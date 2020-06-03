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Ми готові захищати договори тривалої оренди с/г земель агрокомпаній, - Зеленський

Ми готові захищати договори тривалої оренди с/г земель агрокомпаній, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність захищати договори тривалої оренди сільгоспземель агрокомпаній, зокрема іноземних.

Про це повідомив президент під час зустрічі з представниками бізнесу Хмельницької області в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми не могли відкрити купівлю землі для всіх, включно з іноземними компаніями, тому що іноземні компанії мають кредитні умови зовсім інші. Наша стратегія дуже проста. Ми зробимо спочатку кредитні умови, щоб наші селяни могли брати кредити під 2% і тоді ми зможемо відкрити ринок для всіх. При цьому ми готові захищати договори тривалої оренди й іноземні компанії, які давно на нашому ринку", - сказав президент.

При цьому Зеленський закликав бізнес повідомляти місцевій владі про наявність будь-яких проблем.

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Автор: 

оренда (463) Зеленський Володимир (23705) земля (1672)


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Топ коментарі
+4
Ми готові захищати договори тривалої оренди с/г земель агрокомпаній, - Зеленський - Цензор.НЕТ 453
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03.06.2020 19:14
+3
Сегодня зам главы офиса президента Юлия Ковалив мечется в истерике и пытается выйти на руководство ДБР. Все потому, что ДБР возбудило уголовное дело на ее мужа Ярему Ковалива, который в 2015 году будучи руководителем Госкомрыбхоза отдал в аренду на подконтрольные ему прокладки четыре государственных рыболовецких траулера (стоимость каждого около 10 млн долларов). Стоимость аренды в месяц составила 35 тыс дол при реальной 100 тыс дол. Контракты были подписаны в 2015 году на таких условиях, которые не позволяют их расторгнуть или изменить стоимость аренды до 2025 года. Вот так Юлия Ковалив и зарабатывает свои капиталы.
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03.06.2020 17:15
+3
Почув від когось «Блазень», що «рибалка заспокоює»… Зібрався, і поїхав. Приїжджає на берег озера. Тут же виставили очеплення по берегу, катери - на воді, «бойові плавці - на дні. Закинув вудочки. Сидить-сидить, а риба не клює!!! Нарешті, щось сіпнуло. Підсік… На гачку - малесенька Золота Рибка. Склала плавці благально, та й каже:
- Відпусти мене, старче… Я маленька, дрібненька, користі з мене мало… А я твоє бажання виконаю…
- Хочу быть самым крутим и уважаемым президентом Украины…
Плеснула рибка плавниками, насунувся туман. Розвіюється - охорони нема, кортежу нема, кругом софіти знімального майданчику, а поряд стоїть велосипед…
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03.06.2020 19:01
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так вся земля селян в аренде на 25 лет )))
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03.06.2020 17:10 Відповісти
А он как путин думает , что пришел навсегда .
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03.06.2020 17:48 Відповісти
Сегодня зам главы офиса президента Юлия Ковалив мечется в истерике и пытается выйти на руководство ДБР. Все потому, что ДБР возбудило уголовное дело на ее мужа Ярему Ковалива, который в 2015 году будучи руководителем Госкомрыбхоза отдал в аренду на подконтрольные ему прокладки четыре государственных рыболовецких траулера (стоимость каждого около 10 млн долларов). Стоимость аренды в месяц составила 35 тыс дол при реальной 100 тыс дол. Контракты были подписаны в 2015 году на таких условиях, которые не позволяют их расторгнуть или изменить стоимость аренды до 2025 года. Вот так Юлия Ковалив и зарабатывает свои капиталы.
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03.06.2020 17:15 Відповісти
посилання де? Тут не всі ж письменники.
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03.06.2020 19:24 Відповісти
Читай "Мы НЕ готовы защищать договоры КРАТКОСРОЧНОЙ аренды с/х земель агрокомпаний, - Зеленский"
А если коротко, то "Мы НЕ готовы"....
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03.06.2020 17:18 Відповісти
Засцы...что?
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03.06.2020 17:21 Відповісти
А если я не хочу продавать свою землю.а хочу и дальше сдавать в оренду?!
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03.06.2020 17:24 Відповісти
Сдавай на здоровье, но Срок минимальной аренды сейчас , если не ошибаюсь, семь лет но вроде больше, а ведь могут сделать и 77 , если разговор зашел за сроки, и не имей права ее расторгнуть, а сколько будешь получать арендной платы-побеспокоятся за тебя. Но точно могу сказать, что все меняется в жизни
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03.06.2020 17:41 Відповісти
Какие 2 процента??? Осел проснись.. шмыгло вон уже под ноль дает...он тебя обошел на повороте...
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03.06.2020 17:24 Відповісти
зеленский, порошенко и подонок вакарчук узаконили воровство для богатых ...
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03.06.2020 17:41 Відповісти
цікавий пацієнт ... Вакарчук нав'язував свою музику садистським методом:"приклеїв навушники до вух та кнопку Repeat?"
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03.06.2020 19:31 Відповісти
Это означает, что никто своих 2 га земли, бывших паёв, продать не сможет.
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03.06.2020 17:47 Відповісти
Вы хоть понимаете, что означает "длительная аренда для иностранцев" в устах ЗЕленого овоща? Мы 350 лет уже живем в условиях "длительной аренды" и, будь то раша или ЕС, но места для украинцев там нет. И в такой постановке вопроса и не предвидится.
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03.06.2020 18:07 Відповісти
Почув від когось «Блазень», що «рибалка заспокоює»… Зібрався, і поїхав. Приїжджає на берег озера. Тут же виставили очеплення по берегу, катери - на воді, «бойові плавці - на дні. Закинув вудочки. Сидить-сидить, а риба не клює!!! Нарешті, щось сіпнуло. Підсік… На гачку - малесенька Золота Рибка. Склала плавці благально, та й каже:
- Відпусти мене, старче… Я маленька, дрібненька, користі з мене мало… А я твоє бажання виконаю…
- Хочу быть самым крутим и уважаемым президентом Украины…
Плеснула рибка плавниками, насунувся туман. Розвіюється - охорони нема, кортежу нема, кругом софіти знімального майданчику, а поряд стоїть велосипед…
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03.06.2020 19:01 Відповісти
Ми готові захищати договори тривалої оренди с/г земель агрокомпаній, - Зеленський - Цензор.НЕТ 453
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03.06.2020 19:14 Відповісти
А про безправних селян кто побеспокоится длительные договора оренды без права разторгнуть за копейки отдают а потом получаются нищие селяне и агромиллионеры которые сидят в верховной раде слуга народа вот только какого
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03.06.2020 20:11 Відповісти
 
 