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Новини Коронавірус і карантин
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За квитки на скасовані поїзди українцям вже повернули майже 130 млн грн, - "Укрзалізниця"

За квитки на скасовані поїзди українцям вже повернули майже 130 млн грн, -

"Укрзалізниця" повідомляє, що вже повернула майже 130 000 000 гривень за квитки на скасовані через запровадження карантину поїзди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Робота з повернення коштів за невикористані квитки триває. Загалом пасажири повернули гроші за 617,3 тисячі квитків, з яких 401,6 тисячі - через інтернет і понад 215,7 тисячі - через залізничні каси. В "Укрзалізниці" очікують повернення ще 126,7 тисячі невикористаних квитків", - повідомили в компанії.

В УЗ нагадали, що повертають пасажирам 100% вартості проїзних документів на всі поїзди, які були скасовані у зв'язку з запровадженням карантину.

З 1 червня "Укрзалізниця" частково відновила курсування поїздів в Україні, зупиненого через карантин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" відновила пасажирські перевезення між деякими областями, - Криклій. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

квитки (448) карантин (18172) Укрзалізниця (6828) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Я теж жду. Прислали папірці, що гроші будуть повернені. Вже скоро відзначатиму сорок днів.
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03.06.2020 16:43 Відповісти
А сколько должны?
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03.06.2020 18:49 Відповісти
 
 