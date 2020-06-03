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Новини Агресія Росії проти України
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За п'ять місяців на Донбасі загинуло 33 українські воїни, 235 поранено, - Єрмак

За п'ять місяців на Донбасі загинуло 33 українські воїни, 235 поранено, - Єрмак

З 19 грудня минулого року до 29 травня 2020 року на Донбасі загинуло 33 українські військовослужбовці, 235 воїнів було поранено.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Ми донесли до партнерів нашу стурбованість тим, що не виконується найважливіша умова для просування до миру - досі не припиняються обстріли! З 19 грудня минулого року до 29 травня було зафіксовано понад півтори тисячі обстрілів із боку незаконних збройних формувань. За цей час загинуло 33 українські військові, ще 235 було поранено", - розповів керівник ОП за підсумками візиту до Німеччини.

Також він зазначив, що бойовики продовжують використовувати заборонене мінськими угодами озброєння.

Єрмак підкреслив, що для прискорення просування до миру потрібно, зокрема, вжити заходів для реалізації повного і всеосяжного режиму припинення вогню, яке поки не виконано.

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Автор: 

поранення (2796) Донбас (22354) втрати (4386) операція Об’єднаних сил (6725) Єрмак Андрій (1369)


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Топ коментарі
+10
Гандон циничный! Уже немцы, прямым текстом говорят, об его окрасе! Что еще нужно, чтобы дать подсрачника этой мрази и под шконку???
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03.06.2020 16:48
+9
И брат погиб. Его брат. Брат дЕрьмака. Тот, что госдолжностями торгует. Второй раз погиб. Или третий? Или какой раз,а ЗеДятлы?
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03.06.2020 16:46
+9
А куди ********** подівся? Чому це озвучує якийсь "завгосп", а не гідрант? Бубочка боїться що його рейтинг впаде нижче плінтуса від таких новин?
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03.06.2020 16:52
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где мир ?

точку посредине найти не можете ?
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03.06.2020 16:42 Відповісти
Я не знаю такої посади чиновника з доступом до держтаємниці - Керівник Офісу Президента, яка б дозволяла Єрмаку робити якісь заяви для преси! Керівник Офісу Президента має виконувати свої повноваження виключно в межах законних повноважень та у спосіб визначений законодавством України і не має права робити якісь політичні заяви!
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03.06.2020 16:46 Відповісти
Его право - менять перегоревшие лампочки.
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03.06.2020 16:47 Відповісти
Якщо Президент України хоче активно впливати на керівництво урядом і хоче мати свого повноважного помічника, який буде йому допомагати в роботі то Конституція України передбачає такий варіант як Воєнний стан та Ставку Верховного Головнокомандувача, яка перебирає на себе всі повноваження по керівництву виконавчою владою в країні. У разі введення Воєнного стану та створення Ставки Верховного Головнокомандувача Президент може призначати собі будь яких повноважних помічників без згоди парламенту і наділяти їх виключними повноваженнями! А поки Воєнний стан не введено і Кабінет міністрів України не втратив свої повноваження по формуванню та реалізації внутрішньої та зовнішньої політики України у всіх сферах життя держави - пану Єрмаку краще не порушувати Конституцію України і краще втриматись від будь яких прес-конференцій на які він не уповноважений Законом України! По стану виконання бюджету Офісу Президента пан Єрмак може дати прес-конференцію в кінці року, ми всі її уважно подивимось, але не більше!
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03.06.2020 17:05 Відповісти
Дуже хочу, щоб всі наши загиблі хлопці приходили уві сні цим хреновим "міротворцям" та розповідали їм про руський мір до ранку. А деяким тварям и по випещений морді добряче б ще дали. Господі, позбавь нашу Україну від мерзенних зрадників та зелених тварюк!
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03.06.2020 19:21 Відповісти
ти вибрав такого президента, який дозволив робити це Єрмаку
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03.06.2020 16:56 Відповісти
ермак - БРЕШЕТ:
https://www.unn.com.ua/ru/news/1855579-z-pochatku-roku-na-luganschini-zaginuli-30-viyskovosluzhbovtsiv

Понедельник, 2 марта 2020, 22:30

С начала 2020 года в результате вооруженного конфликта на территории Луганской области погибли 30 военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
"С начала текущего года в результате вооруженного конфликта на территории Луганской области погибло 30 военнослужащих, 63 человека получили ранения, за аналогичный период 2019 - 6 погибших и 45 раненых", - говорится в сообщении.
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03.06.2020 16:55 Відповісти
https://focus.ua/ukraine/452309-s_nachala_2020_goda_na_donbasse_pogib_41_boets_vsu

