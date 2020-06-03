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Комітет Ради проводить співбесіду з кандидатом на главу МОН - ректором Чернігівського технологічного університету Шкарлетом

Комітет Ради проводить співбесіду з кандидатом на главу МОН - ректором Чернігівського технологічного університету Шкарлетом

Комітет Верховної Ради проводить співбесіду з ректором Чернігівського національного технологічного університету Сергієм Шкарлетом, який претендує на посаду міністра освіти і науки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це LB.ua розповів член комітету Ради.

За словами нардепа, поки незрозуміло, чи підтримає його кандидатуру монобільшість.

Сергій Шкарлет - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Керує Чернігівським національним технологічним університетом з 2010 року.

У 2010 році балотувався до Чернігівської облради від "Партії регіонів". Тоді в інтерв'ю він говорив, що підтримував експрезидента Віктора Януковича.

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Автор: 

освіта (1297) Міносвіти (1411)


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Вот это будет номер. Кстати, самый рьяный рыг Серега.
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03.06.2020 17:25 Відповісти
Прожженого Рыга на важнейшую реформаторскую должность в стране? У них что крыша поехала?
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03.06.2020 17:34 Відповісти
У "Слуг народа" в дефиците не только кадры, но и мозги.
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03.06.2020 17:36 Відповісти
Этот "рыг" быстро переведёт всё образование на русский язык, а также на венгерский, румынский, польский, болгарский. Главное, что бы всё было не на украинском.
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03.06.2020 17:45 Відповісти
Да, и в учебниках истории Майдан и Революция достоинства будут называться исключительно незаконным государственным переворотом.
Сторонники Зеленского, вы все именно этого хотели? Если да, то, значит, вы сделали правильный выбор и скоро будете жить в "русском мире".
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03.06.2020 17:48 Відповісти
І не бояться. Ні чому життя не вчить.
Але ж терпець увірветься все одно.
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03.06.2020 17:58 Відповісти
Один "чернігівець" уже економіку України на 40% піднімав... Тепер другий почне "піднімать" освіту...
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03.06.2020 18:31 Відповісти
Статус универа политех получил после "укрупнения" путем присоединения института экономики. А как только получил - всех преподов из "регионалки" уволили. Ну а статус университета - остался! Так что он "наруководит" не хуже самокатчика из Городни.
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03.06.2020 19:23 Відповісти
 
 