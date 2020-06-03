Комітет Ради проводить співбесіду з кандидатом на главу МОН - ректором Чернігівського технологічного університету Шкарлетом

Комітет Верховної Ради проводить співбесіду з ректором Чернігівського національного технологічного університету Сергієм Шкарлетом, який претендує на посаду міністра освіти і науки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це LB.ua розповів член комітету Ради.

За словами нардепа, поки незрозуміло, чи підтримає його кандидатуру монобільшість.

Сергій Шкарлет - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Керує Чернігівським національним технологічним університетом з 2010 року.

У 2010 році балотувався до Чернігівської облради від "Партії регіонів". Тоді в інтерв'ю він говорив, що підтримував експрезидента Віктора Януковича.

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