С начала 2020 года на Донбассе погиб 41 боец ВСУ
20 марта 2020С начала текущего года на Донбассе погиб 41 украинский военный, 181 был ранен.Об этом сообщается на https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=269416 сайте Офиса генпрокурора.
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03.06.2020 16:58 Відповісти
Ти гнида, якого міра ти хочеш, коли руйнують твою державу та хочуть її знищити зовнішні та внутрішні вороги???!!! Якого міра ти хочеш?!
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03.06.2020 19:31 Відповісти
За п'ять місяців на Донбасі загинуло 33 українські воїни, 235 поранено, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6026
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03.06.2020 19:44 Відповісти
А я вірю. Останні вибори показали навіть у процентному відношенні.
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03.06.2020 16:45 Відповісти
Для миру треба віддати ще трохи територій - у нас до Львова землі неміряно.
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03.06.2020 16:44 Відповісти
А чего это только до Львова? До перевала отдавать. Отдавать так отдавать. И Садовой им в этом поможет.
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03.06.2020 16:48 Відповісти
Обеспокоенность это что? Когда будет наказание виновных в их смерти? Или только обеспокоенность на переговорах с их убийцами?
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03.06.2020 16:45 Відповісти
НА Донбассе и В Украине!!!!! Кто у вас пишет заголовки?!!!!
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03.06.2020 16:46 Відповісти
Его младший брат!
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03.06.2020 16:49 Відповісти
И брат погиб. Его брат. Брат дЕрьмака. Тот, что госдолжностями торгует. Второй раз погиб. Или третий? Или какой раз,а ЗеДятлы?
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03.06.2020 16:46 Відповісти
так, по-вашему, и должно выглядеть "ментальное сближение" с русскими?
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03.06.2020 16:47 Відповісти
"Мы донесли до партнеров нашу обеспокоенность тем, что не выполняется самое важное условие для продвижения к мируИсточник: https://censor.net/n3199830....

Кого это мурло называет партнерами?..
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03.06.2020 16:48 Відповісти
Гандон циничный! Уже немцы, прямым текстом говорят, об его окрасе! Что еще нужно, чтобы дать подсрачника этой мрази и под шконку???
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03.06.2020 16:48 Відповісти
Точно 33?
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03.06.2020 16:49 Відповісти
..какая разница!(цитата от нелоха).
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03.06.2020 16:51 Відповісти
Один из путей к миру - не открывать никаких КПВВ, пока не прекратятся обстрелы, как бы эта сволота не гавкала! Давить и щемить российских террористов-оккупантов,поднявших руку на свободу, независимость и территориальную целостность нашей Родины -Украины! Только так возможно заставить их подчиняться международным и просто человеческим законам и правилам.
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03.06.2020 16:49 Відповісти
На Донбассе в 2020 году погибли 53 военных: поименный список
20:32, 14 мая , четверг
https://www.google.com/amp/s/24tv.ua/ru/z_pochatku_roku_na_donbasi_zaginuli_13_viyskovih_poimenniy_spisok_n1284091/amp
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03.06.2020 16:49 Відповісти
А куди ********** подівся? Чому це озвучує якийсь "завгосп", а не гідрант? Бубочка боїться що його рейтинг впаде нижче плінтуса від таких новин?
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03.06.2020 16:52 Відповісти
А вот тут уже другая цифра, побольше.
https://24tv.ua/ru/z_pochatku_roku_na_donbasi_zaginuli_13_viyskovih_poimenniy_spisok_n1284091
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03.06.2020 16:52 Відповісти
Ермаку рассуждать о потерях украинцев от путинцев-грех/ Зеленского и Ермака будут судить за государственную измену, - журналист Шуклинов о "консультативном совете" по Донбассу/ Ближайший советник Зеленского Ермак работает на Кремль, Пионтковский. / Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера".
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03.06.2020 16:53 Відповісти
это на совести ермака, который служит режиму оккупантов пукину))
все знают, что ермак - агент кремлядей по развалу Украины..
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03.06.2020 17:02 Відповісти
кровавый мир зеленского
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03.06.2020 17:04 Відповісти
это и есть зе мир
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03.06.2020 17:15 Відповісти
Йермак-цинічна мразь і кацап з тюркською фамілієйю і такімі ж помьісламі.
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03.06.2020 18:44 Відповісти
Ніяконо прінужденія к "МІРУ" рюсскаму не буде!
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03.06.2020 19:32 Відповісти
"Мы донесли ...обеспокоенность... Продвижение к миру..."

Так выражается психопат или садист - эмоционально тупое существо.

Ты, с..ка, в крови этих погибших ребят по самую лысину, как и твой подопечный Зелепух...
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03.06.2020 20:04 Відповісти
два года назад больше гибло.
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03.06.2020 23:33 Відповісти
Шановне товариство! Мабуть всі пам`ятають крилате висловлювання Зе- мразоти головнокомандувача : "Нужно просто перестать стрелять". Так от ці хлопці полягли на передовій із -за цього гавнокомандувача. Я не здивуюсь, що скоро буде команда нашим ВСУ - перестати стріляти по ворогу, а просто сидіти в окопах та приймати ворожі обстріли, та підраховувати вбитих та поранених. Це ж він побачив прагнення миру в очах *****. Це ж йогодо домовленності із ****** про такий мир, він же не дарма під час війни літав до Оману. Всі ці смерті, каліцтва та поранення лежать на Зе- головнокомандувачі. І мабуть, буде справедливо, щоб родичі загиблих та скалічених воїнів подали на нього до суду, щоб особисто він за рахунок власних коштів компенсував ці втрати. А цей зрадник Єрмак, ще довго буде каламутить, поки його на вилах не винесуть, бо він також у змові з кацапами. Я думаю, що скоро до всіх це дійде.
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04.06.2020 01:08 Відповісти
 
 