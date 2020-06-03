За п'ять місяців на Донбасі загинуло 33 українські воїни, 235 поранено, - Єрмак

З 19 грудня минулого року до 29 травня 2020 року на Донбасі загинуло 33 українські військовослужбовці, 235 воїнів було поранено.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Ми донесли до партнерів нашу стурбованість тим, що не виконується найважливіша умова для просування до миру - досі не припиняються обстріли! З 19 грудня минулого року до 29 травня було зафіксовано понад півтори тисячі обстрілів із боку незаконних збройних формувань. За цей час загинуло 33 українські військові, ще 235 було поранено", - розповів керівник ОП за підсумками візиту до Німеччини.

Також він зазначив, що бойовики продовжують використовувати заборонене мінськими угодами озброєння.

Єрмак підкреслив, що для прискорення просування до миру потрібно, зокрема, вжити заходів для реалізації повного і всеосяжного режиму припинення вогню, яке поки не виконано.

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