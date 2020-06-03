"Мінера" моста Метро Ткаленка заарештували на два місяці з альтернативою застави в 315 тис. грн

Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб Віталію Ткаленку, який 2 червня повідомив про замінування мосту Метро у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Суд арештував чоловіка на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 315 тисяч гривень.

Під час засідання Ткаленка обурило те, що правоохоронці заявили про його затримання. Насправді, за його словами, він сам здався.

Він запевнив, що кричав правоохоронцям, що "вибухівка" муляж.

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32-річний чоловік сказав, що не хоче у СІЗО і не буде там сидіти: "Лібо лічиця, лібо додому (пряма мова збережена – ред.)". За його словами, якщо його відправлять у СІЗО, то він спробує накласти на себе руки.

Він сказав, що шкодує, що обрав об’єктом "мінування" міст Метро, бо знає, що завдав клопоту людям та додав, що треба було, мабуть, обрати якийсь інший об’єкт.

Прокуратура клопотала про обрання для чоловіка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чоловік запевнив, що у нього проблеми з психікою. За словами Ткаленка, його мати перебуває у лікарні.

Сам він має співмешканку з якою у нього "нормальні" стосунки.

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Нагадаємо, в Києві був перекритий міст Метро. На мосту стояв чоловік із пакетом і погрожував підірвати споруду. Пізніше мінера моста Метро в Києві затримали.