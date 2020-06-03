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Новини
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Якщо корупціонер свідчив проти вищого співробітника правоохоронного органу і допоміг зібрати докази, він повинен мати право отримати мінімальний термін, - Бабіков

Якщо корупціонер свідчив проти вищого співробітника правоохоронного органу і допоміг зібрати докази, він повинен мати право отримати мінімальний термін, - Бабіков

Третина проваджень, які розслідуються Держбюро розслідувань щодо правоохоронців, стосуються корупційних злочинів.

Про це Цензор.НЕТ повідомив перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков, сказано в публікації "На іншому боці закону: які злочини скоюють правоохоронці".

За його словами, розслідування таких злочинів ускладнене тим, що слідство не може укладати угоду з підозрюваним. Через це не завжди вдається відстежити весь ланцюжок задіяних у корупційній схемі людей, включно з тими, хто обіймає керівні посади.

"Ми знаємо, що в деяких випадках вибудувана вертикаль і хабарі отримують на всіх рівнях. Але, на жаль, у більшості своїй всі відсікаються на першій ланці. Тут є низка об'єктивних і суб'єктивних причин, - говорить Бабіков. - Для того, щоб довести причетних у всьому ланцюжку, потрібно витратити багато часу і ресурсів. Це складно доводити. Потрібен час. Всі хочуть швидких перемог. Друга проблема правова, більш серйозна, щоб її подолати. У нас під виглядом боротьби з корупцією робиться багато речей, які навпаки їй шкодять. Найпростіший приклад. Сформовано точку зору, що з корупціонером не можна укладати угоду про визнання провини. А з якою пропозицією ви прийдете до рядового корупціонера, щоб він здав вищого, якщо він буде знати, що з ним угоду укласти не можна і він не може розраховувати на пом'якшення міри покарання?

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Повинен бути легальний механізм і розуміння, що, якщо корупціонер свідчив проти вищого співробітника правоохоронного органу, взяв участь в оперативній розробці і допоміг зібрати докази, він має право уникнути відповідальності або отримати мінімальний термін. І, як би до цього не ставилися негативно, це найпростіший і правильний шлях, який використовують усі країни. Подивіться, як працює Америка, інші країни у таких злочинах, як збут наркотиків і отримання неправомірної вигоди. Допоможи викрити - отримаєш умовно".

Водночас Бабіков підкреслив, що в провадженні слідчих ДБР є справи, де розслідуються злочинні групи, і слідчі бачать їх взаємодію, ієрархію. Але в інтересах слідства озвучити подробиці не зміг.

У самому бюро вирішили боротися з корупцією за допомогою поліграфа. Тим більше, що тут є штатні поліграфологи. Витік інформації або дані, що людина намагається отримати хабар - його швидко відправляють на перевірку. Поліграф - досить ефективний засіб, який зокрема стимулює людину утриматися від необдуманих вчинків.

Автор: 

корупція (4678) ДБР (3476) Бабіков Олександр (77)


