я йду ---
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03.06.2020 19:20 Відповісти
Ну ось, почалися політичні переслідування **********. Усі на чоколядовий Майдан!
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03.06.2020 16:35 Відповісти
Так это все слухи были? Никто ниче не отправлял? Или отправлял? Я запутался мля
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03.06.2020 16:36 Відповісти
Упс.. я начал волноваться за Цензор...
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03.06.2020 16:37 Відповісти
Совпадает по датам с исчезновением с цензора врага ... 666 го
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03.06.2020 16:40 Відповісти
то-то зебилов поуменшилось на Цензоре..
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03.06.2020 16:45 Відповісти
Билецкого тоже оштафуют? Когда?

В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок, - Билецкий. ВИДЕО



https://censor.net/news/3179292/v_razgar_koronavirusa_sluga_naroda_radutskiyi_ostavil_ukrainu_bez_marlevyh_masok_biletskiyi_video
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03.06.2020 16:46 Відповісти
Но https://www.facebook.com/FreedomHouseUkraine/ Freedom House нарисует по заказу Сер Лещенко небывалую доселе свободу слова в Украине...
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03.06.2020 17:56 Відповісти
******* стыд.уже за правду штрафуют.поздравляю больше Украины нет.год как нет .её уже превратили в подобие мордора
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03.06.2020 16:49 Відповісти
Этот просто пипец. Падлы зебильные....
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03.06.2020 16:54 Відповісти
В реестре дело уже есть? Очень интересно посмотреть...
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03.06.2020 17:01 Відповісти
опубликовала сообщение с ложной информацией о продаже за границу большого количества средств индивидуальной защитыИсточник: https://censor.net/n3199820

так это про те маски которые зеленка толкнула за бугор в начале пандемии?? Так это теперь оказывается все го лишь слух...вот же брехуны зеленые
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03.06.2020 17:08 Відповісти
Ну чо...ржали как кац@пов за посты штрафовали????
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03.06.2020 17:13 Відповісти
Да... вот признаюсь, ржал мля))) Ржал еще когда голоборотька по г+г крутили. Тогда еще жене фразу закинул, мол, наши полудурки его выберут. Жена тогда возразила. Теперь ржем вместе)
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03.06.2020 17:21 Відповісти
Немного поржал конечно))) 170 грн. Чет мало. Тут на срок тянет, как минимум 7 лет паять нужно) Хреново палицаи сработали. Да и изнасиловать можно было по ходу следствия. Ну или на ходуй конец противогаз там использовать. Там гляди и призналась бы что из госрезерва зерно тырила))))))))
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03.06.2020 17:19 Відповісти
Зеленое стадо...и осел...это не навсегда...придет время ответят...и за маски...и за зерно...и за все остальное..
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03.06.2020 17:22 Відповісти
Готов заплатить 200 гр за право распространять правду о продаже средств индивидуальной защиты за границу
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03.06.2020 17:22 Відповісти
Распространяемые ею ложные слухи могли вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка Источник: https://censor.net/n3199820

В Октябрьском районном суде города Кривого Рога должны присмотреться к материалам Цензора. Они реально могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка.
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03.06.2020 17:29 Відповісти
Кстати, Октябрьский район давно переименован в Покровский.
Почему суд до сих пор Октябрьский не понятно.
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03.06.2020 17:55 Відповісти
Так значит уже за правду штрафуют? А за распространение "слухов" о мышах, сожравших зерно из госрезерва, еще никого не штрафанули?
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03.06.2020 18:16 Відповісти
В кривом Роге нет Октябрьского района, есть Покровский. Коммуняки новости пишут.
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03.06.2020 18:48 Відповісти
В даному разі це не суттєво.
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03.06.2020 18:54 Відповісти
Ціво, як виглядала новина у її пості? Вона перепостила щось? Так це не її штраф тоді. Вона свої пост написала? Так а коли Гончаренко у відео щось заявляє, то єіба це не те саме? І коли це паніка получалась при таких постах? Нашли смертну для показової порки.
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03.06.2020 21:19 Відповісти
 
 