Якщо корупціонер свідчив проти вищого співробітника правоохоронного органу і допоміг зібрати докази, він повинен мати право отримати мінімальний термін, - Бабіков

Третина проваджень, які розслідуються Держбюро розслідувань щодо правоохоронців, стосуються корупційних злочинів.

Про це Цензор.НЕТ повідомив перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков, сказано в публікації "На іншому боці закону: які злочини скоюють правоохоронці".

За його словами, розслідування таких злочинів ускладнене тим, що слідство не може укладати угоду з підозрюваним. Через це не завжди вдається відстежити весь ланцюжок задіяних у корупційній схемі людей, включно з тими, хто обіймає керівні посади.

"Ми знаємо, що в деяких випадках вибудувана вертикаль і хабарі отримують на всіх рівнях. Але, на жаль, у більшості своїй всі відсікаються на першій ланці. Тут є низка об'єктивних і суб'єктивних причин, - говорить Бабіков. - Для того, щоб довести причетних у всьому ланцюжку, потрібно витратити багато часу і ресурсів. Це складно доводити. Потрібен час. Всі хочуть швидких перемог. Друга проблема правова, більш серйозна, щоб її подолати. У нас під виглядом боротьби з корупцією робиться багато речей, які навпаки їй шкодять. Найпростіший приклад. Сформовано точку зору, що з корупціонером не можна укладати угоду про визнання провини. А з якою пропозицією ви прийдете до рядового корупціонера, щоб він здав вищого, якщо він буде знати, що з ним угоду укласти не можна і він не може розраховувати на пом'якшення міри покарання?

Читайте також: Зеленський змінив склад Нацради з антикорупційної політики та особисто її очолив

Повинен бути легальний механізм і розуміння, що, якщо корупціонер свідчив проти вищого співробітника правоохоронного органу, взяв участь в оперативній розробці і допоміг зібрати докази, він має право уникнути відповідальності або отримати мінімальний термін. І, як би до цього не ставилися негативно, це найпростіший і правильний шлях, який використовують усі країни. Подивіться, як працює Америка, інші країни у таких злочинах, як збут наркотиків і отримання неправомірної вигоди. Допоможи викрити - отримаєш умовно".

Водночас Бабіков підкреслив, що в провадженні слідчих ДБР є справи, де розслідуються злочинні групи, і слідчі бачать їх взаємодію, ієрархію. Але в інтересах слідства озвучити подробиці не зміг.

У самому бюро вирішили боротися з корупцією за допомогою поліграфа. Тим більше, що тут є штатні поліграфологи. Витік інформації або дані, що людина намагається отримати хабар - його швидко відправляють на перевірку. Поліграф - досить ефективний засіб, який зокрема стимулює людину утриматися від необдуманих вчинків.