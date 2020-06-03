За п'ять місяців на Донбасі загинуло 33 українські воїни, 235 поранено, - Єрмак
З 19 грудня минулого року до 29 травня 2020 року на Донбасі загинуло 33 українські військовослужбовці, 235 воїнів було поранено.
Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Ми донесли до партнерів нашу стурбованість тим, що не виконується найважливіша умова для просування до миру - досі не припиняються обстріли! З 19 грудня минулого року до 29 травня було зафіксовано понад півтори тисячі обстрілів із боку незаконних збройних формувань. За цей час загинуло 33 українські військові, ще 235 було поранено", - розповів керівник ОП за підсумками візиту до Німеччини.
Також він зазначив, що бойовики продовжують використовувати заборонене мінськими угодами озброєння.
Єрмак підкреслив, що для прискорення просування до миру потрібно, зокрема, вжити заходів для реалізації повного і всеосяжного режиму припинення вогню, яке поки не виконано.
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https://www.unn.com.ua/ru/news/1855579-z-pochatku-roku-na-luganschini-zaginuli-30-viyskovosluzhbovtsiv
Понедельник, 2 марта 2020, 22:30
С начала 2020 года в результате вооруженного конфликта на территории Луганской области погибли 30 военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
"С начала текущего года в результате вооруженного конфликта на территории Луганской области погибло 30 военнослужащих, 63 человека получили ранения, за аналогичный период 2019 - 6 погибших и 45 раненых", - говорится в сообщении.
С начала 2020 года на Донбассе погиб 41 боец ВСУ
20 марта 2020С начала текущего года на Донбассе погиб 41 украинский военный, 181 был ранен.Об этом сообщается на https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=269416 сайте Офиса генпрокурора.
Кого это мурло называет партнерами?..
20:32, 14 мая , четверг
https://www.google.com/amp/s/24tv.ua/ru/z_pochatku_roku_na_donbasi_zaginuli_13_viyskovih_poimenniy_spisok_n1284091/amp
https://24tv.ua/ru/z_pochatku_roku_na_donbasi_zaginuli_13_viyskovih_poimenniy_spisok_n1284091
все знают, что ермак - агент кремлядей по развалу Украины..
Так выражается психопат или садист - эмоционально тупое существо.
Ты, с..ка, в крови этих погибших ребят по самую лысину, как и твой подопечный Зелепух...