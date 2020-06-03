Ми готові захищати договори тривалої оренди с/г земель агрокомпаній, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність захищати договори тривалої оренди сільгоспземель агрокомпаній, зокрема іноземних.

Про це повідомив президент під час зустрічі з представниками бізнесу Хмельницької області в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми не могли відкрити купівлю землі для всіх, включно з іноземними компаніями, тому що іноземні компанії мають кредитні умови зовсім інші. Наша стратегія дуже проста. Ми зробимо спочатку кредитні умови, щоб наші селяни могли брати кредити під 2% і тоді ми зможемо відкрити ринок для всіх. При цьому ми готові захищати договори тривалої оренди й іноземні компанії, які давно на нашому ринку", - сказав президент.

При цьому Зеленський закликав бізнес повідомляти місцевій владі про наявність будь-яких проблем.

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