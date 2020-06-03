Комітет Ради проводить співбесіду з кандидатом на главу МОН - ректором Чернігівського технологічного університету Шкарлетом
Комітет Верховної Ради проводить співбесіду з ректором Чернігівського національного технологічного університету Сергієм Шкарлетом, який претендує на посаду міністра освіти і науки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це LB.ua розповів член комітету Ради.
За словами нардепа, поки незрозуміло, чи підтримає його кандидатуру монобільшість.
Сергій Шкарлет - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Керує Чернігівським національним технологічним університетом з 2010 року.
У 2010 році балотувався до Чернігівської облради від "Партії регіонів". Тоді в інтерв'ю він говорив, що підтримував експрезидента Віктора Януковича.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сторонники Зеленского, вы все именно этого хотели? Если да, то, значит, вы сделали правильный выбор и скоро будете жить в "русском мире".
Але ж терпець увірветься все одно.