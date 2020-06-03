Жінку в Кривому Розі оштрафували на 170 грн за поширення чуток про продаж засобів індивідуального захисту за кордон

У Жовтневому районному суді міста Кривого Рогу розглянуто справу про адміністративне правопорушення за фактом поширення різних чуток. Правопорушницею виявилася 57-річна мешканка Кривого Рогу - активна користувачка соціальними мережами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Судову владу України.

"Жінка 28 березня 2020 у мережі інтернет на сайті соціальної мережі Facebook опублікувала повідомлення з помилковою інформацією про продаж за кордон великої кількості засобів індивідуального захисту. Розповсюджувані нею неправдиві чутки могли викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку", - сказано в повідомленні.

Під час судового засідання обвинувачена підтвердила розміщення помилкової інформації в соціальній мережі Facebook. Суд призначив їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 170 гривень.

Постанова не набрала законної сили і може бути оскаржена в Дніпровському апеляційному суді впродовж десяти днів від дня її винесення.

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