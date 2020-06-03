За квитки на скасовані поїзди українцям вже повернули майже 130 млн грн, - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" повідомляє, що вже повернула майже 130 000 000 гривень за квитки на скасовані через запровадження карантину поїзди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Робота з повернення коштів за невикористані квитки триває. Загалом пасажири повернули гроші за 617,3 тисячі квитків, з яких 401,6 тисячі - через інтернет і понад 215,7 тисячі - через залізничні каси. В "Укрзалізниці" очікують повернення ще 126,7 тисячі невикористаних квитків", - повідомили в компанії.

В УЗ нагадали, що повертають пасажирам 100% вартості проїзних документів на всі поїзди, які були скасовані у зв'язку з запровадженням карантину.

З 1 червня "Укрзалізниця" частково відновила курсування поїздів в Україні, зупиненого через карантин.

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