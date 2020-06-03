Рада підтримала в першому читанні збільшення стипендій дітям-сиротам на 50%

Народні депутати в першому читанні підтримали законопроєкт №2013, що передбачає підвищення на 50% розміру стипендії та щорічної допомоги в розмірі трьох місячних стипендій для придбання навчальної літератури дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

За законопроєкт проголосували 337 народних депутатів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Якщо законопроєкт ухвалять у другому читанні та його підпише президент, то розмір стипендій для дітей-сиріт буде не менше 150% розміру прожиткового мінімуму. Також їм виплачуватиметься 100% зарплати, нарахованої в період виробничого навчання та виробничої практики.

Чинне законодавство передбачає виплату стипендій у розмірі, встановленому Кабінетом міністрів.

Зазначимо, розмір прожиткового мінімуму в Україні з січня 2020 року становить 2027 грн, тобто, йдеться про мінімальну стипендію в розмірі 3 040 грн.

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