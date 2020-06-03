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Новини
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Рада підтримала в першому читанні збільшення стипендій дітям-сиротам на 50%

Рада підтримала в першому читанні збільшення стипендій дітям-сиротам на 50%

Народні депутати в першому читанні підтримали законопроєкт №2013, що передбачає підвищення на 50% розміру стипендії та щорічної допомоги в розмірі трьох місячних стипендій для придбання навчальної літератури дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

За законопроєкт проголосували 337 народних депутатів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Якщо законопроєкт ухвалять у другому читанні та його підпише президент, то розмір стипендій для дітей-сиріт буде не менше 150% розміру прожиткового мінімуму. Також їм виплачуватиметься 100% зарплати, нарахованої в період виробничого навчання та виробничої практики.

Чинне законодавство передбачає виплату стипендій у розмірі, встановленому Кабінетом міністрів.

Зазначимо, розмір прожиткового мінімуму в Україні з січня 2020 року становить 2027 грн, тобто, йдеться про мінімальну стипендію в розмірі 3 040 грн.

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ВР (14943) законопроєкт (3583) сироти (82) стипендії (179)


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Для сравнения - дэпутат Верховной турборежимной Рады получает почти 20000 грн компенсации за вынайм жылья. В месяц.
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03.06.2020 16:47 Відповісти
А стипендии наверное по тысяче. И с таким нажимом принимают.
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03.06.2020 16:52 Відповісти
Если взять во внимание тот факт, что зарплата в 5000 грн это не такие уж и маленькие деньги, то стипендия в 1000 грн это достойный вклад государства в свое будущее.
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03.06.2020 16:55 Відповісти
Хоть так...
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03.06.2020 16:56 Відповісти
Рада поддержала в первом чтении увеличение стипендий детям-сиротам на 50% - Цензор.НЕТ 1937
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03.06.2020 17:03 Відповісти
3040 стипендия?!? Неплохо, а пенсия за 36 лет стажа 2010 это как понимать??? Сволочи!!!!!!!!!!!!
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03.06.2020 17:51 Відповісти
Много ли сирот достигают учебы в ВУЗах? Тюрьмы и аборты ждет большинство из них! А теперь вообще , учеба --приоритет богатых!
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03.06.2020 18:06 Відповісти
Ці діти будуть мати більше ніж простий працівник на пенсії.. справедливо це є! Ответь Зеля...
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03.06.2020 23:17 Відповісти
 
 