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Топ коментарі
+4
А если коррупционер Ермак даст показания на своего работодателя Зеленского то что тогда?
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03.06.2020 16:33
+3
Ага... Лерос уже давав... Так він навіть і не корупціонер...
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03.06.2020 18:34
+1
Корупціонера мають казнити гуманним методом, якщо він дав покази на інших корупціонерів. А якщо не дав покази то смерть має бути довгою і жахливою!
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03.06.2020 16:34
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дык за такое награждать уже надо!!!)))
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03.06.2020 16:33 Відповісти
Корупціонера мають казнити гуманним методом, якщо він дав покази на інших корупціонерів. А якщо не дав покази то смерть має бути довгою і жахливою!
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03.06.2020 16:34 Відповісти
Как же остоп*здела любовь лопат к смертной казни.
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03.06.2020 16:40 Відповісти
Любов народу до знищення трутнів та злочинців в вищих ешелонах влади ніколи не згасне - це принцип по яким організоване суспільство! Навіть бджоли безжально вбивають трутнів якщо їх стає забагато! Або топ-корупціонерів та топ-злочинців будуть розстрілювати рішенням суду, або їх будуть вішати судом Лінча.
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03.06.2020 16:43 Відповісти
Вот я и говорю, вы - лопата.
Примеры таких чудесных стран (лопат) как Иран, Китай, КНДР, Беларусь и СССР, главнейшая лопата собственной персоной, ничему не научили? Судя по жгучей любви к ним - нет.
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03.06.2020 16:58 Відповісти
А если коррупционер Ермак даст показания на своего работодателя Зеленского то что тогда?
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03.06.2020 16:33 Відповісти
Если коррупционер дал показания на вышестоящего сотрудника правоохранительного органа и помог собрать доказательства, он должен иметь право выбрать день,место и способ, - Суровая Реальность.
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03.06.2020 16:36 Відповісти
ЭЭээ, вы так и до Моники доберётесь
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03.06.2020 16:36 Відповісти
Скоро примут закон, согласно которому коррупционер, давший показания против того, на кого укажет Венедиктова, имеет право оставить себе 50% наворованного и спокойно вернуться на работу. Остальные 50% нужны слугам.
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03.06.2020 16:36 Відповісти
А Лєросу скільки дадуть?
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03.06.2020 16:38 Відповісти
Не пройде. Так Зеленського здадуть
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03.06.2020 16:39 Відповісти
Ага, Порошенко, гад такой, не победил коррупцию за 5 лет, негодяй он, кричали зеленожопые, а вот тут этим товарищам- не все так быстро, все будет идти годами. Не все так быстро- говорит ************* марионетка бибиков, ему вишь ли время надо. А другим не надо было, все за 5 минут решить надо было. А мы бибикову рыгоАнальному как раз верим-верим, он всесте с януковощем обязательно победить коррупцию!!! Правда где и когда- науке и даже господу Богу это неизвестно, т.к. трудно победить коррупцию, когда ты ее возглавляешь
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03.06.2020 16:41 Відповісти
А якщо всі корупціонери почнуть дружно стукати на своїх колег по цеху, то макисмум отримають домашній арешт з непрацюючим браслетом.
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03.06.2020 16:55 Відповісти
все вроде хорошо написано , одно но - коррупционеров у нас не садят ( пока не одного )
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03.06.2020 17:03 Відповісти
Эта опасная пирамида вверху сойдётся на самом главном коррупционере, который за всех отсидит))
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03.06.2020 17:26 Відповісти
Зачем коррупционеру давать показания на свое начальство и получать после этого минимальный срок + влиятельных врагов ? Топ-коррупционерам все равно ничего не будет, а вот он проблем получит. А вот если он молчать будет то и срок не получит, и на службе восстановится, еще и благодарность от начальства будет.
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03.06.2020 17:39 Відповісти
Чуш он говорит! Поощрять можно, но после приговора вышестоящему вору, а не до чтоб оба не сели. Но лучше сделать накрутку к сроку за отказ сотрудничать. А еще лучше убрать все лазейки в законах которые коррупционеры для себя напринимали!!!
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03.06.2020 17:44 Відповісти
Бред. А почему не назначить "раскаянца" на место вышестоящего? Так логичнее получается и чисто по-жидокацапски - "за одного битого двух не битых дают" + "не согрешишь не покаешься, не покаешься - не спасешься". А будет по нашему! По-украински: "Мовчи язичку - будеш їсти кашку"
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03.06.2020 17:58 Відповісти
Свинарчук почухав репу...
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03.06.2020 18:01 Відповісти
Коррупционер из правоохранительных органов в любом случае должен получить в два раза больший срок чем обычный коррупционер.
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03.06.2020 18:27 Відповісти
Ага... Лерос уже давав... Так він навіть і не корупціонер...
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03.06.2020 18:34 Відповісти
Давайте как то более доступно поясните. Например:
Сторож музея гончара даёт показания на директора музея гончара... и так далее.
Вы же не думаете, что брат Ермака даст показания на брата, да и 63-й это противоречит!)))
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03.06.2020 19:21 Відповісти
Если коррупционер даст показания на вышестоящего сотрудника и получит даже мнинимальный срок, этот срок для него будет пожизненным, жизнь то закончится очень быстро. Еще в сизо в течение первой недели его может "замучить совесть" и он повесится, или вскроется, или упадет со шконки, причем упадет раз 10 и ударится несколькими местами, или просто бедное сердце не выдержит пережитого и остановится... и с семьей может чтото случится. Ни один вменяемый коррупционер без жестоких пыток не сдаст своего патрона. Если сдал и доказано в суде нужно освобождать от ответственности и подводить под программу защиты свидетелей всю семью. Только как в нашем гнилом государстве организовать эту самую программу защиты свидетелей, которая действительно защитит. Америка огромная, там можно затерятся, а Украина маленькая. Тут найдут быстро.
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03.06.2020 19:42 Відповісти
Шановний адвокат Якубовича. Невже ви справді впевненІ, що зельона шмаркля правитиме ще рік? Треба уважно ставитися до своїх фантазій - деякі з них збуваються. Ваша задача (як грьобаного адвоката Якубовича) повернути до влади в України цього таки покидька Якубовича. А якщо ви не справились повернути Якубовича, який призначив вас головою ДБР, то ростовська братва передає вам чорну мітку у вигляді ********** палички з чорного ******* у вигляді ділдо гігантських розмірів. На ділдо нанесена розмітка (в рот) та (в інше) . Є наклейка (Быбыков розбереться)
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03.06.2020 23:35 Відповісти
 
 